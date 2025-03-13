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Программное обеспечение для анализа разговоров
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Программное обеспечение для анализа разговоров - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа разговоров (CI) записывает, расшифровывает и оценивает звонки по продажам. Тщательно исследуя эти звонки, программное обеспечение CI определяет ключевые слова и темы разговоров, позволяя пользователям быстро переходить к конкретным моментам записанных разговоров о продажах для углубленного анализа. Компании могут использовать программное обеспечение CI для документирования важных обсуждений с потенциальными покупателями, определения потенциально рискованных или несоответствующих требованиям тем разговоров, предоставления рекомендаций новым торговым представителям на основе передового опыта и изучения различных вариантов использования, полученных на основе анализа и расшифровки телефонных звонков по продажам.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Fireflies.ai - это AI помощник, который автоматически записывает, транскрибирует и упрощает заметки во время собраний с интеграцией в популярные платформы.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.com

OpenPhone — облачное решение для бизнес-коммуникаций, объединяющее звонки, сообщения и управление контактами на одной платформе для оптимизации работы команды.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall — облачная платформа для общения с клиентами, интегрирующая управление вызовами и аналитику с популярными CRM.

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom — это ИИ-для записи и суммирования встреч, транскрибирования разговоров и автоматической синхронизации задач с CRM-системами.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch — это приложение, которое объединяет функции записи экрана, создания записей и совместной работы с видео для сокращения встреч.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Gong.io — платформа для анализа взаимодействия с клиентами, помогающая улучшить процессы продаж и прогнозирование доходов с помощью ИИ.

Balto

Balto

balto.ai

Balto - платформа AI, помогающая колл-центрам улучшать общение с клиентами с помощью анализа звонков и мгновенных рекомендаций.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk - облачное программное обеспечение для бизнес-звонков, обеспечивающее интеграцию CRM, автоматизацию задач и управление вызовами.

Outreach

Outreach

outreach.io

Outreach - платформа для автоматизации продаж, помогающая командам оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами и управление сделками.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek - ИИ-помощник для встреч, который автоматически записывает и транскрибирует обсуждения, выделяет ключевые моменты и упрощает доступ к материалам собраний.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

MightyCall - это система виртуальной телефонной связи для бизнеса, предлагающая функции управления звонками, записи и интеграции с CRM.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI — цифровой помощник для менеджеров по работе с клиентами, автоматически записывает встречи в Zoom, управляет задачами и помогает подготовиться к звонкам.

Colibri.ai

Colibri.ai

colibri.ai

Colibri.ai - инструмент AI для транскрипции звонков, анализа бесед и создания отчетов, помогающий продавцам улучшать взаимодействие с клиентами.

Sybill

Sybill

sybill.ai

Sybill — инструмент на основе ИИ для анализа языков тела клиентов во время продаж, создающий отчеты и автоматические резюме звонков.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Salesroom — это платформа видеоконференций на базе ИИ, отслеживающая вовлеченность покупателей и обучающая виртуальным коммуникациям.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie — платформа для продаж, автоматизирующая звонки и SMS, интегрируется с CRM и предоставляет функции для повышения эффективности работы команд.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Chorus.ai – это платформа для аналитики разговоров, анализирующая взаимодействия с клиентами через телефонные звонки, встречи и электронную почту.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken.ai - платформа для анализа разговоров по продажам, предоставляющая коучинг в реальном времени и прогнозирование для повышения эффективности команд продаж.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings - платформа для видеовстреч с ИИ, автоматизирующая рабочие процессы продаж и анализирующая данные для повышения эффективности взаимодействия с клиентами.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.

Verint

Verint

verint.com

Verint - платформа для управления взаимодействием с клиентами, позволяющая собирать и анализировать данные, улучшая качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Salesloft - платформа для автоматизации процессов продаж, интегрируется с CRM, оптимизирует взаимодействие с клиентами и улучшает управление трубопроводом.

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis - это AI помощник для записи и транскрипции встреч, позволяющий командам извлекать ключевые идеи и интегрировать данные в CRM-системы.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso AI - платформа для управления доходами, оптимизирующая продажи и прогнозирование, используя искусственный интеллект для повышения эффективности команд.

Echo AI

Echo AI

echoai.com

Echo AI – платформа для анализа взаимодействия с клиентами, основанная на ИИ, помогает организациям лучше понимать и реагировать на отзывы клиентов.

Cordless

Cordless

cordless.io

Cordless — облачная платформа для центров поддержки клиентов, которая предлагает транскрипцию, анализ настроений и интеграции с CRM для улучшения качества обслуживания.

Attention

Attention

attention.tech

Attention — платформа ИИ для повышения эффективности продаж, анализирует данные бесед, автоматизирует задачи CRM и улучшает обучение продавцов.

Allego

Allego

allego.com

Allego — это платформа для обучения и развития команд продаж, предлагающая инструменты для коучинга, видеоуроков и автоматизации задач в продажах.

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Symbl.ai — платформа для анализа разговоров, обеспечивающая транскрипцию и данные в реальном времени для различных отраслей.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma - это AI-помощник для команд, взаимодействующих с клиентами, который автоматически транскрибирует встречи, создает заметки и предоставляет аналитические данные.

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

Ender Turing помогает определить лучших сотрудников в звонках, чатах и видео встречах, предлагая лучшие практики для самообучения и наблюдая за ростом производительности.

Wudpecker

Wudpecker

wudpecker.io

Wudpecker записывает продажи, автоматически генерирует заметки и синхронизирует их с CRM, экономя время на административной работе.

Modjo

Modjo

modjo.ai

Приложение Modjo помогает компаниям анализировать взаимодействия с клиентами и улучшать бизнес-стратегии, предоставляя полезные Insights.

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Scratchpad - это приложение для управления продажами, которое упрощает работу с CRM, улучшает гигиену данных и управляет взаимодействиями с клиентами.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Jiminny помогает коммерческим командам анализировать разговоры с клиентами для повышения производительности и оптимизации продаж.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource предоставляет инструменты для отслеживания звонков, управления лидами и аналитики бизнеса, помогая улучшить маркетинговые стратегии и клиентское взаимодействие.

Spinach

Spinach

spinach.ai

Spinach - это AI-помощник для собраниями, который суммирует разговор и автоматизирует задачи после встреч, поддерживая более 100 языков.

Convin

Convin

convin.ai

Convin — это программное обеспечение для контактных центров с поддержкой ИИ, которое анализирует разговоры с клиентами и улучшает производительность агентов.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex - платформа для анализа звонков, позволяющая отслеживать маркетинговые кампании, улучшать клиентские взаимодействия и оптимизировать бизнес-процессы.

Meetric

Meetric

meetric.com

Мобильное приложение Meetric позволяет записывать, анализировать и оптимизировать продажи на встречах с помощью ИИ, интегрируясь с Teams, Zoom и Google Meet.

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Enthu.ai помогает контактным центрам улучшать доход и удержание клиентов через анализ взаимодействия и коучинг агентов с использованием ИИ.

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai — это платформа для управления доходами, предоставляющая аналитические данные и инструменты для оптимизации продаж и прогнозирования.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza — платформа для отслеживания и оптимизации звонков, которая помогает бизнесам анализировать взаимодействия с клиентами и повышать эффективность маркетинга.

Knowtworthy

Knowtworthy

knowtworthy.com

Knowtworthy — приложение для совместного редактирования и обмена протоколами встреч в реальном времени, помогающее командам вести эффективные собрания.

Equal Time

Equal Time

equaltime.io

Equal Time — это ИИ-ассистент для виртуальных встреч, помогающий включать тихие голоса, вести транскрипцию и улучшать лидерство.

Capturi

Capturi

capturi.ai

Capturi — программное обеспечение ИИ из Скандинавии, автоматизирующее анализ взаимодействий с клиентами и предлагающее решения для улучшения обслуживания.

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

Приложение Zipteams предлагает интеллектуальные комнаты для встреч, обеспечивая команды продаж и поддержки актуальной информацией о клиентах и рекомендации для эффективных встреч.

Traq.ai

Traq.ai

traq.ai

Traq.ai - платформа для анализа продаж, обеспечивающая запись звонков, транскрипцию и AI-анализ для повышения эффективности работы команд.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon.ai - это приложение, обеспечивающее автоматический контроль соответствия и анализ разговоров в реальном времени для отделов продаж и обслуживания клиентов.

Abstrakt

Abstrakt

abstrakt.ai

Abstrakt — это платформа колл-центра, которая направляет агентов в реальном времени, автоматизирует контроль качества и улучшает результаты бизнеса.

AI Rudder

AI Rudder

airudder.com

AI Rudder - приложение для автоматизации голосовых вызовов, позволяющее колл-центрам улучшить обслуживание клиентов и снизить затраты за счет автоматизации рутинных задач.

Gridspace

Gridspace

gridspace.com

Gridspace — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом в области речи и языка, разрабатывающая технологии голосового взаимодействия для контактных центров.

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