Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
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AWS Console
amazon.com
Консоль AWS позволяет пользователям управлять облачными сервисами Amazon Web Services через единый интерфейс, включая управление несколькими учетными записями.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
Intercom
intercom.com
Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.
Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.
Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic — это приложение для создания контента с помощью искусственного интеллекта, которое предлагает инструменты для текста, аудио и изображения.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp - платформа для живого чата и чат-ботов, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать онлайн-продажи.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatsstool Business - приложение для оптимизации бизнес-коммуникации в WhatsApp, включая API, CRM, чат-боты и автоматизацию процессов.
Tidio
tidio.com
Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, предлагающая живой чат, отслеживание посетителей и аналитические инструменты для поддержки и продаж.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Botpress
botpress.com
Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты, настраивать их для автоматизации задач и интегрировать с различными платформами.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat - это приложение для общения с клиентами через различные каналы, включая чат, email и социальные сети, с возможностью использования AI-чат-ботов.
WATI
wati.io
WATI - платформа для общения с клиентами через WhatsApp, предлагающая автоматизацию, чат-боты и совместные почтовые ящики для снижения нагрузки на поддержку.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — это веб-сервис для создания сайтов с помощью ИИ. За менее чем минуту вы можете получить профессиональный сайт бесплатно.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot - это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который автоматизирует модерацию чата, улучшает взаимодействие с зрителями и управляет сообщениями.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT - платформа для создания чат-ботов без кода, позволяющая компаниям быстро разрабатывать и обучать ботов на основе своих данных.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
AITable
aitable.ai
AITable — платформа без кода для создания собственного AI-чата. Позволяет обучать модель ChatGPT с использованием ваших данных.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.
Cody
meetcody.ai
Cody — умный AI-ассистент, обучаемый на данных вашей компании, помогает решать задачи, отвечает на вопросы и предоставляет идеи для команды.
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT - платформа для создания индивидуальных чат-ботов, интегрирующих знания из разных источников для точных ответов.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai - платформа для создания и развертывания пользовательских AI-чат-ботов без навыков программирования.
Norby AI
norby.io
Norby AI - это приложение, которое предоставляет чат-бота с поддержкой ИИ для сайтов, позволяя бизнесам улучшать клиентскую поддержку и автоматизировать ответы на запросы.
Engati
engati.com
Engati - платформа для создания чат-ботов, позволяющая быстро разрабатывать и интегрировать их на различных каналах для общения с клиентами.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat - приложение для живого чата, объединяющее коммуникацию с клиентами через разные каналы: чат, телефон, почту и соцсети.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — это платформа с AI-помощником, предлагающая решения для пользователей через мобильное приложение, веб-приложение и расширение Chrome.
Payhip
payhip.com
Payhip — это платформа для продажи цифровых загрузок и курсов с простыми инструментами для создания интернет-магазина и управления продуктами.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
Zappr.AI
zappr.ai
Создайте чат-бота на основе ИИ, обученного на ваших данных. Загрузите PDF или укажите ссылку на сайт, и получайте ответы на вопросы по документу.
Cohere
cohere.com
Cohere — платформа ИИ для предприятий, позволяющая интегрировать AI в бизнес-процессы, обеспечивая безопасность данных и производительность.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это платформа для автоматизации коммуникации с клиентами, использующая API WhatsApp Business для повышения вовлеченности и улучшения продаж.
Qualified
qualified.com
Qualified - платформа для генерации лидов для команд по доходам, использующих Salesforce, помогает выявлять покупателей и инициировать продажи через корпоративные сайты.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat - это конструктор чат-ботов на базе AI, позволяющий создавать персонализированные чат-боты, загружая ссылку на сайт для ответов на вопросы.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе ИИ, которая помогает предприятиям улучшать взаимодействие с клиентами через различные каналы.
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.
Atom
atomchat.io
Atom предлагает решение чат-бота для WhatsApp, помогающее бизнесу генерировать лиды и интегрироваться с CRM.
Chaport
chaport.com
Chaport - это платформа для чат-общения, которая предлагает живой чат, чат-ботов и интеграции. Она помогает бизнесам общаться с клиентами и улучшать поддержку.
Chatbit
chatbit.co
Chatbit — это инструмент для создания ИИ-чат-ботов, настраиваемых на основе собственных данных, без необходимости программирования.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch - платформа для общения с клиентами, предоставляющая инструменты для поддержки, маркетинга и продаж через живой чат, чат-ботов и электронную почту.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это платформа для создания опросов, веб-приложений и порталов без навыков программирования, с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью сбора данных.
re:tune
retune.so
re:tune — платформа для создания ИИ-приложений без программирования, включая чат-ботов и интеграцию с существующими инструментами.
Kindly
kindly.ai
Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.
Robofy
robofy.ai
Robofy — это конструктор AI-чат-ботов для интеграции на сайт, который обучается на контенте сайта и автоматически отвечает на запросы посетителей.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это приложение для управления взаимодействием с клиентами через различные каналы, включая социальные сети и CRM-системы, с поддержкой AI и автоматизации.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
CloudKarafka предоставляет управляемую службу Apache Kafka, упрощая развертывание и управление кластерами для потоковой обработки данных.
Userlike
userlike.com
Userlike - это программное обеспечение для автоматизации клиентского общения и поддержки, объединяющее сообщения с разных каналов в одном месте.
Simple Phones
simplephones.ai
Приложение Simple Phones предоставляет бизнесу ИИ-агента для автоматического ответа на звонки и осуществления исходящих вызовов для связи с клиентами.
Chatnode
chatnode.ai
Chatnode - это конструктор AI-чат-ботов, позволяющий обучать ботов на пользовательских данных, интегрировать их на сайты и управлять несколькими ботами.
Drift
drift.com
Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.
ChatWizard
chatwizardai.com
ChatWizard - платформа для создания настраиваемых чат-ботов на AI для бизнеса. Чат-боты обеспечивают поддержку клиентов и могут работать на нескольких языках.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX — облачная платформа контакт-центра для управления взаимодействиями с клиентами через различные каналы и повышения их удовлетворенности.
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