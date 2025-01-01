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Программное обеспечение для разговорного интеллекта
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Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения

Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.

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AWS Console

AWS Console

amazon.com

Консоль AWS позволяет пользователям управлять облачными сервисами Amazon Web Services через единый интерфейс, включая управление несколькими учетными записями.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.

Podium

Podium

podium.com

Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.

Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic — это приложение для создания контента с помощью искусственного интеллекта, которое предлагает инструменты для текста, аудио и изображения.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp - платформа для живого чата и чат-ботов, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать онлайн-продажи.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatsstool Business - приложение для оптимизации бизнес-коммуникации в WhatsApp, включая API, CRM, чат-боты и автоматизацию процессов.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, предлагающая живой чат, отслеживание посетителей и аналитические инструменты для поддержки и продаж.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты, настраивать их для автоматизации задач и интегрировать с различными платформами.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat - это приложение для общения с клиентами через различные каналы, включая чат, email и социальные сети, с возможностью использования AI-чат-ботов.

WATI

WATI

wati.io

WATI - платформа для общения с клиентами через WhatsApp, предлагающая автоматизацию, чат-боты и совместные почтовые ящики для снижения нагрузки на поддержку.

SiteGPT

SiteGPT

sitegpt.ai

SitesGPT — это веб-сервис для создания сайтов с помощью ИИ. За менее чем минуту вы можете получить профессиональный сайт бесплатно.

Nightbot

Nightbot

nightbot.tv

Nightbot - это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который автоматизирует модерацию чата, улучшает взаимодействие с зрителями и управляет сообщениями.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.

YourGPT

YourGPT

yourgpt.ai

YourGPT - платформа для создания чат-ботов без кода, позволяющая компаниям быстро разрабатывать и обучать ботов на основе своих данных.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

AITable

AITable

aitable.ai

AITable — платформа без кода для создания собственного AI-чата. Позволяет обучать модель ChatGPT с использованием ваших данных.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.

Cody

Cody

meetcody.ai

Cody — умный AI-ассистент, обучаемый на данных вашей компании, помогает решать задачи, отвечает на вопросы и предоставляет идеи для команды.

CustomGPT

CustomGPT

customgpt.ai

CustomGPT - платформа для создания индивидуальных чат-ботов, интегрирующих знания из разных источников для точных ответов.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

Chatbot Builder AI

Chatbot Builder AI

chatbotbuilder.ai

ChatBotBuilder.ai - платформа для создания и развертывания пользовательских AI-чат-ботов без навыков программирования.

Norby AI

Norby AI

norby.io

Norby AI - это приложение, которое предоставляет чат-бота с поддержкой ИИ для сайтов, позволяя бизнесам улучшать клиентскую поддержку и автоматизировать ответы на запросы.

Engati

Engati

engati.com

Engati - платформа для создания чат-ботов, позволяющая быстро разрабатывать и интегрировать их на различных каналах для общения с клиентами.

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat - приложение для живого чата, объединяющее коммуникацию с клиентами через разные каналы: чат, телефон, почту и соцсети.

Get Answer

Get Answer

get-answer.ai

Get Answer — это платформа с AI-помощником, предлагающая решения для пользователей через мобильное приложение, веб-приложение и расширение Chrome.

Payhip

Payhip

payhip.com

Payhip — это платформа для продажи цифровых загрузок и курсов с простыми инструментами для создания интернет-магазина и управления продуктами.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Создайте чат-бота на основе ИИ, обученного на ваших данных. Загрузите PDF или укажите ссылку на сайт, и получайте ответы на вопросы по документу.

Cohere

Cohere

cohere.com

Cohere — платформа ИИ для предприятий, позволяющая интегрировать AI в бизнес-процессы, обеспечивая безопасность данных и производительность.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox — это платформа для автоматизации коммуникации с клиентами, использующая API WhatsApp Business для повышения вовлеченности и улучшения продаж.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified - платформа для генерации лидов для команд по доходам, использующих Salesforce, помогает выявлять покупателей и инициировать продажи через корпоративные сайты.

Wonderchat

Wonderchat

wonderchat.io

Wonderchat - это конструктор чат-ботов на базе AI, позволяющий создавать персонализированные чат-боты, загружая ссылку на сайт для ответов на вопросы.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai - платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе ИИ, которая помогает предприятиям улучшать взаимодействие с клиентами через различные каналы.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.

Atom

Atom

atomchat.io

Atom предлагает решение чат-бота для WhatsApp, помогающее бизнесу генерировать лиды и интегрироваться с CRM.

Chaport

Chaport

chaport.com

Chaport - это платформа для чат-общения, которая предлагает живой чат, чат-ботов и интеграции. Она помогает бизнесам общаться с клиентами и улучшать поддержку.

Chatbit

Chatbit

chatbit.co

Chatbit — это инструмент для создания ИИ-чат-ботов, настраиваемых на основе собственных данных, без необходимости программирования.

re:tune

re:tune

retune.so

re:tune — платформа для создания ИИ-приложений без программирования, включая чат-ботов и интеграцию с существующими инструментами.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch - платформа для общения с клиентами, предоставляющая инструменты для поддержки, маркетинга и продаж через живой чат, чат-ботов и электронную почту.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo — это платформа для создания опросов, веб-приложений и порталов без навыков программирования, с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью сбора данных.

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike - это программное обеспечение для автоматизации клиентского общения и поддержки, объединяющее сообщения с разных каналов в одном месте.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.

Robofy

Robofy

robofy.ai

Robofy — это конструктор AI-чат-ботов для интеграции на сайт, который обучается на контенте сайта и автоматически отвечает на запросы посетителей.

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow — это приложение для управления взаимодействием с клиентами через различные каналы, включая социальные сети и CRM-системы, с поддержкой AI и автоматизации.

CloudKarafka

CloudKarafka

cloudkarafka.com

CloudKarafka предоставляет управляемую службу Apache Kafka, упрощая развертывание и управление кластерами для потоковой обработки данных.

Simple Phones

Simple Phones

simplephones.ai

Приложение Simple Phones предоставляет бизнесу ИИ-агента для автоматического ответа на звонки и осуществления исходящих вызовов для связи с клиентами.

Chatnode

Chatnode

chatnode.ai

Chatnode - это конструктор AI-чат-ботов, позволяющий обучать ботов на пользовательских данных, интегрировать их на сайты и управлять несколькими ботами.

Drift

Drift

drift.com

Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.

ChatWizard

ChatWizard

chatwizardai.com

ChatWizard - платформа для создания настраиваемых чат-ботов на AI для бизнеса. Чат-боты обеспечивают поддержку клиентов и могут работать на нескольких языках.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud CX — облачная платформа контакт-центра для управления взаимодействиями с клиентами через различные каналы и повышения их удовлетворенности.

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