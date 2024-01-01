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Программное обеспечение для разговорного маркетинга - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для диалогового маркетинга, также называемое программным обеспечением для мессенджер-маркетинга, инициирует персонализированное индивидуальное взаимодействие с потенциальными клиентами, направляя их к конкретным рекомендациям или предложениям по продуктам. Потребительские бренды используют эту технологию для идентификации заинтересованных покупателей в социальных сетях или на веб-сайтах продуктов, обработки запросов, рекомендации оптимальных продуктов и беспрепятственного перевода клиентов к платежным шлюзам или торговым представителям для закрытия транзакций. Благодаря интегрированному чат-боту и возможностям искусственного интеллекта отделы продаж могут создавать интеллектуальные потоки ответов, направляя посетителей в ходе содержательного разговора на основе активности пользователей и других контекстных деталей. Это позволяет компаниям связываться с заинтересованными клиентами, которые, возможно, не совершают немедленную покупку, беспрепятственно продолжая разговор. Платформы диалогового маркетинга повышают стандарты обслуживания клиентов в масштабе, упрощая глобальный процесс покупки круглосуточно. Успешное использование этих платформ не только генерирует ценных и квалифицированных потенциальных клиентов, но также дает представление о демографических характеристиках и предпочтениях клиентов, что в конечном итоге ускоряет цикл продаж.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

Spike

Spike

spikenow.com

Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat — это современное программное обеспечение для живого чата, созданное для команд, которые хотят улучшить общение с клиентами. ✓ Программное обеспечение Freshchat для живого чата от Freshworks.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Веб-сайт без чата похож на магазин без продавца. Начните разговор со своими посетителями и превратите их в счастливых клиентов.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Drift

Drift

drift.com

Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!

Botpress

Botpress

botpress.com

Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

Engati

Engati

engati.com

Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.

Contlo

Contlo

contlo.com

Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel — ведущая бот-платформа для создания чат-ботов с искусственным интеллектом для Facebook. Узнайте, как быстро и легко создать бота Facebook Messenger — кодирование не требуется.

Continually

Continually

continual.ly

Бесплатные чат-боты и чат для вашего сайта. Перетащите конструктор чат-ботов, навыки программирования не требуются.

Messagely

Messagely

messagely.com

Программное обеспечение для поддержки клиентов и платформа обмена сообщениями от Messagely. Ведите более содержательные беседы с более счастливыми клиентами и быстрее развивайте свой бизнес.

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io — это решение для исходящих продаж по телефону и SMS, созданное для увеличения количества разговоров, чтобы бренды B2C могли быстрее достичь своих целей роста. Более 100 ведущих брендов, включая SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma и AAA, используют Regal.io для акт...

Landbot

Landbot

landbot.io

Самый мощный конструктор чат-ботов без кода Увеличьте свой доход, сократите эксплуатационные расходы и порадуйте своих клиентов.

Sender

Sender

sender.net

Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.

Bonzo

Bonzo

getbonzo.com

Bonzo — это полнофункциональный вариант автоматизации маркетинга и CRM для консультантов и малого бизнеса. Мы вернули «Отношения» в CRM с помощью омниканальности и охвата в социальных сетях. Текст, видео, звонок, электронная почта, социальные сети — все это в Bonzo.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

Salesbox помогает вам обнаруживать, привлекать и конвертировать намерения в доход. Ускорьте рост продаж и доходов с помощью платформы и программ Conversational ABM Salesbox, основанных на намерениях.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...

Userlike

Userlike

userlike.com

Превратите мгновенные чаты в постоянных клиентов. Программное обеспечение для живого чата, которое держит ваших клиентов рядом. Начните общение на своем веб-сайте, оставайтесь на связи через приложения для обмена сообщениями.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и...

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby — это современная автоматизированная коммуникационная платформа, интегрированная с DMS, которая позволяет легко подключаться к клиентам и конвертировать их. Повысьте качество обслуживания вашего дилерского центра.

WotNot

WotNot

wotnot.io

Автоматизируйте взаимодействие с вашими нынешними и будущими клиентами уже сегодня! Создавать ботов легко, но сложно добиться желаемых результатов. Именно здесь на помощь приходит WotNot, предоставляющий готовый сервис. Мы создаем поток квалифицированных потенциальных клиентов, автоматизируем вашу п...

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Развивайте свой бизнес с помощью автоматизации маркетинга, живого чата и аналитики в реальном времени.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...

Sailes

Sailes

sailes.com

Sailbots автоматизирует все поисковые работы Реализуйте потенциал продавца, который стал возможным благодаря единственному искусственному интеллекту, который автоматизирует все: от исследований и открытий до взаимодействия, взаимодействия и возможностей – без помощи рук.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Превратите мобильный трафик в полезные данные, используя конвертирующийся мобильный интерфейс.

Dashly

Dashly

dashly.io

Dashly — платформа диалогового маркетинга. Он помогает более чем 700 компаниям SaaS и EdTech увеличивать конверсию и доходы, превращая каждое взаимодействие с клиентами в личный разговор. Выведите это на другой уровень с помощью планирования звонков и видеозвонков. Благодаря упреждающему обмену сооб...

Customers.ai

Customers.ai

customers.ai

Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Ключевые функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов ...

Verint

Verint

verint.com

Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.

Blip

Blip

blip.ai

Мировые дальновидные лидеры доверяют нашей платформе AI Conversational, чтобы вывести свои бренды, отношения с клиентами и разнообразные коммуникационные стратегии на новый уровень. Мы добились успеха благодаря созданию более 125 000 виртуальных помощников и на сегодняшний день обменялись более 20 м...

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Компания Prokeep, основанная в 2016 году, является ведущим программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов для оптовых дистрибьюторов. Prokeep развивает отношения и бизнес, превращая общение в коммерцию; увеличение продаж за счет централизованной коммуникации, улучшение качес...

Payemoji

Payemoji

payemoji.com

Payemoji — это омниканальная служба обмена сообщениями, которая позволяет любому клиенту и сотруднику использовать повседневные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp Business. Никаких ИТ-навыков не требуется. Нет мобильного приложения для скачивания.

Instabot

Instabot

instabot.io

Привлекайте потенциальных клиентов и улучшайте качество обслуживания клиентов с помощью Instabot. Простая в использовании платформа с мощными настраиваемыми чат-ботами. Настройка за считанные минуты.

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

Создайте своего чат-бота GPT-4 за считанные минуты, очистите свой веб-сайт, загрузите документы и уменьшите нагрузку на свою команду обслуживания клиентов. Вашим клиентам и сотрудникам это понравится.

Gleen AI

Gleen AI

gleen.ai

Создайте собственного чат-бота с искусственным интеллектом, обученного работе с вашими документами. Независимо от того, являетесь ли вы компанией, стремящейся оптимизировать операции по обслуживанию клиентов, или частным лицом, которому нужна быстрая и эффективная помощь, наш бот с искусственным ин...

Global Message Services

Global Message Services

gms-worldwide.com

Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на ба...

JeffreyAI

JeffreyAI

jeffreyai.com

JeffreyAI — это интеллектуальная платформа взаимодействия, которая помогает растущим компаниям ускорить рост за счет автоматизации задач продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. JeffreyAI, выступая в роли CRM, запрограммирован экономить ваше время, спасать потерянный доход и стимулировать продажи...

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

Служба текстовых сообщений для бизнеса. PowerTextor — это соединитель SMS для Microsoft Dynamics 365 и Power Platform. Мы помогаем предприятиям развивать лучшие отношения со своими клиентами с помощью маркетинга текстовых сообщений и Microsoft Power Automate.

Routee

Routee

routee.net

Routee — ведущий поставщик облачных коммуникаций, который проектирует, разрабатывает и распространяет передовые решения для автоматизации через Интернет и API. Благодаря своей надежной платформе и масштабируемому API он помогает корпорациям, предприятиям розничной торговли и поставщикам услуг по все...

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик вашего веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайт...

Pypestream

Pypestream

pypestream.com

Pypestream — это американское корпоративное диалоговое решение искусственного интеллекта для обслуживания клиентов. Она была основана в апреле 2015 года Ричардом Смалленом, соучредителем Genesis Media LLC. У Pypestream есть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания приобрела популярность благодаря...

Voxie

Voxie

voxie.com

Voxie — лидер в области текстового маркетинга с использованием диалогового искусственного интеллекта, который помогает брендам розничной торговли, услуг и ресторанов общаться со своими клиентами и учиться у них, чтобы значительно увеличить доход. Чтобы узнать больше, посетите www.voxie.com.

Whisbi

Whisbi

whisbi.com

Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединя...

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