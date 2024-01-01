Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Конго - Киншаса

Simple Phones

simplephones.ai

Simple Phones предоставляет предприятиям телефонного агента с искусственным интеллектом, который отвечает на звонки от их имени, поэтому они никогда не пропустят звонок от клиента. Агент также может выполнять исходящие звонки для отслеживания клиентов, поддержания связи с потенциальными клиентами и ...