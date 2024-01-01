Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Ангола

CloudKarafka

cloudkarafka.com

Apache Kafka — это система обмена сообщениями с высокой пропускной способностью, которая используется для отправки данных между процессами, приложениями и серверами. Все сообщения Kafka организованы по темам в кластере Apache Kafka, и оттуда подключенные службы могут без задержек использовать эти со...