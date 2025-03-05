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Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
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HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов становится проще. 1. Создайте свой центр обслуживания клиентов буквально за считанные минуты. 2. Общайтесь с клиентами по всем каналам и сотрудничайте со своей командой. 3. Установите подотчетность без необходимости использования общих паролей. 4. Настроить самообслуживание и автоматизацию. 5. Получите полезную информацию о повышении производительности команды и удовлетворенности клиентов. Helpwise интегрируется с электронной почтой (например, поддержка@, продажи@, карьера@ и т. д.), онлайн-чатом, WhatsApp, SMS, социальными сетями и многим другим. Начните работу с Helpwise — решением для обслуживания клиентов, которое увеличивает доход вашего бизнеса.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-это решение для обслуживания AI, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Zendesk Solution работает вне коробки и легко изменить в случае изменений, что позволяет предприятиям двигаться быстрее. Zendesk также помогает предприятиям использовать передовое искусственное интеллект для служб, чтобы решить проблемы с клиентами быстрее и точнее. Построенный на миллиардах взаимодействия CX, Zendesk AI может быть использован по всему опыту обслуживания от самообслуживания до агентов, администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk расширяет возможности агентов с инструментами, пониманием и контекстом, которые им необходимы для предоставления персонализированного обслуживания на любом канале, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно, от персонализированной беседы и управления положениями, до технического управления, до технического обеспечения, автоматизации, автоматизации и рынка более 1200 приложений - все защищены под одной крышей. И наше решение легко внедрить и корректировать на лету, освобождая команды от требований, разработчиков и дорогих партнеров для продолжающихся изменений. В Zendesk мы выполняем миссию, чтобы упростить сложность бизнеса и облегчить компаниям создавать значимые связи с клиентами. От стартапов до крупных предприятий, мы считаем, что интеллектуальные, инновационные опыт клиентов должны быть в пределах досягаемости для каждой компании, независимо от размера, промышленности или амбиций. Zendesk обслуживает более 130 тыс. Глобальных брендов во множестве отраслей промышленности на более чем 30 языках. Zendesk со штаб -квартирой в Сан -Франциско и управляет офисами по всему миру.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-это платформа управления репутацией и цифровой опыт работы с клиентами для местных брендов и многоцелевых предприятий. Более 100 000 предприятий используют платформу Birdeye, работающую на AI, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, поддерживать лояльность и преуспеть на своих местных рынках.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Gleen AI
gleen.ai
Наша миссия в Gleen — радовать клиентов наших клиентов. Gleen AI — самый точный и мощный в мире генеративный искусственный интеллект для команд по работе с клиентами. Наш генеративный ИИ не галлюцинирует, его можно развернуть менее чем за 2 часа, он интегрируется с ведущими решениями службы поддержки, выходит за рамки простого ответа на вопросы, выполняя действия, и автоматически объединяет фрагментированные знания. Глин базируется в Плезантоне, штат Калифорния, и в нашу команду входят ветераны из LinkedIn, Microsoft, Uber, Facebook, Siemens, Accenture и McKinsey & Company.
Qualified
qualified.com
Квалифицированная платформа генерации трубопроводов для команд дохода, которые используют Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, Surveymonkey, MesdayPot и VMware Trust, квалифицированные для развития их трубопровода, используя их наибольший актив продаж и маркетинга - корпоративный веб -сайт - чтобы определить самых ценных покупателей, раскрыть сигналы покупателя и мгновенно Начать разговоры по продажам. Клиенты, которые используют квалифицированный отчет на 10 -кратное увеличение продаж, увеличение конверсии свинца в 4 раза и увеличение трубопровода на 6 раза. Квалифицированный, построенный на Salesforce, соединяет веб-сайт с данными Salesforce, чтобы определить намерения покупателя на основе учетных записей и облегчить разговоры по продажам в реальном времени. Квалифицированный занимает первое место в Salesforce AppExchange и занимает первое место по более чем 20 категориям на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, квалифицированный возглавляется бывшим директором Salesforce CMO Kraig Swensrud и бывшим продуктом Salesforce SVP Sean Whiteley и финансируемым Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures и Salesforce Ventures. Чтобы узнать больше, посетите квалифицированный.com.
Zowie
getzowie.com
Zowie позволяет компаниям, которые продают онлайн, отклонять билеты с помощью мощной технологии автоматизации, заботиться о клиентах с помощью омниканального почтового ящика и продавать больше, используя расширенный клиентский контекст. Zowie может выступать в качестве вашей автономной системы обслуживания клиентов или дополнить ваши текущие инструменты, такие как Zendesk, Intercom, Gorgias и многие другие, с помощью технологии автоматизации. * Бесплатный анализ вашего потенциала автоматизации | Знайте, что вы покупаете! * Бесплатный многоканальный почтовый ящик | Получите экономию на технике. * Тонны интеграции | Подключитесь к Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier и поднимите свою автоматизацию на новый уровень. Используйте Зоуи и… 1. Отклоняйте до 60% повторяющихся вопросов за 4 недели и сокращайте время решения на 67%. 2. Уход – позволяет агентам решать сложные дела и увеличивать CSAT на 12%. 3. Продавайте – определите покупательское намерение и привлеките до 40 % больше клиентов.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Verizon
verizon.com
Verizon - это американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) является дочерней компанией Amazon, предоставляющей платформы облачных вычислений по требованию и API для отдельных лиц, компаний и правительств, на основе платежного платежа. Эти веб -сервисы облачных вычислений предоставляют различные базовые абстрактные технические инфраструктуры и распределенные компьютерные строительные блоки и инструменты. Одним из этих сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), которая позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS подражает большинству атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные обработки (процессоры) и графические единицы обработки (графические процессоры) для обработки; локальная/памятная память; Хард-диск/SSD хранилище; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS реализована на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Сборы основаны на комбинации использования (известной как модель «платежного платежного»), аппаратную, операционную систему, программное обеспечение или сетевые функции, выбранные требуемой доступностью, резервированием, резервированием, безопасности и опциями обслуживания. Абоненты могут оплачивать один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или кластеры любого. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность для систем подписчиков. AWS работает из многих глобальных географических регионов, включая 6 в Северной Америке. Amazon Markets AWS для подписчиков в качестве способа получения крупномасштабной вычислительной пропускной способности быстрее и дешево, чем создание реальной физической фермы сервера. Все услуги выставлены на основе использования, но каждая услуга измеряет использование различными способами. По состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующим 34% всех облаков (IAAS, PAAS), в то время как следующие три конкурента Microsoft, Google и IBM имеют 11%, 8%, 6% соответственно по Synergy Group.
CustomGPT
customgpt.ai
Испытайте преимущества персонализированного искусственного интеллекта с помощью CustomGPT: получите уникальную информацию и решения с помощью искусственного интеллекта, обученного на вашем контенте
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения для каналов социальных сообщений (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE и чат на веб-сайте) с повышенной эффективностью, анализом поведения пользователей и, таким образом, разработкой стратегии ремаркетинга. С целью раскрыть потенциал коммерции в чате посредством многоканального обмена сообщениями, автоматизации маркетинга, онлайн-объединения и офлайн-торговли, социальной платформы данных клиентов, «Omni AI», интегрированного с ChatGPT, а также каталога WhatsApp и системы оплаты, Omnichat снабжает компании оборудованием обеспечить беспрепятственный путь клиента и использовать возможности, возникающие в условиях омниканальной розничной торговли. Функция онлайн-объединения и офлайн-продаж позволяет легко направлять посетителей из онлайн-каналов к продавцам в обычных магазинах для последующего наблюдения, что способствует конверсиям и отслеживанию доходов в Интернете и офлайн. Используя ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на базе искусственного интеллекта служит цифровым помощником розничных продавцов, который обрабатывает запросы клиентов, рекомендует продукты и облегчает планирование маркетинговых кампаний. Каталог и оплата WhatsApp позволяют ритейлерам завершить путь клиента в WhatsApp: от просмотра продуктов, общения с назначенными продавцами до совершения покупок, сокращения времени принятия решений и ускорения процесса покупки для клиентов, а также мгновенного дохода для продавцов. Достигая 300% роста годового регулярного дохода (ARR) в годовом сопоставлении в течение последних трех лет подряд, Omnichat предоставляет возможности более чем 5000 компаниям розничной торговли и электронной коммерции, включая Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green и правительственные ведомства.
Futr
futr.ai
Futr — это платформа чата как услуги, которая расширяет возможности обслуживания клиентов с помощью автоматического, живого, видео и социального чата — на любом языке и на любом канале. Futr помогает умным организациям связываться со своей аудиторией с помощью всегда доступных, всегда мгновенных и всегда информативных чат-сервисов, в число клиентов которых входят ряд полицейских сил, ведущие розничные торговцы и благотворительные организации. Не верьте нам на слово. Попробуйте платформу Futr бесплатно, воспользовавшись месячной пробной версией! - Мгновенное развертывание автоматического чата - Отслеживание использования и оценка рентабельности инвестиций - Выделенная поддержка с запланированной регистрацией - Рассмотрение бизнес-кейса в конце судебного разбирательства - Никаких обязательств – кредитная карта не требуется.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это отмеченная наградами платформа для анализа и взаимодействия в социальных сетях, которую можно эффективно использовать для прослушивания и реагирования на онлайн-шум, созданный брендом, а также для оценки эффективности конкретной маркетинговой кампании. Locobuzz не только помогает «прослушивать» социальные сети, но и «взаимодействовать» с пользователями на индивидуальной основе с использованием встроенных функций CRM. Мощное группирование данных позволяет получить ценную информацию и получить данные, пригодные для принятия мер. Мы создаем универсальный центр цифровой аналитики для вашего бренда. Это упрощает усилия по реализации вашей цифровой стратегии и индивидуальности бренда с помощью структурированной и мощной аналитики и визуализации, свободной от избытка сложных социальных данных. Мы помогаем вам с опытом в реальном времени, интеллектуальным лидерством и кризисным управлением. Locobuzz также позволяет компаниям использовать возможности машинного обучения и НЛП для создания интерактивного опыта с использованием многоязычных чат-ботов. Мы считаем, что потенциал диалоговой коммерции может повысить производительность за счет включения человеческого интеллекта в машину с помощью ИИ.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, является основанным на производительности решений Martech, которое дает возможность брендам для достижения более высоких воронков и удержания клиентов. С момента начала, основной центр наших уникальных технологических услуг всегда была возможность вернуть клиентов на веб-сайт бренда, мобильное приложение или розничный магазин и улучшить привлечение клиентов, удержание и лояльность бренда. После запуска и достижения глобального масштаба платформа и бизнес Vizury были приобретены AFFLE в 2018 году.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — самая удобная диалоговая платформа для автоматизации разговоров, не требующая программирования. Сократите свою рабочую нагрузку, подключив каналы обслуживания, интегрируйте свое программное обеспечение и начните автоматизировать обслуживание клиентов с помощью чат-бота с искусственным интеллектом. Чат-бот гарантирует, что вы доступны для своих клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на каждом этапе их пути к клиенту.
Glassix
glassix.com
Миссия Glassix — расширить доступ к диалоговому искусственному интеллекту и многоканальному общению с клиентами, давая компаниям возможность раскрыть свой неиспользованный потенциал и достичь непревзойденной масштабируемости. Благодаря омниканальным возможностям искусственного интеллекта Glassix меняет путь клиента. Мы преодолеваем временные границы, удовлетворяя потребности клиентов в каждой точке взаимодействия, даже в часы ожидания. Компания Glassix, которой доверяют Nike, Avis, Nintendo, Domino's и Dyson, продвигает миссии вперед с помощью своей преобразующей технологии. Благодаря Glassix управление взаимодействием с клиентами стало еще проще. Наш единый почтовый ящик устраняет необходимость в использовании нескольких инструментов, оптимизируя управление рабочими процессами и сокращая расходы. От чат-ботов на базе искусственного интеллекта до персонализированных приветствий — держите своих клиентов вовлеченными в одном месте. Glassix — это унифицированная платформа обмена сообщениями на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает связь между вашими разговорами с клиентами по любому цифровому каналу: приложения для обмена мгновенными сообщениями и текстовые SMS, разговоры по электронной почте, чат на вашем веб-сайте или в приложении, а также сообщения в социальных сетях. Безопасная платформа предлагает надежный набор функций, предоставляемый в виде услуги по подписке, в комплекте с визуальными инструментами чат-бота без кода или с низким уровнем кода, которые не требуют никаких технических знаний для начала работы. Клиенты могут сразу же приступить к работе с возможностями диалогового искусственного интеллекта на базе GPT-4 или использовать API Glassix для создания высокоиндивидуализированного опыта. Работая вместе с глобальной сетью партнеров по интеграции, Glassix обслуживает растущую клиентскую базу как известных брендов, так и быстрорастущих предприятий, а также малого бизнеса. Испытайте возможности Glassix, поскольку он совершенствует взаимодействие, позволяя вам обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Попрощайтесь с ручными задачами и освободите свое драгоценное время. Благодаря нашим возможностям автоматизации общение протекает легко, вызывая трепет у ваших клиентов.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatsstool Business-это все в одном бизнес-решении WhatsApp, наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на основе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. Д. Команда Whatsstool ориентирована на создание инструментов для WhatsApp и малого бизнеса, которые занимаются своим бизнесом или маркетингом на WhatsApp. Мы строим больше приложений, таких как Whatsave, которые помогают компаниям сохранить новые цифры, чтобы использовать их для их роста.
Desku
desku.io
Desku находится в авангарде поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта, специализируясь на решениях, предназначенных для электронной коммерции и SaaS-индустрии. Компания стремится преобразовать сектор обслуживания клиентов, сосредоточив внимание на повышении эффективности, улучшении пользовательского опыта и надежности корпоративного уровня. Предложения от Desku * Автоматизация на основе искусственного интеллекта. Чат-боты и утилиты автоматизации Desku, управляемые искусственным интеллектом, значительно сокращают рабочую нагрузку на поддержку. * Общий почтовый ящик: Desku предлагает молниеносный, удобный для пользователя почтовый ящик с искусственным интеллектом, оптимизированный для современных групп поддержки. * База знаний: Desku предоставляет простую в создании базу знаний, предоставляющую клиентам возможности самообслуживания. * Живой чат: функция живого чата Desku позволяет беспрепятственно общаться с клиентами в режиме реального времени. Почему компании доверяют Desku * Платформе доверяют более 1000 агентов поддержки и 350 компаний. * Desku помогает сократить количество запросов в службу поддержки до 50%. * Компания способствует снижению затрат на поддержку на 40%. Возможности интеграции. Desku обеспечивает плавную интеграцию существующих инструментов для повышения производительности команды. Платформа поддерживает более 30+ интегрированных приложений и предлагает настраиваемые действия, основанные на данных о клиентах в режиме реального времени.
Cody
meetcody.ai
Коди — это интеллектуальный помощник с искусственным интеллектом, такой же, как ChatGPT, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в возможности обучать его работе с вашим бизнесом, командой, процессами и данными клиентов. Вы можете использовать Коди в качестве сотрудника для поддержки своей команды различными способами: * Предоставляйте мгновенные ответы на бизнес-вопросы, анализируя накопленные документы вашей компании и выступая в качестве эксперта по вашим процессам. * Повышайте эффективность сотрудников, предоставляя мгновенные ответы, идеи и готовые работы, которые помогут вашей команде работать эффективнее. * Устраняйте неполадки и обнаруживайте скрытые функции ваших цифровых инструментов с помощью документации поддержки. * Обсуждайте идеи и предлагайте предложения, основанные на контексте ваших прошлых разговоров с Коди. Чтобы использовать Cody, вы можете загрузить файлы, документы и данные вашей компании, чтобы создать собственную базу знаний. Затем Коди использует эту информацию для предоставления индивидуальных ответов. Cody можно интегрировать в различные инструменты, такие как PowerPoint, PDF, Word, Discord, веб-сайты и многое другое. Платформа делает упор на повышенную безопасность и конфиденциальность данных благодаря таким функциям, как шифрование AWS, соответствие требованиям SOC II и настраиваемый контроль доступа. Cody предназначен для расширения возможностей команд, предоставляя помощника с искусственным интеллектом, обученного их конкретному бизнес-контексту.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — это решение для онлайн-чата следующего поколения, которое сочетает в себе возможности искусственного и человеческого интеллекта для обеспечения максимального качества обслуживания клиентов, обеспечивая высоко персонализированное общение с клиентами. Наш разговорный ИИ действует одновременно как консьерж-служба самообслуживания первой линии, который помогает клиентам помочь себе самим, и как изящный виртуальный помощник, который помогает повысить эффективность агентов по обслуживанию клиентов. Интуитивно понятный агентский центр Heyday доступен на любом устройстве, поэтому вы можете радовать клиентов независимо от того, находитесь ли вы за столом или в пути. С Heyday вы можете: * Автоматизируйте ответы на запросы в службу поддержки клиентов, квалифицируйте клиентов и автоматически сортируйте более сложные вопросы, чтобы передать их нужному агенту. * Сотрудничайте с единым почтовым ящиком команды, чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов. * Создавайте корзины покупок на лету прямо в чате благодаря мощной интеграции электронной коммерции. * Собирайте ценную информацию о клиентах, чтобы обогатить свою CRM. * Создавайте шаблоны или используйте быстрые ответы, рекомендованные ИИ, чтобы повысить эффективность и сэкономить время. * Ретаргетируйте клиентов на высоко персонализированном уровне с помощью уведомлений об отслеживании заказов, дополнительных продажах продуктов, опросах удовлетворенности клиентов и т. д. * Настройте уведомления своего агента, чтобы ничего не пропустить * И многое другое! Heyday открывает новую эру живого чата. Загрузите сегодня и наделите свою команду обслуживания клиентов сверхспособностями искусственного интеллекта.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot – чат для сайта, конструктор чат-ботов для мессенджеров. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Разработка чат-ботов.
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
HappyFox
happyfox.com
HappyFox — это практическое программное обеспечение службы поддержки, которое обеспечивает многоканальную поддержку запросов клиентов, поступающих по электронной почте, через Интернет, по телефону и из социальных сетей. HappyFox интегрируется с бизнес-приложениями для бухгалтерского учета, обратной связи с клиентами, CRM, коммерции и т. д. Версии приложения для iOS, Android и Windows позволяют оказывать поддержку через смартфоны и планшеты. Форумы сообщества и база знаний помогают клиентам оказывать мгновенную поддержку и общаться друг с другом.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — динамичный игрок на арене создания приложений искусственного интеллекта, предлагающий услуги чат-ботов с искусственным интеллектом по требованию, которые меняют способы взаимодействия компаний со своими клиентами. Уделяя особое внимание передовым технологиям искусственного интеллекта, SharurAI специализируется на создании индивидуальных чат-ботов с искусственным интеллектом, адаптированных к уникальным потребностям бизнеса в различных отраслях. Наша миссия — использовать возможности искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с клиентами, повышения эффективности и стимулирования роста. Мы гордимся нашей способностью создавать чат-ботов с искусственным интеллектом, которые легко интегрируются в существующие системы и процессы, обеспечивая персонализированную и эффективную поддержку клиентов, помощь в продажах и многое другое. В SharurAI мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и именно поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для разработки чат-ботов с искусственным интеллектом, которые соответствуют их конкретным целям и задачам. Если вы хотите оптимизировать операции, повысить удовлетворенность клиентов или увеличить продажи, наша команда экспертов по искусственному интеллекту всегда готова воплотить ваше видение в жизнь.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com — это платформа, которая способствует участию в дискуссиях и беседах по широкому спектру тем. Он служит виртуальной площадкой для встреч, где люди из разных слоев общества могут собираться вместе, чтобы делиться идеями, обращаться за советом и общаться с другими людьми, разделяющими схожие интересы. Хотите ли вы углубиться в дискуссии о технологиях, изучить тонкости литературы или просто поболтать, Stackchat.com предоставляет пространство для значимого взаимодействия. Благодаря удобному интерфейсу и сильному сообществу это место, где обмениваются знаниями, заводят дружеские отношения и поощряют любопытство. Присоединяйтесь к обсуждению сегодня на Stackchat.com!
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко адаптируемой платформе. * Интеллект: будьте впереди своего рынка, конкурентов и своей аудитории с помощью мощной, но доступной информации, основанной на неограниченном поиске в реальном времени по общедоступным социальным каналам. * Хранилище: защитите свой бренд в социальных сетях с помощью управления доступом и учетными данными. * Опыт. Поощряйте участие аудитории в ваших цифровых ресурсах с помощью социального пользовательского контента. * Ключевые преимущества включают в себя: Масштабируйте взаимодействие: объедините все свои команды, каналы и контент на одной платформе для управления интегрированными социальными кампаниями. * Защитите свой бренд. Централизованная видимость и контроль над доступом к учетной записи, утверждением контента и командами означают защиту бренда в масштабе. * Измеряйте то, что важно: преобразуйте свою социальную эффективность в показатели, важные для вашего бизнеса, с помощью настраиваемых информационных панелей и экспорта данных. * Антикризисное управление: будьте в курсе любого кризиса, понимая, когда кризисы возникают, а также как и когда действовать, используя данные в реальном времени и специальные уведомления. * Конкурентная разведка. Разрабатывайте критерии конкурентоспособности и отслеживайте кампании конкурентов, чтобы обеспечить значимую дифференциацию бренда.
Selz
selz.com
Selz — это простая платформа электронной коммерции, которая позволяет создавать интернет-магазины, продавать с существующих веб-сайтов или продавать через социальные сети. Selz предоставляет вам все инструменты, необходимые для создания вашего присутствия в Интернете, продажи вашей продукции, продвижения ее среди клиентов и отслеживания продаж. Selz идеально подходит для частных лиц и малого бизнеса, которые хотят продавать физические продукты, цифровые продукты и услуги. Чтобы узнать больше, посетите www.selz.com.
Chatling
chatling.ai
Расширьте возможности своего бизнеса с помощью чат-ботов на базе искусственного интеллекта, которые повышают удовлетворенность клиентов, увеличивают продажи, мгновенно реагируют и экономят ваше время — и все это без необходимости иметь опыт программирования. Chatling помогает мгновенно создавать собственные чат-боты и развертывать их на любом веб-сайте без какого-либо программирования.
Chatsimple
chatsimple.ai
Chatsimple, ИИ-агент для входящих продаж и поддержки, который взаимодействует с посетителями вашего сайта, чтобы понять их потребности. Он дает четкие ответы на их вопросы, демонстрирует ценность вашего бизнеса, помогает вам получать персонализированную электронную почту и направляет их к совершению покупки, если не сразу, то рано или поздно. * Продвигает ваши продукты и услуги. * Обеспечивает круглосуточную подачу качественных потенциальных клиентов в вашу CRM. * Назначает встречи с квалифицированными потенциальными клиентами * Поймите потребности и желания вашего посетителя * Конвертируйте потенциальных клиентов с помощью гиперперсонализированной электронной почты. Это Chatsimple — автономный агент по продажам для вашего сайта.
Responsa
responsa.ai
Responsa — это чат-бот и платформа диалогового искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудников нового поколения. Готовый к использованию, масштабируемый, многоканальный и интегрированный с новейшими технологиями генеративного искусственного интеллекта. Виртуальный помощник, доступный в любое время для ваших клиентов, сотрудников, агентов службы поддержки и контакт-центра, быстро настраиваемый и интегрируемый со всеми вашими бизнес-системами и каналами. Кроме того, в Responsa команда специалистов занимается реализацией индивидуальных корпоративных проектов искусственного интеллекта с целью улучшения услуг и оптимизации процессов компаний. Responsa использует лучшие на рынке технологии искусственного интеллекта, чтобы предлагать индивидуальные решения, отвечающие конкретным потребностям своих клиентов в различных секторах, помогая им создавать уникальный и персонализированный опыт, сокращать затраты, оптимизировать процессы и улучшать качество обслуживания клиентов и сотрудников.
AIChatbot
aichatbot.so
AChatbot — это конструктор диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для поддержки клиентов. AChatbot позволяет вам создать собственного чат-бота GPT, обученного на основе ваших собственных данных. Это достигается путем загрузки URL-адреса вашего веб-сайта, PDF-файлов или карты сайта. AIChatbot может отвечать на запросы клиентов на нескольких языках и обеспечивает удобство встраивания виджета чат-бота непосредственно на ваш веб-сайт.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — глобальная платформа поддержки клиентов со штаб-квартирой в Гонконге. Основанная в 2014 году, компания сейчас насчитывает более 80 сотрудников и обслуживает 12 000 клиентов в 32 странах и территориях. Он предназначен для компаний, которые стремятся к отношениям с клиентами и их удовлетворению, чтобы сделать их более сильными, личными и продуктивными. Мы стремимся побудить компании предоставлять качественную поддержку, а затем предоставлять зрелые услуги и активное участие, предоставляя им все инструменты и техническую инфраструктуру, которые просты в использовании и поддерживают более чем 20 языков. AIhelp — это платформа поддержки клиентов с использованием ИИ, предназначенная для обмена сообщениями и операций как на мобильных устройствах, так и в Интернете, включая множество функций поддержки клиентов, таких как обмен сообщениями в приложении, чат-бот с искусственным интеллектом, форма автоматической проверки, push-уведомления, оповещения, Spotlight, приложение. индексация и многое другое. Оно позволяет вам предоставлять персонализированную поддержку с использованием машинного обучения для мощной облачной аналитики, позволяющей повысить рейтинг и удержание клиентов, а также мгновенно решать проблемы клиентов. Это высокоэффективное решение позволяет анализировать огромные объемы данных, благодаря чему клиенты остаются довольными и счастливыми.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot — это идеальное решение для чат-ботов с искусственным интеллектом для интеллектуальных и интерактивных разговоров. Благодаря этой передовой технологии они предлагают настраиваемого текстового чат-бота, который органично сочетается с их брендом и отвечает их уникальным требованиям. Этот мощный инструмент предназначен для привлечения посетителей со всех уголков земного шара, превращая каждое взаимодействие в прекрасную возможность для конверсии. Но LouiseBot — это больше, чем просто чат-бот, это их билет к международному успеху. Попрощайтесь с языковыми барьерами и приветствуйте глобальную аудиторию. С помощью этого чат-бота они могут довести свое общение до совершенства, гарантируя, что каждый посетитель получит индивидуальное внимание и исключительный клиентский опыт. Повышайте коэффициент конверсии и общайтесь с клиентами, как никогда раньше. Эта передовая технология искусственного интеллекта понимает разговоры клиентов и реагирует на них в режиме реального времени, предоставляя точные решения, адаптированные к их индивидуальным потребностям. И в отличие от агентов-людей, этот неутомимый чат-бот никогда не устает, предлагая круглосуточную поддержку каждый день в году. Повысьте качество обслуживания клиентов и гарантируйте им круглосуточную помощь с помощью LouiseBot.
Alendei
alendei.com
Alendei — это платформа взаимодействия с клиентами на основе искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям отправлять короткие текстовые сообщения пользователям мобильных телефонов. Он обеспечивает автоматизированную поддержку и взаимодействие с клиентами через диалоговый интерфейс для улучшения пользовательского опыта и удовлетворенности. Он позволяет пользователям обеспечивать двустороннюю связь за счет интеграции бизнес-API WhatsApp для отправки и получения сообщений.
Scotty AI
scottytechnologies.com
Познакомьтесь со Скотти, вашим универсальным диалоговым решением на основе искусственного интеллекта, от поиска поставщиков до адаптации и не только! С Scotty AI вы испытаете: * Мгновенные и персонализированные ответы на все ваши заявки и запросы круглосуточно, 7 дней в неделю, посредством голоса и текстовых сообщений. * Бесшовная интеграция между системами учета (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), независимыми поставщиками программного обеспечения для точечных решений, веб-сайтами и каналами совместной работы (Teams, Slack,...) * Легкое управление всем процессом найма, от поиска до управления персоналом. * Возможность обрабатывать более 500 000 разговоров одновременно. * Возможности автоматизации, высвобождение ресурсов и ускорение вашего пути к успеху. Scotty AI автоматизирует и поддерживает любой бизнес-процесс в виде диалога с впечатляющей скоростью и масштабом, как входящий, так и исходящий, в текстовых и голосовых каналах и на более чем 100 языках. Уникальная сила Скотти заключается в его способности предоставлять гиперперсонализированный опыт всем участвующим сторонам. Кандидатов и команды по подбору персонала ждут незабываемые впечатления на каждом этапе пути.
Algomo
algomo.com
Algomo — это генеративная платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов с помощью пользовательских ботов, подобных ChatGPT, для веб-сайтов. Это позволяет компаниям эффективно решать вопросы взаимодействия со службой поддержки клиентов, обрабатывая запросы ботов, при необходимости обостряя проблемы и работая без необходимости обучения или обслуживания. Платформа Algomo мгновенно отвечает на повторяющиеся вопросы клиентов, тем самым сокращая затраты и повышая показатели удовлетворенности клиентов (CSAT) и вовлеченности сотрудников. Он автоматизирует маркировку, категоризацию и классификацию обращений в службу поддержки, сокращая время обработки и выполнение ручных задач. Кроме того, оно расширяет возможности агентов с помощью предложений искусственного интеллекта и совместного использования экрана в реальном времени для увеличения времени отклика и производительности. Algomo особенно полезен для компаний, которые хотят: * Автоматизация обслуживания клиентов: путем автоматизации большинства обращений в службу поддержки. * Повышение эффективности: сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на поддержку клиентов. * Повышение удовлетворенности клиентов и сотрудников: за счет более быстрого решения и меньшего количества ручных задач. * Международное расширение. Благодаря многоязычным возможностям он идеально подходит для компаний, выходящих на глобальный уровень.
Answered.so
answered.so
Answered.so: Служба поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта и человеческого опыта. Решайте до 70 % проблем клиентов с помощью чат-бота GPT, базы знаний, HelpHub и интеллектуальной панели поиска.
Messangi
messangi.com
С 2001 года Messangi соединяет компании со своими клиентами на миллиардах устройств по всему миру. Наши универсальные и надежные платформы были созданы ведущими инженерами отрасли. Для обеспечения нашей деятельности у нас есть команды мирового класса в 7 странах, готовые сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Сегодня ведущие операторы мобильной связи, глобальные банки и ритейлеры полагаются на Messangi для решения своих задач по коммуникации и взаимодействию с клиентами. Наши решения для SMS, электронной почты, приложений, мобильных кошельков и голосовых помощников продолжают революционизировать взаимодействие компаний с клиентами, делая общение проще, эффективнее и доступнее, чем когда-либо прежде. Платформу облачных коммуникаций Messangi как услугу можно настроить и адаптировать для создания наиболее подходящего решения. Благодаря сочетанию нескольких каналов вы сможете более эффективно привлекать и привлекать своих клиентов.
Atom
atomchat.io
Atom предлагает чат-бот WhatsApp на базе искусственного интеллекта, который помогает компаниям привлекать более квалифицированных клиентов, создавать более интеллектуальных чат-ботов, измерять результаты и интегрироваться с CRM. Ключевые особенности включают в себя: * Круглосуточный интеллектуальный виртуальный помощник, отвечающий на вопросы клиентов. * Возможность охватить до 98% клиентов с помощью широковещательных кампаний WhatsApp. * Автоматизированные рабочие процессы для фильтрации заинтересованных потенциальных клиентов и сосредоточения команды продаж на закрытии сделок. * Мультиагентная интеграция WhatsApp для обеспечения полной видимости разговоров с клиентами. Решение интегрируется с HubSpot, позволяя предприятиям синхронизировать контакты WhatsApp со своей CRM и создавать автоматизированные рабочие процессы с использованием чат-ботов с искусственным интеллектом. Atom предоставляет персонализированного консультанта и команду экспертов по искусственному интеллекту в WhatsApp, которые помогут компаниям пройти процесс интеграции, позиционируя себя на рынке как решение «под ключ». Тематические исследования показывают, как клиенты заметили значительные улучшения, такие как увеличение продаж с 200 до более чем 3000 в месяц, утроение коэффициента конверсии цифровых продаж и бронирование более 5000 подтвержденных встреч за 2,5 месяца. Компания упоминалась в таких изданиях, как CIO Peru, Forbes и Estrategia & Negocios, подчеркивая ее рост и признание на рынке. Предприятиям предлагается поговорить с консультантом Atom, чтобы узнать больше и опробовать платформу самостоятельно.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix — это инновационная онлайн-платформа, предназначенная для оптимизации различных бизнес-процессов и повышения производительности за счет автоматизации и интеллектуальных решений. Вот некоторые ключевые особенности и преимущества использования Pingbix: * Управление задачами: Pingbix предлагает комплексные инструменты для управления задачами и проектами. Пользователи могут с легкостью создавать, назначать и отслеживать задачи, гарантируя, что ничего не останется незамеченным. * Средства связи. Платформа включает в себя надежные коммуникационные функции, такие как обмен мгновенными сообщениями и видеоконференции, для обеспечения беспрепятственного сотрудничества между членами команды. * Автоматизация рабочих процессов: Pingbix помогает автоматизировать повторяющиеся задачи и рабочие процессы, сокращая требуемые ручные усилия и сводя к минимуму риск ошибок. * Возможности интеграции: он поддерживает интеграцию с множеством других программ и сервисов, позволяя пользователям подключать существующие инструменты и оптимизировать рабочие процессы. * Аналитика данных и отчетность. Платформа предоставляет мощные функции аналитики и отчетности, помогая предприятиям принимать решения на основе данных и эффективно отслеживать показатели производительности. * Настраиваемые информационные панели: пользователи могут создавать персонализированные информационные панели для мониторинга ключевых показателей и отслеживания важных задач и сроков. * Безопасность и соответствие требованиям: Pingbix уделяет приоритетное внимание безопасности и соблюдению требований, гарантируя, что все пользовательские данные защищены в соответствии с отраслевыми стандартами.
YourGPT
yourgpt.ai
Чат-бот YourGPT упрощает процесс создания индивидуальных отраслевых чат-ботов без программирования. Наш конструктор чат-ботов нового поколения на основе искусственного интеллекта и GPT позволяет пользователям быстро создавать и обучать ботов с использованием собственных данных всего за несколько минут. Получите максимальную отдачу от искусственного интеллекта и сэкономьте время и деньги с помощью чат-бота YourGPT. YourGPT предлагает передовые продукты искусственного интеллекта и GPT, разработанные с учетом ваших уникальных потребностей. * Улучшите поддержку клиентов с помощью нашего мощного чат-бота с искусственным интеллектом. * Создавайте готовые к использованию приложения LLM с помощью LLM Spark.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кадровых фирм и MSP. Мировые бренды, такие как Intuit, PwC, Amazon и Capital One, доверяют Glider проверку качества кандидатов и их соответствия любой должности в любой отрасли. В среднем клиенты видят увеличение количества размещений в 3 раза, сокращение времени заполнения на 50 % и повышение удовлетворенности кандидатов на 98 %. Для получения дополнительной информации посетите Glider AI.
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy — это чат-бот WhatsApp, CRM и маркетинговая платформа. Вы можете увеличить свои продажи и автоматизировать поддержку, отправлять широковещательные сообщения тысячам пользователей и управлять контактами WhatsApp на AiSensy. * Выбирайте из готовых шаблонов чат-ботов НЛП (подключите Google Dialogflow к WhatsApp) * Получите подтвержденное присутствие в WhatsApp (зеленая галочка) * Увеличение продаж и автоматизация поддержки
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell — это генеративный инструмент без кода с поддержкой искусственного интеллекта, с помощью которого потребительские бренды могут легко автоматизировать общение с потенциальными клиентами по различным каналам и повысить продажи, маркетинг и удовлетворенность клиентов.
Unleash
unleash.so
Unleash использует искусственный интеллект для использования всей информации в ваших SaaS-инструментах, легко оптимизируя знания в подразделениях компании, когда это необходимо сотруднику и где бы он ни предпочитал работать. Unleash достигает этого благодаря плавной интеграции с источниками данных вашей компании, такими как Slack, Notion, Jira, Zendesk и другими, что позволяет каждому сотруднику найти нужную информацию, просто спросив Unleash.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — лидер в области диалогового искусственного интеллекта, признанный в отрасли благодаря нашему почти двадцатилетнему опыту и непревзойденным знаниям. Наши инновационные решения для виртуального агента, чат-бота и живого чата V-Person™ объединяют людей и искусственный интеллект для обеспечения бесперебойной, персонализированной и масштабируемой цифровой поддержки для клиентов и сотрудников. Ведущие мировые организации полагаются на наши отмеченные наградами технологии и консультации экспертов, чтобы улучшить качество поддержки, сократить расходы, увеличить продажи и повысить лояльность к бренду. Наша глобальная команда и обширная партнерская сеть поддерживают установку по всему миру на более чем 37 языках, обеспечивая как локализованное сотрудничество, так и международную аналитику. Штаб-квартира Creative Virtual находится в Великобритании, а операции осуществляются в США, Австралии, Индии, Сингапуре и Гонконге.
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