Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Россия

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Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления он предоставляет ряд модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение. Для регистрации требуются данные кредитной карты или банковского счета. Google Cloud Platform предоставляет инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и бессерверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в центрах обработки данных, управляемых Google, которая стала первой услугой облачных вычислений компании. Сервис стал общедоступным в ноябре 2011 года. С момента анонса App Engine Google добавила на платформу несколько облачных сервисов. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя общедоступную облачную инфраструктуру Google Cloud Platform, а также G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, а также интерфейсы программирования приложений (API) для машинного обучения и корпоративных картографических служб.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, в том числе Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать передовой искусственный интеллект для сервисных служб, чтобы быстрее и точнее решать проблемы клиентов. Zendesk AI, основанный на миллиардах взаимодействий с клиентом, можно использовать на всех этапах оказания услуг: от самообслуживания до агентов и администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk предоставляет агентам инструменты, аналитическую информацию и контекст, необходимые им для предоставления персонализированного обслуживания по любому каналу, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно сервисной команде — от персонализированных разговоров и многоканального управления делами до рабочих процессов на базе искусственного интеллекта и агентских инструментов, автоматизации и рынка, состоящего из более чем 1200 приложений — и все это под одной крышей. Наше решение легко внедрить и настроить на лету, что освобождает команды от необходимости вносить постоянные изменения в работу ИТ-специалистов, разработчиков и дорогостоящих партнеров. В Zendesk мы стремимся упростить сложный бизнес и облегчить компаниям создание значимых связей с клиентами. Мы считаем, что интеллектуальное, инновационное обслуживание клиентов должно быть доступно каждой компании, независимо от ее размера, отрасли или амбиций, от стартапов до крупных предприятий. Zendesk обслуживает более 130 тысяч мировых брендов из множества отраслей на более чем 30 языках. Штаб-квартира Zendesk находится в Сан-Франциско, а офисы расположены по всему миру.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Sobot
sobot.io
Мы предлагаем решения для контакт-центров, включая обслуживание клиентов и маркетинг. В ассортимент нашей продукции входят чат-боты с искусственным интеллектом, онлайн-чат, голосовая связь, продажа билетов. Мы стремимся предоставить омниканальное и интеллектуальное решение, обеспечивающее бесперебойное взаимодействие с клиентами по различным каналам. У нас есть такие известные клиенты, как Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T и Air Liquide. Кроме того, мы установили партнерские отношения с такими гигантами отрасли, как AWS, Alibaba Cloud и Meta. Мы хотим дать компаниям возможность улучшить качество обслуживания клиентов и повысить уровень удовлетворенности. Предоставляя передовые решения, мы надеемся добиться успеха для наших клиентов по всему миру.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который позволяет автоматизировать чат вашей прямой трансляции с помощью модерации и новых функций, позволяя вам тратить больше времени на развлечение своих зрителей.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API — это инфраструктура отправки электронной почты, которая мгновенно доставляет большой объем электронных писем через SMTP или HTTP API. Помогает обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов благодаря доставке электронных писем без задержек, увеличивая доход за счет максимальной доставляемости. Поддержка всех форматов транзакционных или рекламных писем. Надежная и легко масштабируемая инфраструктура Обрабатывайте миллионы электронных писем за считанные минуты и доставляйте их за 2 секунды с доставляемостью 99,4 %. Готов поддержать любой объём писем. Создано для групп разработчиков и разработчиков. Простая и гибкая интеграция, поддержка всех популярных языков программирования, среднее время отклика <100 миллисекунд, соглашение об уровне обслуживания в течение 99,99 % времени безотказной работы. Круглосуточная техническая поддержка от опытных инженеров. Центры обработки данных по всему миру. Локальные развертывания и хранилища обеспечивают меньшие задержки и более высокий уровень безопасности. Сохраняйте полное соответствие региональным нормам. Поддержка доставки. Специальная группа экспертов по доставке помогает с адаптацией, прогревом пользовательского домена и максимизацией производительности. Отчеты и аналитика Быстро диагностируйте и устраняйте проблемы с отправкой с помощью отчетов журналов и веб-перехватчиков. Отслеживайте эффективность электронной почты и получайте ценную информацию с помощью полной аналитики электронной почты. Проверка электронной почты. Используйте API или веб-приложение для выявления контактов с высоким уровнем риска, удаления недействительных адресов электронной почты и поддержания чистоты списков рассылки. Защитите репутацию отправителя с помощью качественной базы данных и увеличьте доставляемость.
Trring Me
trringme.com
Trring Me — это API-решение WhatsApp для бизнеса, которое позволяет компаниям общаться со своими клиентами через WhatsApp так же, как они общаются со своими друзьями и семьей — с помощью быстрого, простого и безопасного обмена сообщениями. Предприятия любого размера могут использовать свои текущие платформы взаимодействия с клиентами для интеграции с WhatsApp через API и оперативно отвечать своим клиентам сообщениями, уведомлениями, подтверждениями доставки, напоминаниями о встречах, билетами на мероприятия и рекламными акциями.
Teleform
teleform.io
Teleform — это платформа без кода, которая позволяет пользователям легко создавать, настраивать и развертывать привлекательных ботов Telegram, оптимизируя цифровое общение с помощью визуальных инструментов создания чат-ботов, которые устраняют сложность кодирования. Teleform, предназначенный как для новичков, так и для опытных создателей, предлагает интуитивно понятный интерфейс, который упрощает процесс создания чат-ботов от начала до конца.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Norby AI
norby.io
Norby AI — ведущее решение, которое предоставляет предприятиям чат-бот на базе искусственного интеллекта для своих веб-сайтов. Чат-бот оснащен передовой технологией обработки естественного языка, позволяющей понимать запросы клиентов и предоставлять быстрые и точные ответы. Процесс настройки чат-бота Norby AI включает всего четыре простых шага: * Создайте учетную запись на платформе Norby AI. * Добавьте на свой сайт фрагмент кода, предоставленный Norby AI. * Введите существующие часто задаваемые вопросы, описания продуктов, документацию и т. д., на которые вы хотите, чтобы чат-бот ответил. * Ваш чат-бот с искусственным интеллектом запускается на вашем веб-сайте и готов привлекать клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot – чат для сайта, конструктор чат-ботов для мессенджеров. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Разработка чат-ботов.
Cody
meetcody.ai
Коди — это интеллектуальный помощник с искусственным интеллектом, такой же, как ChatGPT, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в возможности обучать его работе с вашим бизнесом, командой, процессами и данными клиентов. Вы можете использовать Коди в качестве сотрудника для поддержки своей команды различными способами: * Предоставляйте мгновенные ответы на бизнес-вопросы, анализируя накопленные документы вашей компании и выступая в качестве эксперта по вашим процессам. * Повышайте эффективность сотрудников, предоставляя мгновенные ответы, идеи и готовые работы, которые помогут вашей команде работать эффективнее. * Устраняйте неполадки и обнаруживайте скрытые функции ваших цифровых инструментов с помощью документации поддержки. * Обсуждайте идеи и предлагайте предложения, основанные на контексте ваших прошлых разговоров с Коди. Чтобы использовать Cody, вы можете загрузить файлы, документы и данные вашей компании, чтобы создать собственную базу знаний. Затем Коди использует эту информацию для предоставления индивидуальных ответов. Cody можно интегрировать в различные инструменты, такие как PowerPoint, PDF, Word, Discord, веб-сайты и многое другое. Платформа делает упор на повышенную безопасность и конфиденциальность данных благодаря таким функциям, как шифрование AWS, соответствие требованиям SOC II и настраиваемый контроль доступа. Cody предназначен для расширения возможностей команд, предоставляя помощника с искусственным интеллектом, обученного их конкретному бизнес-контексту.
YourGPT
yourgpt.ai
Чат-бот YourGPT упрощает процесс создания индивидуальных отраслевых чат-ботов без программирования. Наш конструктор чат-ботов нового поколения на основе искусственного интеллекта и GPT позволяет пользователям быстро создавать и обучать ботов с использованием собственных данных всего за несколько минут. Получите максимальную отдачу от искусственного интеллекта и сэкономьте время и деньги с помощью чат-бота YourGPT. YourGPT предлагает передовые продукты искусственного интеллекта и GPT, разработанные с учетом ваших уникальных потребностей. * Улучшите поддержку клиентов с помощью нашего мощного чат-бота с искусственным интеллектом. * Создавайте готовые к использованию приложения LLM с помощью LLM Spark.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д. Команда WhatsTool занимается созданием инструментов для WhatsApp и малых предприятий, которые ведут свой бизнес или занимаются маркетингом с помощью WhatsApp. Мы создаем больше приложений, таких как WhatsSave, которые помогают компаниям сохранять новые цифры и использовать их для своего роста.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — это платформа чат-ботов без кода, которая позволяет компаниям создавать беспрепятственный сквозной диалог. Превращая разговоры в прибыльные результаты, Landbot помогает командам маркетинга, эксплуатации и обслуживания клиентов утроить свою эффективность и сократить операционные расходы на 30% и более. Будь то WhatsApp, Web или Messenger, любой может создать автоматические потоки чат-ботов, чтобы лучше привлекать клиентов и повышать коэффициенты конверсии. Landbot также использует последние достижения в области GPT и искусственного интеллекта, чтобы сделать процесс создания чат-ботов еще более доступным, сочетая возможности Landbot без кода с другими моделями больших языков.
DocsBot
docsbot.ai
DocsBot — это чат-бот на базе искусственного интеллекта, который помогает автоматизировать поддержку клиентов и повысить производительность команды. Это позволяет компаниям предоставлять подробные и прямые ответы о своих продуктах, включая примеры кода и форматированный вывод. DocsBot можно легко добавить на веб-сайты с помощью встраиваемых виджетов. Он предлагает такие функции, как индивидуальный копирайтинг, когда настроенный ChatGPT обучен знать все о продукте, помогая создавать высококачественный контент. Кроме того, DocsBot может отвечать на запросы в службу поддержки, выступать в качестве внутреннего бота для обмена знаниями и интегрироваться в продукты через мощный API.
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инноваций, ведущим в отрасли решениям для автоматизации, операций и управления услугами в сочетании с непревзойденной гибкостью мы помогаем организациям освободить время и пространство, чтобы стать автономным цифровым предприятием, которое использует будущие возможности.
Acquire
acquire.io
Acquire снабжает корпоративные команды цифровыми инструментами, необходимыми для обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов. Благодаря таким функциям, как безопасный совместный просмотр, чат-боты с искусственным интеллектом, чат и видеозвонки, Acquire дает командам возможность активно решать сложные проблемы продаж, обслуживания и поддержки в режиме реального времени по всем каналам. С помощью Acquire компании могут постоянно привлекать клиентов, сводя к минимуму время разрешения проблем и избыточность. Гибкий и масштабируемый пакет программного обеспечения Acquire отвечает потребностям любого бизнеса в обслуживании клиентов, продажах и поддержке — на любом устройстве. Штаб-квартира Acquire находится в Сан-Франциско. Клиенты компании охватывают весь мир и включают несколько брендов из списка Fortune 500. Acquire поддерживается такими группами, как Base10, S28 Capital и Fathom Capital.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это отмеченная наградами платформа для анализа и взаимодействия в социальных сетях, которую можно эффективно использовать для прослушивания и реагирования на онлайн-шум, созданный брендом, а также для оценки эффективности конкретной маркетинговой кампании. Locobuzz не только помогает «прослушивать» социальные сети, но и «взаимодействовать» с пользователями на индивидуальной основе с использованием встроенных функций CRM. Мощное группирование данных позволяет получить ценную информацию и получить данные, пригодные для принятия мер. Мы создаем универсальный центр цифровой аналитики для вашего бренда. Это упрощает усилия по реализации вашей цифровой стратегии и индивидуальности бренда с помощью структурированной и мощной аналитики и визуализации, свободной от избытка сложных социальных данных. Мы помогаем вам с опытом в реальном времени, интеллектуальным лидерством и кризисным управлением. Locobuzz также позволяет компаниям использовать возможности машинного обучения и НЛП для создания интерактивного опыта с использованием многоязычных чат-ботов. Мы считаем, что потенциал диалоговой коммерции может повысить производительность за счет включения человеческого интеллекта в машину с помощью ИИ.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладывает путь к новой эре коммуникаций, в которой бренды общаются со своими клиентами беспрепятственно, значимо и вдохновляюще. Hubtype дает компаниям возможность вести простые, содержательные и ориентированные на клиента диалоги в широком масштабе с помощью диалоговых приложений; новая технология, которая выходит за рамки чат-ботов и сочетает в себе лучшие графические интерфейсы (например, веб-сайты и мобильные приложения), обеспечивающие отличный UX, и лучшие приложения для обмена сообщениями (такие как WhatsApp, FB Messenger и т. д.) или веб-чат.
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупными корпорациями Google, Microsoft Bing, Meta, Sulekha и другими. платформы позволяют управлять всеми листингами в едином интерфейсе. Создание репутации путем внедрения аудита бренда, интеллектуального управления ответами и использования лучших практик для создания отзывов. Увеличение вовлеченности. Обращайтесь к клиентам и потенциальным клиентам с помощью единой интеграции чата ProManages и запросов с нескольких платформ. Включена утилитарная помощь в чате с шаблонами ответов, автоматическим ответом, Chabot и маршрутизацией заявок. ProManage — новая платформа MaaS, которая помогает брендам и предприятиям обнаруживаться на нескольких платформах, расширяет взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами, улучшает обзоры и рейтинги, а также обеспечивает единую базу данных клиентов. Интеграция Упростите управление качеством обслуживания клиентов, интегрировав Promanage с существующим инструментом.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и многое другое. SleekFlow стремится формировать будущее коммуникаций, предоставляя компаниям возможность сосредоточить все свои рабочие процессы на содержательных разговорах. От маркетинга и продаж до команд поддержки — SleekFlow оптимизирует бизнес-операции, используя свои передовые возможности диалогового искусственного интеллекта. Автоматизируя рутинные задачи, оптимизируя взаимодействие с клиентами и обеспечивая беспрецедентную поддержку, решение, ориентированное на клиента, позволяет предприятиям достичь беспрецедентной масштабируемости и роста. SleekFlow находится в Сингапуре, Гонконге, Малайзии, Индонезии, Бразилии и ОАЭ. В 2022 году стартап получил раунд финансирования серии A на сумму 8 миллионов долларов США под руководством Tiger Global при участии AEF Greater Bay Area Fund и Transcend Capital Partners.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai выходит за рамки чат-ботов и представляет собой масштабируемую коммуникационную платформу на базе искусственного интеллекта, производящую революцию в сфере поддержки клиентов. Являясь лидером отрасли, Ivy предлагает решения для чат-ботов с высоким IQ, специально разработанные для высшего образования, здравоохранения, государственного и частного сектора, предоставляя расширенный набор функций, которые расширяют доступ к информации, сокращают рабочую нагрузку персонала и повышают операционную эффективность за счет круглосуточного автономного омниканальности. поддерживать. Благодаря новейшему искусственному интеллекту чат-боты Ivy организуют персонализированную диалоговую помощь через Интернет, SMS, голосовую связь и электронную почту, превращая взаимодействие со службой поддержки в бесшовные интеллектуальные беседы.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Tars
hellotars.com
Tars помогает командам маркетинга и обслуживания клиентов оптимизировать воронки конверсии, автоматизировать взаимодействие со службой поддержки и пересмотреть качество обслуживания клиентов с помощью чат-ботов. На чат-боте или разговорной целевой странице посетителей встречает автоматизированный чат-бот, который начинает более человеческий разговор по тексту, предоставляет им только соответствующую информацию о вашем продукте/услуге и в нужный момент запрашивает их контактную информацию. При таком подходе пользователи не перегружаются всей информацией, представленной на типичной статической целевой странице, и сосредоточены на одном разговоре с чат-ботом. Это увеличивает шансы того, что пользователь предоставит свою информацию и превратит ее в лид для вас. Нам доверяют более 500 мировых брендов, таких как Vodafone, American Express, Bosch, Калифорнийский университет, Adobe, Daimler и другие. Tars содержит самую большую в мире библиотеку шаблонов чат-ботов, содержащую более 950+ шаблонов чат-ботов для разных отраслей и вариантов использования.
BotSpace
bot.space
BotSpace — это быстрорастущая B2B-платформа на ранней стадии разработки для предприятий, позволяющая автоматизировать поддержку клиентов и взаимодействие с ними в Whatsapp. Благодаря нашему передовому программному обеспечению для взаимодействия с клиентами, созданному на основе Business API WhatsApp, компании теперь могут вести персонализированные разговоры, быть легко доступными и взаимодействовать со своими клиентами в режиме реального времени — в большом масштабе! Это стало возможным благодаря простой в использовании платформе BotSpace, которую можно создать и запустить в кратчайшие сроки. В результате малый и средний бизнес быстро освоил платформу, и тысячи клиентов в 13 странах теперь используют BotSpace всего за год после запуска.
Zappr.AI
zappr.ai
Создайте чат-бота на базе искусственного интеллекта, который будет обучен на ваших данных. Просто загрузив PDF-файл или предоставив ссылку на веб-сайт, вы можете получить чат-бота, похожего на ChatGPT, который сможет отвечать на любые вопросы, связанные с вашим документом.
MegaCHAT
megachat247.com
MegaCHAT — это платформа чат-ботов для продаж, предназначенная для автоматизации омниканальных продаж и маркетинга. Он предлагает следующие возможности: * Персонализированные интерактивные беседы, позволяющие точно запечатлеть микромоменты. * Различные чат-боты «RoleBot», которые могут работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как настоящий человек. * Интегрированная система быстрой торговли для демонстрации продуктов, запросов, заказов, онлайн-платежей и доставки. * Поддержка распознавания голоса (преобразование речи в текст) * Интеграция нескольких способов оплаты Ключевые преимущества и предложения включают в себя: * Бесплатная пожизненная учетная запись чат-бота и 3 пользовательские лицензии MegaCHAT для новых регистраций. * Бесплатный пакет корпоративного брендинга PARA (стоимостью 800 гонконгских долларов). * Скидка 30 % на обновление до рабочих ботов с искусственным интеллектом, таких как OrderBot, SocialBot, CouponBot. * 1-часовой вводный тренинг (стоимостью 2500 гонконгских долларов) *Платформа уделяет особое внимание обеспечению лучшего качества обслуживания клиентов в области маркетинга, продаж и управления с помощью возможностей диалоговой коммерции. Его цель – помочь компаниям создать новые возможности продаж посредством взаимодействия с помощью чат-ботов. MegaCHAT предлагается компанией Parami Co Limited. На веб-сайте представлена информация о компании, управленческом составе, блоге, руководствах пользователя и контактные данные.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — это веб-программа для создания сайтов, которая использует искусственный интеллект для создания веб-сайтов. Чтобы получить собственный профессиональный веб-сайт абсолютно БЕСПЛАТНО, потребуется менее 1 минуты.
CustomGPT
customgpt.ai
Испытайте преимущества персонализированного искусственного интеллекта с помощью CustomGPT: получите уникальную информацию и решения с помощью искусственного интеллекта, обученного на вашем контенте
Chaport
chaport.com
Chaport — это универсальная платформа для обмена сообщениями, которая предоставляет многоканальный чат, чат-ботов, базу знаний и многое другое. Это помогает компаниям расти и процветать, предоставляя им простой способ взаимодействия с посетителями веб-сайта, привлечения более квалифицированных потенциальных клиентов, увеличения продаж и улучшения обслуживания клиентов. Сегодня Chaport используют более 30 000 команд по всему миру. Почему Чапорт? Chaport предлагает вам набор мощных функций, которые помогут вам превратить посетителей сайта в лояльных клиентов. Тем не менее, он остается удобным для пользователя и делает общение с клиентами таким же простым и приятным, как общение с друзьями. Процесс установки прост и занимает не более 5 минут. Просто добавьте виджет чата на свой сайт и начните отвечать на вопросы своих клиентов. Если вам также нужен чат-бот, вы можете создать его за считанные минуты благодаря конструктору чат-ботов WYSIWYG от Chaport. Ключевые особенности: – Живой чат: общайтесь со своими клиентами в режиме реального времени. – Чат-боты: позвольте чат-ботам отвечать на распространенные вопросы и определять потенциальных клиентов. Предлагайте мгновенную помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, даже когда ваша команда не в сети. – База знаний + бот часто задаваемых вопросов: предоставьте своим клиентам базу знаний и активируйте бот часто задаваемых вопросов, чтобы автоматически предлагать статьи в виджете чата. – Интеграция с Facebook, Viber, Telegram и т. д.: отвечайте на вопросы со всех каналов в одном месте. – Автоматические приглашения: инициируйте больше чатов с посетителями вашего сайта. – Сохраненные ответы: готовьте шаблоны ответов на часто задаваемые вопросы, отвечайте в несколько кликов и экономьте свое время. – Советы по вводу текста: читайте сообщения еще до их отправки и отвечайте быстрее. – Веб-приложения, настольные и мобильные приложения: общайтесь с клиентами, где бы вы ни находились. – Zapier и API: более тесно интегрируйте Chaport со своим веб-сайтом или подключите его к сторонним приложениям. – И многое другое… Зарегистрируйтесь сегодня и увеличьте свои продажи! Доступна бесплатная пробная версия.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспрецедентную эффективность и значительно снижает эксплуатационные расходы. Yellow.ai со штаб-квартирой в Сан-Матео обслуживает более 1000 предприятий, включая Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arab Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO. , Skoda Auto, в более чем 85 странах. Наша платформа построена на архитектуре с несколькими LLM и постоянно обучается более чем 16 миллиардам разговоров ежегодно, что позволяет компаниям предоставлять более высокий уровень обслуживания и строить долгосрочные отношения с клиентами. Компания Yellow.ai, основанная в 2016 году и имеющая офисы в шести странах, привлекла более 102 миллионов долларов США от инвесторов.
Botmother
botmother.com
Botmother — единая платформа для создания и запуска чат-ботов любой сложности без программирования. С помощью визуального конструктора боты собираются из готовых блоков простым перетаскиванием. Реализуйте любые свои идеи без единой строчки кода. Мы не ограничиваем размер сценария или количество пользователей. Для быстрого старта есть готовые шаблоны с популярными сценариями ботов. Вы можете подключить их к мессенджеру и использовать как есть или изменить под свои нужды. Вам не придется создавать отдельных ботов для разных мессенджеров. Один бот, созданный в конструкторе Botmother, сможет работать в Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook, Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизирует взаимодействие с клиентами в масштабе с помощью чат-ботов. Решайте бизнес-задачи, такие как привлечение большего количества потенциальных клиентов, бронирование большего количества встреч, масштабирование поддержки клиентов с помощью передовых чат-ботов. Клиенты используют WotNot для предоставления персонализированного обслуживания своим нынешним или будущим клиентам, которое доступно круглосуточно и без выходных, мгновенно реагирует, абсолютно надежен и говорит на языке клиента. Добавьте чат-бота в любую отрасль, например в сфере недвижимости, страхования, финансов, здравоохранения, автомобилестроения, SaaS, банковского дела, потребительских товаров, производства и образования, чтобы удовлетворить различные варианты использования. С помощью конструктора ботов WotNot без кода вы можете довольно легко создавать ботов с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. Управляйте несколькими ботами для разных действий на основе определенных вами триггеров и условий. Кроме того, WotNot предлагает услугу «сделано для вас», в которой наша команда опытных экспертов по дизайну разговоров понимает ваши потребности и тщательно создает поток разговора, соответствующий потребностям вашего бизнеса, и продолжает оптимизировать поток, просматривая результаты. Присоединяйтесь к более чем 3000 компаниям по всему миру, доверяя WotNot взаимодействие с клиентами.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лояльность и преуспевать на своих местных рынках.
Cohere
cohere.com
Cohere — ведущая платформа искусственного интеллекта для предприятий. Наш ИИ мирового класса уникально подходит для нужд бизнеса, обеспечивая беспрецедентную простоту использования, доступность и конфиденциальность данных. Платформа Cohere не зависит от облака, доступна через API в качестве управляемой услуги и может быть развернута в виртуальном частном облаке (VPC) или даже на месте, чтобы соответствовать компаниям, где находятся их данные, предлагая высочайший уровень гибкости и контроля. Компания Cohere, основанная выпускниками Google Brain и соавтором плодотворной исследовательской работы Transformer, ставит перед собой задачу преобразовать предприятия и их продукты с помощью искусственного интеллекта, который открывает более интуитивный способ генерации, поиска и обобщения информации, чем когда-либо прежде. Нас поддерживает группа глобальных институциональных и стратегических инвесторов, включая Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures,section 32 и Tiger Global, а также несколько знаменитостей в области искусственного интеллекта, включая Джеффри Хинтона. , Джефф Дин, Фей-Фей Ли, Питер Аббил и Ракель Уртасун.
Alendei
alendei.com
Alendei — это платформа взаимодействия с клиентами на основе искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям отправлять короткие текстовые сообщения пользователям мобильных телефонов. Он обеспечивает автоматизированную поддержку и взаимодействие с клиентами через диалоговый интерфейс для улучшения пользовательского опыта и удовлетворенности. Он позволяет пользователям обеспечивать двустороннюю связь за счет интеграции бизнес-API WhatsApp для отправки и получения сообщений.
Mevo
usemevo.com
Mevo — это простой в использовании конструктор чат-ботов, который предлагает опции на основе правил и искусственного интеллекта, множество шаблонов и многое другое. С помощью Mevo вы можете создать и опубликовать страницу чат-бота и интегрировать ее в виде всплывающего окна на свою целевую страницу за считанные минуты без какого-либо опыта программирования благодаря удобному интерфейсу перетаскивания. Mevo предлагает множество функций, которые сделают процесс сбора информации более удобным, включая аналитику взаимодействия, повторы сеансов и возможность экспорта ваших данных в формате CSV. Вы также можете настроить своего чат-бота под свой собственный бренд и установить начальные и резервные сообщения, которые ваш бот будет использовать в случае отсутствия ответа.
Messangi
messangi.com
С 2001 года Messangi соединяет компании со своими клиентами на миллиардах устройств по всему миру. Наши универсальные и надежные платформы были созданы ведущими инженерами отрасли. Для обеспечения нашей деятельности у нас есть команды мирового класса в 7 странах, готовые сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Сегодня ведущие операторы мобильной связи, глобальные банки и ритейлеры полагаются на Messangi для решения своих задач по коммуникации и взаимодействию с клиентами. Наши решения для SMS, электронной почты, приложений, мобильных кошельков и голосовых помощников продолжают революционизировать взаимодействие компаний с клиентами, делая общение проще, эффективнее и доступнее, чем когда-либо прежде. Платформу облачных коммуникаций Messangi как услугу можно настроить и адаптировать для создания наиболее подходящего решения. Благодаря сочетанию нескольких каналов вы сможете более эффективно привлекать и привлекать своих клиентов.
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell — это генеративный инструмент без кода с поддержкой искусственного интеллекта, с помощью которого потребительские бренды могут легко автоматизировать общение с потенциальными клиентами по различным каналам и повысить продажи, маркетинг и удовлетворенность клиентов.
Answered.so
answered.so
Answered.so: Служба поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта и человеческого опыта. Решайте до 70 % проблем клиентов с помощью чат-бота GPT, базы знаний, HelpHub и интеллектуальной панели поиска.
Algomo
algomo.com
Algomo — это генеративная платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов с помощью пользовательских ботов, подобных ChatGPT, для веб-сайтов. Это позволяет компаниям эффективно решать вопросы взаимодействия со службой поддержки клиентов, обрабатывая запросы ботов, при необходимости обостряя проблемы и работая без необходимости обучения или обслуживания. Платформа Algomo мгновенно отвечает на повторяющиеся вопросы клиентов, тем самым сокращая затраты и повышая показатели удовлетворенности клиентов (CSAT) и вовлеченности сотрудников. Он автоматизирует маркировку, категоризацию и классификацию обращений в службу поддержки, сокращая время обработки и выполнение ручных задач. Кроме того, оно расширяет возможности агентов с помощью предложений искусственного интеллекта и совместного использования экрана в реальном времени для увеличения времени отклика и производительности. Algomo особенно полезен для компаний, которые хотят: * Автоматизация обслуживания клиентов: путем автоматизации большинства обращений в службу поддержки. * Повышение эффективности: сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на поддержку клиентов. * Повышение удовлетворенности клиентов и сотрудников: за счет более быстрого решения и меньшего количества ручных задач. * Международное расширение. Благодаря многоязычным возможностям он идеально подходит для компаний, выходящих на глобальный уровень.
Lucy
lucy.ai
Lucy — это универсальная платформа знаний на базе искусственного интеллекта для всех данных, которыми владеет и лицензирует организация. Она была сформирована потребностями наших клиентов и продолжает развиваться вместе с рынком. Люси существует для того, чтобы удивлять, восхищать и расширять возможности работников умственного труда.
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