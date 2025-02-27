Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Тунис

Evie

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Иви — лучший в мире координатор по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта, помогающий рекрутерам взять на себя трудоемкую работу по планированию собеседований, сохраняя при этом человеческий подход. Марта Брокуэлл, консультант по привлечению талантов компании Siemens, так говорит об Иви: «Я планирую около сотни собеседований в месяц, и с Иви я экономлю 30% своего времени! Это позволило мне сосредоточиться на действительно важных задачах, таких как поиск кандидатов, и уделять больше времени поиску лучших талантов, которые могут присоединиться к нашей компании. Я также использую Evie для автоматической отправки нужной информации (вложений, инструкций и т. д.) кандидатам и менеджерам по найму, что экономит мне еще больше времени и обеспечивает единообразный опыт для всех наших кандидатов и интервьюеров. Иви также хорошо взаимодействовала с нашими кандидатами, обеспечивая удобство работы с кандидатами. Команда Evie невероятно отзывчива, и с ней приятно работать». Даже несмотря на автоматизацию, рекрутерам сегодня по-прежнему сложно совмещать собеседования, удивлять кандидатов и выигрывать войну за таланты. 54% рекрутеров хотят, чтобы планирование собеседований было автоматизировано. Освободите рекрутеров от хлопот по планированию собеседований с помощью Evie, лучшего в своем классе средства планирования собеседований на базе искусственного интеллекта, обеспечивающего совместную работу между интервьюерами и кандидатами и позволяющего добиться: • 10-кратного ускорения планирования собеседований • 2-кратного сокращения перепланирования • 30 % экономии времени при День рекрутера Свяжитесь с [email protected], чтобы запланировать демонстрацию и бесплатную пробную версию.