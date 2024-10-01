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Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Нидерланды
Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать перед...
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидае...
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д. Команда WhatsTool занимается созданием инструментов для WhatsApp и малых предприятий, ко...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Gen...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в ну...
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-N...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного...
WATI
wati.io
Переосмысливая взаимодействие с клиентами, Wati — это ведущая диалоговая платформа, созданная на базе Business API WhatsApp. Наше простое в использовании программное обеспечение позволяет более чем 8000 компаниям в более чем 100 странах проводить персонализированные беседы в режиме реального времени...
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и уч...
Userlike
userlike.com
Userlike — ведущее программное решение для автоматизации обмена сообщениями и поддержки клиентов в Германии. Это унифицированное решение для обмена сообщениями, которое позволяет компаниям получать сообщения из разных каналов в один центральный почтовый ящик. Все запросы, полученные через чат веб-са...
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat — это платформа диалогового искусственного интеллекта. Это делает обслуживание клиентов более эффективным, а клиентов — счастливыми. Любой может создать своего собственного интеллектуального виртуального помощника (то есть умного чат-бота с искусственным интеллектом) и настроить его для ав...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает со...
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов стано...
CustomGPT
customgpt.ai
Испытайте преимущества персонализированного искусственного интеллекта с помощью CustomGPT: получите уникальную информацию и решения с помощью искусственного интеллекта, обученного на вашем контенте
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Cody
meetcody.ai
Коди — это интеллектуальный помощник с искусственным интеллектом, такой же, как ChatGPT, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в возможности обучать его работе с вашим бизнесом, командой, процессами и данными клиентов. Вы можете использовать Коди в качестве сотрудника для поддержки своей ...
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
AITable
aitable.ai
AITable — это революционная платформа для разработки искусственного интеллекта без кода, которая позволяет создавать собственный AI ChatGPT с таблицами в один клик. Используя ваши уникальные данные, AITable позволяет вам обучать вашу собственную версию усовершенствованной системы ChatGPT, выступая в...
YourGPT
yourgpt.ai
Чат-бот YourGPT упрощает процесс создания индивидуальных отраслевых чат-ботов без программирования. Наш конструктор чат-ботов нового поколения на основе искусственного интеллекта и GPT позволяет пользователям быстро создавать и обучать ботов с использованием собственных данных всего за несколько мин...
ChatWizard
chatwizardai.com
ChatWizardAI предлагает платформу для создания индивидуальных чат-ботов на базе искусственного интеллекта для бизнеса. Вот ключевые моменты: * Пользовательские чат-боты с искусственным интеллектом. Платформа позволяет предприятиям создавать свои собственные чат-боты на базе искусственного интеллект...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения ...
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть боле...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...
SOCi
meetsoci.com
SOCi — ведущее облачное решение совместного маркетинга для предприятий с несколькими офисами. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon и Ford, автоматизировать и масштабировать свои маркетинговые усилия во всех местах и цифровых каналах таким образом, чтобы они б...
Gleen AI
gleen.ai
Наша миссия в Gleen — радовать клиентов наших клиентов. Gleen AI — самый точный и мощный в мире генеративный искусственный интеллект для команд по работе с клиентами. Наш генеративный ИИ не галлюцинирует, его можно развернуть менее чем за 2 часа, он интегрируется с ведущими решениями службы поддержк...
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — самая удобная диалоговая платформа для автоматизации разговоров, не требующая программирования. Сократите свою рабочую нагрузку, подключив каналы обслуживания, интегрируйте свое программное обеспечение и начните автоматизировать обслуживание клиентов с помощью чат-бота с искусственным и...
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко ...
Botmother
botmother.com
Botmother — единая платформа для создания и запуска чат-ботов любой сложности без программирования. С помощью визуального конструктора боты собираются из готовых блоков простым перетаскиванием. Реализуйте любые свои идеи без единой строчки кода. Мы не ограничиваем размер сценария или количество пол...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов ...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объеди...
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot — это чат-бот для обмена сообщениями и инструмент автоматизации DM в Instagram. Это один из лучших инструментов автоматизации чат-ботов, доступных на рынке. Он имеет некоторые дополнительные функции, уникальные для SocialNowa и не предоставляемые многими его конкурентами. Например...
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, пред...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложе...
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который позволяет автоматизировать чат вашей прямой трансляции с помощью модерации и новых функций, позволяя вам тратить больше времени на развлечение своих зрителей.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — это веб-программа для создания сайтов, которая использует искусственный интеллект для создания веб-сайтов. Чтобы получить собственный профессиональный веб-сайт абсолютно БЕСПЛАТНО, потребуется менее 1 минуты.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slac...
Norby AI
norby.io
Norby AI — ведущее решение, которое предоставляет предприятиям чат-бот на базе искусственного интеллекта для своих веб-сайтов. Чат-бот оснащен передовой технологией обработки естественного языка, позволяющей понимать запросы клиентов и предоставлять быстрые и точные ответы. Процесс настройки чат-бо...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox помогает компаниям эффективно взаимодействовать с клиентами, привлекать больше потенциальных клиентов и увеличивать продажи с помощью API WhatsApp Business. Превратите разговоры с клиентами в разумные действия с помощью чат-ботов WhatsApp для вашего бизнеса. Gallabox верит в предоставление...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Zappr.AI
zappr.ai
Создайте чат-бота на базе искусственного интеллекта, который будет обучен на ваших данных. Просто загрузив PDF-файл или предоставив ссылку на веб-сайт, вы можете получить чат-бота, похожего на ChatGPT, который сможет отвечать на любые вопросы, связанные с вашим документом.
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и марк...
Payhip
payhip.com
Payhip — это самый простой способ продавать цифровые загрузки и курсы. Мы с легкостью продаем и продвигаем ваши электронные книги, курсы, программное обеспечение, дизайнерские ресурсы, музыку или любые виды цифровых продуктов непосредственно вашим клиентам. Payhip поможет вам.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — это платформа личного помощника на базе искусственного интеллекта, которая объединяет передовые модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, Gemini и PaLM от Google, Llama от Meta и Claude от Anthropic. Он предлагает унифицированный интерфейс через мобильное приложение...
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — это комплексная платформа, которая позволяет пользователям создавать и развертывать собственные чат-боты с искусственным интеллектом и генеративные модели искусственного интеллекта (GPT) для различных бизнес-приложений. Ключевые особенности и возможности платформы включают в себ...
Cohere
cohere.com
Cohere — ведущая платформа искусственного интеллекта для предприятий. Наш ИИ мирового класса уникально подходит для нужд бизнеса, обеспечивая беспрецедентную простоту использования, доступность и конфиденциальность данных. Платформа Cohere не зависит от облака, доступна через API в качестве управляе...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это рабочее пространство, которое вы можете использовать для создания чего угодно: от опросов до веб-приложений и порталов — и все это в одном месте. Formaloo поставляется с набором мощных строительных блоков для сбора, организации и понимания ваших данных. Команды всех размеров использую...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окн...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспреце...