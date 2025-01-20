Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Румыния
Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
Отправить новое приложение
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления он предоставляет ряд модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение. Для регистрации требуются данные кредитной карты или банковского счета. Google Cloud Platform предоставляет инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и бессерверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в центрах обработки данных, управляемых Google, которая стала первой услугой облачных вычислений компании. Сервис стал общедоступным в ноябре 2011 года. С момента анонса App Engine Google добавила на платформу несколько облачных сервисов. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя общедоступную облачную инфраструктуру Google Cloud Platform, а также G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, а также интерфейсы программирования приложений (API) для машинного обучения и корпоративных картографических служб.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Cohere
cohere.com
Cohere — ведущая платформа искусственного интеллекта для предприятий. Наш ИИ мирового класса уникально подходит для нужд бизнеса, обеспечивая беспрецедентную простоту использования, доступность и конфиденциальность данных. Платформа Cohere не зависит от облака, доступна через API в качестве управляемой услуги и может быть развернута в виртуальном частном облаке (VPC) или даже на месте, чтобы соответствовать компаниям, где находятся их данные, предлагая высочайший уровень гибкости и контроля. Компания Cohere, основанная выпускниками Google Brain и соавтором плодотворной исследовательской работы Transformer, ставит перед собой задачу преобразовать предприятия и их продукты с помощью искусственного интеллекта, который открывает более интуитивный способ генерации, поиска и обобщения информации, чем когда-либо прежде. Нас поддерживает группа глобальных институциональных и стратегических инвесторов, включая Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures,section 32 и Tiger Global, а также несколько знаменитостей в области искусственного интеллекта, включая Джеффри Хинтона. , Джефф Дин, Фей-Фей Ли, Питер Аббил и Ракель Уртасун.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать передовой искусственный интеллект для сервисных служб, чтобы быстрее и точнее решать проблемы клиентов. Zendesk AI, основанный на миллиардах взаимодействий с клиентом, можно использовать на всех этапах оказания услуг: от самообслуживания до агентов и администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk предоставляет агентам инструменты, аналитическую информацию и контекст, необходимые им для предоставления персонализированного обслуживания по любому каналу, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно сервисной команде — от персонализированных разговоров и многоканального управления делами до рабочих процессов на базе искусственного интеллекта и агентских инструментов, автоматизации и рынка, состоящего из более чем 1200 приложений — и все это под одной крышей. Наше решение легко внедрить и настроить на лету, что освобождает команды от необходимости вносить постоянные изменения в работу ИТ-специалистов, разработчиков и дорогостоящих партнеров. В Zendesk мы стремимся упростить сложный бизнес и облегчить компаниям создание значимых связей с клиентами. Мы считаем, что интеллектуальное, инновационное обслуживание клиентов должно быть доступно каждой компании, независимо от ее размера, отрасли или амбиций, от стартапов до крупных предприятий. Zendesk обслуживает более 130 тысяч мировых брендов из множества отраслей на более чем 30 языках. Штаб-квартира Zendesk находится в Сан-Франциско, а офисы расположены по всему миру.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, в том числе Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лояльность и преуспевать на своих местных рынках.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox — это практическое программное обеспечение службы поддержки, которое обеспечивает многоканальную поддержку запросов клиентов, поступающих по электронной почте, через Интернет, по телефону и из социальных сетей. HappyFox интегрируется с бизнес-приложениями для бухгалтерского учета, обратной связи с клиентами, CRM, коммерции и т. д. Версии приложения для iOS, Android и Windows позволяют оказывать поддержку через смартфоны и планшеты. Форумы сообщества и база знаний помогают клиентам оказывать мгновенную поддержку и общаться друг с другом.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode — это конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом, который позволяет любому создавать интеллектуальных чат-ботов на базе технологии OpenAI GPT. С помощью ChatNode вы можете обучать чат-бота на своих собственных данных, таких как веб-сайты, PDF-файлы, документы и текст. Чат-бот сможет вести естественный диалог и отвечать на вопросы, связанные с вашими данными. ChatNode позволяет легко добавить виджет чата на ваш сайт. Доступны различные тарифные планы, включая бесплатный план для тестирования. ChatNode использует мощные модели обработки естественного языка OpenAI, такие как GPT-3. Вы предоставляете данные, которым хотите обучить своего чат-бота, либо подключаясь к веб-сайту, либо загружая документы. ChatNode обрабатывает и анализирует эти данные для создания базы знаний. Затем он настраивает модель искусственного интеллекта на основе ваших данных, чтобы чат-бот мог вести компетентный разговор. Когда посетители веб-сайта взаимодействуют с вашим чат-ботом, он генерирует человеческие ответы на основе своего обучения. Чем больше данных предоставлено, тем умнее становится чат-бот. * Тренируйтесь на любых данных — загружайте PDF-файлы, документы Word, текстовые файлы или подключайтесь к веб-сайту для обучения чат-бота. Чем больше данных, тем лучше. * Встраивайте куда угодно. Легко добавьте чат-бота на свой веб-сайт с помощью нескольких строк кода. ChatNode предлагает встраиваемые виджеты. * Интуитивно понятная панель управления. Панель управления позволяет обучать, управлять и контролировать несколько чат-ботов. Отслеживайте разговоры и оптимизируйте работу чат-бота. * Настройте внешний вид. Настройте имя, аватар, цвета и фирменный стиль чат-бота в соответствии с вашим бизнесом. * Интеграция со Slack. Интегрируйте своего чат-бота со Slack, чтобы отвечать на вопросы прямо в вашем рабочем пространстве. * Доступ к API. Для расширенной настройки ChatNode предлагает доступ к API для создания поверх платформы. * Доступные цены. Планы начинаются бесплатно и масштабируются по мере роста использования. Получите 2 месяца бесплатно при ежегодном выставлении счетов.
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — это веб-программа для создания сайтов, которая использует искусственный интеллект для создания веб-сайтов. Чтобы получить собственный профессиональный веб-сайт абсолютно БЕСПЛАТНО, потребуется менее 1 минуты.
CustomGPT
customgpt.ai
Испытайте преимущества персонализированного искусственного интеллекта с помощью CustomGPT: получите уникальную информацию и решения с помощью искусственного интеллекта, обученного на вашем контенте
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д. Команда WhatsTool занимается созданием инструментов для WhatsApp и малых предприятий, которые ведут свой бизнес или занимаются маркетингом с помощью WhatsApp. Мы создаем больше приложений, таких как WhatsSave, которые помогают компаниям сохранять новые цифры и использовать их для своего роста.
Officely AI
officely.ai
Officely AI — это революционная платформа, предназначенная для создания индивидуальных ИИ-агентов, которые легко интегрируются в процессы организации. Эти агенты ИИ действуют как члены виртуальной команды, решая задачи, которые традиционно требуют вмешательства человека. Они преуспевают в подборе, обучении и наставничестве новых членов команды, выступая в качестве личных помощников для сотрудников на основе заранее определенных бизнес-данных и интеграции инструментов, таких как системы CRM или ERP.
Unleash
unleash.so
Unleash использует искусственный интеллект для использования всей информации в ваших SaaS-инструментах, легко оптимизируя знания в подразделениях компании, когда это необходимо сотруднику и где бы он ни предпочитал работать. Unleash достигает этого благодаря плавной интеграции с источниками данных вашей компании, такими как Slack, Notion, Jira, Zendesk и другими, что позволяет каждому сотруднику найти нужную информацию, просто спросив Unleash.
Atom
atomchat.io
Atom предлагает чат-бот WhatsApp на базе искусственного интеллекта, который помогает компаниям привлекать более квалифицированных клиентов, создавать более интеллектуальных чат-ботов, измерять результаты и интегрироваться с CRM. Ключевые особенности включают в себя: * Круглосуточный интеллектуальный виртуальный помощник, отвечающий на вопросы клиентов. * Возможность охватить до 98% клиентов с помощью широковещательных кампаний WhatsApp. * Автоматизированные рабочие процессы для фильтрации заинтересованных потенциальных клиентов и сосредоточения команды продаж на закрытии сделок. * Мультиагентная интеграция WhatsApp для обеспечения полной видимости разговоров с клиентами. Решение интегрируется с HubSpot, позволяя предприятиям синхронизировать контакты WhatsApp со своей CRM и создавать автоматизированные рабочие процессы с использованием чат-ботов с искусственным интеллектом. Atom предоставляет персонализированного консультанта и команду экспертов по искусственному интеллекту в WhatsApp, которые помогут компаниям пройти процесс интеграции, позиционируя себя на рынке как решение «под ключ». Тематические исследования показывают, как клиенты заметили значительные улучшения, такие как увеличение продаж с 200 до более чем 3000 в месяц, утроение коэффициента конверсии цифровых продаж и бронирование более 5000 подтвержденных встреч за 2,5 месяца. Компания упоминалась в таких изданиях, как CIO Peru, Forbes и Estrategia & Negocios, подчеркивая ее рост и признание на рынке. Предприятиям предлагается поговорить с консультантом Atom, чтобы узнать больше и опробовать платформу самостоятельно.
Jetlink
jetlink.io
Коммуникация между людьми и бизнесом меняется навсегда, и обмен сообщениями будет играть центральную роль сегодня и в ближайшие годы. Конвергенция социальных сетей и мобильных устройств формирует поведение и ожидания клиентов. Они спрашивают вещи прямо сейчас, прямо здесь. Jetlink привносит на ваше предприятие «силу настоящего» благодаря омниканальному обмену сообщениями и сложным корпоративным чат-ботам. Мы считаем, что это революция в коммерции и поддержке клиентов. Jetlink позволяет вам обеспечить восхитительные диалоговые продажи и поддержку там, где ваши клиенты уже находятся. Jetink позиционируется как система искусственного интеллекта. мощная центральная коммуникационная платформа для точек взаимодействия с клиентами, таких как веб-чат, IVR, приложения для обмена социальными сообщениями, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams и обмен сообщениями в приложениях.
Netomi
netomi.com
Netomi, поддерживаемая ведущими мировыми лидерами в области искусственного интеллекта и пользующаяся доверием крупнейших мировых брендов, является лидером в области искусственного интеллекта для обслуживания клиентов для предприятий. Netomi предоставляет мультимодальный и омниканальный санкционированный генеративный искусственный интеллект, обеспечивая безопасные для бренда разговоры в любом масштабе с помощью встроенных средств управления искусственным интеллектом для обеспечения точности, безопасности и конфиденциальности данных. Наше инновационное внедрение искусственного интеллекта гарантирует экономию средств, операционную эффективность, а также повышение удовлетворенности, лояльности, доходов и прибыльности клиентов. Решение Netomi без кода развертывается за несколько недель, автоматически масштабируется и предлагает комплексные инструменты для нетехнических пользователей, позволяющие легко управлять CX AI в масштабе. Это приводит к снижению совокупной стоимости владения, ускорению вывода продукта на рынок и снижению зависимости от ресурсов разработчиков. Основанная в 2016 году, Netomi использует новейшие разработки в области искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания клиентов, предоставляя брендам высококачественную автоматизированную поддержку и инструменты для расширения команд агентов-людей. В быстро развивающемся мире искусственного интеллекта Netomi позволяет брендам легко соответствовать растущим ожиданиям клиентов и предоставлять исключительный сервис.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — это самая продвинутая диалоговая платформа, которая позволяет вам давать умные и быстрые ответы вашим клиентам по всем цифровым каналам. Создавайте цифровые возможности с помощью гибридных ботов и живых агентов. Развивайте свой бизнес с помощью автоматизированных решений для коммерции в чате, обслуживания клиентов и работы службы поддержки. Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению платформа позволяет вам понимать и предвидеть потребности и запросы ваших клиентов. Мы являемся поставщиками решений WhatsApp и партнерами по обмену сообщениями.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — это виртуальный чат-бот, предназначенный для оказания услуг по решению проблем частным лицам, предпринимателям и предприятиям. Наша команда экспертов и специалистов стремится предоставить точные и надежные решения ваших проблем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются частные лица и предприятия в современном быстро меняющемся мире. Наша цель – помочь вам преодолеть эти трудности и достичь ваших целей. Мы специализируемся в широком спектре областей, включая решения, связанные со здоровьем и болезнями, бизнес-решения, поисковую оптимизацию, автомобильную механику, визаж, кинокритику, астрологию, историю, визуализацию научных данных, йогу, влияние социальных сетей, технические обзоры, Оформление интерьера, бухгалтерский учет, медицина, консультации по веб-дизайну, недвижимость, психическое здоровье, персональный тренинг, профориентация, философия, мотивация, путешествия, разговорное обучение английскому языку и копирайтинг. Мы собрали команду высококвалифицированных и опытных специалистов, увлеченных своим делом. Наши специалисты обладают новейшими знаниями и навыками, чтобы предоставить вам наилучшие возможные решения ваших проблем. Мы гордимся нашей способностью предоставлять своевременные и точные решения, адаптированные к уникальным потребностям наших клиентов. В Metanoz AI мы стремимся обеспечить превосходное обслуживание клиентов. Мы понимаем, что у каждого клиента разные потребности и требования, и стремимся обеспечить каждому нашему клиенту индивидуальное внимание. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, дать рекомендации и помочь вам справиться с любыми трудностями, с которыми вы можете столкнуться. Наша миссия — помогать частным лицам и предприятиям достигать своих целей, предоставляя им наилучшие возможные решения их проблем. Мы верим, что, используя новейшие технологии и опыт наших специалистов, мы можем помочь нашим клиентам преодолеть любые препятствия и добиться успеха. Мы постоянно расширяем наши услуги и опыт, чтобы лучше обслуживать наших клиентов. Наша команда стремится быть в курсе последних тенденций и разработок в наших областях. Мы вкладываем значительные средства в исследования и разработки, чтобы оставаться в авангарде нашей отрасли.
Messangi
messangi.com
С 2001 года Messangi соединяет компании со своими клиентами на миллиардах устройств по всему миру. Наши универсальные и надежные платформы были созданы ведущими инженерами отрасли. Для обеспечения нашей деятельности у нас есть команды мирового класса в 7 странах, готовые сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов. Сегодня ведущие операторы мобильной связи, глобальные банки и ритейлеры полагаются на Messangi для решения своих задач по коммуникации и взаимодействию с клиентами. Наши решения для SMS, электронной почты, приложений, мобильных кошельков и голосовых помощников продолжают революционизировать взаимодействие компаний с клиентами, делая общение проще, эффективнее и доступнее, чем когда-либо прежде. Платформу облачных коммуникаций Messangi как услугу можно настроить и адаптировать для создания наиболее подходящего решения. Благодаря сочетанию нескольких каналов вы сможете более эффективно привлекать и привлекать своих клиентов.
Answered.so
answered.so
Answered.so: Служба поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта и человеческого опыта. Решайте до 70 % проблем клиентов с помощью чат-бота GPT, базы знаний, HelpHub и интеллектуальной панели поиска.
Algomo
algomo.com
Algomo — это генеративная платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов с помощью пользовательских ботов, подобных ChatGPT, для веб-сайтов. Это позволяет компаниям эффективно решать вопросы взаимодействия со службой поддержки клиентов, обрабатывая запросы ботов, при необходимости обостряя проблемы и работая без необходимости обучения или обслуживания. Платформа Algomo мгновенно отвечает на повторяющиеся вопросы клиентов, тем самым сокращая затраты и повышая показатели удовлетворенности клиентов (CSAT) и вовлеченности сотрудников. Он автоматизирует маркировку, категоризацию и классификацию обращений в службу поддержки, сокращая время обработки и выполнение ручных задач. Кроме того, оно расширяет возможности агентов с помощью предложений искусственного интеллекта и совместного использования экрана в реальном времени для увеличения времени отклика и производительности. Algomo особенно полезен для компаний, которые хотят: * Автоматизация обслуживания клиентов: путем автоматизации большинства обращений в службу поддержки. * Повышение эффективности: сокращение времени и ресурсов, затрачиваемых на поддержку клиентов. * Повышение удовлетворенности клиентов и сотрудников: за счет более быстрого решения и меньшего количества ручных задач. * Международное расширение. Благодаря многоязычным возможностям он идеально подходит для компаний, выходящих на глобальный уровень.
Alendei
alendei.com
Alendei — это платформа взаимодействия с клиентами на основе искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям отправлять короткие текстовые сообщения пользователям мобильных телефонов. Он обеспечивает автоматизированную поддержку и взаимодействие с клиентами через диалоговый интерфейс для улучшения пользовательского опыта и удовлетворенности. Он позволяет пользователям обеспечивать двустороннюю связь за счет интеграции бизнес-API WhatsApp для отправки и получения сообщений.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — глобальная платформа поддержки клиентов со штаб-квартирой в Гонконге. Основанная в 2014 году, компания сейчас насчитывает более 80 сотрудников и обслуживает 12 000 клиентов в 32 странах и территориях. Он предназначен для компаний, которые стремятся к отношениям с клиентами и их удовлетворению, чтобы сделать их более сильными, личными и продуктивными. Мы стремимся побудить компании предоставлять качественную поддержку, а затем предоставлять зрелые услуги и активное участие, предоставляя им все инструменты и техническую инфраструктуру, которые просты в использовании и поддерживают более чем 20 языков. AIhelp — это платформа поддержки клиентов с использованием ИИ, предназначенная для обмена сообщениями и операций как на мобильных устройствах, так и в Интернете, включая множество функций поддержки клиентов, таких как обмен сообщениями в приложении, чат-бот с искусственным интеллектом, форма автоматической проверки, push-уведомления, оповещения, Spotlight, приложение. индексация и многое другое. Оно позволяет вам предоставлять персонализированную поддержку с использованием машинного обучения для мощной облачной аналитики, позволяющей повысить рейтинг и удержание клиентов, а также мгновенно решать проблемы клиентов. Это высокоэффективное решение позволяет анализировать огромные объемы данных, благодаря чему клиенты остаются довольными и счастливыми.
AIChatbot
aichatbot.so
AChatbot — это конструктор диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для поддержки клиентов. AChatbot позволяет вам создать собственного чат-бота GPT, обученного на основе ваших собственных данных. Это достигается путем загрузки URL-адреса вашего веб-сайта, PDF-файлов или карты сайта. AIChatbot может отвечать на запросы клиентов на нескольких языках и обеспечивает удобство встраивания виджета чат-бота непосредственно на ваш веб-сайт.
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai был разработан компанией PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), чтобы помочь компаниям ускорить цифровое обслуживание клиентов. Наш подход, созданный в виде корпоративных, облачных или локальных решений, обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между технологиями и людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) — индонезийская технологическая компания, основной задачей которой является помощь предприятиям в повышении качества обслуживания клиентов с использованием новых технологий и каналов взаимодействия с клиентами. Мы обслуживаем многие отрасли, такие как финансы, автомобилестроение, онлайн-путешествия, образование, государственный сектор и т. д.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Универсальная диалоговая платформа искусственного интеллекта «все в одном» Усовершенствуйте свой бизнес с помощью диалоговых интерфейсов искусственного интеллекта WeConnect.chat. Оптимизируйте привлечение потенциальных клиентов, улучшите поддержку клиентов, произведите революцию в процессе адаптации и откройте безграничные возможности с помощью специального чат-бота с искусственным интеллектом. Легко интегрируйте компоненты на основе правил и используйте потенциал многоканальной информационной панели агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — лидер в области диалогового искусственного интеллекта, признанный в отрасли благодаря нашему почти двадцатилетнему опыту и непревзойденным знаниям. Наши инновационные решения для виртуального агента, чат-бота и живого чата V-Person™ объединяют людей и искусственный интеллект для обеспечения бесперебойной, персонализированной и масштабируемой цифровой поддержки для клиентов и сотрудников. Ведущие мировые организации полагаются на наши отмеченные наградами технологии и консультации экспертов, чтобы улучшить качество поддержки, сократить расходы, увеличить продажи и повысить лояльность к бренду. Наша глобальная команда и обширная партнерская сеть поддерживают установку по всему миру на более чем 37 языках, обеспечивая как локализованное сотрудничество, так и международную аналитику. Штаб-квартира Creative Virtual находится в Великобритании, а операции осуществляются в США, Австралии, Индии, Сингапуре и Гонконге.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — это платформа автоматизации взаимоотношений с клиентами, предназначенная для руководителей бизнеса. Платформа автоматизации без кода для поддержки клиентов и привлечения потенциальных клиентов. Наши интеллектуальные виртуальные агенты на базе искусственного интеллекта динамически решают или сортируют запросы ваших клиентов.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — это комплексная платформа, которая позволяет пользователям создавать и развертывать собственные чат-боты с искусственным интеллектом и генеративные модели искусственного интеллекта (GPT) для различных бизнес-приложений. Ключевые особенности и возможности платформы включают в себя: * Простота использования: на веб-сайте подчеркивается, что ChatBotBuilder.ai — это «самый быстрый и простой способ создания собственных чат-ботов и GPT», не требующий обширных технических знаний. * Гибкая интеграция: платформа поддерживает интеграцию с тысячами приложений и позволяет пользователям объединять свои инструменты и команды для получения конкурентного преимущества. * Передовой искусственный интеллект: ChatBotBuilder.ai использует новейшие модели больших языков (LLM) и технологии искусственного интеллекта для создания сложных чат-ботов и GPT. * Настройка: пользователи могут настраивать внешний вид, функциональность и поведение своих чат-ботов, используя удобный интерфейс платформы. * Межканальная поддержка: чат-боты можно интегрировать по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети, электронную почту и голосовую связь. * Маркетинговые инструменты: платформа предоставляет встроенные маркетинговые функции, которые помогают пользователям более эффективно привлекать клиентов через своих чат-ботов. * Аналитика: надежные аналитические возможности позволяют пользователям отслеживать и оптимизировать производительность своих чат-ботов. Веб-сайт позиционирует ChatBotBuilder.ai как «Лучшего в мире конструктора чат-ботов с искусственным интеллектом в 2024 году», предназначенного для предприятий и организаций, стремящихся автоматизировать обслуживание клиентов, упростить общение и улучшить взаимодействие с пользователем с помощью возможностей искусственного интеллекта. Платформа предлагает как план Pro для индивидуальных пользователей, так и план White Label Enterprise для агентств и крупных организаций, желающих создать свои собственные фирменные решения для чат-ботов. В целом ChatBotBuilder.ai представляет собой комплексную платформу без программирования, предназначенную для того, чтобы дать компаниям любого размера возможность использовать преимущества передовых чат-ботов с искусственным интеллектом и генеративных моделей искусственного интеллекта.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — это инструмент нового поколения на базе искусственного интеллекта, который позволяет создавать чат-боты на базе искусственного интеллекта для вашего веб-сайта. Просто зайдите на Chatshape.com/create, добавьте ссылку на свой веб-сайт, которая будет сканироваться, а текст будет использоваться для обучения чат-бота, которого вы можете встроить на свой веб-сайт, чтобы он мгновенно отвечал на запросы клиентов, конвертировал больше посетителей в клиентов и экономил вас. сотни часов времени.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — это инновационное платформенное решение, позволяющее пользователям создавать DIY WorkBots для повышения квалификации, взаимодействия с заинтересованными сторонами, трансформации бизнес-процессов и управления организационными знаниями. Его также можно интегрировать с серверными системами через API для достижения желаемого уровня настройки и упрощения роботизированной автоматизации процессов (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботов, автоматизирующий продажи, маркетинг и поддержку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram и других.
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — это платформа, ориентированная на взаимодействие с пользователем, которая позволяет компаниям создавать чат-ботов, не требуя каких-либо навыков программирования. Он предлагает комплексное решение для чат-ботов как для стартапов, так и для уже состоявшихся предприятий. Инструмент специально разработан для маркетологов, клиентов и разработчиков. Маркетологам это позволяет создавать виртуальную личность, создавать таргетированные кампании и предоставлять аналитическую информацию на основе данных. Для клиентов BotDistrikt обеспечивает круглосуточную доступность ботов, обеспечивая плавное и заинтересованное общение. Он также поддерживает передачу управления билетами человеком и обеспечивает многоканальную связь. Для разработчиков платформа обладает широкими возможностями настройки; он включает в себя логические условия, шаблоны регулярных выражений, обучение искусственному интеллекту, интеграцию API и функции Javascript для поддержки сложных двусторонних разговоров. Чат-боты BotDistrikt способны работать по различным каналам, включая Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайты, Google Assistant и Skype. Он также интегрируется с такими полезными инструментами, как Dialogflow, Wit.ai, Gmail и Slack. Платформу поддерживают Entrepreneur First и Управление развития инфокоммуникаций Сингапура. Делая акцент на ориентированных на клиента чат-ботах на базе искусственного интеллекта, BotDistrikt стремится предложить простой, интересный и умный инструмент для создания и реализации стратегии чат-ботов.
Bot9
bot9.ai
Создайте своего собственного помощника на базе искусственного интеллекта, который будет не только умным, но и уникальным!
arabot
arabot.io
Ведущая платформа чат-ботов без кода. SUPERFAST, созданный для предприятий для автоматизации взаимодействия с клиентами и предоставления услуг в больших масштабах. arabot — это ведущая платформа корпоративных чат-ботов с низким кодом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, предназначенная для того, чтобы помочь предприятиям автоматизировать задачи, обеспечить превосходное обслуживание клиентов, увеличить продажи и создать содержательный диалог со своими клиентами с помощью диалогового искусственного интеллекта. arabot.io предоставляет любому человеку инструменты для создания, тестирования, управления и развертывания ботов за считанные минуты. Благодаря надежным административным функциям и безопасности корпоративного уровня мы ежемесячно обрабатываем более 2 миллионов разговоров между бизнесом и клиентами. Наша цель — помочь предприятиям сделать общение со своими клиентами более быстрым, плавным и эффективным. С 2016 года мы создали чат-ботов для электронной коммерции, автомобилестроения, электронного правительства, энергетики и коммунальных услуг, розничной торговли и телекоммуникаций в FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, веб-сайте и других коммуникационных платформах.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI — это компания, которая предоставляет услуги обучения и интеграцию Microsoft Teams, чтобы помочь организациям и частным лицам раскрыть возможности генеративных технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Ключевые моменты о FranklyAI: * Услуги по обучению: FranklyAI предлагает основные программы обучения, которые помогут организациям и частным лицам овладеть навыками использования инструментов и технологий генеративного искусственного интеллекта. * FranklyAI для Microsoft Teams: это приложение Microsoft Teams, которое обеспечивает безопасный модерируемый доступ к генеративным возможностям искусственного интеллекта непосредственно на платформе Teams. Это позволяет сотрудникам использовать помощников искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в контролируемой корпоративной среде. * Индивидуальные решения: FranklyAI также разрабатывает индивидуальные решения генеративного искусственного интеллекта, адаптированные к конкретным потребностям и требованиям своих бизнес-клиентов. На веб-сайте показано, как организации, использующие генеративный искусственный интеллект, превзойдут те, которые этого не делают, поскольку это может повысить производительность сотрудников и сэкономить время и деньги. Приложение FranklyAI Teams позиционируется как способ раскрыть потенциал этих технологий, сохраняя при этом безопасность и контроль. На сайте представлены отзывы клиентов, информация о команде и подходе FranklyAI, а также примеры их работы, представленные в различных средствах массовой информации. В целом, Frankly.ai, похоже, сосредоточен на стимулировании внедрения генеративных технологий искусственного интеллекта в корпоративном пространстве посредством обучения, интеграции программного обеспечения и индивидуальных решений.
Evie
evie.ai
Иви — лучший в мире координатор по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта, помогающий рекрутерам взять на себя трудоемкую работу по планированию собеседований, сохраняя при этом человеческий подход. Марта Брокуэлл, консультант по привлечению талантов компании Siemens, так говорит об Иви: «Я планирую около сотни собеседований в месяц, и с Иви я экономлю 30% своего времени! Это позволило мне сосредоточиться на действительно важных задачах, таких как поиск кандидатов, и уделять больше времени поиску лучших талантов, которые могут присоединиться к нашей компании. Я также использую Evie для автоматической отправки нужной информации (вложений, инструкций и т. д.) кандидатам и менеджерам по найму, что экономит мне еще больше времени и обеспечивает единообразный опыт для всех наших кандидатов и интервьюеров. Иви также хорошо взаимодействовала с нашими кандидатами, обеспечивая удобство работы с кандидатами. Команда Evie невероятно отзывчива, и с ней приятно работать». Даже несмотря на автоматизацию, рекрутерам сегодня по-прежнему сложно совмещать собеседования, удивлять кандидатов и выигрывать войну за таланты. 54% рекрутеров хотят, чтобы планирование собеседований было автоматизировано. Освободите рекрутеров от хлопот по планированию собеседований с помощью Evie, лучшего в своем классе средства планирования собеседований на базе искусственного интеллекта, обеспечивающего совместную работу между интервьюерами и кандидатами и позволяющего добиться: • 10-кратного ускорения планирования собеседований • 2-кратного сокращения перепланирования • 30 % экономии времени при День рекрутера Свяжитесь с [email protected], чтобы запланировать демонстрацию и бесплатную пробную версию.
eBotify
ebotify.com
eBotify — это платформа для создания диалоговых ботов на базе искусственного интеллекта, позволяющая создавать индивидуальные чат-боты для привлечения потенциальных клиентов, поддержки в чате, интерактивных целевых страниц, опросов, запросов, встреч, отзывов и предложений для вашего бизнеса.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: диалоговая платформа искусственного интеллекта, сочетающая в себе правила, машинное обучение и генеративный искусственный интеллект, позволяющая пользователям любого уровня опыта быстро и легко создавать чат-ботов и виртуальных помощников.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers помогает агентствам и маркетологам создавать ботов за меньшее время, используя более 150 готовых шаблонов чат-ботов. ------------------ В настоящее время доступны следующие типы шаблонов: • Служба поддержки клиентов, чат, поддержка клиентов и чат-боты для часто задаваемых вопросов. • Боты для бронирования ресторанов для компаний общественного питания и сетей ресторанов. • Чат-боты для записи на прием, планирования и регистрации для врачей, юристов, личных тренеров, политиков, отелей, обычных агентств и т. д. • Чат-боты для электронной коммерции. • Брендовые чат-боты для компаний по производству одежды, фильмов, некоммерческих организаций и т. д. • Персональные чат-боты для знаменитостей, музыкантов и политиков. • Чат-боты по доставке для ресторанов и компаний общественного питания. • Транспортные чат-боты для авиакомпаний, автобусов, поездов и других компаний общественного транспорта. • Новостные боты для издателей. • Туристические боты для онлайн-турагентств и отелей. • Чат-боты для планирования недвижимости для брокеров и агентств недвижимости.
Teleform
teleform.io
Teleform — это платформа без кода, которая позволяет пользователям легко создавать, настраивать и развертывать привлекательных ботов Telegram, оптимизируя цифровое общение с помощью визуальных инструментов создания чат-ботов, которые устраняют сложность кодирования. Teleform, предназначенный как для новичков, так и для опытных создателей, предлагает интуитивно понятный интерфейс, который упрощает процесс создания чат-ботов от начала до конца.
Responsa
responsa.ai
Responsa — это чат-бот и платформа диалогового искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудников нового поколения. Готовый к использованию, масштабируемый, многоканальный и интегрированный с новейшими технологиями генеративного искусственного интеллекта. Виртуальный помощник, доступный в любое время для ваших клиентов, сотрудников, агентов службы поддержки и контакт-центра, быстро настраиваемый и интегрируемый со всеми вашими бизнес-системами и каналами. Кроме того, в Responsa команда специалистов занимается реализацией индивидуальных корпоративных проектов искусственного интеллекта с целью улучшения услуг и оптимизации процессов компаний. Responsa использует лучшие на рынке технологии искусственного интеллекта, чтобы предлагать индивидуальные решения, отвечающие конкретным потребностям своих клиентов в различных секторах, помогая им создавать уникальный и персонализированный опыт, сокращать затраты, оптимизировать процессы и улучшать качество обслуживания клиентов и сотрудников.
Rebotify
rebotify.com
Rebotify — это онлайн-платформа для ботов. Используйте Rebotify, чтобы создать чат-бота для Facebook, Slack, WeChat и других. Создание и запуск бота займет всего 5 минут. Никакого программирования не требуется, просто нарисуйте блок-схему. Создайте один раз, опубликуйте где угодно. Создайте своего собственного бота сегодня. Это бесплатно. Простое в использовании решение для автоматизации Rebotify помогает предприятиям любого размера повысить конверсию, расширить возможности сотрудников и сократить расходы с помощью чат-ботов на базе искусственного интеллекта.
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott (автоматизируйте свой бизнес без программирования) — это универсальная платформа для маркетинга и диалоговой коммерции в сфере обмена сообщениями, где пользователи могут самостоятельно создавать и развертывать чат-ботов для обмена сообщениями. * Спроектируйте и создайте чат-бота для автоматизации задач и повышения конверсии. * Стройте более прочные отношения с клиентами, предоставляя * Целевой контент и ожидание их реакции. Благодаря нашей встроенной технологии AI-NLP чат-ботам будет легко понимать запросы потребителей. Начните сегодня с Rapidbott и будьте на связи со своей аудиторией 24*7. Пусть вместо этого ваш бот сделает всю работу. Автоматизируйте свой бизнес с помощью ботов. Следите за нами, чтобы быть в курсе последних новостей и обновлений, а также свяжитесь с нами, чтобы автоматизировать свой бизнес.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix — это инновационная онлайн-платформа, предназначенная для оптимизации различных бизнес-процессов и повышения производительности за счет автоматизации и интеллектуальных решений. Вот некоторые ключевые особенности и преимущества использования Pingbix: * Управление задачами: Pingbix предлагает комплексные инструменты для управления задачами и проектами. Пользователи могут с легкостью создавать, назначать и отслеживать задачи, гарантируя, что ничего не останется незамеченным. * Средства связи. Платформа включает в себя надежные коммуникационные функции, такие как обмен мгновенными сообщениями и видеоконференции, для обеспечения беспрепятственного сотрудничества между членами команды. * Автоматизация рабочих процессов: Pingbix помогает автоматизировать повторяющиеся задачи и рабочие процессы, сокращая требуемые ручные усилия и сводя к минимуму риск ошибок. * Возможности интеграции: он поддерживает интеграцию с множеством других программ и сервисов, позволяя пользователям подключать существующие инструменты и оптимизировать рабочие процессы. * Аналитика данных и отчетность. Платформа предоставляет мощные функции аналитики и отчетности, помогая предприятиям принимать решения на основе данных и эффективно отслеживать показатели производительности. * Настраиваемые информационные панели: пользователи могут создавать персонализированные информационные панели для мониторинга ключевых показателей и отслеживания важных задач и сроков. * Безопасность и соответствие требованиям: Pingbix уделяет приоритетное внимание безопасности и соблюдению требований, гарантируя, что все пользовательские данные защищены в соответствии с отраслевыми стандартами.
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI предоставляет широкий спектр решений на базе искусственного интеллекта, специально разработанных для улучшения взаимодействия и обслуживания предприятий в нескольких отраслях. Их предложения включают настраиваемых чат-ботов и голосовых ботов, которые можно применять для различных целей, таких как поддержка клиентов в контакт-центрах, государственные услуги, гостиничный бизнес и страхование. Программное обеспечение также обеспечивает беспрепятственное взаимодействие с корпоративными данными, улучшая потенциал оптимизации бизнеса. Они предлагают индивидуальные решения для взыскания долгов и расширенные розничные услуги с функцией продавца. Их технология также может быть легко адаптирована мобильными операторами и применена в банковском секторе. Поскольку безопасность является главным приоритетом, финансовые услуги Tovie AI сертифицированы и соответствуют требованиям IBM. В рамках своей миссии по стимулированию роста цифрового бизнеса Tovie AI представляет уникальный опыт генеративного искусственного интеллекта, который может преобразовывать данные в практические идеи, как было продемонстрировано в их работе с Университетом Линкольна. Среди своих продуктов они предлагают Tovie Platform и Tovie Cloud. В целом компания Tovie AI продемонстрировала стратегическое использование ИИ для продвижения бизнеса вперед, о чем свидетельствуют ее истории успеха.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk — это платформа «Программное обеспечение как услуга», которая позволяет пользователям создавать и развертывать чат-ботов за считанные минуты. Он предоставляет интуитивно понятный интерфейс и инструменты для создания пользовательских чат-ботов с использованием больших языковых моделей. Tiny Talk позволяет пользователям обучать своих чат-ботов, используя собственные данные или документы, настраивать их поведение и интегрировать их в веб-сайты, платформы обмена сообщениями, такие как WhatsApp, или другие приложения через API. Пользователи могут создавать базы знаний, очищать веб-URL-адреса и привлекать потенциальных клиентов от посетителей. В целом, Tiny Talk дает пользователям возможность использовать технологию чат-ботов для автоматизации поддержки клиентов, увеличения продаж в электронной коммерции, привлечения и оценки потенциальных клиентов, сбора отзывов, предложения технической поддержки или оптимизации HR, бизнеса и операций по адаптации сотрудников.
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack, мы считаем, что ИИ должен облегчать, а не усложнять общение. Наш инструмент позволяет вам быстро создавать чат-ботов на базе искусственного интеллекта, которые будут выглядеть как настоящие разговоры. С помощью thinkstack вы можете: * Вооружите своего чат-бота знаниями из вашего веб-сайта, документов и многого другого. Мы выделим и структурируем ключевые детали. * Настройте внешний вид вашего чат-бота в соответствии с вашим брендом. * Легко интегрируйте чат-бота на свой веб-сайт для индивидуальной поддержки. * Легко справляйтесь с несколькими языками. * Сбор информации о потенциальных клиентах. Мы занимаемся искусственным интеллектом, чтобы вы могли сосредоточиться на реальных связях.
STAN AI
stan.ai
STAN — первый помощник управляющего цифровой недвижимостью. Он использует искусственный интеллект для круглосуточного ответа на текстовые сообщения и электронные письма управляющих недвижимостью. STAN был запущен в 2019 году двумя бывшими руководителями по управлению недвижимостью, которые проработали в отрасли более 20 лет и работали в крупнейшей управляющей компании Северной Америки. STAN — это отмеченная наградами платформа, признанная Роджерсом, FedEx, Национальным исследовательским советом, Колледжем Джорджа Брауна, StartUp Canada, Акселераторным центром Ватерлоо и многими другими!
VirtualSpirits
virtualspirits.com
Чат-бот VirtualSpirits предоставляет контактное решение для любого бизнеса. Он охватывает электронную коммерцию, профессиональные услуги, техническую поддержку, электронику или моду. Подходит для веб-сайтов государственных или частных учреждений. Его можно настроить в соответствии с индивидуальными интересами. Добавляйте логотип, отвечайте на вопросы клиентов, привлекайте внимание пользователей и отвечайте на их запросы, чтобы превратить их в потенциальных клиентов. Выберите тип плана, который лучше всего соответствует потребностям компании.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat — это динамичная платформа чат-ботов на базе искусственного интеллекта, призванная изменить способы организации операций по поддержке клиентов. Его ключевые особенности включают в себя: 1. Ответы на основе искусственного интеллекта: Web2Chat использует алгоритмы машинного обучения для изучения содержимого вашего веб-сайта, документов или экспортированных файлов Notion, генерируя точные и мгновенные ответы на запросы пользователей. 2. Беспрепятственное взаимодействие с пользователем. На платформе имеется организованный почтовый ящик, где администраторы или руководители клиентов могут отслеживать все разговоры пользователей-ботов. Он включает в себя такие функции, как блокировка пользователей для тех, кто злоупотребляет ботом, и кнопку «Отметить все как прочитанные», позволяющую легко управлять сообщениями пользователей. 3. Обучение ботов из нескольких источников: Web2Chat предлагает гибкость для обучения бота с использованием различных источников, включая домены, Intercom, Gitbook, статьи Zendesk и файлы (PDF, txt, CSV, Markdown). Это открывает возможности боту иметь обширную базу знаний. 4. Управление несколькими ботами и страницами. Платформа позволяет вам управлять несколькими ботами, каждый из которых назначен на разные страницы или веб-сайты. Каждый бот может быть обучен индивидуально, используя разные источники. 5. Доступ к бесплатному плану: Web2Chat предоставляет бесплатный план после регистрации, предлагая пользователям возможность изучить потенциал платформы, прежде чем выбирать платный план. 6. Индикаторы состояния и уведомления о прочтении. В сеансах, не связанных с ботами, индикаторы состояния и уведомления о прочтении помогают лучше понять взаимодействие с пользователем. Он показывает, находится ли пользователь в сети и прочитал ли пользователь сообщения руководителя. Надежные функции Web2Chat призваны значительно улучшить качество обслуживания клиентов, обеспечивая своевременные, точные и эффективные ответы на запросы ваших клиентов.