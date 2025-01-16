Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Португалия

orimon.ai

orimon.ai

Orimon AI — это современная платформа чат-ботов с генеративным искусственным интеллектом, предназначенная для преобразования способов взаимодействия компаний со своими клиентами. Наша платформа превосходно обеспечивает естественное, человечное общение, обеспечивая беспрецедентный опыт для пользователей и поднимая продажи и удовлетворенность клиентов на новую высоту. В основе Orimon AI лежит способность беспрепятственно вести коммерцию. Наши чат-боты, интегрированные с Shopify, WooCommerce или использующие специальную таблицу продуктов, привлекают клиентов как опытный продавец. Они отвечают на запросы, рекомендуют продукты и завершают продажи, имитируя интуитивное взаимодействие с реальным человеком. Эта функция особенно полезна для сайтов электронной коммерции, поскольку позволяет им использовать ИИ для увеличения продаж и улучшения пути клиента. Еще одна выдающаяся особенность Orimon AI — расширенные функции живого чата, предлагающие идеальное сочетание эффективности искусственного интеллекта и человеческого участия. Когда возникают сложные запросы или требуется индивидуальный подход, платформа плавно передает взаимодействие агентам-людям, гарантируя, что запросы клиентов всегда обрабатываются с осторожностью. Универсальность Orimon AI распространяется на его широкие возможности интеграции. Он легко подключается к различным каналам обмена сообщениями, включая чат на веб-сайте, WhatsApp, Telegram, прямые сообщения Facebook, Slack и Discord, обеспечивая доступность вашего бизнеса на всех платформах, которые ваши клиенты используют чаще всего. Кроме того, наша платформа интегрируется с ведущими инструментами автоматизации и CRM, такими как Zapier, Pabbly Connect, HubSpot и Salesforce. Эта интеграция обеспечивает эффективную обработку потенциальных клиентов и управление ими, гарантируя, что каждое взаимодействие будет зафиксировано и использовано для роста бизнеса. Наша платформа не ограничивается работой с клиентами; он также включает варианты использования для внутренних бизнес-операций. Orimon AI — это универсальный инструмент, предназначенный для удовлетворения различных потребностей бизнеса: от простой обработки запросов в службу поддержки до сложных процессов продаж, квалификации потенциальных клиентов и даже работы в качестве внутреннего помощника для отделов кадров, поддержки и продаж. Подводя итог, можно сказать, что Orimon AI — это больше, чем просто чат-бот; это комплексное коммуникационное решение на базе искусственного интеллекта, которое улучшает каждый аспект вашего делового взаимодействия. Это инвестиции в передовые технологии, которые обещают не только удовлетворить, но и превзойти растущие потребности цифровой коммерции и обслуживания клиентов.