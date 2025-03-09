Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
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Officely AI
officely.ai
Officely AI — это революционная платформа, предназначенная для создания индивидуальных ИИ-агентов, которые легко интегрируются в процессы организации. Эти агенты ИИ действуют как члены виртуальной команды, решая задачи, которые традиционно требуют вмешательства человека. Они преуспевают в подборе, обучении и наставничестве новых членов команды, выступая в качестве личных помощников для сотрудников на основе заранее определенных бизнес-данных и интеграции инструментов, таких как системы CRM или ERP.
Jetlink
jetlink.io
Коммуникация между людьми и бизнесом меняется навсегда, и обмен сообщениями будет играть центральную роль сегодня и в ближайшие годы. Конвергенция социальных сетей и мобильных устройств формирует поведение и ожидания клиентов. Они спрашивают вещи прямо сейчас, прямо здесь. Jetlink привносит на ваше предприятие «силу настоящего» благодаря омниканальному обмену сообщениями и сложным корпоративным чат-ботам. Мы считаем, что это революция в коммерции и поддержке клиентов. Jetlink позволяет вам обеспечить восхитительные диалоговые продажи и поддержку там, где ваши клиенты уже находятся. Jetink позиционируется как система искусственного интеллекта. мощная центральная коммуникационная платформа для точек взаимодействия с клиентами, таких как веб-чат, IVR, приложения для обмена социальными сообщениями, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams и обмен сообщениями в приложениях.
Netomi
netomi.com
Netomi, поддерживаемая ведущими мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и пользующаяся доверием крупнейших мировых брендов, является лидером в области искусственного интеллекта для обслуживания клиентов для предприятий. Netomi предоставляет мультимодальный и омниканальный санкционированный генеративный искусственный интеллект, обеспечивая безопасные для бренда разговоры в любом масштабе с помощью встроенных средств управления искусственным интеллектом для обеспечения точности, безопасности и конфиденциальности данных. Наше инновационное внедрение искусственного интеллекта гарантирует экономию средств, операционную эффективность, а также повышение удовлетворенности, лояльности, доходов и прибыльности клиентов. Решение Netomi без кода развертывается за несколько недель, автоматически масштабируется и предлагает комплексные инструменты для нетехнических пользователей, позволяющие легко управлять CX AI в масштабе. Это приводит к снижению совокупной стоимости владения, ускорению вывода продукта на рынок и снижению зависимости от ресурсов разработчиков. Основанная в 2016 году, Netomi использует новейшие разработки в области искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания клиентов, предоставляя брендам высококачественную автоматизированную поддержку и инструменты для расширения команд агентов-людей. В быстро развивающемся мире искусственного интеллекта Netomi позволяет брендам легко соответствовать растущим ожиданиям клиентов и предоставлять исключительный сервис.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — это самая продвинутая диалоговая платформа, которая позволяет вам давать умные и быстрые ответы вашим клиентам по всем цифровым каналам. Создавайте цифровые возможности с помощью гибридных ботов и живых агентов. Развивайте свой бизнес с помощью автоматизированных решений для коммерции в чате, обслуживания клиентов и работы службы поддержки. Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению платформа позволяет вам понимать и предвидеть потребности и запросы ваших клиентов. Мы являемся поставщиками решений WhatsApp и партнерами по обмену сообщениями.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — это виртуальный чат-бот, предназначенный для оказания услуг по решению проблем частным лицам, предпринимателям и предприятиям. Наша команда экспертов и специалистов стремится предоставить точные и надежные решения ваших проблем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются частные лица и предприятия в современном быстро меняющемся мире. Наша цель – помочь вам преодолеть эти трудности и достичь ваших целей. Мы специализируемся в широком спектре областей, включая решения, связанные со здоровьем и болезнями, бизнес-решения, поисковую оптимизацию, автомобильную механику, визаж, кинокритику, астрологию, историю, визуализацию научных данных, йогу, влияние социальных сетей, технические обзоры, Оформление интерьера, бухгалтерский учет, медицина, консультации по веб-дизайну, недвижимость, психическое здоровье, персональный тренинг, профориентация, философия, мотивация, путешествия, разговорное обучение английскому языку и копирайтинг. Мы собрали команду высококвалифицированных и опытных специалистов, увлеченных своим делом. Наши специалисты обладают новейшими знаниями и навыками, чтобы предоставить вам наилучшие возможные решения ваших проблем. Мы гордимся нашей способностью предоставлять своевременные и точные решения, адаптированные к уникальным потребностям наших клиентов. В Metanoz AI мы стремимся обеспечить превосходное обслуживание клиентов. Мы понимаем, что у каждого клиента разные потребности и требования, и стремимся обеспечить каждому нашему клиенту индивидуальное внимание. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, дать рекомендации и помочь вам справиться с любыми трудностями, с которыми вы можете столкнуться. Наша миссия — помогать частным лицам и предприятиям достигать своих целей, предоставляя им наилучшие возможные решения их проблем. Мы верим, что, используя новейшие технологии и опыт наших специалистов, мы можем помочь нашим клиентам преодолеть любые препятствия и добиться успеха. Мы постоянно расширяем наши услуги и опыт, чтобы лучше обслуживать наших клиентов. Наша команда стремится быть в курсе последних тенденций и разработок в наших областях. Мы вкладываем значительные средства в исследования и разработки, чтобы оставаться в авангарде нашей отрасли.
Messangi
messangi.com
С 2001 года Messangi соединяет компании со своими клиентами на миллиардах устройств по всему миру. Наши универсальные и надежные платформы были созданы ведущими инженерами отрасли. Для обеспечения нашей деятельности у нас есть команды мирового класса в 7 странах, готовые сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Сегодня ведущие операторы мобильной связи, глобальные банки и ритейлеры полагаются на Messangi для решения своих задач по коммуникации и взаимодействию с клиентами. Наши решения для SMS, электронной почты, приложений, мобильных кошельков и голосовых помощников продолжают революционизировать взаимодействие компаний с клиентами, делая общение проще, эффективнее и доступнее, чем когда-либо прежде. Платформу облачных коммуникаций Messangi как услугу можно настроить и адаптировать для создания наиболее подходящего решения. Благодаря сочетанию нескольких каналов вы сможете более эффективно привлекать и привлекать своих клиентов.
Answered.so
answered.so
Answered.so: Служба поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта и человеческого опыта. Решайте до 70 % проблем клиентов с помощью чат-бота GPT, базы знаний, HelpHub и интеллектуальной панели поиска.
Algomo
algomo.com
Algomo — это генеративная платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов с помощью пользовательских ботов, подобных ChatGPT, для веб-сайтов. Это позволяет компаниям эффективно решать вопросы взаимодействия со службой поддержки клиентов, обрабатывая запросы ботов, при необходимости обостряя проблемы и работая без необходимости обучения или обслуживания. Платформа Algomo мгновенно отвечает на повторяющиеся вопросы клиентов, тем самым сокращая затраты и повышая показатели удовлетворенности клиентов (CSAT) и вовлеченности сотрудников. Он автоматизирует маркировку, категоризацию и классификацию обращений в службу поддержки, сокращая время обработки и выполнение ручных задач. Кроме того, оно расширяет возможности агентов с помощью предложений искусственного интеллекта и совместного использования экрана в реальном времени для увеличения времени отклика и производительности. Algomo особенно полезен для компаний, которые хотят: * Автоматизация обслуживания клиентов: путем автоматизации большинства обращений в службу поддержки. * Повышение эффективности: сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на поддержку клиентов. * Повышение удовлетворенности клиентов и сотрудников: за счет более быстрого решения и меньшего количества ручных задач. * Международное расширение. Благодаря многоязычным возможностям он идеально подходит для компаний, выходящих на глобальный уровень.
Alendei
alendei.com
Alendei — это платформа взаимодействия с клиентами на основе искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям отправлять короткие текстовые сообщения пользователям мобильных телефонов. Он обеспечивает автоматизированную поддержку и взаимодействие с клиентами через диалоговый интерфейс для улучшения пользовательского опыта и удовлетворенности. Он позволяет пользователям обеспечивать двустороннюю связь за счет интеграции бизнес-API WhatsApp для отправки и получения сообщений.
AIhelp
aihelp.net
AIHELP - это глобальная компания по поддержке клиентов со штаб -квартирой в Гонконге. Основанная в 2014 году, компания в настоящее время имеет более 80 сотрудников и обслуживает 12 000 клиентов в 32 странах и территориях. Он предназначен для компаний, которые заинтересованы в отношениях с клиентами и удовлетворением, чтобы сделать его более сильным, личным и продуктивным. Мы стремимся побудить компании оказать большую поддержку, а затем зрелую обслуживание и упреждающее участие, предоставляя им все инструменты и технологические инфраструктуры, которые предназначены для простых в использовании с более чем 20 языками. AIHELP является платформой поддержки клиентов AI с целью обмена сообщениями и операциями как для мобильных устройств, так и для веб-сайтов, включая многие функции поддержки клиентов, такие как обмен сообщениями в приложении, AI Chat Bot, форма автоматического проверки, уведомления Push, оповещения, прожектор, индексация приложений и многое другое. Это позволяет вам предоставлять персонализированную поддержку, используя машинное обучение для мощной облачной аналитики для повышения рейтинга и удержания, и мгновенно решать проблемы клиентов и его высокоэффективно, чтобы понять огромные объемы данных, которые ведут клиенты остаются довольными и довольными.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot — это конструктор чат-ботов на базе ИИ для поддержки клиентов, который позволяет создавать чат-ботов на основе ваших данных и интегрировать их на сайт.
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai был разработан компанией PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), чтобы помочь компаниям ускорить цифровое обслуживание клиентов. Наш подход, созданный в виде корпоративных, облачных или локальных решений, обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между технологиями и людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) — индонезийская технологическая компания, основной задачей которой является помощь предприятиям в повышении качества обслуживания клиентов с использованием новых технологий и каналов взаимодействия с клиентами. Мы обслуживаем многие отрасли, такие как финансы, автомобилестроение, онлайн-путешествия, образование, государственный сектор и т. д.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Универсальная диалоговая платформа искусственного интеллекта «все в одном» Усовершенствуйте свой бизнес с помощью диалоговых интерфейсов искусственного интеллекта WeConnect.chat. Оптимизируйте привлечение потенциальных клиентов, улучшите поддержку клиентов, произведите революцию в процессе адаптации и откройте безграничные возможности с помощью специального чат-бота с искусственным интеллектом. Легко интегрируйте компоненты на основе правил и используйте потенциал многоканальной информационной панели агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual предлагает решения ИИ для общения, включая виртуальных агентов и чат-ботов, для улучшения обслуживания клиентов и взаимодействия с брендами.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — это платформа автоматизации взаимоотношений с клиентами, предназначенная для руководителей бизнеса. Платформа автоматизации без кода для поддержки клиентов и привлечения потенциальных клиентов. Наши интеллектуальные виртуальные агенты на базе искусственного интеллекта динамически решают или сортируют запросы ваших клиентов.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai - платформа для создания и развертывания пользовательских AI-чат-ботов без навыков программирования.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — это инструмент нового поколения на базе искусственного интеллекта, который позволяет создавать чат-боты на базе искусственного интеллекта для вашего веб-сайта. Просто зайдите на Chatshape.com/create, добавьте ссылку на свой веб-сайт, которая будет сканироваться, а текст будет использоваться для обучения чат-бота, которого вы можете встроить на свой веб-сайт, чтобы он мгновенно отвечал на запросы клиентов, конвертировал больше посетителей в клиентов и экономил вас. сотни часов времени.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — это инновационное платформенное решение, позволяющее пользователям создавать DIY WorkBots для повышения квалификации, взаимодействия с заинтересованными сторонами, трансформации бизнес-процессов и управления организационными знаниями. Его также можно интегрировать с серверными системами через API для достижения желаемого уровня настройки и упрощения роботизированной автоматизации процессов (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботов, автоматизирующий продажи, маркетинг и поддержку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram и других.
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — это платформа, ориентированная на взаимодействие с пользователем, которая позволяет компаниям создавать чат-ботов, не требуя каких-либо навыков программирования. Он предлагает комплексное решение для чат-ботов как для стартапов, так и для уже состоявшихся предприятий. Инструмент специально разработан для маркетологов, клиентов и разработчиков. Маркетологам это позволяет создавать виртуальную личность, создавать таргетированные кампании и предоставлять аналитическую информацию на основе данных. Для клиентов BotDistrikt обеспечивает круглосуточную доступность ботов, обеспечивая плавное и заинтересованное общение. Он также поддерживает передачу управления билетами человеком и обеспечивает многоканальную связь. Для разработчиков платформа обладает широкими возможностями настройки; он включает в себя логические условия, шаблоны регулярных выражений, обучение искусственному интеллекту, интеграцию API и функции Javascript для поддержки сложных двусторонних разговоров. Чат-боты BotDistrikt способны работать по различным каналам, включая Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайты, Google Assistant и Skype. Он также интегрируется с такими полезными инструментами, как Dialogflow, Wit.ai, Gmail и Slack. Платформу поддерживают Entrepreneur First и Управление развития инфокоммуникаций Сингапура. Делая акцент на ориентированных на клиента чат-ботах на базе искусственного интеллекта, BotDistrikt стремится предложить простой, интересный и умный инструмент для создания и реализации стратегии чат-ботов.
Bot9
bot9.ai
BOT9 - приложение для создания персонализированного интеллектуального ассистента, автоматизации задач и оптимизации рабочих процессов с использованием ИИ.
arabot
arabot.io
Ведущая платформа чат-ботов без кода. SUPERFAST, созданный для предприятий для автоматизации взаимодействия с клиентами и предоставления услуг в больших масштабах. arabot — это ведущая платформа корпоративных чат-ботов с низким кодом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, предназначенная для того, чтобы помочь предприятиям автоматизировать задачи, обеспечить превосходное обслуживание клиентов, увеличить продажи и создать содержательный диалог со своими клиентами с помощью диалогового искусственного интеллекта. arabot.io предоставляет любому человеку инструменты для создания, тестирования, управления и развертывания ботов за считанные минуты. Благодаря надежным административным функциям и безопасности корпоративного уровня мы ежемесячно обрабатываем более 2 миллионов разговоров между бизнесом и клиентами. Наша цель — помочь предприятиям сделать общение со своими клиентами более быстрым, плавным и эффективным. С 2016 года мы создали чат-ботов для электронной коммерции, автомобилестроения, электронного правительства, энергетики и коммунальных услуг, розничной торговли и телекоммуникаций в FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, веб-сайте и других коммуникационных платформах.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI — это компания, которая предоставляет услуги обучения и интеграцию Microsoft Teams, чтобы помочь организациям и частным лицам раскрыть возможности генеративных технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Ключевые моменты о FranklyAI: * Услуги по обучению: FranklyAI предлагает основные программы обучения, которые помогут организациям и частным лицам овладеть навыками использования инструментов и технологий генеративного искусственного интеллекта. * FranklyAI для Microsoft Teams: это приложение Microsoft Teams, которое обеспечивает безопасный модерируемый доступ к генеративным возможностям искусственного интеллекта непосредственно на платформе Teams. Это позволяет сотрудникам использовать помощников искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в контролируемой корпоративной среде. * Индивидуальные решения: FranklyAI также разрабатывает индивидуальные решения генеративного искусственного интеллекта, адаптированные к конкретным потребностям и требованиям своих бизнес-клиентов. На веб-сайте показано, как организации, использующие генеративный искусственный интеллект, превзойдут те, которые этого не делают, поскольку это может повысить производительность сотрудников и сэкономить время и деньги. Приложение FranklyAI Teams позиционируется как способ раскрыть потенциал этих технологий, сохраняя при этом безопасность и контроль. На сайте представлены отзывы клиентов, информация о команде и подходе FranklyAI, а также примеры их работы, представленные в различных средствах массовой информации. В целом, Frankly.ai, похоже, сосредоточен на стимулировании внедрения генеративных технологий искусственного интеллекта в корпоративном пространстве посредством обучения, интеграции программного обеспечения и индивидуальных решений.
Evie
evie.ai
Иви — лучший в мире координатор по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта, помогающий рекрутерам взять на себя трудоемкую работу по планированию собеседований, сохраняя при этом человеческий подход. Марта Брокуэлл, консультант по привлечению талантов компании Siemens, так говорит об Иви: «Я планирую около сотни собеседований в месяц, и с Иви я экономлю 30% своего времени! Это позволило мне сосредоточиться на действительно важных задачах, таких как поиск кандидатов, и уделять больше времени поиску лучших талантов, которые могут присоединиться к нашей компании. Я также использую Evie для автоматической отправки нужной информации (вложений, инструкций и т. д.) кандидатам и менеджерам по найму, что экономит мне еще больше времени и обеспечивает единообразный опыт для всех наших кандидатов и интервьюеров. Иви также хорошо взаимодействовала с нашими кандидатами, обеспечивая удобство работы с кандидатами. Команда Evie невероятно отзывчива, и с ней приятно работать». Даже несмотря на автоматизацию, рекрутерам сегодня по-прежнему сложно совмещать собеседования, удивлять кандидатов и выигрывать войну за таланты. 54% рекрутеров хотят, чтобы планирование собеседований было автоматизировано. Освободите рекрутеров от хлопот по планированию собеседований с помощью Evie, лучшего в своем классе средства планирования собеседований на базе искусственного интеллекта, обеспечивающего совместную работу между интервьюерами и кандидатами и позволяющего добиться: • 10-кратного ускорения планирования собеседований • 2-кратного сокращения перепланирования • 30 % экономии времени при День рекрутера Свяжитесь с [email protected], чтобы запланировать демонстрацию и бесплатную пробную версию.
eBotify
ebotify.com
eBotify — это платформа для создания диалоговых ботов на базе искусственного интеллекта, позволяющая создавать индивидуальные чат-боты для привлечения потенциальных клиентов, поддержки в чате, интерактивных целевых страниц, опросов, запросов, встреч, отзывов и предложений для вашего бизнеса.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: диалоговая платформа искусственного интеллекта, сочетающая в себе правила, машинное обучение и генеративный искусственный интеллект, позволяющая пользователям любого уровня опыта быстро и легко создавать чат-ботов и виртуальных помощников.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers помогает агентствам и маркетологам быстро создавать чат-ботов, используя более 150 готовых шаблонов для разных отраслей.
Codar.io
codar.io
Codar.io — это универсальная платформа цифрового маркетинга, предназначенная для оптимизации различных аспектов онлайн-маркетинга для бизнеса. Он объединяет множество инструментов и функций для повышения эффективности и результативности маркетинга. К ним относятся чат-боты для таких платформ, как Facebook, Instagram, Telegram и WhatsApp, а также возможности для электронной коммерции, маркетинга по SMS/электронной почте и управления социальными сетями. Платформа известна своей простотой использования и доступностью, что делает ее доступной для малого и среднего бизнеса, стремящегося улучшить свое присутствие в Интернете и привлечь клиентов. Пользователи могут автоматизировать ответы, управлять маркетинговыми кампаниями и анализировать эффективность — и все это в рамках единого интерфейса Product Hunt.
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka — это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который работает круглосуточно и без выходных и говорит как настоящий человек. Он быстро обрабатывает запросы клиентов, направляет покупки и повышает конверсию. Оснащенный встроенной логикой и системами обработки заявок, Jekka может при необходимости легко перейти к помощи человека. Используя ваш контент, он обеспечивает точные и быстрые ответы, избегая при этом дезинформации. Благодаря поддержке более 175 языков Jekka позволяет продавцам электронной коммерции увеличивать продажи и обеспечивать удовлетворенность клиентов.
Howazit
howazit.com
В Howazit мы помогаем организациям всех типов, размеров и отраслей оправдывать ожидания клиентов и сопровождать их на пути, обеспечивая простое и, что наиболее важно, актуальное общение. Наши маркетинговые и операционные решения позволяют вам взаимодействовать с клиентами в соответствующих точках взаимодействия, оценивать их качество обслуживания и действовать соответствующим образом, индивидуально и индивидуально.
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe — это платформа, которая помогает компаниям соединяться, общаться и конвертировать свои услуги посредством автоматизированного диалога и человеческой поддержки 1-2-1. Создавайте удобные диалоговые процессы с помощью нашего интуитивно понятного конструктора ботов без кода. Превратите каждое посещение в разговор. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Чат-боты. Получите доступ к широкому спектру шаблонов или создайте свой собственный поток общения. Живой чат – плавное общение с человеком, присоединяйтесь к разговору, как только вам понадобится.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — это платформа личного помощника на базе искусственного интеллекта, которая объединяет передовые модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, Gemini и PaLM от Google, Llama от Meta и Claude от Anthropic. Он предлагает унифицированный интерфейс через мобильное приложение, веб-приложение и расширение Chrome, предоставляя решения, адаптированные к индивидуальным потребностям. Функции включают в себя готовые подсказки для чата, настраиваемые рабочие процессы и полную интеграцию со сторонними инструментами. Get Answer предназначен для повышения производительности и упрощения задач для пользователей, от студентов и разработчиков до владельцев бизнеса и дизайнеров.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot – чат для сайта, конструктор чат-ботов для мессенджеров. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Разработка чат-ботов.
FURTHER
talkfurther.com
Команда продавцов-консультантов FURTHER, работающих на базе искусственного интеллекта, работает вместе, чтобы автоматизировать общение с потенциальными клиентами старшего поколения, помогая им быстрее находить то, что они ищут, а вы можете привлекать и конвертировать более квалифицированных потенциальных клиентов, одновременно получая ключевую информацию о вашем процессе продаж. Подробнее о Дальше: - Генерирует в 1,5-2 раза больше потенциальных клиентов, чем формы на веб-сайте. - Квалифицирует потенциальных клиентов, чтобы помочь вам сосредоточиться на лучших возможностях - Автоматизирует разговоры, поэтому ни один потенциальный клиент не будет потерян
Teleform
teleform.io
Teleform — это платформа без кода, которая позволяет пользователям легко создавать, настраивать и развертывать привлекательных ботов Telegram, оптимизируя цифровое общение с помощью визуальных инструментов создания чат-ботов, которые устраняют сложность кодирования. Teleform, предназначенный как для новичков, так и для опытных создателей, предлагает интуитивно понятный интерфейс, который упрощает процесс создания чат-ботов от начала до конца.
AmplifyReach
amplifyreach.com
Многоязычная платформа автоматизации диалога для групп продаж, маркетинга и поддержки! AmplifyReach помогает брендам и предприятиям трансформировать жизненный цикл входящих клиентов. Продукт AmplifyReach используется более чем 3000 брендами и предприятиями, включая компанию из списка Fortune 500 в BFSI. * Наше многоязычное решение, поддерживающее более 12 языков и способное привлечь более 3,2 миллиарда человек, помогает брендам и предприятиям автоматизировать традиционный многоэтапный процесс сбора потенциальных клиентов, их проверки и последующего установления контакта за несколько минут. --> 25+% роста вовлеченности наблюдается среди действующих брендов. --> Языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, мандаринский/китайский, японский, арабский, хинди, малайский, индонезийский, русский * Решение помогает масштабировать группы поддержки клиентов за счет автоматизации повторяющихся задач. --> Автоматизация повторяющихся задач на 60% возможна в течение 6–9 месяцев с 3–10-кратной рентабельностью инвестиций. * Платформа расширенного интеллекта — унифицированное решение с многоязычным программным обеспечением для живого чата для людей и тесно интегрированным многоязычным чат-ботом. Персонал использует одно и то же программное обеспечение AmplifyReach в Интернете, на мобильных устройствах, в социальных сетях и каналах обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Facebook Messenger. * Углубленная унифицированная аналитика производительности чат-бота и персонала. * Готовая глубокая интеграция с CRM и контактами для ZenDesk, FreshDesk, Zoho, SalesForce, HubSpot и более 1000+ других опций с помощью Zapier. Решения от платформы AmplifyReach Catalyst * Чат-бот — Создайте чат-бота — код не требуется! * LiveChat — Помощь там, где чат-бот не может! * Классификатор. Улучшите свои приложения с помощью Классификатора естественного языка! * Классификация IAB – Контекстный классификатор – Решение AdTech * Core NLP — контекстный интеллект с использованием Core NLP Engine.
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat - это платформа для взаимодействия с клиентами, предлагающая живую поддержку и автоматизированные чат-боты по нескольким каналам.
BMC
bmc.com
Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.
QuickReply.ai
quickreply.ai
QuickReply.ai — это готовое к использованию коммерческое решение WhatsApp для таких платформ интернет-магазинов, как Shopify, WooCommerce, Magento и т. д. Через несколько минут после подключения QuickReply синхронизирует информацию о магазине: 1. Продукты, 2. Инвентарь, 3. Купоны, 4. Клиенты, 5. Заказы. Он поставляется с автоматическими заранее запланированными кампаниями WhatsApp для: 1. Восстановление брошенных тележек 2. Оповещения о заказах 3. Подтверждение заказа 4. Преобразование заказов наложенным платежом в предоплаченные 5. Допродажа и перекрестная продажа продуктов 6. Рекламная трансляция с персонализированными купонами на скидку и сообщениями. 7. Возврат заказа/замена 8. Получение обратной связи. и многое другое... Остальные 30% переводятся в единый почтовый ящик, чтобы агенты-люди могли быстро действовать и быстрее обслуживать своих клиентов.
Octocom
octocom.ai
Octocom — это платформа поддержки клиентов с AI для интернет-магазинов, автоматизирующая обработку запросов и предлагающая персонализированные рекомендации.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart доверяют более 3000 магазинов Shopify и Shopify Plus. Мы предлагаем предприятиям электронной коммерции возможность увеличивать продажи и отношения с клиентами посредством диалогового текстового маркетинга. Используя TxtCart, ваша команда сможет расширить список подписчиков, соответствующий требованиям, использовать исторические данные Shopify вашего магазина для создания целевых маркетинговых SMS-кампаний, сократить количество брошенных корзин и вести двусторонние беседы с клиентами, открывая совершенно новый маркетинговый канал для повышения рентабельности инвестиций. . Мы настолько уверены в предлагаемой нами продукции, что гарантируем 10-кратную окупаемость инвестиций или возврат ваших денег — лучшая в отрасли статистика. Мы — полностью удаленная команда из более чем 20 сотрудников в США, Канаде и за их пределами! Мы являемся компанией, в первую очередь ориентированной на поддержку клиентов, но, прежде всего, наше конкурентное преимущество заключается в том, что мы невероятно ориентированы на результат, от наших гарантий до наших результатов и наших цен.
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
SmatBot
smatbot.com
SmatBot, дочерняя компания ByteQuark Solutions, является ведущим игроком в индустрии чат-ботов на базе искусственного интеллекта с присутствием по всему миру в США, на Ближнем Востоке и в Индии и с более чем 5000 активными пользователями. Наша многоканальная, многоязычная (более 50 языков) платформа AI Chatbot — это простой в использовании, не требующий программирования, многофункциональный инструмент, который обеспечивает мгновенную поддержку в режиме реального времени по всем каналам (веб-сайт, мобильное приложение, Messenger, Instagram, WhatsApp, и т. д). Некоторые из наших возможностей включают в себя: * Генерация потенциальных клиентов, * Поддержка клиентов, * Отвечаем на часто задаваемые вопросы, * Живой чат * Маркетинговые и рекламные сообщения WhatsApp * OCR-сканирование, * Проверка OTP по электронной почте и SMS * Отслеживание Adwords, * Сопоставление намерений * Автоматизация на основе контекста Лучше всего для: * Электронная коммерция D2C, * Образование * Логистика * Недвижимость * Гостеприимство * Здравоохранение * Финтех
Sobot
sobot.io
Sobot - это решение для контакт-центров, предлагающее автоматизацию обслуживания клиентов и маркетинга с помощью AI-чат-ботов и интеграции голосовых вызовов.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — это платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения эффективности и персонализации обслуживания клиентов. Он обеспечивает круглосуточную доступность, быстрое реагирование на запросы и значительную экономию средств за счет снижения потребности в представителях службы поддержки клиентов. Платформа поддерживает ряд функций, включая автоматическую поддержку, сбор потенциальных клиентов, планирование встреч и расширенную аналитику. GPT-Trainer пользуется доверием более 25 000 компаний и легко интегрируется с различными CRM и каналами обмена сообщениями.
STAN AI
stan.ai
STAN — первый помощник управляющего цифровой недвижимостью. Он использует искусственный интеллект для круглосуточного ответа на текстовые сообщения и электронные письма управляющих недвижимостью. STAN был запущен в 2019 году двумя бывшими руководителями по управлению недвижимостью, которые проработали в отрасли более 20 лет и работали в крупнейшей управляющей компании Северной Америки. STAN — это отмеченная наградами платформа, признанная Роджерсом, FedEx, Национальным исследовательским советом, Колледжем Джорджа Брауна, StartUp Canada, Акселераторным центром Ватерлоо и многими другими!
VirtualSpirits
virtualspirits.com
Чат-бот VirtualSpirits предоставляет контактное решение для любого бизнеса. Он охватывает электронную коммерцию, профессиональные услуги, техническую поддержку, электронику или моду. Подходит для веб-сайтов государственных или частных учреждений. Его можно настроить в соответствии с индивидуальными интересами. Добавляйте логотип, отвечайте на вопросы клиентов, привлекайте внимание пользователей и отвечайте на их запросы, чтобы превратить их в потенциальных клиентов. Выберите тип плана, который лучше всего соответствует потребностям компании.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat - платформа для создания чат-ботов с ИИ, помогающая оптимизировать клиентскую поддержку и взаимодействие на веб-сайтах.
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot - это платформа для создания чат-ботов, автоматизирующих работу фронт-офиса в медицине, поддерживающих множество языков и каналов связи.
Zifront
zifront.com
Программное обеспечение Chatbot и Live Chat для привлечения потенциальных клиентов и успеха клиентов.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat - это платформа для обсуждений на разные темы, позволяющая пользователям обмениваться идеями и общаться в реальном времени.
Mevo
usemevo.com
Mevo — это простой в использовании конструктор чат-ботов, который предлагает опции на основе правил и искусственного интеллекта, множество шаблонов и многое другое. С помощью Mevo вы можете создать и опубликовать страницу чат-бота и интегрировать ее в виде всплывающего окна на свою целевую страницу за считанные минуты без какого-либо опыта программирования благодаря удобному интерфейсу перетаскивания. Mevo предлагает множество функций, которые сделают процесс сбора информации более удобным, включая аналитику взаимодействия, повторы сеансов и возможность экспорта ваших данных в формате CSV. Вы также можете настроить своего чат-бота под свой собственный бренд и установить начальные и резервные сообщения, которые ваш бот будет использовать в случае отсутствия ответа.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — динамичный игрок на арене создания приложений искусственного интеллекта, предлагающий услуги чат-ботов с искусственным интеллектом по требованию, которые меняют способы взаимодействия компаний со своими клиентами. Уделяя особое внимание передовым технологиям искусственного интеллекта, SharurAI специализируется на создании индивидуальных чат-ботов с искусственным интеллектом, адаптированных к уникальным потребностям бизнеса в различных отраслях. Наша миссия — использовать возможности искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с клиентами, повышения эффективности и стимулирования роста. Мы гордимся нашей способностью создавать чат-ботов с искусственным интеллектом, которые легко интегрируются в существующие системы и процессы, обеспечивая персонализированную и эффективную поддержку клиентов, помощь в продажах и многое другое. В SharurAI мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и именно поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для разработки чат-ботов с искусственным интеллектом, которые соответствуют их конкретным целям и задачам. Если вы хотите оптимизировать операции, повысить удовлетворенность клиентов или увеличить продажи, наша команда экспертов по искусственному интеллекту всегда готова воплотить ваше видение в жизнь.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot — это идеальное решение для чат-ботов с искусственным интеллектом для интеллектуальных и интерактивных разговоров. Благодаря этой передовой технологии они предлагают настраиваемого текстового чат-бота, который органично сочетается с их брендом и отвечает их уникальным требованиям. Этот мощный инструмент предназначен для привлечения посетителей со всех уголков земного шара, превращая каждое взаимодействие в прекрасную возможность для конверсии. Но LouiseBot — это больше, чем просто чат-бот, это их билет к международному успеху. Попрощайтесь с языковыми барьерами и приветствуйте глобальную аудиторию. С помощью этого чат-бота они могут довести свое общение до совершенства, гарантируя, что каждый посетитель получит индивидуальное внимание и исключительный клиентский опыт. Повышайте коэффициент конверсии и общайтесь с клиентами, как никогда раньше. Эта передовая технология искусственного интеллекта понимает разговоры клиентов и реагирует на них в режиме реального времени, предоставляя точные решения, адаптированные к их индивидуальным потребностям. И в отличие от агентов-людей, этот неутомимый чат-бот никогда не устает, предлагая круглосуточную поддержку каждый день в году. Повысьте качество обслуживания клиентов и гарантируйте им круглосуточную помощь с помощью LouiseBot.
Lucy
lucy.ai
Lucy — это универсальная платформа знаний на базе искусственного интеллекта для всех данных, которыми владеет и лицензирует организация. Она была сформирована потребностями наших клиентов и продолжает развиваться вместе с рынком. Люси существует для того, чтобы удивлять, восхищать и расширять возможности работников умственного труда.
Lyris.ai
lyris.ai
О Lyris — это ваш член команды, оснащенный искусственным интеллектом на основе GPT4, которого можно адаптировать к различным ролям в соответствии с вашими требованиями. Наша платформа чат-бота без кода с искусственным интеллектом помогает командам продаж и маркетинга, эксплуатации и обслуживания клиентов легко создавать непрерывный диалог от начала до конца, революционизируя способы взаимодействия компаний со своей аудиторией и обеспечивая повышение производительности и производительности. Лирис может работать как ваш... 1. Чат-бот по продажам с искусственным интеллектом: увеличьте свои продажи - Увеличение конверсии более чем на 30% - Персонализация 1:1 2. Поддержка клиентов с помощью искусственного интеллекта: предоставьте своим клиентам VIP-обслуживание - Увеличение FCRR более чем на 70% - Круглосуточная живая поддержка 7 дней в неделю 3. Помощник сотрудника с искусственным интеллектом: автоматизируйте процессы продаж. - В 70 раз более быстрый доступ к информации - Точность 97% Просто выберите роль, вставьте свой код и наблюдайте, как он продается!
Noodle Factory
noodlefactory.ai
Noodle Factory превращает преподавателей в супергероев с помощью помощников преподавателей на базе искусственного интеллекта. Noodle Factory создала уникальную платформу, которая позволяет преподавателям проводить адаптивное обучение на основе искусственного интеллекта, подготовку к экзаменам, а также создавать и выставлять оценки — и все это одним нажатием кнопки. Студенты участвуют в интерактивном диалоге и получают индивидуальное обучение через чат. С Noodle Factory преподаватели могут сэкономить до 400 часов в год!
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA — ваш универсальный коммуникационный помощник. Интернет-панель для комплексной коммуникации, основанная в 2019 году и входящая в состав Telkom Group. Мы предоставляем коммуникационное решение в режиме реального времени, которое поможет вам повысить осведомленность, улучшить качество обслуживания клиентов и создать комплексную коммуникационную стратегию для вашего бизнеса.
Scotty AI
scottytechnologies.com
Познакомьтесь со Скотти, вашим универсальным диалоговым решением на основе искусственного интеллекта, от поиска поставщиков до адаптации и не только! С Scotty AI вы испытаете: * Мгновенные и персонализированные ответы на все ваши заявки и запросы круглосуточно, 7 дней в неделю, посредством голоса и текстовых сообщений. * Бесшовная интеграция между системами учета (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), независимыми поставщиками программного обеспечения для точечных решений, веб-сайтами и каналами совместной работы (Teams, Slack,...) * Легкое управление всем процессом найма, от поиска до управления персоналом. * Возможность обрабатывать более 500 000 разговоров одновременно. * Возможности автоматизации, высвобождение ресурсов и ускорение вашего пути к успеху. Scotty AI автоматизирует и поддерживает любой бизнес-процесс в виде диалога с впечатляющей скоростью и масштабом, как входящий, так и исходящий, в текстовых и голосовых каналах и на более чем 100 языках. Уникальная сила Скотти заключается в его способности предоставлять гиперперсонализированный опыт всем участвующим сторонам. Кандидатов и команды по подбору персонала ждут незабываемые впечатления на каждом этапе пути.
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