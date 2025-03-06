Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Уганда

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatsstool Business-это все в одном бизнес-решении WhatsApp, наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на основе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. Д. Команда Whatsstool ориентирована на создание инструментов для WhatsApp и малого бизнеса, которые занимаются своим бизнесом или маркетингом на WhatsApp. Мы строим больше приложений, таких как Whatsave, которые помогают компаниям сохранить новые цифры, чтобы использовать их для их роста.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-это платформа управления репутацией и цифровой опыт работы с клиентами для местных брендов и многоцелевых предприятий. Более 100 000 предприятий используют платформу Birdeye, работающую на AI, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, поддерживать лояльность и преуспеть на своих местных рынках.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Payhip
payhip.com
Payhip — это самый простой способ продавать цифровые загрузки и курсы. Мы с легкостью продаем и продвигаем ваши электронные книги, курсы, программное обеспечение, дизайнерские ресурсы, музыку или любые виды цифровых продуктов непосредственно вашим клиентам. Payhip поможет вам.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
GPTconnect
gptconnect.ai
Добро пожаловать в GPT Connect, универсальное решение для компаний и частных лиц, стремящихся использовать возможности передовых технологий искусственного интеллекта для создания контента, поддержки клиентов и автоматизации. Наша компания использует возможности OpenAI GPT-4, новейшей и наиболее совершенной модели обработки естественного языка, чтобы предоставить нашим клиентам конкурентное преимущество, необходимое им для процветания в сегодняшней быстро развивающейся цифровой среде.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Evie
evie.ai
Иви — лучший в мире координатор по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта, помогающий рекрутерам взять на себя трудоемкую работу по планированию собеседований, сохраняя при этом человеческий подход. Марта Брокуэлл, консультант по привлечению талантов компании Siemens, так говорит об Иви: «Я планирую около сотни собеседований в месяц, и с Иви я экономлю 30% своего времени! Это позволило мне сосредоточиться на действительно важных задачах, таких как поиск кандидатов, и уделять больше времени поиску лучших талантов, которые могут присоединиться к нашей компании. Я также использую Evie для автоматической отправки нужной информации (вложений, инструкций и т. д.) кандидатам и менеджерам по найму, что экономит мне еще больше времени и обеспечивает единообразный опыт для всех наших кандидатов и интервьюеров. Иви также хорошо взаимодействовала с нашими кандидатами, обеспечивая удобство работы с кандидатами. Команда Evie невероятно отзывчива, и с ней приятно работать». Даже несмотря на автоматизацию, рекрутерам сегодня по-прежнему сложно совмещать собеседования, удивлять кандидатов и выигрывать войну за таланты. 54% рекрутеров хотят, чтобы планирование собеседований было автоматизировано. Освободите рекрутеров от хлопот по планированию собеседований с помощью Evie, лучшего в своем классе средства планирования собеседований на базе искусственного интеллекта, обеспечивающего совместную работу между интервьюерами и кандидатами и позволяющего добиться: • 10-кратного ускорения планирования собеседований • 2-кратного сокращения перепланирования • 30 % экономии времени при День рекрутера Свяжитесь с [email protected], чтобы запланировать демонстрацию и бесплатную пробную версию.
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бизнеса, на вашем веб-сайте и в мобильном приложении. Поддерживает интеллектуальные пути, обучение, копирование, аналитику и частную торговую марку. Используя Engati, вы можете использовать возможности машинного обучения, NLP/NLU, чтобы создать своего собственного чат-бота и привлекать своих клиентов на более чем 50 языках.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — это платформа личного помощника на базе искусственного интеллекта, которая объединяет передовые модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, Gemini и PaLM от Google, Llama от Meta и Claude от Anthropic. Он предлагает унифицированный интерфейс через мобильное приложение, веб-приложение и расширение Chrome, предоставляя решения, адаптированные к индивидуальным потребностям. Функции включают в себя готовые подсказки для чата, настраиваемые рабочие процессы и полную интеграцию со сторонними инструментами. Get Answer предназначен для повышения производительности и упрощения задач для пользователей, от студентов и разработчиков до владельцев бизнеса и дизайнеров.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
FURTHER
talkfurther.com
Команда продавцов-консультантов FURTHER, работающих на базе искусственного интеллекта, работает вместе, чтобы автоматизировать общение с потенциальными клиентами старшего поколения, помогая им быстрее находить то, что они ищут, а вы можете привлекать и конвертировать более квалифицированных потенциальных клиентов, одновременно получая ключевую информацию о вашем процессе продаж. Подробнее о Дальше: - Генерирует в 1,5-2 раза больше потенциальных клиентов, чем формы на веб-сайте. - Квалифицирует потенциальных клиентов, чтобы помочь вам сосредоточиться на лучших возможностях - Автоматизирует разговоры, поэтому ни один потенциальный клиент не будет потерян
Unleash
unleash.so
Unleash использует искусственный интеллект для использования всей информации в ваших SaaS-инструментах, легко оптимизируя знания в подразделениях компании, когда это необходимо сотруднику и где бы он ни предпочитал работать. Unleash достигает этого благодаря плавной интеграции с источниками данных вашей компании, такими как Slack, Notion, Jira, Zendesk и другими, что позволяет каждому сотруднику найти нужную информацию, просто спросив Unleash.
Atom
atomchat.io
Atom предлагает чат-бот WhatsApp на базе искусственного интеллекта, который помогает компаниям привлекать более квалифицированных клиентов, создавать более интеллектуальных чат-ботов, измерять результаты и интегрироваться с CRM. Ключевые особенности включают в себя: * Круглосуточный интеллектуальный виртуальный помощник, отвечающий на вопросы клиентов. * Возможность охватить до 98% клиентов с помощью широковещательных кампаний WhatsApp. * Автоматизированные рабочие процессы для фильтрации заинтересованных потенциальных клиентов и сосредоточения команды продаж на закрытии сделок. * Мультиагентная интеграция WhatsApp для обеспечения полной видимости разговоров с клиентами. Решение интегрируется с HubSpot, позволяя предприятиям синхронизировать контакты WhatsApp со своей CRM и создавать автоматизированные рабочие процессы с использованием чат-ботов с искусственным интеллектом. Atom предоставляет персонализированного консультанта и команду экспертов по искусственному интеллекту в WhatsApp, которые помогут компаниям пройти процесс интеграции, позиционируя себя на рынке как решение «под ключ». Тематические исследования показывают, как клиенты заметили значительные улучшения, такие как увеличение продаж с 200 до более чем 3000 в месяц, утроение коэффициента конверсии цифровых продаж и бронирование более 5000 подтвержденных встреч за 2,5 месяца. Компания упоминалась в таких изданиях, как CIO Peru, Forbes и Estrategia & Negocios, подчеркивая ее рост и признание на рынке. Предприятиям предлагается поговорить с консультантом Atom, чтобы узнать больше и опробовать платформу самостоятельно.
Jetlink
jetlink.io
Коммуникация между людьми и бизнесом меняется навсегда, и обмен сообщениями будет играть центральную роль сегодня и в ближайшие годы. Конвергенция социальных сетей и мобильных устройств формирует поведение и ожидания клиентов. Они спрашивают вещи прямо сейчас, прямо здесь. Jetlink привносит на ваше предприятие «силу настоящего» благодаря омниканальному обмену сообщениями и сложным корпоративным чат-ботам. Мы считаем, что это революция в коммерции и поддержке клиентов. Jetlink позволяет вам обеспечить восхитительные диалоговые продажи и поддержку там, где ваши клиенты уже находятся. Jetink позиционируется как система искусственного интеллекта. мощная центральная коммуникационная платформа для точек взаимодействия с клиентами, таких как веб-чат, IVR, приложения для обмена социальными сообщениями, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams и обмен сообщениями в приложениях.
Netomi
netomi.com
Netomi, поддерживаемая ведущими мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и пользующаяся доверием крупнейших мировых брендов, является лидером в области искусственного интеллекта для обслуживания клиентов для предприятий. Netomi предоставляет мультимодальный и омниканальный санкционированный генеративный искусственный интеллект, обеспечивая безопасные для бренда разговоры в любом масштабе с помощью встроенных средств управления искусственным интеллектом для обеспечения точности, безопасности и конфиденциальности данных. Наше инновационное внедрение искусственного интеллекта гарантирует экономию средств, операционную эффективность, а также повышение удовлетворенности, лояльности, доходов и прибыльности клиентов. Решение Netomi без кода развертывается за несколько недель, автоматически масштабируется и предлагает комплексные инструменты для нетехнических пользователей, позволяющие легко управлять CX AI в масштабе. Это приводит к снижению совокупной стоимости владения, ускорению вывода продукта на рынок и снижению зависимости от ресурсов разработчиков. Основанная в 2016 году, Netomi использует новейшие разработки в области искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания клиентов, предоставляя брендам высококачественную автоматизированную поддержку и инструменты для расширения команд агентов-людей. В быстро развивающемся мире искусственного интеллекта Netomi позволяет брендам легко соответствовать растущим ожиданиям клиентов и предоставлять исключительный сервис.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — это самая продвинутая диалоговая платформа, которая позволяет вам давать умные и быстрые ответы вашим клиентам по всем цифровым каналам. Создавайте цифровые возможности с помощью гибридных ботов и живых агентов. Развивайте свой бизнес с помощью автоматизированных решений для коммерции в чате, обслуживания клиентов и работы службы поддержки. Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению платформа позволяет вам понимать и предвидеть потребности и запросы ваших клиентов. Мы являемся поставщиками решений WhatsApp и партнерами по обмену сообщениями.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — это виртуальный чат-бот, предназначенный для оказания услуг по решению проблем частным лицам, предпринимателям и предприятиям. Наша команда экспертов и специалистов стремится предоставить точные и надежные решения ваших проблем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются частные лица и предприятия в современном быстро меняющемся мире. Наша цель – помочь вам преодолеть эти трудности и достичь ваших целей. Мы специализируемся в широком спектре областей, включая решения, связанные со здоровьем и болезнями, бизнес-решения, поисковую оптимизацию, автомобильную механику, визаж, кинокритику, астрологию, историю, визуализацию научных данных, йогу, влияние социальных сетей, технические обзоры, Оформление интерьера, бухгалтерский учет, медицина, консультации по веб-дизайну, недвижимость, психическое здоровье, персональный тренинг, профориентация, философия, мотивация, путешествия, разговорное обучение английскому языку и копирайтинг. Мы собрали команду высококвалифицированных и опытных специалистов, увлеченных своим делом. Наши специалисты обладают новейшими знаниями и навыками, чтобы предоставить вам наилучшие возможные решения ваших проблем. Мы гордимся нашей способностью предоставлять своевременные и точные решения, адаптированные к уникальным потребностям наших клиентов. В Metanoz AI мы стремимся обеспечить превосходное обслуживание клиентов. Мы понимаем, что у каждого клиента разные потребности и требования, и стремимся обеспечить каждому нашему клиенту индивидуальное внимание. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, дать рекомендации и помочь вам справиться с любыми трудностями, с которыми вы можете столкнуться. Наша миссия — помогать частным лицам и предприятиям достигать своих целей, предоставляя им наилучшие возможные решения их проблем. Мы верим, что, используя новейшие технологии и опыт наших специалистов, мы можем помочь нашим клиентам преодолеть любые препятствия и добиться успеха. Мы постоянно расширяем наши услуги и опыт, чтобы лучше обслуживать наших клиентов. Наша команда стремится быть в курсе последних тенденций и разработок в наших областях. Мы вкладываем значительные средства в исследования и разработки, чтобы оставаться в авангарде нашей отрасли.
Messangi
messangi.com
С 2001 года Messangi соединяет компании со своими клиентами на миллиардах устройств по всему миру. Наши универсальные и надежные платформы были созданы ведущими инженерами отрасли. Для обеспечения нашей деятельности у нас есть команды мирового класса в 7 странах, готовые сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Сегодня ведущие операторы мобильной связи, глобальные банки и ритейлеры полагаются на Messangi для решения своих задач по коммуникации и взаимодействию с клиентами. Наши решения для SMS, электронной почты, приложений, мобильных кошельков и голосовых помощников продолжают революционизировать взаимодействие компаний с клиентами, делая общение проще, эффективнее и доступнее, чем когда-либо прежде. Платформу облачных коммуникаций Messangi как услугу можно настроить и адаптировать для создания наиболее подходящего решения. Благодаря сочетанию нескольких каналов вы сможете более эффективно привлекать и привлекать своих клиентов.
Answered.so
answered.so
Answered.so: Служба поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта и человеческого опыта. Решайте до 70 % проблем клиентов с помощью чат-бота GPT, базы знаний, HelpHub и интеллектуальной панели поиска.
Algomo
algomo.com
Algomo — это генеративная платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов с помощью пользовательских ботов, подобных ChatGPT, для веб-сайтов. Это позволяет компаниям эффективно решать вопросы взаимодействия со службой поддержки клиентов, обрабатывая запросы ботов, при необходимости обостряя проблемы и работая без необходимости обучения или обслуживания. Платформа Algomo мгновенно отвечает на повторяющиеся вопросы клиентов, тем самым сокращая затраты и повышая показатели удовлетворенности клиентов (CSAT) и вовлеченности сотрудников. Он автоматизирует маркировку, категоризацию и классификацию обращений в службу поддержки, сокращая время обработки и выполнение ручных задач. Кроме того, оно расширяет возможности агентов с помощью предложений искусственного интеллекта и совместного использования экрана в реальном времени для увеличения времени отклика и производительности. Algomo особенно полезен для компаний, которые хотят: * Автоматизация обслуживания клиентов: путем автоматизации большинства обращений в службу поддержки. * Повышение эффективности: сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на поддержку клиентов. * Повышение удовлетворенности клиентов и сотрудников: за счет более быстрого решения и меньшего количества ручных задач. * Международное расширение. Благодаря многоязычным возможностям он идеально подходит для компаний, выходящих на глобальный уровень.
Alendei
alendei.com
Alendei — это платформа взаимодействия с клиентами на основе искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям отправлять короткие текстовые сообщения пользователям мобильных телефонов. Он обеспечивает автоматизированную поддержку и взаимодействие с клиентами через диалоговый интерфейс для улучшения пользовательского опыта и удовлетворенности. Он позволяет пользователям обеспечивать двустороннюю связь за счет интеграции бизнес-API WhatsApp для отправки и получения сообщений.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — глобальная платформа поддержки клиентов со штаб-квартирой в Гонконге. Основанная в 2014 году, компания сейчас насчитывает более 80 сотрудников и обслуживает 12 000 клиентов в 32 странах и территориях. Он предназначен для компаний, которые стремятся к отношениям с клиентами и их удовлетворению, чтобы сделать их более сильными, личными и продуктивными. Мы стремимся побудить компании предоставлять качественную поддержку, а затем предоставлять зрелые услуги и активное участие, предоставляя им все инструменты и техническую инфраструктуру, которые просты в использовании и поддерживают более чем 20 языков. AIhelp — это платформа поддержки клиентов с использованием ИИ, предназначенная для обмена сообщениями и операций как на мобильных устройствах, так и в Интернете, включая множество функций поддержки клиентов, таких как обмен сообщениями в приложении, чат-бот с искусственным интеллектом, форма автоматической проверки, push-уведомления, оповещения, Spotlight, приложение. индексация и многое другое. Оно позволяет вам предоставлять персонализированную поддержку с использованием машинного обучения для мощной облачной аналитики, позволяющей повысить рейтинг и удержание клиентов, а также мгновенно решать проблемы клиентов. Это высокоэффективное решение позволяет анализировать огромные объемы данных, благодаря чему клиенты остаются довольными и счастливыми.
AIChatbot
aichatbot.so
AChatbot — это конструктор диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для поддержки клиентов. AChatbot позволяет вам создать собственного чат-бота GPT, обученного на основе ваших собственных данных. Это достигается путем загрузки URL-адреса вашего веб-сайта, PDF-файлов или карты сайта. AIChatbot может отвечать на запросы клиентов на нескольких языках и обеспечивает удобство встраивания виджета чат-бота непосредственно на ваш веб-сайт.
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai был разработан компанией PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), чтобы помочь компаниям ускорить цифровое обслуживание клиентов. Наш подход, созданный в виде корпоративных, облачных или локальных решений, обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между технологиями и людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) — индонезийская технологическая компания, основной задачей которой является помощь предприятиям в повышении качества обслуживания клиентов с использованием новых технологий и каналов взаимодействия с клиентами. Мы обслуживаем многие отрасли, такие как финансы, автомобилестроение, онлайн-путешествия, образование, государственный сектор и т. д.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Универсальная диалоговая платформа искусственного интеллекта «все в одном» Усовершенствуйте свой бизнес с помощью диалоговых интерфейсов искусственного интеллекта WeConnect.chat. Оптимизируйте привлечение потенциальных клиентов, улучшите поддержку клиентов, произведите революцию в процессе адаптации и откройте безграничные возможности с помощью специального чат-бота с искусственным интеллектом. Легко интегрируйте компоненты на основе правил и используйте потенциал многоканальной информационной панели агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — лидер в области диалогового искусственного интеллекта, признанный в отрасли благодаря нашему почти двадцатилетнему опыту и непревзойденным знаниям. Наши инновационные решения для виртуального агента, чат-бота и живого чата V-Person™ объединяют людей и искусственный интеллект для обеспечения бесперебойной, персонализированной и масштабируемой цифровой поддержки для клиентов и сотрудников. Ведущие мировые организации полагаются на наши отмеченные наградами технологии и консультации экспертов, чтобы улучшить качество поддержки, сократить расходы, увеличить продажи и повысить лояльность к бренду. Наша глобальная команда и обширная партнерская сеть поддерживают установку по всему миру на более чем 37 языках, обеспечивая как локализованное сотрудничество, так и международную аналитику. Штаб-квартира Creative Virtual находится в Великобритании, а операции осуществляются в США, Австралии, Индии, Сингапуре и Гонконге.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — это платформа автоматизации взаимоотношений с клиентами, предназначенная для руководителей бизнеса. Платформа автоматизации без кода для поддержки клиентов и привлечения потенциальных клиентов. Наши интеллектуальные виртуальные агенты на базе искусственного интеллекта динамически решают или сортируют запросы ваших клиентов.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — это комплексная платформа, которая позволяет пользователям создавать и развертывать собственные чат-боты с искусственным интеллектом и генеративные модели искусственного интеллекта (GPT) для различных бизнес-приложений. Ключевые особенности и возможности платформы включают в себя: * Простота использования: на веб-сайте подчеркивается, что ChatBotBuilder.ai — это «самый быстрый и простой способ создания собственных чат-ботов и GPT», не требующий обширных технических знаний. * Гибкая интеграция: платформа поддерживает интеграцию с тысячами приложений и позволяет пользователям объединять свои инструменты и команды для получения конкурентного преимущества. * Передовой искусственный интеллект: ChatBotBuilder.ai использует новейшие модели больших языков (LLM) и технологии искусственного интеллекта для создания сложных чат-ботов и GPT. * Настройка: пользователи могут настраивать внешний вид, функциональность и поведение своих чат-ботов, используя удобный интерфейс платформы. * Межканальная поддержка: чат-боты можно интегрировать по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети, электронную почту и голосовую связь. * Маркетинговые инструменты: платформа предоставляет встроенные маркетинговые функции, которые помогают пользователям более эффективно привлекать клиентов через своих чат-ботов. * Аналитика: надежные аналитические возможности позволяют пользователям отслеживать и оптимизировать производительность своих чат-ботов. Веб-сайт позиционирует ChatBotBuilder.ai как «Лучшего в мире конструктора чат-ботов с искусственным интеллектом в 2024 году», предназначенного для предприятий и организаций, стремящихся автоматизировать обслуживание клиентов, упростить общение и улучшить взаимодействие с пользователем с помощью возможностей искусственного интеллекта. Платформа предлагает как план Pro для индивидуальных пользователей, так и план White Label Enterprise для агентств и крупных организаций, желающих создать свои собственные фирменные решения для чат-ботов. В целом ChatBotBuilder.ai представляет собой комплексную платформу без программирования, предназначенную для того, чтобы дать компаниям любого размера возможность использовать преимущества передовых чат-ботов с искусственным интеллектом и генеративных моделей искусственного интеллекта.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — это инструмент нового поколения на базе искусственного интеллекта, который позволяет создавать чат-боты на базе искусственного интеллекта для вашего веб-сайта. Просто зайдите на Chatshape.com/create, добавьте ссылку на свой веб-сайт, которая будет сканироваться, а текст будет использоваться для обучения чат-бота, которого вы можете встроить на свой веб-сайт, чтобы он мгновенно отвечал на запросы клиентов, конвертировал больше посетителей в клиентов и экономил вас. сотни часов времени.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — это инновационное платформенное решение, позволяющее пользователям создавать DIY WorkBots для повышения квалификации, взаимодействия с заинтересованными сторонами, трансформации бизнес-процессов и управления организационными знаниями. Его также можно интегрировать с серверными системами через API для достижения желаемого уровня настройки и упрощения роботизированной автоматизации процессов (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботов, автоматизирующий продажи, маркетинг и поддержку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram и других.
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — это платформа, ориентированная на взаимодействие с пользователем, которая позволяет компаниям создавать чат-ботов, не требуя каких-либо навыков программирования. Он предлагает комплексное решение для чат-ботов как для стартапов, так и для уже состоявшихся предприятий. Инструмент специально разработан для маркетологов, клиентов и разработчиков. Маркетологам это позволяет создавать виртуальную личность, создавать таргетированные кампании и предоставлять аналитическую информацию на основе данных. Для клиентов BotDistrikt обеспечивает круглосуточную доступность ботов, обеспечивая плавное и заинтересованное общение. Он также поддерживает передачу управления билетами человеком и обеспечивает многоканальную связь. Для разработчиков платформа обладает широкими возможностями настройки; он включает в себя логические условия, шаблоны регулярных выражений, обучение искусственному интеллекту, интеграцию API и функции Javascript для поддержки сложных двусторонних разговоров. Чат-боты BotDistrikt способны работать по различным каналам, включая Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайты, Google Assistant и Skype. Он также интегрируется с такими полезными инструментами, как Dialogflow, Wit.ai, Gmail и Slack. Платформу поддерживают Entrepreneur First и Управление развития инфокоммуникаций Сингапура. Делая акцент на ориентированных на клиента чат-ботах на базе искусственного интеллекта, BotDistrikt стремится предложить простой, интересный и умный инструмент для создания и реализации стратегии чат-ботов.
Bot9
bot9.ai
Создайте своего собственного помощника на базе искусственного интеллекта, который будет не только умным, но и уникальным!
arabot
arabot.io
Ведущая платформа чат-ботов без кода. SUPERFAST, созданный для предприятий для автоматизации взаимодействия с клиентами и предоставления услуг в больших масштабах. arabot — это ведущая платформа корпоративных чат-ботов с низким кодом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, предназначенная для того, чтобы помочь предприятиям автоматизировать задачи, обеспечить превосходное обслуживание клиентов, увеличить продажи и создать содержательный диалог со своими клиентами с помощью диалогового искусственного интеллекта. arabot.io предоставляет любому человеку инструменты для создания, тестирования, управления и развертывания ботов за считанные минуты. Благодаря надежным административным функциям и безопасности корпоративного уровня мы ежемесячно обрабатываем более 2 миллионов разговоров между бизнесом и клиентами. Наша цель — помочь предприятиям сделать общение со своими клиентами более быстрым, плавным и эффективным. С 2016 года мы создали чат-ботов для электронной коммерции, автомобилестроения, электронного правительства, энергетики и коммунальных услуг, розничной торговли и телекоммуникаций в FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, веб-сайте и других коммуникационных платформах.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI — это компания, которая предоставляет услуги обучения и интеграцию Microsoft Teams, чтобы помочь организациям и частным лицам раскрыть возможности генеративных технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Ключевые моменты о FranklyAI: * Услуги по обучению: FranklyAI предлагает основные программы обучения, которые помогут организациям и частным лицам овладеть навыками использования инструментов и технологий генеративного искусственного интеллекта. * FranklyAI для Microsoft Teams: это приложение Microsoft Teams, которое обеспечивает безопасный модерируемый доступ к генеративным возможностям искусственного интеллекта непосредственно на платформе Teams. Это позволяет сотрудникам использовать помощников искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в контролируемой корпоративной среде. * Индивидуальные решения: FranklyAI также разрабатывает индивидуальные решения генеративного искусственного интеллекта, адаптированные к конкретным потребностям и требованиям своих бизнес-клиентов. На веб-сайте показано, как организации, использующие генеративный искусственный интеллект, превзойдут те, которые этого не делают, поскольку это может повысить производительность сотрудников и сэкономить время и деньги. Приложение FranklyAI Teams позиционируется как способ раскрыть потенциал этих технологий, сохраняя при этом безопасность и контроль. На сайте представлены отзывы клиентов, информация о команде и подходе FranklyAI, а также примеры их работы, представленные в различных средствах массовой информации. В целом, Frankly.ai, похоже, сосредоточен на стимулировании внедрения генеративных технологий искусственного интеллекта в корпоративном пространстве посредством обучения, интеграции программного обеспечения и индивидуальных решений.
eBotify
ebotify.com
eBotify — это платформа для создания диалоговых ботов на базе искусственного интеллекта, позволяющая создавать индивидуальные чат-боты для привлечения потенциальных клиентов, поддержки в чате, интерактивных целевых страниц, опросов, запросов, встреч, отзывов и предложений для вашего бизнеса.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: диалоговая платформа искусственного интеллекта, сочетающая в себе правила, машинное обучение и генеративный искусственный интеллект, позволяющая пользователям любого уровня опыта быстро и легко создавать чат-ботов и виртуальных помощников.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers помогает агентствам и маркетологам создавать ботов за меньшее время, используя более 150 готовых шаблонов чат-ботов. ------------------ В настоящее время доступны следующие типы шаблонов: • Служба поддержки клиентов, чат, поддержка клиентов и чат-боты для часто задаваемых вопросов. • Боты для бронирования ресторанов для компаний общественного питания и сетей ресторанов. • Чат-боты для записи на прием, планирования и регистрации для врачей, юристов, личных тренеров, политиков, отелей, обычных агентств и т. д. • Чат-боты для электронной коммерции. • Брендовые чат-боты для компаний по производству одежды, фильмов, некоммерческих организаций и т. д. • Персональные чат-боты для знаменитостей, музыкантов и политиков. • Чат-боты по доставке для ресторанов и компаний общественного питания. • Транспортные чат-боты для авиакомпаний, автобусов, поездов и других компаний общественного транспорта. • Новостные боты для издателей. • Туристические боты для онлайн-турагентств и отелей. • Чат-боты для планирования недвижимости для брокеров и агентств недвижимости.
Codar.io
codar.io
Codar.io — это универсальная платформа цифрового маркетинга, предназначенная для оптимизации различных аспектов онлайн-маркетинга для бизнеса. Он объединяет множество инструментов и функций для повышения эффективности и результативности маркетинга. К ним относятся чат-боты для таких платформ, как Facebook, Instagram, Telegram и WhatsApp, а также возможности для электронной коммерции, маркетинга по SMS/электронной почте и управления социальными сетями. Платформа известна своей простотой использования и доступностью, что делает ее доступной для малого и среднего бизнеса, стремящегося улучшить свое присутствие в Интернете и привлечь клиентов. Пользователи могут автоматизировать ответы, управлять маркетинговыми кампаниями и анализировать эффективность — и все это в рамках единого интерфейса Product Hunt.
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka — это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который работает круглосуточно и без выходных и говорит как настоящий человек. Он быстро обрабатывает запросы клиентов, направляет покупки и повышает конверсию. Оснащенный встроенной логикой и системами обработки заявок, Jekka может при необходимости легко перейти к помощи человека. Используя ваш контент, он обеспечивает точные и быстрые ответы, избегая при этом дезинформации. Благодаря поддержке более 175 языков Jekka позволяет продавцам электронной коммерции увеличивать продажи и обеспечивать удовлетворенность клиентов.
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot — это SaaS-платформа на базе НЛП на базе генеративного искусственного интеллекта, позволяющая создавать виртуальные приемные для автоматизации работы стойки регистрации и поддержки задач больницы/клиники/лаборатории в режиме 24x7. Эти виртуальные чат-помощники могут общаться на более чем 100 языках, включая несколько индийских языков. YugasaBot можно обучить выполнять задачи и запросы, связанные с записью на прием к врачу, статусом лабораторного отчета, информацией о банке крови, аптекой, наличием коек, страховкой и т. д. Эти боты способны снизить расходы на поддержку больницы до 40%. Чат-боты, созданные с использованием платформы YugasaBot, являются омниканальными и могут быть размещены на любом канале связи, таком как WhatsApp, FB Messenger, веб-сайт, мобильное приложение и т. д. Это решение Plug-n-Play, которое не требует знаний в области кодирования, чтобы сделать его интеллектуальным вокруг бизнес. Его различные расширения, такие как Yu-Desk, Yu-DB, Yu-Consult, а также множество готовых функций, таких как кампания в WhatsApp, HACK (Human Agent Control Kit) и электронная коммерция, делают YugasaBot готовым на 360 градусов удобное решение для предприятий здравоохранения. Продукт сертифицирован VAPT и находится в очень безопасной и надежной экосистеме. Другие клиенты D2C из сфер электронной коммерции, образования, недвижимости и BFSI также в настоящее время используют потенциал YugasaBot для автоматизации своего продвижения, привлечения потенциальных клиентов и поддержки клиентов.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix — это инновационная онлайн-платформа, предназначенная для оптимизации различных бизнес-процессов и повышения производительности за счет автоматизации и интеллектуальных решений. Вот некоторые ключевые особенности и преимущества использования Pingbix: * Управление задачами: Pingbix предлагает комплексные инструменты для управления задачами и проектами. Пользователи могут с легкостью создавать, назначать и отслеживать задачи, гарантируя, что ничего не останется незамеченным. * Средства связи. Платформа включает в себя надежные коммуникационные функции, такие как обмен мгновенными сообщениями и видеоконференции, для обеспечения беспрепятственного сотрудничества между членами команды. * Автоматизация рабочих процессов: Pingbix помогает автоматизировать повторяющиеся задачи и рабочие процессы, сокращая требуемые ручные усилия и сводя к минимуму риск ошибок. * Возможности интеграции: он поддерживает интеграцию с множеством других программ и сервисов, позволяя пользователям подключать существующие инструменты и оптимизировать рабочие процессы. * Аналитика данных и отчетность. Платформа предоставляет мощные функции аналитики и отчетности, помогая предприятиям принимать решения на основе данных и эффективно отслеживать показатели производительности. * Настраиваемые информационные панели: пользователи могут создавать персонализированные информационные панели для мониторинга ключевых показателей и отслеживания важных задач и сроков. * Безопасность и соответствие требованиям: Pingbix уделяет приоритетное внимание безопасности и соблюдению требований, гарантируя, что все пользовательские данные защищены в соответствии с отраслевыми стандартами.
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI предоставляет широкий спектр решений на базе искусственного интеллекта, специально разработанных для улучшения взаимодействия и обслуживания предприятий в нескольких отраслях. Их предложения включают настраиваемых чат-ботов и голосовых ботов, которые можно применять для различных целей, таких как поддержка клиентов в контакт-центрах, государственные услуги, гостиничный бизнес и страхование. Программное обеспечение также обеспечивает беспрепятственное взаимодействие с корпоративными данными, улучшая потенциал оптимизации бизнеса. Они предлагают индивидуальные решения для взыскания долгов и расширенные розничные услуги с функцией продавца. Их технология также может быть легко адаптирована мобильными операторами и применена в банковском секторе. Поскольку безопасность является главным приоритетом, финансовые услуги Tovie AI сертифицированы и соответствуют требованиям IBM. В рамках своей миссии по стимулированию роста цифрового бизнеса Tovie AI представляет уникальный опыт генеративного искусственного интеллекта, который может преобразовывать данные в практические идеи, как было продемонстрировано в их работе с Университетом Линкольна. Среди своих продуктов они предлагают Tovie Platform и Tovie Cloud. В целом компания Tovie AI продемонстрировала стратегическое использование ИИ для продвижения бизнеса вперед, о чем свидетельствуют ее истории успеха.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk — это платформа «Программное обеспечение как услуга», которая позволяет пользователям создавать и развертывать чат-ботов за считанные минуты. Он предоставляет интуитивно понятный интерфейс и инструменты для создания пользовательских чат-ботов с использованием больших языковых моделей. Tiny Talk позволяет пользователям обучать своих чат-ботов, используя собственные данные или документы, настраивать их поведение и интегрировать их в веб-сайты, платформы обмена сообщениями, такие как WhatsApp, или другие приложения через API. Пользователи могут создавать базы знаний, очищать веб-URL-адреса и привлекать потенциальных клиентов от посетителей. В целом, Tiny Talk дает пользователям возможность использовать технологию чат-ботов для автоматизации поддержки клиентов, увеличения продаж в электронной коммерции, привлечения и оценки потенциальных клиентов, сбора отзывов, предложения технической поддержки или оптимизации HR, бизнеса и операций по адаптации сотрудников.
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack, мы считаем, что ИИ должен облегчать, а не усложнять общение. Наш инструмент позволяет вам быстро создавать чат-ботов на базе искусственного интеллекта, которые будут выглядеть как настоящие разговоры. С помощью thinkstack вы можете: * Вооружите своего чат-бота знаниями из вашего веб-сайта, документов и многого другого. Мы выделим и структурируем ключевые детали. * Настройте внешний вид вашего чат-бота в соответствии с вашим брендом. * Легко интегрируйте чат-бота на свой веб-сайт для индивидуальной поддержки. * Легко справляйтесь с несколькими языками. * Сбор информации о потенциальных клиентах. Мы занимаемся искусственным интеллектом, чтобы вы могли сосредоточиться на реальных связях.
Teleform
teleform.io
Teleform — это платформа без кода, которая позволяет пользователям легко создавать, настраивать и развертывать привлекательных ботов Telegram, оптимизируя цифровое общение с помощью визуальных инструментов создания чат-ботов, которые устраняют сложность кодирования. Teleform, предназначенный как для новичков, так и для опытных создателей, предлагает интуитивно понятный интерфейс, который упрощает процесс создания чат-ботов от начала до конца.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com — это платформа, которая способствует участию в дискуссиях и беседах по широкому спектру тем. Он служит виртуальной площадкой для встреч, где люди из разных слоев общества могут собираться вместе, чтобы делиться идеями, обращаться за советом и общаться с другими людьми, разделяющими схожие интересы. Хотите ли вы углубиться в дискуссии о технологиях, изучить тонкости литературы или просто поболтать, Stackchat.com предоставляет пространство для значимого взаимодействия. Благодаря удобному интерфейсу и сильному сообществу это место, где обмениваются знаниями, заводят дружеские отношения и поощряют любопытство. Присоединяйтесь к обсуждению сегодня на Stackchat.com!
Zifront
zifront.com
Программное обеспечение Chatbot и Live Chat для привлечения потенциальных клиентов и успеха клиентов.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — это платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения эффективности и персонализации обслуживания клиентов. Он обеспечивает круглосуточную доступность, быстрое реагирование на запросы и значительную экономию средств за счет снижения потребности в представителях службы поддержки клиентов. Платформа поддерживает ряд функций, включая автоматическую поддержку, сбор потенциальных клиентов, планирование встреч и расширенную аналитику. GPT-Trainer пользуется доверием более 25 000 компаний и легко интегрируется с различными CRM и каналами обмена сообщениями.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — это платформа чат-ботов, управляемая искусственным интеллектом, призванная революционизировать поддержку и взаимодействие с клиентами. Наш чат-бот Milly, управляемый искусственным интеллектом, оснащен передовой технологией обработки естественного языка, которая позволяет ему понимать запросы клиентов и отвечать на них в режиме реального времени, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Благодаря полной интеграции в существующий справочный центр и простой настройке SAAS First обеспечивает единообразное взаимодействие с брендом, одновременно сокращая время отклика и повышая удовлетворенность клиентов.
SmatBot
smatbot.com
SmatBot, дочерняя компания ByteQuark Solutions, является ведущим игроком в индустрии чат-ботов на базе искусственного интеллекта с присутствием по всему миру в США, на Ближнем Востоке и в Индии и с более чем 5000 активными пользователями. Наша многоканальная, многоязычная (более 50 языков) платформа AI Chatbot — это простой в использовании, не требующий программирования, многофункциональный инструмент, который обеспечивает мгновенную поддержку в режиме реального времени по всем каналам (веб-сайт, мобильное приложение, Messenger, Instagram, WhatsApp, и т. д). Некоторые из наших возможностей включают в себя: * Генерация потенциальных клиентов, * Поддержка клиентов, * Отвечаем на часто задаваемые вопросы, * Живой чат * Маркетинговые и рекламные сообщения WhatsApp * OCR-сканирование, * Проверка OTP по электронной почте и SMS * Отслеживание Adwords, * Сопоставление намерений * Автоматизация на основе контекста Лучше всего для: * Электронная коммерция D2C, * Образование * Логистика * Недвижимость * Гостеприимство * Здравоохранение * Финтех
Sobot
sobot.io
Мы предлагаем решения для контакт-центров, включая обслуживание клиентов и маркетинг. В ассортимент нашей продукции входят чат-боты с искусственным интеллектом, онлайн-чат, голосовая связь, продажа билетов. Мы стремимся предоставить омниканальное и интеллектуальное решение, обеспечивающее бесперебойное взаимодействие с клиентами по различным каналам. У нас есть такие известные клиенты, как Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T и Air Liquide. Кроме того, мы установили партнерские отношения с такими гигантами отрасли, как AWS, Alibaba Cloud и Meta. Мы хотим дать компаниям возможность улучшить качество обслуживания клиентов и повысить уровень удовлетворенности. Предоставляя передовые решения, мы надеемся добиться успеха для наших клиентов по всему миру.
VirtualSpirits
virtualspirits.com
Чат-бот VirtualSpirits предоставляет контактное решение для любого бизнеса. Он охватывает электронную коммерцию, профессиональные услуги, техническую поддержку, электронику или моду. Подходит для веб-сайтов государственных или частных учреждений. Его можно настроить в соответствии с индивидуальными интересами. Добавляйте логотип, отвечайте на вопросы клиентов, привлекайте внимание пользователей и отвечайте на их запросы, чтобы превратить их в потенциальных клиентов. Выберите тип плана, который лучше всего соответствует потребностям компании.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat — это динамичная платформа чат-ботов на базе искусственного интеллекта, призванная изменить способы организации операций по поддержке клиентов. Его ключевые особенности включают в себя: 1. Ответы на основе искусственного интеллекта: Web2Chat использует алгоритмы машинного обучения для изучения содержимого вашего веб-сайта, документов или экспортированных файлов Notion, генерируя точные и мгновенные ответы на запросы пользователей. 2. Беспрепятственное взаимодействие с пользователем. На платформе имеется организованный почтовый ящик, где администраторы или руководители клиентов могут отслеживать все разговоры пользователей-ботов. Он включает в себя такие функции, как блокировка пользователей для тех, кто злоупотребляет ботом, и кнопку «Отметить все как прочитанные», позволяющую легко управлять сообщениями пользователей. 3. Обучение ботов из нескольких источников: Web2Chat предлагает гибкость для обучения бота с использованием различных источников, включая домены, Intercom, Gitbook, статьи Zendesk и файлы (PDF, txt, CSV, Markdown). Это открывает возможности боту иметь обширную базу знаний. 4. Управление несколькими ботами и страницами. Платформа позволяет вам управлять несколькими ботами, каждый из которых назначен на разные страницы или веб-сайты. Каждый бот может быть обучен индивидуально, используя разные источники. 5. Доступ к бесплатному плану: Web2Chat предоставляет бесплатный план после регистрации, предлагая пользователям возможность изучить потенциал платформы, прежде чем выбирать платный план. 6. Индикаторы состояния и уведомления о прочтении. В сеансах, не связанных с ботами, индикаторы состояния и уведомления о прочтении помогают лучше понять взаимодействие с пользователем. Он показывает, находится ли пользователь в сети и прочитал ли пользователь сообщения руководителя. Надежные функции Web2Chat призваны значительно улучшить качество обслуживания клиентов, обеспечивая своевременные, точные и эффективные ответы на запросы ваших клиентов.
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