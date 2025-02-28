Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Турция

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Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
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Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) является дочерней компанией Amazon, предоставляющей платформы облачных вычислений по требованию и API для отдельных лиц, компаний и правительств, на основе платежного платежа. Эти веб -сервисы облачных вычислений предоставляют различные базовые абстрактные технические инфраструктуры и распределенные компьютерные строительные блоки и инструменты. Одним из этих сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), которая позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS подражает большинству атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные обработки (процессоры) и графические единицы обработки (графические процессоры) для обработки; локальная/памятная память; Хард-диск/SSD хранилище; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS реализована на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Сборы основаны на комбинации использования (известной как модель «платежного платежного»), аппаратную, операционную систему, программное обеспечение или сетевые функции, выбранные требуемой доступностью, резервированием, резервированием, безопасности и опциями обслуживания. Абоненты могут оплачивать один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или кластеры любого. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность для систем подписчиков. AWS работает из многих глобальных географических регионов, включая 6 в Северной Америке. Amazon Markets AWS для подписчиков в качестве способа получения крупномасштабной вычислительной пропускной способности быстрее и дешево, чем создание реальной физической фермы сервера. Все услуги выставлены на основе использования, но каждая услуга измеряет использование различными способами. По состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующим 34% всех облаков (IAAS, PAAS), в то время как следующие три конкурента Microsoft, Google и IBM имеют 11%, 8%, 6% соответственно по Synergy Group.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — это веб-программа для создания сайтов, которая использует искусственный интеллект для создания веб-сайтов. Чтобы получить собственный профессиональный веб-сайт абсолютно БЕСПЛАТНО, потребуется менее 1 минуты.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Cody
meetcody.ai
Коди — это интеллектуальный помощник с искусственным интеллектом, такой же, как ChatGPT, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в возможности обучать его работе с вашим бизнесом, командой, процессами и данными клиентов. Вы можете использовать Коди в качестве сотрудника для поддержки своей команды различными способами: * Предоставляйте мгновенные ответы на бизнес-вопросы, анализируя накопленные документы вашей компании и выступая в качестве эксперта по вашим процессам. * Повышайте эффективность сотрудников, предоставляя мгновенные ответы, идеи и готовые работы, которые помогут вашей команде работать эффективнее. * Устраняйте неполадки и обнаруживайте скрытые функции ваших цифровых инструментов с помощью документации поддержки. * Обсуждайте идеи и предлагайте предложения, основанные на контексте ваших прошлых разговоров с Коди. Чтобы использовать Cody, вы можете загрузить файлы, документы и данные вашей компании, чтобы создать собственную базу знаний. Затем Коди использует эту информацию для предоставления индивидуальных ответов. Cody можно интегрировать в различные инструменты, такие как PowerPoint, PDF, Word, Discord, веб-сайты и многое другое. Платформа делает упор на повышенную безопасность и конфиденциальность данных благодаря таким функциям, как шифрование AWS, соответствие требованиям SOC II и настраиваемый контроль доступа. Cody предназначен для расширения возможностей команд, предоставляя помощника с искусственным интеллектом, обученного их конкретному бизнес-контексту.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Genesys Cloud CX меняет качество обслуживания клиентов. Он объединяет аналитические данные между командами, инструментами и взаимодействиями, поэтому у вас есть данные для легкого решения проблем клиентов. Встречайтесь со своими клиентами где угодно, в любое время, по любому каналу, используя набор цифровых каналов. * Автоматизируйте успешные результаты Упростите способы связи с клиентами по разным каналам. Благодаря интеллектуальной автоматизации на протяжении всего пути клиента вы можете использовать полученные данные и знания, чтобы предпринимать правильные действия в нужное время для достижения наилучших результатов. * Масштабные инновации Предоставьте своим сотрудникам и агентам колл-центра необходимую им информацию с помощью инструмента, созданного для повышения вовлеченности, улучшения взаимодействия с клиентами и повышения производительности вашей команды. * Переосмыслите важные события Используйте Genesys Cloud CX как универсальное приложение для облачного центра обработки вызовов и легко расширяйте пакет за счет сотен интегрированных интеграций. Воспользуйтесь всеми преимуществами составной платформы взаимодействия с клиентами со сторонними интеграциями и приложениями, чтобы вы могли связаться с клиентами в любой момент и по любому каналу. Благодаря комплексному набору цифровых возможностей Genesys Cloud CX сотрудники колл-центра и клиенты могут беспрепятственно участвовать в общении по цифровым каналам, таким как чат, электронная почта, текстовые сообщения и социальные сети. Повышайте качество обслуживания клиентов с помощью ботов и прогнозирующего искусственного интеллекта (ИИ) и направляйтесь к оператору колл-центра, когда у клиентов возникают более сложные потребности. Genesys переосмысливает качество обслуживания клиентов с помощью инновационного программного обеспечения для колл-центров. Наш отмеченный наградами продукт Genesys Cloud CX развертывается за считанные дни, он интуитивно понятен в использовании и обновляется каждую неделю. Благодаря панелям мониторинга в реальном времени, простым инструментам управления и аналитике Genesys Cloud CX предоставляет информацию, необходимую для ведения вашего бизнеса. И вы перенесете свой контакт-центр и стратегию взаимодействия с клиентом в завтрашний день — независимо от того, где находятся ваши агенты и какие каналы они обслуживают.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
IngestAI
ingestai.io
IngestAI — это платформа, которая позволяет любому бизнесу легко использовать мощные модели искусственного интеллекта, такие как GPT, Cohere, BARD и другие. Он позволяет вам быстро создавать инструменты и решения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к потребностям вашего бизнеса. Некоторые ключевые вещи, которые нужно знать об IngestAI: * Основана с целью сделать ИИ более доступным после того, как увидела спрос в Украине, когда доступ к OpenAI был ограничен. * Более 37 000 пользователей создали около 30 000 пользовательских приложений искусственного интеллекта для различных целей. * Сосредоточьтесь на скорости, масштабировании и экономии средств по сравнению с собственной разработкой ИИ. * Разнообразная экосистема объединяет ведущие технологические платформы и сервисы для лучшего в своем классе опыта. IngestAI работает, предоставляя основные компоненты, необходимые для создания решений искусственного интеллекта: * Модели искусственного интеллекта. Получите доступ к лучшим моделям, таким как GPT, Cohere, BARD и другим. * База данных векторов — храните и систематизируйте данные для обучения моделей. * Инструменты пользовательского интерфейса. Создавайте собственные интерфейсы для инструментов искусственного интеллекта. * API. Интегрируйте и подключайте свои решения искусственного интеллекта к другим приложениям. * Готовые приложения — начните с настраиваемых шаблонов для общих нужд. Вы можете комбинировать эти компоненты, чтобы быстро создавать приложения ИИ, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких продвинутых технических навыков не требуется! IngestAI предлагает множество функций и преимуществ, в том числе: * Быстро создавайте чат-ботов с искусственным интеллектом, инструменты автоматизации рабочих процессов и многое другое. * Обеспечьте конфиденциальность и безопасность данных в своей среде. * Время выхода на рынок в 3 раза быстрее, чем при разработке искусственного интеллекта собственными силами. * Экономия до 70% на затратах по сравнению с собственными силами. * Масштабируйте возможности искусственного интеллекта по отделам и вариантам использования. * Готовые настраиваемые шаблоны приложений для общих нужд. * Простота в использовании даже для нетехнических пользователей. * Интегрируется с другими платформами и сервисами.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell — пионер инноваций в области мобильных сообщений и чат-коммерции. Коммерческая платформа Clickatell Chat позволяет брендам подключаться, взаимодействовать и совершать транзакции с потребителями, обеспечивая инновационные, интуитивно понятные диалоговые коммерческие пути посредством удобного обмена сообщениями, безопасно и в больших масштабах. Мировые бренды используют надежную платформу Chat Commerce от Clickatell, чтобы сократить расходы, одновременно максимизируя ценность и улучшая качество обслуживания клиентов на всех этапах жизненного цикла потребителя. Штаб-квартира Clickatell находится в районе залива и имеет офисы в Канаде, Южной Африке и Нигерии. Узнайте больше на сайте www.clickatell.com.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatsstool Business-это все в одном бизнес-решении WhatsApp, наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на основе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. Д. Команда Whatsstool ориентирована на создание инструментов для WhatsApp и малого бизнеса, которые занимаются своим бизнесом или маркетингом на WhatsApp. Мы строим больше приложений, таких как Whatsave, которые помогают компаниям сохранить новые цифры, чтобы использовать их для их роста.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-это решение для обслуживания AI, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Zendesk Solution работает вне коробки и легко изменить в случае изменений, что позволяет предприятиям двигаться быстрее. Zendesk также помогает предприятиям использовать передовое искусственное интеллект для служб, чтобы решить проблемы с клиентами быстрее и точнее. Построенный на миллиардах взаимодействия CX, Zendesk AI может быть использован по всему опыту обслуживания от самообслуживания до агентов, администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk расширяет возможности агентов с инструментами, пониманием и контекстом, которые им необходимы для предоставления персонализированного обслуживания на любом канале, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно, от персонализированной беседы и управления положениями, до технического управления, до технического обеспечения, автоматизации, автоматизации и рынка более 1200 приложений - все защищены под одной крышей. И наше решение легко внедрить и корректировать на лету, освобождая команды от требований, разработчиков и дорогих партнеров для продолжающихся изменений. В Zendesk мы выполняем миссию, чтобы упростить сложность бизнеса и облегчить компаниям создавать значимые связи с клиентами. От стартапов до крупных предприятий, мы считаем, что интеллектуальные, инновационные опыт клиентов должны быть в пределах досягаемости для каждой компании, независимо от размера, промышленности или амбиций. Zendesk обслуживает более 130 тыс. Глобальных брендов во множестве отраслей промышленности на более чем 30 языках. Zendesk со штаб -квартирой в Сан -Франциско и управляет офисами по всему миру.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который позволяет автоматизировать чат вашей прямой трансляции с помощью модерации и новых функций, позволяя вам тратить больше времени на развлечение своих зрителей.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat — конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом. Он позволяет вам создать собственного чат-бота GPT, загрузив дополнительную ссылку. Чат-бот ответит на любой вопрос, связанный с дополнительной ссылкой. Создайте чат-бота с искусственным интеллектом, поделившись ссылкой на свою базу знаний за 3 минуты.
OnceHub
oncehub.com
Однажды HUB помогает организациям большим и малым, чтобы быстро тратить продажи и оптимизировать предоставление услуг с помощью планирования встреч и решений цифрового взаимодействия, которые адаптируются к предпочтениям их клиентов в режиме реального времени. Ранее известный как DapdayOnce, мы широко признаны лидером в онлайн-бронировании и календании, но наше предложение простирается намного выше, чем на лидирующий на рынке диапазон инструментов, предназначенных для захвата, квалификации, вовлечения и конвертации с максимальной эффективностью и регулирующим органом. Соответствующая безопасность. Фрилансеры, владельцы-операторы, агенты, филиалы и внутренние команды в каждой отрасли полагаются на то, чтобы мы могли повысить свои цифровые продажи и маркетинг, достичь целей на подбор персонала и предоставлять качественные услуги, один на один или в команде, лично лично , отдаленно или оба. Возможности экрана и веса автоматически направляют их к соответствующему персоналу, управляют пулами ресурсов для сотрудничества команды, а также запасные комнаты или оборудование по ходу вы. Когда придет время, перейдите на звонок, переключитесь на видео или чат вживую. Начните бесплатно, затем обновите свой план. Начните просто. Закрыть невероятно.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Norby AI
norby.io
Norby AI — ведущее решение, которое предоставляет предприятиям чат-бот на базе искусственного интеллекта для своих веб-сайтов. Чат-бот оснащен передовой технологией обработки естественного языка, позволяющей понимать запросы клиентов и предоставлять быстрые и точные ответы. Процесс настройки чат-бота Norby AI включает всего четыре простых шага: * Создайте учетную запись на платформе Norby AI. * Добавьте на свой сайт фрагмент кода, предоставленный Norby AI. * Введите существующие часто задаваемые вопросы, описания продуктов, документацию и т. д., на которые вы хотите, чтобы чат-бот ответил. * Ваш чат-бот с искусственным интеллектом запускается на вашем веб-сайте и готов привлекать клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает собственные чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые можно легко создать с помощью конструктора без кода, что помогает предприятиям обеспечивать персонализированное самообслуживание в больших масштабах. Благодаря конструктору путешествий Freshchat и готовым сценариям компании могут опережать потребности своих клиентов и активно поддерживать их, когда это необходимо. Freshchat также предоставляет комплексное представление истории разговоров клиента и другую соответствующую информацию, что делает агентов более продуктивными и позволяет им предоставлять персонализированный опыт.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai — ведущий поставщик передового искусственного интеллекта с десятилетним опытом оказания помощи предприятиям в реализации ценности бизнеса посредством безопасного и ответственного использования искусственного интеллекта. Инновационная платформа компании, инструменты и решения без программирования используются для комплексного обслуживания клиентов и сотрудников, от автоматизированного до автоматизированного, а также для создания генеративных приложений с поддержкой искусственного интеллекта. Kore.ai использует открытый подход, позволяющий компаниям выбирать LLM и инфраструктуру, которые лучше всего соответствуют потребностям их бизнеса. Kore.ai, которому доверяют более 200 партнеров и 400 компаний из списка Fortune 2000, помогает им ориентироваться в своей стратегии в области искусственного интеллекта. Компания имеет обширный портфель патентов в области искусственного интеллекта и признана ведущими аналитиками лидером и новатором. Компания Kore.ai со штаб-квартирой в Орландо имеет сеть офисов для поддержки клиентов, в том числе в Индии, Великобритании, на Ближнем Востоке, в Японии, Южной Корее и Европе.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
Gerabot
gerabot.com
Gerabot – чат для сайта, конструктор чат-ботов для мессенджеров. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Разработка чат-ботов.
Verizon
verizon.com
Verizon - это американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode — это конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом, который позволяет любому создавать интеллектуальных чат-ботов на базе технологии OpenAI GPT. С помощью ChatNode вы можете обучать чат-бота на своих собственных данных, таких как веб-сайты, PDF-файлы, документы и текст. Чат-бот сможет вести естественный диалог и отвечать на вопросы, связанные с вашими данными. ChatNode позволяет легко добавить виджет чата на ваш сайт. Доступны различные тарифные планы, включая бесплатный план для тестирования. ChatNode использует мощные модели обработки естественного языка OpenAI, такие как GPT-3. Вы предоставляете данные, которым хотите обучить своего чат-бота, либо подключаясь к веб-сайту, либо загружая документы. ChatNode обрабатывает и анализирует эти данные для создания базы знаний. Затем он настраивает модель искусственного интеллекта на основе ваших данных, чтобы чат-бот мог вести компетентный разговор. Когда посетители веб-сайта взаимодействуют с вашим чат-ботом, он генерирует человеческие ответы на основе своего обучения. Чем больше данных предоставлено, тем умнее становится чат-бот. * Тренируйтесь на любых данных — загружайте PDF-файлы, документы Word, текстовые файлы или подключайтесь к веб-сайту для обучения чат-бота. Чем больше данных, тем лучше. * Встраивайте куда угодно. Легко добавьте чат-бота на свой веб-сайт с помощью нескольких строк кода. ChatNode предлагает встраиваемые виджеты. * Интуитивно понятная панель управления. Панель управления позволяет обучать, управлять и контролировать несколько чат-ботов. Отслеживайте разговоры и оптимизируйте работу чат-бота. * Настройте внешний вид. Настройте имя, аватар, цвета и фирменный стиль чат-бота в соответствии с вашим бизнесом. * Интеграция со Slack. Интегрируйте своего чат-бота со Slack, чтобы отвечать на вопросы прямо в вашем рабочем пространстве. * Доступ к API. Для расширенной настройки ChatNode предлагает доступ к API для создания поверх платформы. * Доступные цены. Планы начинаются бесплатно и масштабируются по мере роста использования. Получите 2 месяца бесплатно при ежегодном выставлении счетов.
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott (автоматизируйте свой бизнес без программирования) — это универсальная платформа для маркетинга и диалоговой коммерции в сфере обмена сообщениями, где пользователи могут самостоятельно создавать и развертывать чат-ботов для обмена сообщениями. * Спроектируйте и создайте чат-бота для автоматизации задач и повышения конверсии. * Стройте более прочные отношения с клиентами, предоставляя * Целевой контент и ожидание их реакции. Благодаря нашей встроенной технологии AI-NLP чат-ботам будет легко понимать запросы потребителей. Начните сегодня с Rapidbott и будьте на связи со своей аудиторией 24*7. Пусть вместо этого ваш бот сделает всю работу. Автоматизируйте свой бизнес с помощью ботов. Следите за нами, чтобы быть в курсе последних новостей и обновлений, а также свяжитесь с нами, чтобы автоматизировать свой бизнес.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-это платформа управления репутацией и цифровой опыт работы с клиентами для местных брендов и многоцелевых предприятий. Более 100 000 предприятий используют платформу Birdeye, работающую на AI, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, поддерживать лояльность и преуспеть на своих местных рынках.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk — это платформа «Программное обеспечение как услуга», которая позволяет пользователям создавать и развертывать чат-ботов за считанные минуты. Он предоставляет интуитивно понятный интерфейс и инструменты для создания пользовательских чат-ботов с использованием больших языковых моделей. Tiny Talk позволяет пользователям обучать своих чат-ботов, используя собственные данные или документы, настраивать их поведение и интегрировать их в веб-сайты, платформы обмена сообщениями, такие как WhatsApp, или другие приложения через API. Пользователи могут создавать базы знаний, очищать веб-URL-адреса и привлекать потенциальных клиентов от посетителей. В целом, Tiny Talk дает пользователям возможность использовать технологию чат-ботов для автоматизации поддержки клиентов, увеличения продаж в электронной коммерции, привлечения и оценки потенциальных клиентов, сбора отзывов, предложения технической поддержки или оптимизации HR, бизнеса и операций по адаптации сотрудников.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot — это идеальное решение для чат-ботов с искусственным интеллектом для интеллектуальных и интерактивных разговоров. Благодаря этой передовой технологии они предлагают настраиваемого текстового чат-бота, который органично сочетается с их брендом и отвечает их уникальным требованиям. Этот мощный инструмент предназначен для привлечения посетителей со всех уголков земного шара, превращая каждое взаимодействие в прекрасную возможность для конверсии. Но LouiseBot — это больше, чем просто чат-бот, это их билет к международному успеху. Попрощайтесь с языковыми барьерами и приветствуйте глобальную аудиторию. С помощью этого чат-бота они могут довести свое общение до совершенства, гарантируя, что каждый посетитель получит индивидуальное внимание и исключительный клиентский опыт. Повышайте коэффициент конверсии и общайтесь с клиентами, как никогда раньше. Эта передовая технология искусственного интеллекта понимает разговоры клиентов и реагирует на них в режиме реального времени, предоставляя точные решения, адаптированные к их индивидуальным потребностям. И в отличие от агентов-людей, этот неутомимый чат-бот никогда не устает, предлагая круглосуточную поддержку каждый день в году. Повысьте качество обслуживания клиентов и гарантируйте им круглосуточную помощь с помощью LouiseBot.
Mevo
usemevo.com
Mevo — это простой в использовании конструктор чат-ботов, который предлагает опции на основе правил и искусственного интеллекта, множество шаблонов и многое другое. С помощью Mevo вы можете создать и опубликовать страницу чат-бота и интегрировать ее в виде всплывающего окна на свою целевую страницу за считанные минуты без какого-либо опыта программирования благодаря удобному интерфейсу перетаскивания. Mevo предлагает множество функций, которые сделают процесс сбора информации более удобным, включая аналитику взаимодействия, повторы сеансов и возможность экспорта ваших данных в формате CSV. Вы также можете настроить своего чат-бота под свой собственный бренд и установить начальные и резервные сообщения, которые ваш бот будет использовать в случае отсутствия ответа.
Officely AI
officely.ai
Officely AI — это революционная платформа, предназначенная для создания индивидуальных ИИ-агентов, которые легко интегрируются в процессы организации. Эти агенты ИИ действуют как члены виртуальной команды, решая задачи, которые традиционно требуют вмешательства человека. Они преуспевают в подборе, обучении и наставничестве новых членов команды, выступая в качестве личных помощников для сотрудников на основе заранее определенных бизнес-данных и интеграции инструментов, таких как системы CRM или ERP.
AmplifyReach
amplifyreach.com
Многоязычная платформа автоматизации диалога для групп продаж, маркетинга и поддержки! AmplifyReach помогает брендам и предприятиям трансформировать жизненный цикл входящих клиентов. Продукт AmplifyReach используется более чем 3000 брендами и предприятиями, включая компанию из списка Fortune 500 в BFSI. * Наше многоязычное решение, поддерживающее более 12 языков и способное привлечь более 3,2 миллиарда человек, помогает брендам и предприятиям автоматизировать традиционный многоэтапный процесс сбора потенциальных клиентов, их проверки и последующего установления контакта за несколько минут. --> 25+% роста вовлеченности наблюдается среди действующих брендов. --> Языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, мандаринский/китайский, японский, арабский, хинди, малайский, индонезийский, русский * Решение помогает масштабировать группы поддержки клиентов за счет автоматизации повторяющихся задач. --> Автоматизация повторяющихся задач на 60% возможна в течение 6–9 месяцев с 3–10-кратной рентабельностью инвестиций. * Платформа расширенного интеллекта — унифицированное решение с многоязычным программным обеспечением для живого чата для людей и тесно интегрированным многоязычным чат-ботом. Персонал использует одно и то же программное обеспечение AmplifyReach в Интернете, на мобильных устройствах, в социальных сетях и каналах обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Facebook Messenger. * Углубленная унифицированная аналитика производительности чат-бота и персонала. * Готовая глубокая интеграция с CRM и контактами для ZenDesk, FreshDesk, Zoho, SalesForce, HubSpot и более 1000+ других опций с помощью Zapier. Решения от платформы AmplifyReach Catalyst * Чат-бот — Создайте чат-бота — код не требуется! * LiveChat — Помощь там, где чат-бот не может! * Классификатор. Улучшите свои приложения с помощью Классификатора естественного языка! * Классификация IAB – Контекстный классификатор – Решение AdTech * Core NLP — контекстный интеллект с использованием Core NLP Engine.
konversable
konversable.com
Konversable — это мощное решение для чата, созданное для того, чтобы порадовать ваших клиентов и увеличить количество запросов. Наше решение можно использовать в самых разных случаях. Konversable был разработан, чтобы помочь нашим клиентам несколькими способами: * Клиенты с включенным резервным копированием Live Chat теперь могут получать уведомления о входящих запросах Live Chat через приложение и даже могут общаться с пользователями непосредственно из приложения. * Все функции живого чата, присутствующие в нашем облачном решении, можно использовать в приложении, включая возможность передачи чатов между отделами, а также создание/вставку быстрых ответов для повышения простоты использования. * Клиенты могут получать уведомления о любых потенциальных клиентах, созданных их ботом, что гарантирует быстрое реагирование на них. * Стенограммы чатов по всем каналам обмена сообщениями можно просмотреть там, где они связаны; включая чаты на веб-сайте, чаты WhatsApp и чаты Messenger. Реактивные и проактивные функции для увеличения количества запросов, чатов и конверсий.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — это комплексная платформа, которая позволяет пользователям создавать и развертывать собственные чат-боты с искусственным интеллектом и генеративные модели искусственного интеллекта (GPT) для различных бизнес-приложений. Ключевые особенности и возможности платформы включают в себя: * Простота использования: на веб-сайте подчеркивается, что ChatBotBuilder.ai — это «самый быстрый и простой способ создания собственных чат-ботов и GPT», не требующий обширных технических знаний. * Гибкая интеграция: платформа поддерживает интеграцию с тысячами приложений и позволяет пользователям объединять свои инструменты и команды для получения конкурентного преимущества. * Передовой искусственный интеллект: ChatBotBuilder.ai использует новейшие модели больших языков (LLM) и технологии искусственного интеллекта для создания сложных чат-ботов и GPT. * Настройка: пользователи могут настраивать внешний вид, функциональность и поведение своих чат-ботов, используя удобный интерфейс платформы. * Межканальная поддержка: чат-боты можно интегрировать по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети, электронную почту и голосовую связь. * Маркетинговые инструменты: платформа предоставляет встроенные маркетинговые функции, которые помогают пользователям более эффективно привлекать клиентов через своих чат-ботов. * Аналитика: надежные аналитические возможности позволяют пользователям отслеживать и оптимизировать производительность своих чат-ботов. Веб-сайт позиционирует ChatBotBuilder.ai как «Лучшего в мире конструктора чат-ботов с искусственным интеллектом в 2024 году», предназначенного для предприятий и организаций, стремящихся автоматизировать обслуживание клиентов, упростить общение и улучшить взаимодействие с пользователем с помощью возможностей искусственного интеллекта. Платформа предлагает как план Pro для индивидуальных пользователей, так и план White Label Enterprise для агентств и крупных организаций, желающих создать свои собственные фирменные решения для чат-ботов. В целом ChatBotBuilder.ai представляет собой комплексную платформу без программирования, предназначенную для того, чтобы дать компаниям любого размера возможность использовать преимущества передовых чат-ботов с искусственным интеллектом и генеративных моделей искусственного интеллекта.
Whippy
whippy.ai
Whippy — это мощная платформа для обмена SMS и электронной почтой, предназначенная для повышения продуктивности бизнеса и взаимодействия с клиентами с помощью технологий автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые продукты включают в себя Team Inbox, Campaigns, Automations, AI Integration, Sequences, Flows и Reviews. Универсальное решение Whippy упрощает коммуникацию, легко заменяет несколько инструментов и позволяет предприятиям повысить производительность и максимизировать свой рост.
happyml
happyml.com
Happyml — это помощник с искусственным интеллектом, который позволяет вам использовать простые голосовые или текстовые команды, чтобы легко управлять вашими программными приложениями и выполнять за вас задачи. Чем больше программных приложений вы подключаете, тем мощнее становится ваш ИИ-помощник. HappyML — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет всего за 5 минут запускать чат-ботов с искусственным интеллектом, обученных работе с различными файлами и веб-сайтами. Эти чат-боты созданы с использованием передовых языковых моделей искусственного интеллекта, обеспечивающих передовые возможности общения. С HappyML вы можете легко подключать API, файлы и веб-сайты, а также развертывать чат-ботов на таких платформах, как Slack, Shopify, мессенджеры и веб-сайты. Инструмент обеспечивает удобство работы без необходимости написания кода или сложных настроек. Присоединение к HappyML бесплатное и не требует кредитной карты. Просто зарегистрируйте свою учетную запись Google или создайте новую, чтобы начать.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кадровых фирм и MSP. Мировые бренды, такие как Intuit, PwC, Amazon и Capital One, доверяют Glider проверку качества кандидатов и их соответствия любой должности в любой отрасли. В среднем клиенты видят увеличение количества размещений в 3 раза, сокращение времени заполнения на 50 % и повышение удовлетворенности кандидатов на 98 %. Для получения дополнительной информации посетите Glider AI.
YourGPT
yourgpt.ai
Чат-бот YourGPT упрощает процесс создания индивидуальных отраслевых чат-ботов без программирования. Наш конструктор чат-ботов нового поколения на основе искусственного интеллекта и GPT позволяет пользователям быстро создавать и обучать ботов с использованием собственных данных всего за несколько минут. Получите максимальную отдачу от искусственного интеллекта и сэкономьте время и деньги с помощью чат-бота YourGPT. YourGPT предлагает передовые продукты искусственного интеллекта и GPT, разработанные с учетом ваших уникальных потребностей. * Улучшите поддержку клиентов с помощью нашего мощного чат-бота с искусственным интеллектом. * Создавайте готовые к использованию приложения LLM с помощью LLM Spark.
Robofy
robofy.ai
Robofy — это универсальный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом, предназначенный для интеграции с веб-сайтами. Он предлагает создание персонализированных чат-ботов, использующих контент веб-сайта для автоматического ответа на запросы посетителей. Чат-бот Robofy AI работает путем обучения контенту веб-сайтов, включая документы, PDF-файлы и веб-страницы. Пользователи могут вводить URL-адреса или напрямую вводить контент для обучения, что позволяет чат-боту автоматически отвечать на запросы на основе этих данных. Robofy в основном используется для улучшения поддержки клиентов на веб-сайтах. Предоставляя круглосуточную автоматизированную помощь, он мгновенно отвечает на запросы клиентов, улучшая взаимодействие с пользователем и повышая уровень вовлеченности. Robofy предлагает виджет чат-бота с настраиваемыми функциями, такими как цвета, язык и позиционирование. Он включает в себя такие функции, как история чата, предлагаемые часто задаваемые вопросы и сверхбыстрые ответы. Платформа также предлагает плагин WordPress для плавной интеграции с веб-сайтами на базе WordPress. Robofy разработан для простой интеграции и использования, при этом для бесплатного плана не требуется кредитная карта. Он поддерживает автоматическое обучение чат-ботов и предоставляет возможности ручного ввода контента в учебных целях.
Cohere
cohere.com
Cohere — ведущая платформа искусственного интеллекта для предприятий. Наш ИИ мирового класса уникально подходит для нужд бизнеса, обеспечивая беспрецедентную простоту использования, доступность и конфиденциальность данных. Платформа Cohere не зависит от облака, доступна через API в качестве управляемой услуги и может быть развернута в виртуальном частном облаке (VPC) или даже на месте, чтобы соответствовать компаниям, где находятся их данные, предлагая высочайший уровень гибкости и контроля. Компания Cohere, основанная выпускниками Google Brain и соавтором плодотворной исследовательской работы Transformer, ставит перед собой задачу преобразовать предприятия и их продукты с помощью искусственного интеллекта, который открывает более интуитивный способ генерации, поиска и обобщения информации, чем когда-либо прежде. Нас поддерживает группа глобальных институциональных и стратегических инвесторов, включая Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures,section 32 и Tiger Global, а также несколько знаменитостей в области искусственного интеллекта, включая Джеффри Хинтона. , Джефф Дин, Фей-Фей Ли, Питер Аббил и Ракель Уртасун.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — мировой лидер в области корпоративных коммуникаций. Сотни ведущих мировых брендов, включая HSBC, Chipotle и Virgin Media, используют нашу платформу Conversational Cloud для безопасного и ответственного взаимодействия с миллионами потребителей. Каждый месяц мы обеспечиваем миллиард диалоговых взаимодействий, предоставляя уникальный богатый набор данных и инструменты безопасности, позволяющие раскрыть возможности генеративного искусственного интеллекта и моделей большого языка для достижения лучших бизнес-результатов. С помощью решений LivePerson вы можете понять, чего хотят клиенты, подключиться к нужным каналам, помочь своим агентам и внедрить автоматизацию на базе искусственного интеллекта — и все это на службе вашего бизнеса и клиентов. Мы называем этот благотворный цикл «Разговорным маховиком», и он лежит в основе всего, что мы делаем.
Command AI
command.ai
В Command AI мы верим в мир, в котором Интернет «просто работает» для каждого посетителя, клиента и пользователя. Поскольку Интернет стал более мощным и многолюдным, пользоваться им стало сложнее для всех. А решения, которые мы придумали на сегодняшний день — например, раздражающие чат-боты и надоедливые всплывающие окна — в конечном итоге игнорируются или даже раздражают пользователей больше, чем помогают. Мы продаем инструменты разработчикам и покупателям программного обеспечения, чтобы помочь им сделать свое программное обеспечение лучше для пользователей. Мы называем это нашей платформой помощи пользователям, и она состоит из двух частей: - AI-агент — ИИ-агент чата, который может отвечать на вопросы пользователей, выполнять за них действия и даже совместно с ними просматривать сайты, чтобы обучить ваш интерфейс. - Платформа подсказок — подсказки, подсказки и сообщения с помощью искусственного интеллекта, которые помогают пользователям персонализироваться и не раздражать их. Мы делаем это, оптимально предоставляя подсказки, основанные на поведении внутри продукта, а не только на статических правилах, а также измеряя измерение и степень, в которой пользователи «яростно приближаются» к подсказкам, чтобы не приставать к ним. Замена устаревших платформ цифрового внедрения. Помощь пользователям приводит к конкретным результатам, таким как улучшение взаимодействия, внедрение функций, конверсия и удержание, при этом уменьшая недорогие обращения в службу поддержки. Нас используют такие команды, как HubSpot, HashiCorp, Yotpo, Thryvv и Freshworks.
chatof.ai
chatof.ai
ChatOf.ai — это платформа, которая позволяет компаниям создавать и развертывать собственных чат-ботов на базе искусственного интеллекта. К ключевым особенностям сервиса относятся: * Пользовательские чат-боты с искусственным интеллектом. Платформа позволяет предприятиям создавать и развертывать индивидуальные чат-боты, адаптированные к их конкретным потребностям и бренду. Чат-боты могут быть предназначены для выполнения различных бизнес-функций, таких как поддержка клиентов, привлечение потенциальных клиентов, помощь в электронной коммерции и многое другое. * Технология разговорного искусственного интеллекта: ChatOf.ai использует передовые алгоритмы обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения для работы своих чат-ботов, что позволяет им участвовать в разговорах, подобных человеческим, и понимать контекст и намерения запросов пользователей. * Конструктор чат-ботов без кода. Служба предоставляет удобный интерфейс для создания чат-ботов без кода, который позволяет компаниям создавать и настраивать своих чат-ботов без необходимости обширных технических знаний или навыков программирования. * Омниканальное развертывание: чат-боты, созданные на платформе, можно легко интегрировать и развертывать по нескольким каналам, таким как веб-сайты, мобильные приложения, платформы обмена сообщениями (например, Facebook Messenger, WhatsApp) и голосовые помощники. * Аналитика и оптимизация: ChatOf.ai предлагает инструменты аналитики и отслеживания производительности в реальном времени, которые помогают компаниям отслеживать производительность своих чат-ботов, определять области для улучшения и оптимизировать общение. * Безопасность корпоративного уровня. Платформа оснащена функциями безопасности корпоративного уровня, обеспечивающими защиту конфиденциальных данных и соблюдение соответствующих правил. ChatOf.ai позиционирует себя как комплексное решение для компаний, которые хотят использовать возможности чат-ботов на базе искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с клиентами, автоматизации различных бизнес-процессов и стимулирования роста.
Chatling
chatling.ai
Расширьте возможности своего бизнеса с помощью чат-ботов на базе искусственного интеллекта, которые повышают удовлетворенность клиентов, увеличивают продажи, мгновенно реагируют и экономят ваше время — и все это без необходимости иметь опыт программирования. Chatling помогает мгновенно создавать собственные чат-боты и развертывать их на любом веб-сайте без какого-либо программирования.
Zappr.AI
zappr.ai
Создайте чат-бота на базе искусственного интеллекта, который будет обучен на ваших данных. Просто загрузив PDF-файл или предоставив ссылку на веб-сайт, вы можете получить чат-бота, похожего на ChatGPT, который сможет отвечать на любые вопросы, связанные с вашим документом.
Acquire
acquire.io
Acquire снабжает корпоративные команды цифровыми инструментами, необходимыми для обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов. Благодаря таким функциям, как безопасный совместный просмотр, чат-боты с искусственным интеллектом, чат и видеозвонки, Acquire дает командам возможность активно решать сложные проблемы продаж, обслуживания и поддержки в режиме реального времени по всем каналам. С помощью Acquire компании могут постоянно привлекать клиентов, сводя к минимуму время разрешения проблем и избыточность. Гибкий и масштабируемый пакет программного обеспечения Acquire отвечает потребностям любого бизнеса в обслуживании клиентов, продажах и поддержке — на любом устройстве. Штаб-квартира Acquire находится в Сан-Франциско. Клиенты компании охватывают весь мир и включают несколько брендов из списка Fortune 500. Acquire поддерживается такими группами, как Base10, S28 Capital и Fathom Capital.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — это инновационное платформенное решение, позволяющее пользователям создавать DIY WorkBots для повышения квалификации, взаимодействия с заинтересованными сторонами, трансформации бизнес-процессов и управления организационными знаниями. Его также можно интегрировать с серверными системами через API для достижения желаемого уровня настройки и упрощения роботизированной автоматизации процессов (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботов, автоматизирующий продажи, маркетинг и поддержку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram и других.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — это инструмент нового поколения на базе искусственного интеллекта, который позволяет создавать чат-боты на базе искусственного интеллекта для вашего веб-сайта. Просто зайдите на Chatshape.com/create, добавьте ссылку на свой веб-сайт, которая будет сканироваться, а текст будет использоваться для обучения чат-бота, которого вы можете встроить на свой веб-сайт, чтобы он мгновенно отвечал на запросы клиентов, конвертировал больше посетителей в клиентов и экономил вас. сотни часов времени.
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