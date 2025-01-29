Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Сейшельские о-ва

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Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
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Officely AI
officely.ai
Officely AI — это революционная платформа, предназначенная для создания индивидуальных ИИ-агентов, которые легко интегрируются в процессы организации. Эти агенты ИИ действуют как члены виртуальной команды, решая задачи, которые традиционно требуют вмешательства человека. Они преуспевают в подборе, обучении и наставничестве новых членов команды, выступая в качестве личных помощников для сотрудников на основе заранее определенных бизнес-данных и интеграции инструментов, таких как системы CRM или ERP.
Jetlink
jetlink.io
Коммуникация между людьми и бизнесом меняется навсегда, и обмен сообщениями будет играть центральную роль сегодня и в ближайшие годы. Конвергенция социальных сетей и мобильных устройств формирует поведение и ожидания клиентов. Они спрашивают вещи прямо сейчас, прямо здесь. Jetlink привносит на ваше предприятие «силу настоящего» благодаря омниканальному обмену сообщениями и сложным корпоративным чат-ботам. Мы считаем, что это революция в коммерции и поддержке клиентов. Jetlink позволяет вам обеспечить восхитительные диалоговые продажи и поддержку там, где ваши клиенты уже находятся. Jetink позиционируется как система искусственного интеллекта. мощная центральная коммуникационная платформа для точек взаимодействия с клиентами, таких как веб-чат, IVR, приложения для обмена социальными сообщениями, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams и обмен сообщениями в приложениях.
Netomi
netomi.com
Netomi, поддерживаемая ведущими мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и пользующаяся доверием крупнейших мировых брендов, является лидером в области искусственного интеллекта для обслуживания клиентов для предприятий. Netomi предоставляет мультимодальный и омниканальный санкционированный генеративный искусственный интеллект, обеспечивая безопасные для бренда разговоры в любом масштабе с помощью встроенных средств управления искусственным интеллектом для обеспечения точности, безопасности и конфиденциальности данных. Наше инновационное внедрение искусственного интеллекта гарантирует экономию средств, операционную эффективность, а также повышение удовлетворенности, лояльности, доходов и прибыльности клиентов. Решение Netomi без кода развертывается за несколько недель, автоматически масштабируется и предлагает комплексные инструменты для нетехнических пользователей, позволяющие легко управлять CX AI в масштабе. Это приводит к снижению совокупной стоимости владения, ускорению вывода продукта на рынок и снижению зависимости от ресурсов разработчиков. Основанная в 2016 году, Netomi использует новейшие разработки в области искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания клиентов, предоставляя брендам высококачественную автоматизированную поддержку и инструменты для расширения команд агентов-людей. В быстро развивающемся мире искусственного интеллекта Netomi позволяет брендам легко соответствовать растущим ожиданиям клиентов и предоставлять исключительный сервис.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — это самая продвинутая диалоговая платформа, которая позволяет вам давать умные и быстрые ответы вашим клиентам по всем цифровым каналам. Создавайте цифровые возможности с помощью гибридных ботов и живых агентов. Развивайте свой бизнес с помощью автоматизированных решений для коммерции в чате, обслуживания клиентов и работы службы поддержки. Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению платформа позволяет вам понимать и предвидеть потребности и запросы ваших клиентов. Мы являемся поставщиками решений WhatsApp и партнерами по обмену сообщениями.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — это виртуальный чат-бот, предназначенный для оказания услуг по решению проблем частным лицам, предпринимателям и предприятиям. Наша команда экспертов и специалистов стремится предоставить точные и надежные решения ваших проблем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются частные лица и предприятия в современном быстро меняющемся мире. Наша цель – помочь вам преодолеть эти трудности и достичь ваших целей. Мы специализируемся в широком спектре областей, включая решения, связанные со здоровьем и болезнями, бизнес-решения, поисковую оптимизацию, автомобильную механику, визаж, кинокритику, астрологию, историю, визуализацию научных данных, йогу, влияние социальных сетей, технические обзоры, Оформление интерьера, бухгалтерский учет, медицина, консультации по веб-дизайну, недвижимость, психическое здоровье, персональный тренинг, профориентация, философия, мотивация, путешествия, разговорное обучение английскому языку и копирайтинг. Мы собрали команду высококвалифицированных и опытных специалистов, увлеченных своим делом. Наши специалисты обладают новейшими знаниями и навыками, чтобы предоставить вам наилучшие возможные решения ваших проблем. Мы гордимся нашей способностью предоставлять своевременные и точные решения, адаптированные к уникальным потребностям наших клиентов. В Metanoz AI мы стремимся обеспечить превосходное обслуживание клиентов. Мы понимаем, что у каждого клиента разные потребности и требования, и стремимся обеспечить каждому нашему клиенту индивидуальное внимание. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, дать рекомендации и помочь вам справиться с любыми трудностями, с которыми вы можете столкнуться. Наша миссия — помогать частным лицам и предприятиям достигать своих целей, предоставляя им наилучшие возможные решения их проблем. Мы верим, что, используя новейшие технологии и опыт наших специалистов, мы можем помочь нашим клиентам преодолеть любые препятствия и добиться успеха. Мы постоянно расширяем наши услуги и опыт, чтобы лучше обслуживать наших клиентов. Наша команда стремится быть в курсе последних тенденций и разработок в наших областях. Мы вкладываем значительные средства в исследования и разработки, чтобы оставаться в авангарде нашей отрасли.
Messangi
messangi.com
С 2001 года Messangi соединяет компании со своими клиентами на миллиардах устройств по всему миру. Наши универсальные и надежные платформы были созданы ведущими инженерами отрасли. Для обеспечения нашей деятельности у нас есть команды мирового класса в 7 странах, готовые сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Сегодня ведущие операторы мобильной связи, глобальные банки и ритейлеры полагаются на Messangi для решения своих задач по коммуникации и взаимодействию с клиентами. Наши решения для SMS, электронной почты, приложений, мобильных кошельков и голосовых помощников продолжают революционизировать взаимодействие компаний с клиентами, делая общение проще, эффективнее и доступнее, чем когда-либо прежде. Платформу облачных коммуникаций Messangi как услугу можно настроить и адаптировать для создания наиболее подходящего решения. Благодаря сочетанию нескольких каналов вы сможете более эффективно привлекать и привлекать своих клиентов.
Answered.so
answered.so
Answered.so: Служба поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта и человеческого опыта. Решайте до 70 % проблем клиентов с помощью чат-бота GPT, базы знаний, HelpHub и интеллектуальной панели поиска.
Algomo
algomo.com
Algomo — это генеративная платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов с помощью пользовательских ботов, подобных ChatGPT, для веб-сайтов. Это позволяет компаниям эффективно решать вопросы взаимодействия со службой поддержки клиентов, обрабатывая запросы ботов, при необходимости обостряя проблемы и работая без необходимости обучения или обслуживания. Платформа Algomo мгновенно отвечает на повторяющиеся вопросы клиентов, тем самым сокращая затраты и повышая показатели удовлетворенности клиентов (CSAT) и вовлеченности сотрудников. Он автоматизирует маркировку, категоризацию и классификацию обращений в службу поддержки, сокращая время обработки и выполнение ручных задач. Кроме того, оно расширяет возможности агентов с помощью предложений искусственного интеллекта и совместного использования экрана в реальном времени для увеличения времени отклика и производительности. Algomo особенно полезен для компаний, которые хотят: * Автоматизация обслуживания клиентов: путем автоматизации большинства обращений в службу поддержки. * Повышение эффективности: сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на поддержку клиентов. * Повышение удовлетворенности клиентов и сотрудников: за счет более быстрого решения и меньшего количества ручных задач. * Международное расширение. Благодаря многоязычным возможностям он идеально подходит для компаний, выходящих на глобальный уровень.
Alendei
alendei.com
Alendei — это платформа взаимодействия с клиентами на основе искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям отправлять короткие текстовые сообщения пользователям мобильных телефонов. Он обеспечивает автоматизированную поддержку и взаимодействие с клиентами через диалоговый интерфейс для улучшения пользовательского опыта и удовлетворенности. Он позволяет пользователям обеспечивать двустороннюю связь за счет интеграции бизнес-API WhatsApp для отправки и получения сообщений.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — глобальная платформа поддержки клиентов со штаб-квартирой в Гонконге. Основанная в 2014 году, компания сейчас насчитывает более 80 сотрудников и обслуживает 12 000 клиентов в 32 странах и территориях. Он предназначен для компаний, которые стремятся к отношениям с клиентами и их удовлетворению, чтобы сделать их более сильными, личными и продуктивными. Мы стремимся побудить компании предоставлять качественную поддержку, а затем предоставлять зрелые услуги и активное участие, предоставляя им все инструменты и техническую инфраструктуру, которые просты в использовании и поддерживают более чем 20 языков. AIhelp — это платформа поддержки клиентов с использованием ИИ, предназначенная для обмена сообщениями и операций как на мобильных устройствах, так и в Интернете, включая множество функций поддержки клиентов, таких как обмен сообщениями в приложении, чат-бот с искусственным интеллектом, форма автоматической проверки, push-уведомления, оповещения, Spotlight, приложение. индексация и многое другое. Оно позволяет вам предоставлять персонализированную поддержку с использованием машинного обучения для мощной облачной аналитики, позволяющей повысить рейтинг и удержание клиентов, а также мгновенно решать проблемы клиентов. Это высокоэффективное решение позволяет анализировать огромные объемы данных, благодаря чему клиенты остаются довольными и счастливыми.
AIChatbot
aichatbot.so
AChatbot — это конструктор диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для поддержки клиентов. AChatbot позволяет вам создать собственного чат-бота GPT, обученного на основе ваших собственных данных. Это достигается путем загрузки URL-адреса вашего веб-сайта, PDF-файлов или карты сайта. AIChatbot может отвечать на запросы клиентов на нескольких языках и обеспечивает удобство встраивания виджета чат-бота непосредственно на ваш веб-сайт.
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai был разработан компанией PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), чтобы помочь компаниям ускорить цифровое обслуживание клиентов. Наш подход, созданный в виде корпоративных, облачных или локальных решений, обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между технологиями и людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) — индонезийская технологическая компания, основной задачей которой является помощь предприятиям в повышении качества обслуживания клиентов с использованием новых технологий и каналов взаимодействия с клиентами. Мы обслуживаем многие отрасли, такие как финансы, автомобилестроение, онлайн-путешествия, образование, государственный сектор и т. д.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Универсальная диалоговая платформа искусственного интеллекта «все в одном» Усовершенствуйте свой бизнес с помощью диалоговых интерфейсов искусственного интеллекта WeConnect.chat. Оптимизируйте привлечение потенциальных клиентов, улучшите поддержку клиентов, произведите революцию в процессе адаптации и откройте безграничные возможности с помощью специального чат-бота с искусственным интеллектом. Легко интегрируйте компоненты на основе правил и используйте потенциал многоканальной информационной панели агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — лидер в области диалогового искусственного интеллекта, признанный в отрасли благодаря нашему почти двадцатилетнему опыту и непревзойденным знаниям. Наши инновационные решения для виртуального агента, чат-бота и живого чата V-Person™ объединяют людей и искусственный интеллект для обеспечения бесперебойной, персонализированной и масштабируемой цифровой поддержки для клиентов и сотрудников. Ведущие мировые организации полагаются на наши отмеченные наградами технологии и консультации экспертов, чтобы улучшить качество поддержки, сократить расходы, увеличить продажи и повысить лояльность к бренду. Наша глобальная команда и обширная партнерская сеть поддерживают установку по всему миру на более чем 37 языках, обеспечивая как локализованное сотрудничество, так и международную аналитику. Штаб-квартира Creative Virtual находится в Великобритании, а операции осуществляются в США, Австралии, Индии, Сингапуре и Гонконге.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — это платформа автоматизации взаимоотношений с клиентами, предназначенная для руководителей бизнеса. Платформа автоматизации без кода для поддержки клиентов и привлечения потенциальных клиентов. Наши интеллектуальные виртуальные агенты на базе искусственного интеллекта динамически решают или сортируют запросы ваших клиентов.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — это комплексная платформа, которая позволяет пользователям создавать и развертывать собственные чат-боты с искусственным интеллектом и генеративные модели искусственного интеллекта (GPT) для различных бизнес-приложений. Ключевые особенности и возможности платформы включают в себя: * Простота использования: на веб-сайте подчеркивается, что ChatBotBuilder.ai — это «самый быстрый и простой способ создания собственных чат-ботов и GPT», не требующий обширных технических знаний. * Гибкая интеграция: платформа поддерживает интеграцию с тысячами приложений и позволяет пользователям объединять свои инструменты и команды для получения конкурентного преимущества. * Передовой искусственный интеллект: ChatBotBuilder.ai использует новейшие модели больших языков (LLM) и технологии искусственного интеллекта для создания сложных чат-ботов и GPT. * Настройка: пользователи могут настраивать внешний вид, функциональность и поведение своих чат-ботов, используя удобный интерфейс платформы. * Межканальная поддержка: чат-боты можно интегрировать по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети, электронную почту и голосовую связь. * Маркетинговые инструменты: платформа предоставляет встроенные маркетинговые функции, которые помогают пользователям более эффективно привлекать клиентов через своих чат-ботов. * Аналитика: надежные аналитические возможности позволяют пользователям отслеживать и оптимизировать производительность своих чат-ботов. Веб-сайт позиционирует ChatBotBuilder.ai как «Лучшего в мире конструктора чат-ботов с искусственным интеллектом в 2024 году», предназначенного для предприятий и организаций, стремящихся автоматизировать обслуживание клиентов, упростить общение и улучшить взаимодействие с пользователем с помощью возможностей искусственного интеллекта. Платформа предлагает как план Pro для индивидуальных пользователей, так и план White Label Enterprise для агентств и крупных организаций, желающих создать свои собственные фирменные решения для чат-ботов. В целом ChatBotBuilder.ai представляет собой комплексную платформу без программирования, предназначенную для того, чтобы дать компаниям любого размера возможность использовать преимущества передовых чат-ботов с искусственным интеллектом и генеративных моделей искусственного интеллекта.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — это инструмент нового поколения на базе искусственного интеллекта, который позволяет создавать чат-боты на базе искусственного интеллекта для вашего веб-сайта. Просто зайдите на Chatshape.com/create, добавьте ссылку на свой веб-сайт, которая будет сканироваться, а текст будет использоваться для обучения чат-бота, которого вы можете встроить на свой веб-сайт, чтобы он мгновенно отвечал на запросы клиентов, конвертировал больше посетителей в клиентов и экономил вас. сотни часов времени.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — это инновационное платформенное решение, позволяющее пользователям создавать DIY WorkBots для повышения квалификации, взаимодействия с заинтересованными сторонами, трансформации бизнес-процессов и управления организационными знаниями. Его также можно интегрировать с серверными системами через API для достижения желаемого уровня настройки и упрощения роботизированной автоматизации процессов (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботов, автоматизирующий продажи, маркетинг и поддержку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram и других.
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — это платформа, ориентированная на взаимодействие с пользователем, которая позволяет компаниям создавать чат-ботов, не требуя каких-либо навыков программирования. Он предлагает комплексное решение для чат-ботов как для стартапов, так и для уже состоявшихся предприятий. Инструмент специально разработан для маркетологов, клиентов и разработчиков. Маркетологам это позволяет создавать виртуальную личность, создавать таргетированные кампании и предоставлять аналитическую информацию на основе данных. Для клиентов BotDistrikt обеспечивает круглосуточную доступность ботов, обеспечивая плавное и заинтересованное общение. Он также поддерживает передачу управления билетами человеком и обеспечивает многоканальную связь. Для разработчиков платформа обладает широкими возможностями настройки; он включает в себя логические условия, шаблоны регулярных выражений, обучение искусственному интеллекту, интеграцию API и функции Javascript для поддержки сложных двусторонних разговоров. Чат-боты BotDistrikt способны работать по различным каналам, включая Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайты, Google Assistant и Skype. Он также интегрируется с такими полезными инструментами, как Dialogflow, Wit.ai, Gmail и Slack. Платформу поддерживают Entrepreneur First и Управление развития инфокоммуникаций Сингапура. Делая акцент на ориентированных на клиента чат-ботах на базе искусственного интеллекта, BotDistrikt стремится предложить простой, интересный и умный инструмент для создания и реализации стратегии чат-ботов.
Bot9
bot9.ai
Создайте своего собственного помощника на базе искусственного интеллекта, который будет не только умным, но и уникальным!
arabot
arabot.io
Ведущая платформа чат-ботов без кода. SUPERFAST, созданный для предприятий для автоматизации взаимодействия с клиентами и предоставления услуг в больших масштабах. arabot — это ведущая платформа корпоративных чат-ботов с низким кодом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, предназначенная для того, чтобы помочь предприятиям автоматизировать задачи, обеспечить превосходное обслуживание клиентов, увеличить продажи и создать содержательный диалог со своими клиентами с помощью диалогового искусственного интеллекта. arabot.io предоставляет любому человеку инструменты для создания, тестирования, управления и развертывания ботов за считанные минуты. Благодаря надежным административным функциям и безопасности корпоративного уровня мы ежемесячно обрабатываем более 2 миллионов разговоров между бизнесом и клиентами. Наша цель — помочь предприятиям сделать общение со своими клиентами более быстрым, плавным и эффективным. С 2016 года мы создали чат-ботов для электронной коммерции, автомобилестроения, электронного правительства, энергетики и коммунальных услуг, розничной торговли и телекоммуникаций в FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, веб-сайте и других коммуникационных платформах.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI — это компания, которая предоставляет услуги обучения и интеграцию Microsoft Teams, чтобы помочь организациям и частным лицам раскрыть возможности генеративных технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Ключевые моменты о FranklyAI: * Услуги по обучению: FranklyAI предлагает основные программы обучения, которые помогут организациям и частным лицам овладеть навыками использования инструментов и технологий генеративного искусственного интеллекта. * FranklyAI для Microsoft Teams: это приложение Microsoft Teams, которое обеспечивает безопасный модерируемый доступ к генеративным возможностям искусственного интеллекта непосредственно на платформе Teams. Это позволяет сотрудникам использовать помощников искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в контролируемой корпоративной среде. * Индивидуальные решения: FranklyAI также разрабатывает индивидуальные решения генеративного искусственного интеллекта, адаптированные к конкретным потребностям и требованиям своих бизнес-клиентов. На веб-сайте показано, как организации, использующие генеративный искусственный интеллект, превзойдут те, которые этого не делают, поскольку это может повысить производительность сотрудников и сэкономить время и деньги. Приложение FranklyAI Teams позиционируется как способ раскрыть потенциал этих технологий, сохраняя при этом безопасность и контроль. На сайте представлены отзывы клиентов, информация о команде и подходе FranklyAI, а также примеры их работы, представленные в различных средствах массовой информации. В целом, Frankly.ai, похоже, сосредоточен на стимулировании внедрения генеративных технологий искусственного интеллекта в корпоративном пространстве посредством обучения, интеграции программного обеспечения и индивидуальных решений.
Evie
evie.ai
Иви — лучший в мире координатор по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта, помогающий рекрутерам взять на себя трудоемкую работу по планированию собеседований, сохраняя при этом человеческий подход. Марта Брокуэлл, консультант по привлечению талантов компании Siemens, так говорит об Иви: «Я планирую около сотни собеседований в месяц, и с Иви я экономлю 30% своего времени! Это позволило мне сосредоточиться на действительно важных задачах, таких как поиск кандидатов, и уделять больше времени поиску лучших талантов, которые могут присоединиться к нашей компании. Я также использую Evie для автоматической отправки нужной информации (вложений, инструкций и т. д.) кандидатам и менеджерам по найму, что экономит мне еще больше времени и обеспечивает единообразный опыт для всех наших кандидатов и интервьюеров. Иви также хорошо взаимодействовала с нашими кандидатами, обеспечивая удобство работы с кандидатами. Команда Evie невероятно отзывчива, и с ней приятно работать». Даже несмотря на автоматизацию, рекрутерам сегодня по-прежнему сложно совмещать собеседования, удивлять кандидатов и выигрывать войну за таланты. 54% рекрутеров хотят, чтобы планирование собеседований было автоматизировано. Освободите рекрутеров от хлопот по планированию собеседований с помощью Evie, лучшего в своем классе средства планирования собеседований на базе искусственного интеллекта, обеспечивающего совместную работу между интервьюерами и кандидатами и позволяющего добиться: • 10-кратного ускорения планирования собеседований • 2-кратного сокращения перепланирования • 30 % экономии времени при День рекрутера Свяжитесь с [email protected], чтобы запланировать демонстрацию и бесплатную пробную версию.
eBotify
ebotify.com
eBotify — это платформа для создания диалоговых ботов на базе искусственного интеллекта, позволяющая создавать индивидуальные чат-боты для привлечения потенциальных клиентов, поддержки в чате, интерактивных целевых страниц, опросов, запросов, встреч, отзывов и предложений для вашего бизнеса.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: диалоговая платформа искусственного интеллекта, сочетающая в себе правила, машинное обучение и генеративный искусственный интеллект, позволяющая пользователям любого уровня опыта быстро и легко создавать чат-ботов и виртуальных помощников.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers помогает агентствам и маркетологам создавать ботов за меньшее время, используя более 150 готовых шаблонов чат-ботов. ------------------ В настоящее время доступны следующие типы шаблонов: • Служба поддержки клиентов, чат, поддержка клиентов и чат-боты для часто задаваемых вопросов. • Боты для бронирования ресторанов для компаний общественного питания и сетей ресторанов. • Чат-боты для записи на прием, планирования и регистрации для врачей, юристов, личных тренеров, политиков, отелей, обычных агентств и т. д. • Чат-боты для электронной коммерции. • Брендовые чат-боты для компаний по производству одежды, фильмов, некоммерческих организаций и т. д. • Персональные чат-боты для знаменитостей, музыкантов и политиков. • Чат-боты по доставке для ресторанов и компаний общественного питания. • Транспортные чат-боты для авиакомпаний, автобусов, поездов и других компаний общественного транспорта. • Новостные боты для издателей. • Туристические боты для онлайн-турагентств и отелей. • Чат-боты для планирования недвижимости для брокеров и агентств недвижимости.
Codar.io
codar.io
Codar.io — это универсальная платформа цифрового маркетинга, предназначенная для оптимизации различных аспектов онлайн-маркетинга для бизнеса. Он объединяет множество инструментов и функций для повышения эффективности и результативности маркетинга. К ним относятся чат-боты для таких платформ, как Facebook, Instagram, Telegram и WhatsApp, а также возможности для электронной коммерции, маркетинга по SMS/электронной почте и управления социальными сетями. Платформа известна своей простотой использования и доступностью, что делает ее доступной для малого и среднего бизнеса, стремящегося улучшить свое присутствие в Интернете и привлечь клиентов. Пользователи могут автоматизировать ответы, управлять маркетинговыми кампаниями и анализировать эффективность — и все это в рамках единого интерфейса Product Hunt.
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka — это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который работает круглосуточно и без выходных и говорит как настоящий человек. Он быстро обрабатывает запросы клиентов, направляет покупки и повышает конверсию. Оснащенный встроенной логикой и системами обработки заявок, Jekka может при необходимости легко перейти к помощи человека. Используя ваш контент, он обеспечивает точные и быстрые ответы, избегая при этом дезинформации. Благодаря поддержке более 175 языков Jekka позволяет продавцам электронной коммерции увеличивать продажи и обеспечивать удовлетворенность клиентов.
Howazit
howazit.com
В Howazit мы помогаем организациям всех типов, размеров и отраслей оправдывать ожидания клиентов и сопровождать их на пути, обеспечивая простое и, что наиболее важно, актуальное общение. Наши маркетинговые и операционные решения позволяют вам взаимодействовать с клиентами в соответствующих точках взаимодействия, оценивать их качество обслуживания и действовать соответствующим образом, индивидуально и индивидуально.
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe — это платформа, которая помогает компаниям соединяться, общаться и конвертировать свои услуги посредством автоматизированного диалога и человеческой поддержки 1-2-1. Создавайте удобные диалоговые процессы с помощью нашего интуитивно понятного конструктора ботов без кода. Превратите каждое посещение в разговор. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Чат-боты. Получите доступ к широкому спектру шаблонов или создайте свой собственный поток общения. Живой чат – плавное общение с человеком, присоединяйтесь к разговору, как только вам понадобится.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — это платформа личного помощника на базе искусственного интеллекта, которая объединяет передовые модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, Gemini и PaLM от Google, Llama от Meta и Claude от Anthropic. Он предлагает унифицированный интерфейс через мобильное приложение, веб-приложение и расширение Chrome, предоставляя решения, адаптированные к индивидуальным потребностям. Функции включают в себя готовые подсказки для чата, настраиваемые рабочие процессы и полную интеграцию со сторонними инструментами. Get Answer предназначен для повышения производительности и упрощения задач для пользователей, от студентов и разработчиков до владельцев бизнеса и дизайнеров.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot – чат для сайта, конструктор чат-ботов для мессенджеров. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Разработка чат-ботов.
FURTHER
talkfurther.com
Команда продавцов-консультантов FURTHER, работающих на базе искусственного интеллекта, работает вместе, чтобы автоматизировать общение с потенциальными клиентами старшего поколения, помогая им быстрее находить то, что они ищут, а вы можете привлекать и конвертировать более квалифицированных потенциальных клиентов, одновременно получая ключевую информацию о вашем процессе продаж. Подробнее о Дальше: - Генерирует в 1,5-2 раза больше потенциальных клиентов, чем формы на веб-сайте. - Квалифицирует потенциальных клиентов, чтобы помочь вам сосредоточиться на лучших возможностях - Автоматизирует разговоры, поэтому ни один потенциальный клиент не будет потерян
Teleform
teleform.io
Teleform — это платформа без кода, которая позволяет пользователям легко создавать, настраивать и развертывать привлекательных ботов Telegram, оптимизируя цифровое общение с помощью визуальных инструментов создания чат-ботов, которые устраняют сложность кодирования. Teleform, предназначенный как для новичков, так и для опытных создателей, предлагает интуитивно понятный интерфейс, который упрощает процесс создания чат-ботов от начала до конца.
AmplifyReach
amplifyreach.com
Многоязычная платформа автоматизации диалога для групп продаж, маркетинга и поддержки! AmplifyReach помогает брендам и предприятиям трансформировать жизненный цикл входящих клиентов. Продукт AmplifyReach используется более чем 3000 брендами и предприятиями, включая компанию из списка Fortune 500 в BFSI. * Наше многоязычное решение, поддерживающее более 12 языков и способное привлечь более 3,2 миллиарда человек, помогает брендам и предприятиям автоматизировать традиционный многоэтапный процесс сбора потенциальных клиентов, их проверки и последующего установления контакта за несколько минут. --> 25+% роста вовлеченности наблюдается среди действующих брендов. --> Языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, мандаринский/китайский, японский, арабский, хинди, малайский, индонезийский, русский * Решение помогает масштабировать группы поддержки клиентов за счет автоматизации повторяющихся задач. --> Автоматизация повторяющихся задач на 60% возможна в течение 6–9 месяцев с 3–10-кратной рентабельностью инвестиций. * Платформа расширенного интеллекта — унифицированное решение с многоязычным программным обеспечением для живого чата для людей и тесно интегрированным многоязычным чат-ботом. Персонал использует одно и то же программное обеспечение AmplifyReach в Интернете, на мобильных устройствах, в социальных сетях и каналах обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Facebook Messenger. * Углубленная унифицированная аналитика производительности чат-бота и персонала. * Готовая глубокая интеграция с CRM и контактами для ZenDesk, FreshDesk, Zoho, SalesForce, HubSpot и более 1000+ других опций с помощью Zapier. Решения от платформы AmplifyReach Catalyst * Чат-бот — Создайте чат-бота — код не требуется! * LiveChat — Помощь там, где чат-бот не может! * Классификатор. Улучшите свои приложения с помощью Классификатора естественного языка! * Классификация IAB – Контекстный классификатор – Решение AdTech * Core NLP — контекстный интеллект с использованием Core NLP Engine.
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat — это омниканальная платформа взаимодействия с потребителями на базе искусственного интеллекта, которая предлагает продажи и поддержку в режиме реального времени. Автоматизированная платформа живого чата помогает вам привлекать клиентов 24 часа в сутки, оценивать потенциальных клиентов по различным каналам и увеличивать конверсию. Это платформа для общения с клиентами, которая оптимизирует каждое взаимодействие клиентов с бизнесом. REVE Chat предоставляет полный набор функций визуального взаимодействия, таких как чат-бот, живой чат, совместный просмотр и видеочат, чтобы обеспечить более быстрое разрешение проблем посредством индивидуального взаимодействия. Вы можете легко привлекать своих клиентов через предпочитаемые ими каналы с помощью REVE Chat, чтобы обеспечить омниканальный обмен сообщениями. REVE Chat также включает расширенную маршрутизацию, организацию очередей, автоматические триггеры и аналитику посетителей. Компании привлекают клиентов через различные каналы, включая веб-сайты, WhatsApp, Facebook, Instagram, Viber, Telegram, приложения и другие. REVE Chat делает общение с ними с единой платформы чрезвычайно эффективным. Чат-бот может автоматизировать помощь и взаимодействие с клиентами, а решение для онлайн-чата может вывести настройку на новый уровень с помощью человеческого участия. Мощная платформа помогает компаниям на протяжении всего процесса взаимодействия с клиентами: от привлечения потенциальных клиентов до удовлетворения и удержания клиентов.
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инноваций, ведущим в отрасли решениям для автоматизации, операций и управления услугами в сочетании с непревзойденной гибкостью мы помогаем организациям освободить время и пространство, чтобы стать автономным цифровым предприятием, которое использует будущие возможности.
QuickReply.ai
quickreply.ai
QuickReply.ai — это готовое к использованию коммерческое решение WhatsApp для таких платформ интернет-магазинов, как Shopify, WooCommerce, Magento и т. д. Через несколько минут после подключения QuickReply синхронизирует информацию о магазине: 1. Продукты, 2. Инвентарь, 3. Купоны, 4. Клиенты, 5. Заказы. Он поставляется с автоматическими заранее запланированными кампаниями WhatsApp для: 1. Восстановление брошенных тележек 2. Оповещения о заказах 3. Подтверждение заказа 4. Преобразование заказов наложенным платежом в предоплаченные 5. Допродажа и перекрестная продажа продуктов 6. Рекламная трансляция с персонализированными купонами на скидку и сообщениями. 7. Возврат заказа/замена 8. Получение обратной связи. и многое другое... Остальные 30% переводятся в единый почтовый ящик, чтобы агенты-люди могли быстро действовать и быстрее обслуживать своих клиентов.
Octocom
octocom.ai
Octocom — это платформа поддержки клиентов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, которая автоматизирует поддержку клиентов для выполнения рутинных задач и освобождает вашу команду для обработки только исключительных случаев. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции и справочными службами, предпродажная и послепродажная поддержка искусственного интеллекта, а также отмеченная наградами круглосуточная поддержка клиентов в режиме реального времени 365 дней в году, чтобы помочь брендам любого размера настроить и интегрировать наш искусственный интеллект - все это без завышенной стоимости.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart доверяют более 3000 магазинов Shopify и Shopify Plus. Мы предлагаем предприятиям электронной коммерции возможность увеличивать продажи и отношения с клиентами посредством диалогового текстового маркетинга. Используя TxtCart, ваша команда сможет расширить список подписчиков, соответствующий требованиям, использовать исторические данные Shopify вашего магазина для создания целевых маркетинговых SMS-кампаний, сократить количество брошенных корзин и вести двусторонние беседы с клиентами, открывая совершенно новый маркетинговый канал для повышения рентабельности инвестиций. . Мы настолько уверены в предлагаемой нами продукции, что гарантируем 10-кратную окупаемость инвестиций или возврат ваших денег — лучшая в отрасли статистика. Мы — полностью удаленная команда из более чем 20 сотрудников в США, Канаде и за их пределами! Мы являемся компанией, в первую очередь ориентированной на поддержку клиентов, но, прежде всего, наше конкурентное преимущество заключается в том, что мы невероятно ориентированы на результат, от наших гарантий до наших результатов и наших цен.
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
SmatBot
smatbot.com
SmatBot, дочерняя компания ByteQuark Solutions, является ведущим игроком в индустрии чат-ботов на базе искусственного интеллекта с присутствием по всему миру в США, на Ближнем Востоке и в Индии и с более чем 5000 активными пользователями. Наша многоканальная, многоязычная (более 50 языков) платформа AI Chatbot — это простой в использовании, не требующий программирования, многофункциональный инструмент, который обеспечивает мгновенную поддержку в режиме реального времени по всем каналам (веб-сайт, мобильное приложение, Messenger, Instagram, WhatsApp, и т. д). Некоторые из наших возможностей включают в себя: * Генерация потенциальных клиентов, * Поддержка клиентов, * Отвечаем на часто задаваемые вопросы, * Живой чат * Маркетинговые и рекламные сообщения WhatsApp * OCR-сканирование, * Проверка OTP по электронной почте и SMS * Отслеживание Adwords, * Сопоставление намерений * Автоматизация на основе контекста Лучше всего для: * Электронная коммерция D2C, * Образование * Логистика * Недвижимость * Гостеприимство * Здравоохранение * Финтех
Sobot
sobot.io
Мы предлагаем решения для контакт-центров, включая обслуживание клиентов и маркетинг. В ассортимент нашей продукции входят чат-боты с искусственным интеллектом, онлайн-чат, голосовая связь, продажа билетов. Мы стремимся предоставить омниканальное и интеллектуальное решение, обеспечивающее бесперебойное взаимодействие с клиентами по различным каналам. У нас есть такие известные клиенты, как Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T и Air Liquide. Кроме того, мы установили партнерские отношения с такими гигантами отрасли, как AWS, Alibaba Cloud и Meta. Мы хотим дать компаниям возможность улучшить качество обслуживания клиентов и повысить уровень удовлетворенности. Предоставляя передовые решения, мы надеемся добиться успеха для наших клиентов по всему миру.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — это платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения эффективности и персонализации обслуживания клиентов. Он обеспечивает круглосуточную доступность, быстрое реагирование на запросы и значительную экономию средств за счет снижения потребности в представителях службы поддержки клиентов. Платформа поддерживает ряд функций, включая автоматическую поддержку, сбор потенциальных клиентов, планирование встреч и расширенную аналитику. GPT-Trainer пользуется доверием более 25 000 компаний и легко интегрируется с различными CRM и каналами обмена сообщениями.
STAN AI
stan.ai
STAN — первый помощник управляющего цифровой недвижимостью. Он использует искусственный интеллект для круглосуточного ответа на текстовые сообщения и электронные письма управляющих недвижимостью. STAN был запущен в 2019 году двумя бывшими руководителями по управлению недвижимостью, которые проработали в отрасли более 20 лет и работали в крупнейшей управляющей компании Северной Америки. STAN — это отмеченная наградами платформа, признанная Роджерсом, FedEx, Национальным исследовательским советом, Колледжем Джорджа Брауна, StartUp Canada, Акселераторным центром Ватерлоо и многими другими!
VirtualSpirits
virtualspirits.com
Чат-бот VirtualSpirits предоставляет контактное решение для любого бизнеса. Он охватывает электронную коммерцию, профессиональные услуги, техническую поддержку, электронику или моду. Подходит для веб-сайтов государственных или частных учреждений. Его можно настроить в соответствии с индивидуальными интересами. Добавляйте логотип, отвечайте на вопросы клиентов, привлекайте внимание пользователей и отвечайте на их запросы, чтобы превратить их в потенциальных клиентов. Выберите тип плана, который лучше всего соответствует потребностям компании.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat — это динамичная платформа чат-ботов на базе искусственного интеллекта, призванная изменить способы организации операций по поддержке клиентов. Его ключевые особенности включают в себя: 1. Ответы на основе искусственного интеллекта: Web2Chat использует алгоритмы машинного обучения для изучения содержимого вашего веб-сайта, документов или экспортированных файлов Notion, генерируя точные и мгновенные ответы на запросы пользователей. 2. Беспрепятственное взаимодействие с пользователем. На платформе имеется организованный почтовый ящик, где администраторы или руководители клиентов могут отслеживать все разговоры пользователей-ботов. Он включает в себя такие функции, как блокировка пользователей для тех, кто злоупотребляет ботом, и кнопку «Отметить все как прочитанные», позволяющую легко управлять сообщениями пользователей. 3. Обучение ботов из нескольких источников: Web2Chat предлагает гибкость для обучения бота с использованием различных источников, включая домены, Intercom, Gitbook, статьи Zendesk и файлы (PDF, txt, CSV, Markdown). Это открывает возможности боту иметь обширную базу знаний. 4. Управление несколькими ботами и страницами. Платформа позволяет вам управлять несколькими ботами, каждый из которых назначен на разные страницы или веб-сайты. Каждый бот может быть обучен индивидуально, используя разные источники. 5. Доступ к бесплатному плану: Web2Chat предоставляет бесплатный план после регистрации, предлагая пользователям возможность изучить потенциал платформы, прежде чем выбирать платный план. 6. Индикаторы состояния и уведомления о прочтении. В сеансах, не связанных с ботами, индикаторы состояния и уведомления о прочтении помогают лучше понять взаимодействие с пользователем. Он показывает, находится ли пользователь в сети и прочитал ли пользователь сообщения руководителя. Надежные функции Web2Chat призваны значительно улучшить качество обслуживания клиентов, обеспечивая своевременные, точные и эффективные ответы на запросы ваших клиентов.
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot — это SaaS-платформа на базе НЛП на базе генеративного искусственного интеллекта, позволяющая создавать виртуальные приемные для автоматизации работы стойки регистрации и поддержки задач больницы/клиники/лаборатории в режиме 24x7. Эти виртуальные чат-помощники могут общаться на более чем 100 языках, включая несколько индийских языков. YugasaBot можно обучить выполнять задачи и запросы, связанные с записью на прием к врачу, статусом лабораторного отчета, информацией о банке крови, аптекой, наличием коек, страховкой и т. д. Эти боты способны снизить расходы на поддержку больницы до 40%. Чат-боты, созданные с использованием платформы YugasaBot, являются омниканальными и могут быть размещены на любом канале связи, таком как WhatsApp, FB Messenger, веб-сайт, мобильное приложение и т. д. Это решение Plug-n-Play, которое не требует знаний в области кодирования, чтобы сделать его интеллектуальным вокруг бизнес. Его различные расширения, такие как Yu-Desk, Yu-DB, Yu-Consult, а также множество готовых функций, таких как кампания в WhatsApp, HACK (Human Agent Control Kit) и электронная коммерция, делают YugasaBot готовым на 360 градусов удобное решение для предприятий здравоохранения. Продукт сертифицирован VAPT и находится в очень безопасной и надежной экосистеме. Другие клиенты D2C из сфер электронной коммерции, образования, недвижимости и BFSI также в настоящее время используют потенциал YugasaBot для автоматизации своего продвижения, привлечения потенциальных клиентов и поддержки клиентов.
Zifront
zifront.com
Программное обеспечение Chatbot и Live Chat для привлечения потенциальных клиентов и успеха клиентов.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com — это платформа, которая способствует участию в дискуссиях и беседах по широкому спектру тем. Он служит виртуальной площадкой для встреч, где люди из разных слоев общества могут собираться вместе, чтобы делиться идеями, обращаться за советом и общаться с другими людьми, разделяющими схожие интересы. Хотите ли вы углубиться в дискуссии о технологиях, изучить тонкости литературы или просто поболтать, Stackchat.com предоставляет пространство для значимого взаимодействия. Благодаря удобному интерфейсу и сильному сообществу это место, где обмениваются знаниями, заводят дружеские отношения и поощряют любопытство. Присоединяйтесь к обсуждению сегодня на Stackchat.com!
Mevo
usemevo.com
Mevo — это простой в использовании конструктор чат-ботов, который предлагает опции на основе правил и искусственного интеллекта, множество шаблонов и многое другое. С помощью Mevo вы можете создать и опубликовать страницу чат-бота и интегрировать ее в виде всплывающего окна на свою целевую страницу за считанные минуты без какого-либо опыта программирования благодаря удобному интерфейсу перетаскивания. Mevo предлагает множество функций, которые сделают процесс сбора информации более удобным, включая аналитику взаимодействия, повторы сеансов и возможность экспорта ваших данных в формате CSV. Вы также можете настроить своего чат-бота под свой собственный бренд и установить начальные и резервные сообщения, которые ваш бот будет использовать в случае отсутствия ответа.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — динамичный игрок на арене создания приложений искусственного интеллекта, предлагающий услуги чат-ботов с искусственным интеллектом по требованию, которые меняют способы взаимодействия компаний со своими клиентами. Уделяя особое внимание передовым технологиям искусственного интеллекта, SharurAI специализируется на создании индивидуальных чат-ботов с искусственным интеллектом, адаптированных к уникальным потребностям бизнеса в различных отраслях. Наша миссия — использовать возможности искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с клиентами, повышения эффективности и стимулирования роста. Мы гордимся нашей способностью создавать чат-ботов с искусственным интеллектом, которые легко интегрируются в существующие системы и процессы, обеспечивая персонализированную и эффективную поддержку клиентов, помощь в продажах и многое другое. В SharurAI мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и именно поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для разработки чат-ботов с искусственным интеллектом, которые соответствуют их конкретным целям и задачам. Если вы хотите оптимизировать операции, повысить удовлетворенность клиентов или увеличить продажи, наша команда экспертов по искусственному интеллекту всегда готова воплотить ваше видение в жизнь.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot — это идеальное решение для чат-ботов с искусственным интеллектом для интеллектуальных и интерактивных разговоров. Благодаря этой передовой технологии они предлагают настраиваемого текстового чат-бота, который органично сочетается с их брендом и отвечает их уникальным требованиям. Этот мощный инструмент предназначен для привлечения посетителей со всех уголков земного шара, превращая каждое взаимодействие в прекрасную возможность для конверсии. Но LouiseBot — это больше, чем просто чат-бот, это их билет к международному успеху. Попрощайтесь с языковыми барьерами и приветствуйте глобальную аудиторию. С помощью этого чат-бота они могут довести свое общение до совершенства, гарантируя, что каждый посетитель получит индивидуальное внимание и исключительный клиентский опыт. Повышайте коэффициент конверсии и общайтесь с клиентами, как никогда раньше. Эта передовая технология искусственного интеллекта понимает разговоры клиентов и реагирует на них в режиме реального времени, предоставляя точные решения, адаптированные к их индивидуальным потребностям. И в отличие от агентов-людей, этот неутомимый чат-бот никогда не устает, предлагая круглосуточную поддержку каждый день в году. Повысьте качество обслуживания клиентов и гарантируйте им круглосуточную помощь с помощью LouiseBot.
Lucy
lucy.ai
Lucy — это универсальная платформа знаний на базе искусственного интеллекта для всех данных, которыми владеет и лицензирует организация. Она была сформирована потребностями наших клиентов и продолжает развиваться вместе с рынком. Люси существует для того, чтобы удивлять, восхищать и расширять возможности работников умственного труда.
Lyris.ai
lyris.ai
О Lyris — это ваш член команды, оснащенный искусственным интеллектом на основе GPT4, которого можно адаптировать к различным ролям в соответствии с вашими требованиями. Наша платформа чат-бота без кода с искусственным интеллектом помогает командам продаж и маркетинга, эксплуатации и обслуживания клиентов легко создавать непрерывный диалог от начала до конца, революционизируя способы взаимодействия компаний со своей аудиторией и обеспечивая повышение производительности и производительности. Лирис может работать как ваш... 1. Чат-бот по продажам с искусственным интеллектом: увеличьте свои продажи - Увеличение конверсии более чем на 30% - Персонализация 1:1 2. Поддержка клиентов с помощью искусственного интеллекта: предоставьте своим клиентам VIP-обслуживание - Увеличение FCRR более чем на 70% - Круглосуточная живая поддержка 7 дней в неделю 3. Помощник сотрудника с искусственным интеллектом: автоматизируйте процессы продаж. - В 70 раз более быстрый доступ к информации - Точность 97% Просто выберите роль, вставьте свой код и наблюдайте, как он продается!
Noodle Factory
noodlefactory.ai
Noodle Factory превращает преподавателей в супергероев с помощью помощников преподавателей на базе искусственного интеллекта. Noodle Factory создала уникальную платформу, которая позволяет преподавателям проводить адаптивное обучение на основе искусственного интеллекта, подготовку к экзаменам, а также создавать и выставлять оценки — и все это одним нажатием кнопки. Студенты участвуют в интерактивном диалоге и получают индивидуальное обучение через чат. С Noodle Factory преподаватели могут сэкономить до 400 часов в год!
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA — ваш универсальный коммуникационный помощник. Интернет-панель для комплексной коммуникации, основанная в 2019 году и входящая в состав Telkom Group. Мы предоставляем коммуникационное решение в режиме реального времени, которое поможет вам повысить осведомленность, улучшить качество обслуживания клиентов и создать комплексную коммуникационную стратегию для вашего бизнеса.
Scotty AI
scottytechnologies.com
Познакомьтесь со Скотти, вашим универсальным диалоговым решением на основе искусственного интеллекта, от поиска поставщиков до адаптации и не только! С Scotty AI вы испытаете: * Мгновенные и персонализированные ответы на все ваши заявки и запросы круглосуточно, 7 дней в неделю, посредством голоса и текстовых сообщений. * Бесшовная интеграция между системами учета (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), независимыми поставщиками программного обеспечения для точечных решений, веб-сайтами и каналами совместной работы (Teams, Slack,...) * Легкое управление всем процессом найма, от поиска до управления персоналом. * Возможность обрабатывать более 500 000 разговоров одновременно. * Возможности автоматизации, высвобождение ресурсов и ускорение вашего пути к успеху. Scotty AI автоматизирует и поддерживает любой бизнес-процесс в виде диалога с впечатляющей скоростью и масштабом, как входящий, так и исходящий, в текстовых и голосовых каналах и на более чем 100 языках. Уникальная сила Скотти заключается в его способности предоставлять гиперперсонализированный опыт всем участвующим сторонам. Кандидатов и команды по подбору персонала ждут незабываемые впечатления на каждом этапе пути.
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