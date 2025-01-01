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Программное обеспечение для разговорного интеллекта
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Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения

Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.

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Claude

Claude

claude.ai

Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Microsoft Copilot - AI-инструмент для повышения производительности, интегрируемый с приложениями Microsoft 365, помогающий создавать контент и автоматизировать задачи.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Консоль AWS позволяет пользователям управлять облачными сервисами Amazon Web Services через единый интерфейс, включая управление несколькими учетными записями.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Hugging Face - платформа с открытым исходным кодом для разработки, обучения и развертывания моделей ИИ, особенно в области обработки естественного языка.

You.com

You.com

you.com

You.com — платформа ИИ с чат-ботом и персонализированными рекомендациями, позволяющая получать информацию и автоматизировать задачи.

Podium

Podium

podium.com

Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.

Abacus.AI

Abacus.AI

abacus.ai

Abacus.AI - платформа для создания и управления системами ИИ и машинного обучения, оптимизирующая бизнес-процессы и принимающая обоснованные решения.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.

Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.

scite.ai

scite.ai

scite.ai

Scite.ai — инструмент для исследователей, который анализирует научные статьи с помощью смарт-цитирований и помогает понять связь между ними.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic — это приложение для создания контента с помощью искусственного интеллекта, которое предлагает инструменты для текста, аудио и изображения.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatsstool Business - приложение для оптимизации бизнес-коммуникации в WhatsApp, включая API, CRM, чат-боты и автоматизацию процессов.

Guru

Guru

getguru.com

Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp - платформа для живого чата и чат-ботов, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать онлайн-продажи.

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Relevance AI — платформа для создания и управления агентами ИИ, позволяющая автоматизировать задачи без программирования.

AfforAI

AfforAI

afforai.com

AfforAI — ИИ чатбот, который ищет, суммирует и переводит информацию из разных источников для оптимизации научных исследований и работы с документами.

MonkeyLearn

MonkeyLearn

monkeylearn.com

MonkeyLearn — платформа для анализа текста, позволяющая компаниям извлекать ценность из текстовых данных посредством классификации и извлечения информации.

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Voiceflow позволяет создавать и разрабатывать разговорные ИИ-агенты, обеспечивая простой интерфейс и поддержку совместной работы команд.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, предлагающая живой чат, отслеживание посетителей и аналитические инструменты для поддержки и продаж.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты, настраивать их для автоматизации задач и интегрировать с различными платформами.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

SiteGPT

SiteGPT

sitegpt.ai

SitesGPT — это веб-сервис для создания сайтов с помощью ИИ. За менее чем минуту вы можете получить профессиональный сайт бесплатно.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.

AITable

AITable

aitable.ai

AITable — платформа без кода для создания собственного AI-чата. Позволяет обучать модель ChatGPT с использованием ваших данных.

YourGPT

YourGPT

yourgpt.ai

YourGPT - платформа для создания чат-ботов без кода, позволяющая компаниям быстро разрабатывать и обучать ботов на основе своих данных.

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

Synthesys — это платформа для создания AI-видео и озвучки, позволяющая пользователям производить профессиональный контент без необходимости в актеров и оборудовании.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.

WATI

WATI

wati.io

WATI - платформа для общения с клиентами через WhatsApp, предлагающая автоматизацию, чат-боты и совместные почтовые ящики для снижения нагрузки на поддержку.

CustomGPT

CustomGPT

customgpt.ai

CustomGPT - платформа для создания индивидуальных чат-ботов, интегрирующих знания из разных источников для точных ответов.

Forefront

Forefront

forefront.ai

Встречайте вашего нового AI-ассистента: выбирайте модели, общайтесь с файлами, просматривайте интернет, настраивайте ассистентов и делитесь чатами.

Langdock

Langdock

langdock.com

Langdock — платформа для разработки и развертывания приложений на базе крупных языковых моделей, обеспечивающая управление данными и интеграцию с внешними системами.

Chatbot Builder AI

Chatbot Builder AI

chatbotbuilder.ai

ChatBotBuilder.ai - платформа для создания и развертывания пользовательских AI-чат-ботов без навыков программирования.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat - это приложение для общения с клиентами через различные каналы, включая чат, email и социальные сети, с возможностью использования AI-чат-ботов.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.

Get Answer

Get Answer

get-answer.ai

Get Answer — это платформа с AI-помощником, предлагающая решения для пользователей через мобильное приложение, веб-приложение и расширение Chrome.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel - конструктор чат-ботов для бизнеса, позволяющий автоматизировать общение с клиентами через мессенджеры и сайты.

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Chatbase - приложение для создания пользовательских чат-ботов на базе ИИ, использующее ваши данные для общения и поддержки клиентов.

Payhip

Payhip

payhip.com

Payhip — это платформа для продажи цифровых загрузок и курсов с простыми инструментами для создания интернет-магазина и управления продуктами.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

Cohere

Cohere

cohere.com

Cohere — платформа ИИ для предприятий, позволяющая интегрировать AI в бизнес-процессы, обеспечивая безопасность данных и производительность.

Nightbot

Nightbot

nightbot.tv

Nightbot - это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который автоматизирует модерацию чата, улучшает взаимодействие с зрителями и управляет сообщениями.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.

Cody

Cody

meetcody.ai

Cody — умный AI-ассистент, обучаемый на данных вашей компании, помогает решать задачи, отвечает на вопросы и предоставляет идеи для команды.

Norby AI

Norby AI

norby.io

Norby AI - это приложение, которое предоставляет чат-бота с поддержкой ИИ для сайтов, позволяя бизнесам улучшать клиентскую поддержку и автоматизировать ответы на запросы.

Atom

Atom

atomchat.io

Atom предлагает решение чат-бота для WhatsApp, помогающее бизнесу генерировать лиды и интегрироваться с CRM.

Botmake

Botmake

botmake.io

Botmake - это инструмент без кода для создания чат-ботов, который позволяет пользователям настраивать их для бизнеса и развлечений.

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Создайте чат-бота на основе ИИ, обученного на ваших данных. Загрузите PDF или укажите ссылку на сайт, и получайте ответы на вопросы по документу.

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat - приложение для живого чата, объединяющее коммуникацию с клиентами через разные каналы: чат, телефон, почту и соцсети.

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

С DeftGPT можно удобно писать контент, управлять командой, взаимодействовать с документами и интегрировать AI в различные платформы.

NLSQL

NLSQL

nlsql.com

NLSQL — это B2B SaaS, который предоставляет пользователям возможность получать доступ к корпоративным данным через интерфейс на естественном языке.

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