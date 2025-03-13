Программное обеспечение для анализа разговоров - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для анализа разговоров (CI) записывает, расшифровывает и оценивает звонки по продажам. Тщательно исследуя эти звонки, программное обеспечение CI определяет ключевые слова и темы разговоров, позволяя пользователям быстро переходить к конкретным моментам записанных разговоров о продажах для углубленного анализа. Компании могут использовать программное обеспечение CI для документирования важных обсуждений с потенциальными покупателями, определения потенциально рискованных или несоответствующих требованиям тем разговоров, предоставления рекомендаций новым торговым представителям на основе передового опыта и изучения различных вариантов использования, полученных на основе анализа и расшифровки телефонных звонков по продажам.
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Otter
otter.ai
Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai - это AI помощник, который автоматически записывает, транскрибирует и упрощает заметки во время собраний с интеграцией в популярные платформы.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone — облачное решение для бизнес-коммуникаций, объединяющее звонки, сообщения и управление контактами на одной платформе для оптимизации работы команды.
CallRail
callrail.com
CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.
Aircall
aircall.io
Aircall — облачная платформа для общения с клиентами, интегрирующая управление вызовами и аналитику с популярными CRM.
Fathom
fathom.video
Fathom — это ИИ-для записи и суммирования встреч, транскрибирования разговоров и автоматической синхронизации задач с CRM-системами.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch — это приложение, которое объединяет функции записи экрана, создания записей и совместной работы с видео для сокращения встреч.
Gong.io
gong.io
Gong.io — платформа для анализа взаимодействия с клиентами, помогающая улучшить процессы продаж и прогнозирование доходов с помощью ИИ.
Balto
balto.ai
Balto - платформа AI, помогающая колл-центрам улучшать общение с клиентами с помощью анализа звонков и мгновенных рекомендаций.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk - облачное программное обеспечение для бизнес-звонков, обеспечивающее интеграцию CRM, автоматизацию задач и управление вызовами.
Outreach
outreach.io
Outreach - платформа для автоматизации продаж, помогающая командам оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами и управление сделками.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek - ИИ-помощник для встреч, который автоматически записывает и транскрибирует обсуждения, выделяет ключевые моменты и упрощает доступ к материалам собраний.
MightyCall
mightycall.com
MightyCall - это система виртуальной телефонной связи для бизнеса, предлагающая функции управления звонками, записи и интеграции с CRM.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — цифровой помощник для менеджеров по работе с клиентами, автоматически записывает встречи в Zoom, управляет задачами и помогает подготовиться к звонкам.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai - инструмент AI для транскрипции звонков, анализа бесед и создания отчетов, помогающий продавцам улучшать взаимодействие с клиентами.
Sybill
sybill.ai
Sybill — инструмент на основе ИИ для анализа языков тела клиентов во время продаж, создающий отчеты и автоматические резюме звонков.
Salesroom
salesroom.com
Salesroom — это платформа видеоконференций на базе ИИ, отслеживающая вовлеченность покупателей и обучающая виртуальным коммуникациям.
Kixie
kixie.com
Kixie — платформа для продаж, автоматизирующая звонки и SMS, интегрируется с CRM и предоставляет функции для повышения эффективности работы команд.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai – это платформа для аналитики разговоров, анализирующая взаимодействия с клиентами через телефонные звонки, встречи и электронную почту.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai - платформа для анализа разговоров по продажам, предоставляющая коучинг в реальном времени и прогнозирование для повышения эффективности команд продаж.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings - платформа для видеовстреч с ИИ, автоматизирующая рабочие процессы продаж и анализирующая данные для повышения эффективности взаимодействия с клиентами.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.
Verint
verint.com
Verint - платформа для управления взаимодействием с клиентами, позволяющая собирать и анализировать данные, улучшая качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft - платформа для автоматизации процессов продаж, интегрируется с CRM, оптимизирует взаимодействие с клиентами и улучшает управление трубопроводом.
Laxis
laxis.com
Laxis - это AI помощник для записи и транскрипции встреч, позволяющий командам извлекать ключевые идеи и интегрировать данные в CRM-системы.
Aviso
aviso.com
Aviso AI - платформа для управления доходами, оптимизирующая продажи и прогнозирование, используя искусственный интеллект для повышения эффективности команд.
Echo AI
echoai.com
Echo AI – платформа для анализа взаимодействия с клиентами, основанная на ИИ, помогает организациям лучше понимать и реагировать на отзывы клиентов.
Cordless
cordless.io
Cordless — облачная платформа для центров поддержки клиентов, которая предлагает транскрипцию, анализ настроений и интеграции с CRM для улучшения качества обслуживания.
Attention
attention.tech
Attention — платформа ИИ для повышения эффективности продаж, анализирует данные бесед, автоматизирует задачи CRM и улучшает обучение продавцов.
Allego
allego.com
Allego — это платформа для обучения и развития команд продаж, предлагающая инструменты для коучинга, видеоуроков и автоматизации задач в продажах.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — платформа для анализа разговоров, обеспечивающая транскрипцию и данные в реальном времени для различных отраслей.
Avoma
avoma.com
Avoma - это AI-помощник для команд, взаимодействующих с клиентами, который автоматически транскрибирует встречи, создает заметки и предоставляет аналитические данные.
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing помогает определить лучших сотрудников в звонках, чатах и видео встречах, предлагая лучшие практики для самообучения и наблюдая за ростом производительности.
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker записывает продажи, автоматически генерирует заметки и синхронизирует их с CRM, экономя время на административной работе.
Modjo
modjo.ai
Приложение Modjo помогает компаниям анализировать взаимодействия с клиентами и улучшать бизнес-стратегии, предоставляя полезные Insights.
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad - это приложение для управления продажами, которое упрощает работу с CRM, улучшает гигиену данных и управляет взаимодействиями с клиентами.
Jiminny
jiminny.com
Jiminny помогает коммерческим командам анализировать разговоры с клиентами для повышения производительности и оптимизации продаж.
CallSource
callsource.com
CallSource предоставляет инструменты для отслеживания звонков, управления лидами и аналитики бизнеса, помогая улучшить маркетинговые стратегии и клиентское взаимодействие.
Spinach
spinach.ai
Spinach - это AI-помощник для собраниями, который суммирует разговор и автоматизирует задачи после встреч, поддерживая более 100 языков.
Convin
convin.ai
Convin — это программное обеспечение для контактных центров с поддержкой ИИ, которое анализирует разговоры с клиентами и улучшает производительность агентов.
Marchex
marchex.com
Marchex - платформа для анализа звонков, позволяющая отслеживать маркетинговые кампании, улучшать клиентские взаимодействия и оптимизировать бизнес-процессы.
Meetric
meetric.com
Мобильное приложение Meetric позволяет записывать, анализировать и оптимизировать продажи на встречах с помощью ИИ, интегрируясь с Teams, Zoom и Google Meet.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.ai помогает контактным центрам улучшать доход и удержание клиентов через анализ взаимодействия и коучинг агентов с использованием ИИ.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это платформа для управления доходами, предоставляющая аналитические данные и инструменты для оптимизации продаж и прогнозирования.
Convirza
convirza.com
Convirza — платформа для отслеживания и оптимизации звонков, которая помогает бизнесам анализировать взаимодействия с клиентами и повышать эффективность маркетинга.
Knowtworthy
knowtworthy.com
Knowtworthy — приложение для совместного редактирования и обмена протоколами встреч в реальном времени, помогающее командам вести эффективные собрания.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — это ИИ-ассистент для виртуальных встреч, помогающий включать тихие голоса, вести транскрипцию и улучшать лидерство.
Capturi
capturi.ai
Capturi — программное обеспечение ИИ из Скандинавии, автоматизирующее анализ взаимодействий с клиентами и предлагающее решения для улучшения обслуживания.
Zipteams
zipteams.com
Приложение Zipteams предлагает интеллектуальные комнаты для встреч, обеспечивая команды продаж и поддержки актуальной информацией о клиентах и рекомендации для эффективных встреч.
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai - платформа для анализа продаж, обеспечивающая запись звонков, транскрипцию и AI-анализ для повышения эффективности работы команд.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai - это приложение, обеспечивающее автоматический контроль соответствия и анализ разговоров в реальном времени для отделов продаж и обслуживания клиентов.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt — это платформа колл-центра, которая направляет агентов в реальном времени, автоматизирует контроль качества и улучшает результаты бизнеса.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder - приложение для автоматизации голосовых вызовов, позволяющее колл-центрам улучшить обслуживание клиентов и снизить затраты за счет автоматизации рутинных задач.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом в области речи и языка, разрабатывающая технологии голосового взаимодействия для контактных центров.
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