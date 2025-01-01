Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения

Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
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Claude
claude.ai
Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - AI-инструмент для повышения производительности, интегрируемый с приложениями Microsoft 365, помогающий создавать контент и автоматизировать задачи.
AWS Console
amazon.com
Консоль AWS позволяет пользователям управлять облачными сервисами Amazon Web Services через единый интерфейс, включая управление несколькими учетными записями.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face - платформа с открытым исходным кодом для разработки, обучения и развертывания моделей ИИ, особенно в области обработки естественного языка.
You.com
you.com
You.com — платформа ИИ с чат-ботом и персонализированными рекомендациями, позволяющая получать информацию и автоматизировать задачи.
Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
Abacus.AI
abacus.ai
Abacus.AI - платформа для создания и управления системами ИИ и машинного обучения, оптимизирующая бизнес-процессы и принимающая обоснованные решения.
Intercom
intercom.com
Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.
Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
ManyChat
manychat.com
ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.
scite.ai
scite.ai
Scite.ai — инструмент для исследователей, который анализирует научные статьи с помощью смарт-цитирований и помогает понять связь между ними.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic — это приложение для создания контента с помощью искусственного интеллекта, которое предлагает инструменты для текста, аудио и изображения.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatsstool Business - приложение для оптимизации бизнес-коммуникации в WhatsApp, включая API, CRM, чат-боты и автоматизацию процессов.
Guru
getguru.com
Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp - платформа для живого чата и чат-ботов, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать онлайн-продажи.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — платформа для создания и управления агентами ИИ, позволяющая автоматизировать задачи без программирования.
AfforAI
afforai.com
AfforAI — ИИ чатбот, который ищет, суммирует и переводит информацию из разных источников для оптимизации научных исследований и работы с документами.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn — платформа для анализа текста, позволяющая компаниям извлекать ценность из текстовых данных посредством классификации и извлечения информации.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow позволяет создавать и разрабатывать разговорные ИИ-агенты, обеспечивая простой интерфейс и поддержку совместной работы команд.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, предлагающая живой чат, отслеживание посетителей и аналитические инструменты для поддержки и продаж.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты, настраивать их для автоматизации задач и интегрировать с различными платформами.
Botpress
botpress.com
Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — это веб-сервис для создания сайтов с помощью ИИ. За менее чем минуту вы можете получить профессиональный сайт бесплатно.
Tidio
tidio.com
Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.
AITable
aitable.ai
AITable — платформа без кода для создания собственного AI-чата. Позволяет обучать модель ChatGPT с использованием ваших данных.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT - платформа для создания чат-ботов без кода, позволяющая компаниям быстро разрабатывать и обучать ботов на основе своих данных.
Synthesys
synthesys.io
Synthesys — это платформа для создания AI-видео и озвучки, позволяющая пользователям производить профессиональный контент без необходимости в актеров и оборудовании.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.
WATI
wati.io
WATI - платформа для общения с клиентами через WhatsApp, предлагающая автоматизацию, чат-боты и совместные почтовые ящики для снижения нагрузки на поддержку.
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT - платформа для создания индивидуальных чат-ботов, интегрирующих знания из разных источников для точных ответов.
Forefront
forefront.ai
Встречайте вашего нового AI-ассистента: выбирайте модели, общайтесь с файлами, просматривайте интернет, настраивайте ассистентов и делитесь чатами.
Langdock
langdock.com
Langdock — платформа для разработки и развертывания приложений на базе крупных языковых моделей, обеспечивающая управление данными и интеграцию с внешними системами.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai - платформа для создания и развертывания пользовательских AI-чат-ботов без навыков программирования.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat - это приложение для общения с клиентами через различные каналы, включая чат, email и социальные сети, с возможностью использования AI-чат-ботов.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — это платформа с AI-помощником, предлагающая решения для пользователей через мобильное приложение, веб-приложение и расширение Chrome.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel - конструктор чат-ботов для бизнеса, позволяющий автоматизировать общение с клиентами через мессенджеры и сайты.
Chatbase
chatbase.co
Chatbase - приложение для создания пользовательских чат-ботов на базе ИИ, использующее ваши данные для общения и поддержки клиентов.
Payhip
payhip.com
Payhip — это платформа для продажи цифровых загрузок и курсов с простыми инструментами для создания интернет-магазина и управления продуктами.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Cohere
cohere.com
Cohere — платформа ИИ для предприятий, позволяющая интегрировать AI в бизнес-процессы, обеспечивая безопасность данных и производительность.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot - это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который автоматизирует модерацию чата, улучшает взаимодействие с зрителями и управляет сообщениями.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
Cody
meetcody.ai
Cody — умный AI-ассистент, обучаемый на данных вашей компании, помогает решать задачи, отвечает на вопросы и предоставляет идеи для команды.
Norby AI
norby.io
Norby AI - это приложение, которое предоставляет чат-бота с поддержкой ИИ для сайтов, позволяя бизнесам улучшать клиентскую поддержку и автоматизировать ответы на запросы.
Atom
atomchat.io
Atom предлагает решение чат-бота для WhatsApp, помогающее бизнесу генерировать лиды и интегрироваться с CRM.
Botmake
botmake.io
Botmake - это инструмент без кода для создания чат-ботов, который позволяет пользователям настраивать их для бизнеса и развлечений.
Zappr.AI
zappr.ai
Создайте чат-бота на основе ИИ, обученного на ваших данных. Загрузите PDF или укажите ссылку на сайт, и получайте ответы на вопросы по документу.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat - приложение для живого чата, объединяющее коммуникацию с клиентами через разные каналы: чат, телефон, почту и соцсети.
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT можно удобно писать контент, управлять командой, взаимодействовать с документами и интегрировать AI в различные платформы.
NLSQL
nlsql.com
NLSQL — это B2B SaaS, который предоставляет пользователям возможность получать доступ к корпоративным данным через интерфейс на естественном языке.
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