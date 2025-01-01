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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения

Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.