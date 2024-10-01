Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Мавритания

Genesys Cloud

genesys.com

Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается разговор с клиентом, Ge...