Capturi

capturi.ai

Capturi — это ведущее в Скандинавии программное обеспечение для диалогового искусственного интеллекта, предназначенное для автоматического анализа взаимодействия вашей компании с потенциальными клиентами, клиентами и гражданами. Это передовое решение на базе искусственного интеллекта дает вам уникальную информацию, которую можно быстро преобразовать в измеримую ценность. Capturi предлагает три ключевых решения, которые превращают опыт клиентов в ценный актив: Insights предоставляет действенную информацию на основе данных, которая поможет вашей команде полностью раскрыть свой потенциал, повысить удовлетворенность клиентов, повысить их удержание и работать более эффективно. Эти идеи также закладывают основу для автоматизации рабочих процессов. Ассистент выступает в роли второго пилота для ваших агентов, обеспечивая им необходимую информацию для быстрого и точного ответа. Ассистент понимает проблему клиента и предлагает необходимое решение, чтобы агенты были хорошо подготовлены к ответу на звонок. AI-агент обрабатывает рутинные запросы, позволяя вашей команде сосредоточиться на более сложных задачах. Ответы AI Agent основаны на проверенных лучших практиках из ваших прошлых разговоров. Если вы хотите начать разговор с нашей командой и увидеть платформу своими глазами, дверь всегда открыта, поэтому не стесняйтесь зайти на кофе в Ankersgade 12e, 1.tv в Орхусе C, Дания.