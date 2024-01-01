Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Канада

Cody

meetcody.ai

Коди — это интеллектуальный помощник с искусственным интеллектом, такой же, как ChatGPT, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в возможности обучать его работе с вашим бизнесом, командой, процессами и данными клиентов. Вы можете использовать Коди в качестве сотрудника для поддержки своей ...