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Программное обеспечение для анализа разговоров (CI) записывает, расшифровывает и оценивает звонки по продажам. Тщательно исследуя эти звонки, программное обеспечение CI определяет ключевые слова и темы разговоров, позволяя пользователям быстро переходить к конкретным моментам записанных разговоров о продажах для углубленного анализа. Компании могут использовать программное обеспечение CI для документирования важных обсуждений с потенциальными покупателями, определения потенциально рискованных или несоответствующих требованиям тем разговоров, предоставления рекомендаций новым торговым представителям на основе передового опыта и изучения различных вариантов использования, полученных на основе анализа и расшифровки телефонных звонков по продажам.
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MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord помогает отделам продаж получить более подробную информацию о разговорах с клиентами, чтобы ускорить процесс заключения сделок и автоматизировать обучение. Найдите закономерности для ускорения потока сделок. Оценивайте отдельные звонки по продажам или анализируйте разговоры между командами, чтобы выявить закономерности для более быстрого закрытия сделок, эффективность работы ваших торговых представителей и получить рекомендации о том, что можно улучшить. Персонализированный коучинг с использованием искусственного интеллекта. Персонализированные программы коучинга, созданные с помощью искусственного интеллекта и имитирующие работу ваших самых эффективных продавцов. Отслеживайте прогресс и оценивайте соблюдение программы с помощью расшифровок звонков и искусственного интеллекта. Автоматизация CRM. Создавайте автоматические сводки звонков и сделок, фиксируйте требования клиентов и последующие электронные письма, а также записывайте отзывы клиентов с помощью искусственного интеллекта. Отправьте их в свою CRM или поделитесь ими с нужной командой прямо с панели управления MeetRecord.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai - платформа для анализа разговоров по продажам, предоставляющая коучинг в реальном времени и прогнозирование для повышения эффективности команд продаж.
Modjo
modjo.ai
Миссия Modjo — произвести революцию в работе торговых организаций и стать лидером в области Conversation Intelligence в Европе. Платформа Modjo помогает компаниям улучшать бизнес-стратегию и ее реализацию, обнаруживая ключевую информацию во всех взаимодействиях между клиентами и потенциальными клиентами. Это позволяет компаниям получать представление о том, что происходит на местах, принимать правильные решения и добиваться лучших результатов. Modjo доверяют более 400 европейских компаний, среди них Bouygues Telecom, Doctolib, WorkMotion, PayFit.
Echo AI
echoai.com
Echo AI (ранее известный как Pathlight) меняет способы взаимодействия организаций со своими клиентами с помощью своей революционной платформы Conversation Intelligence. Используя передовой генеративный искусственный интеллект, Echo AI автономно обрабатывает миллионы взаимодействий с клиентами, позволяя компаниям действовать на основе аналитики и аналитики в реальном времени. Это дает возможность не только командам, работающим с клиентами, но и целым организациям понимать каждое взаимодействие с клиентом и действовать в соответствии с ним. Лучшие предприятия наиболее ориентированы на клиента. Это всегда было правдой. Основная причина, по которой стартапы могут быть настолько разрушительными, заключается в том, что они ближе к клиентам и могут быстрее реагировать на их меняющиеся потребности. Однако по мере роста бизнеса возникает парадокс. Чем больше клиентов он приобретает, тем сложнее становится искренне выслушать каждого из них. Чем меньше компания прислушивается, тем больше она колеблется. Вскоре их место занимает новый, более ориентированный на клиента конкурент. Ваши клиенты каждый день говорят вам, чего они хотят. Оно прямо перед вами: в звонках и чатах, в опросах и отзывах. Ответы на каждый ваш вопрос на миллион долларов просто прячутся на виду. До сих пор эти ответы было невозможно найти. В конце концов, ни один человек или команда не могут физически и анализировать каждое взаимодействие с клиентом. Появление генеративного искусственного интеллекта все изменило. Мы создали Echo AI, потому что увидели, что наконец-то существует технология, позволяющая решить эту проблему. Наша миссия — дать вам возможность быть бесконечно ориентированными на клиента, независимо от того, есть ли у вас 10 или 10 миллионов клиентов. Мы создали Echo AI с нуля, чтобы использовать возможности искусственного интеллекта, чтобы вы могли слушать, учиться и реагировать на каждого клиента так же внимательно, как и в самом начале. Как и персональные компьютеры, это своего рода развитие человечества, которое может произойти только с технологическим прорывом, и эта возможность теперь вполне достижима. Как основатель стартапа, вы можете поговорить с каждым клиентом. Echo AI позволяет руководителям компаний из списка Fortune 500 делать то же самое. Представьте, что вы принимаете каждое решение, основываясь на уверенности в том, что вы знаете, чего хотят миллионы клиентов.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на своей работе. От общих собраний до обновлений проекта — Rewatch предоставляет всю необходимую вашей команде информацию прямо под рукой. Оставайтесь на связи, сотрудничайте быстрее и продвигайте работу вперед с Rewatch.
Simpleem
simpleem.com
Simpleem — это программное обеспечение на базе искусственного интеллекта (веб-платформа или API), которое помогает предприятиям – определять потенциальных клиентов в 3 раза быстрее с помощью оценки прогнозирования на основе искусственного интеллекта — закрывать больше сделок на 35 % — увеличивать удержание и дополнительные продажи до 40 %. Оно обеспечивает двухминутный интерактивный анализ взаимодействие людей во время деловых видеозвонков, измерение вовлеченности и установление уровня взаимопонимания с аудиторией. Используя более 1 миллиарда визуальных и звуковых параметров, Simpleem выстраивает высокоточные корреляции (с точностью до 94%) между поведением и результатами. Вы получаете аналитическую информацию о переговорах, которая позволяет компаниям улучшить свои показатели и добиться успеха. Интеграция Simpleem с Zoom, Webex или Zapier занимает до 5 минут, а затем AI-система: - прогнозирует вероятность закрытия сделки - выстраивает корреляции между поведением и результатом встречи - показывает красные флажки и возможности, уровень вовлеченности и голосовой анализ - предоставляет всю полезную информацию с помощью видеоплеера и расшифровки. Simpleem помогает клиентам из различных отраслей по всему миру (США, Латинская Америка, Европа, Ближний Восток и Африка, Индия) улучшить процесс продаж, добиться успеха среди клиентов и привлечь таланты с помощью удаленного формата, что делает видеосвязь намного более эффективной, как в человек. Для получения дополнительной информации посетите https://simpleem.com/.
Avoma
avoma.com
Avoma - это AI-помощник для команд, взаимодействующих с клиентами, который автоматически транскрибирует встречи, создает заметки и предоставляет аналитические данные.
Kixie
kixie.com
Kixie — платформа для продаж, автоматизирующая звонки и SMS, интегрируется с CRM и предоставляет функции для повышения эффективности работы команд.
Fathom
fathom.video
Fathom — это ИИ-для записи и суммирования встреч, транскрибирования разговоров и автоматической синхронизации задач с CRM-системами.
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad - это приложение для управления продажами, которое упрощает работу с CRM, улучшает гигиену данных и управляет взаимодействиями с клиентами.
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai - платформа для анализа продаж, обеспечивающая запись звонков, транскрипцию и AI-анализ для повышения эффективности работы команд.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы помогаем вам составить последующие электронные письма и подготовиться к завтрашним звонкам. CSM во всем мире испытывают меньше стресса, используя UpdateAI, и впервые обнаруживают, что они выигрывают войну с административной работой.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли координировать работу команд и обеспечивать их подотчетность, предоставляя неопровержимую информацию. Платформа включает в себя 3 модуля — расширенную аналитику RevBI, обзор и управление сделками и прогнозную аналитику и управление — и построена на встроенном хранилище, которое предварительно связывает данные о продажах, CRM и сторонние данные, преобразуя их в почти мгновенную информацию без каких-либо дополнительных затрат. готовые визуализации. Гибкость платформы и простота создания пользовательских метрик обеспечивают беспрепятственное внедрение, повышают предсказуемость и точность прогнозов, а также дают командам RevOps возможность активно улучшать показатели доходов. BoostUp.ai — лидер Forrester High Performance, G2 RevOps и Intelligence. Ведущие компании, включая TripActions, Lucid, Sisense, Branch, ContentSquare, Windstream, Degreed и Udemy, доверяют BoostUp.ai для обеспечения предсказуемого дохода и роста.
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен для повышения производительности представителей на собраниях и достижения квот в команде.
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker записывает ваши звонки по продажам, создает высококачественные заметки и синхронизирует их с вашей CRM. Автоматически. Wudpecker повышает вашу производительность за счет: - Автоматического создания заметок из слов клиента. - Экономия более 5 часов в неделю на административной работе, например, ручное обновление CRM с помощью заметок, элементов действий и т. д. - Воспроизведение успешных процессов продаж с использованием тщательно разработанных шаблонов встреч. Элитные отделы продаж используют Wudpecker, чтобы печатать меньше и продавать больше.
Convin
convin.ai
Convin — это программное обеспечение для контактных центров с поддержкой ИИ, которое анализирует разговоры с клиентами и улучшает производительность агентов.
Zipteams
zipteams.com
Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в режиме реального времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI помогает контактным центрам повысить доходы и удержать клиентов благодаря аналитике, основанной на искусственном интеллекте. Enthu.AI обеспечивает 100% мониторинг разговоров с клиентами, автоматически выявляет важные взаимодействия и помогает командам по обеспечению качества повысить производительность агентов посредством персонализированного и точного обучения и обучения. Enthu.AI, подходящий как для функций получения прибыли, так и для поддержки, помогает оптимизировать производительность агентов, что приводит к измеримому повышению эффективности контроля качества звонков, показателя удовлетворенности клиентов, адаптации новых агентов, а также времени на обучение и коучинг агентов, что в конечном итоге влияет на доход. Для получения дополнительной информации посетите https://enthu.ai.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt — это платформа колл-центра, которая направляет операторов в режиме реального времени, устраняет субъективность и автоматизирует контроль качества при каждом звонке, чтобы напрямую улучшить результаты вашего бизнеса. Устраните неопределенность при звонках и дайте своим агентам возможность работать в режиме реального времени.
Verint
verint.com
Verint - платформа для управления взаимодействием с клиентами, позволяющая собирать и анализировать данные, улучшая качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.
Capturi
capturi.ai
Capturi — это ведущее в Скандинавии программное обеспечение для диалогового искусственного интеллекта, предназначенное для автоматического анализа взаимодействия вашей компании с потенциальными клиентами, клиентами и гражданами. Это передовое решение на базе искусственного интеллекта дает вам уникальную информацию, которую можно быстро преобразовать в измеримую ценность. Capturi предлагает три ключевых решения, которые превращают опыт клиентов в ценный актив: Insights предоставляет действенную информацию на основе данных, которая поможет вашей команде полностью раскрыть свой потенциал, повысить удовлетворенность клиентов, повысить их удержание и работать более эффективно. Эти идеи также закладывают основу для автоматизации рабочих процессов. Ассистент выступает в роли второго пилота для ваших агентов, обеспечивая им необходимую информацию для быстрого и точного ответа. Ассистент понимает проблему клиента и предлагает необходимое решение, чтобы агенты были хорошо подготовлены к ответу на звонок. AI-агент обрабатывает рутинные запросы, позволяя вашей команде сосредоточиться на более сложных задачах. Ответы AI Agent основаны на проверенных лучших практиках из ваших прошлых разговоров. Если вы хотите начать разговор с нашей командой и увидеть платформу своими глазами, дверь всегда открыта, поэтому не стесняйтесь зайти на кофе в Ankersgade 12e, 1.tv в Орхусе C, Дания.
Ender Turing
enderturing.com
Эндер Тьюринг определяет лучших специалистов по звонкам, чатам и видеоконференциям. Используйте его, чтобы предоставить каждому сотруднику лучшие практики лучших сотрудников для самообучения и наблюдения за ростом производительности. Эндер Тьюринг ведет ваши отделы продаж и обслуживания клиентов к увеличению доходов и улучшению обслуживания клиентов.
Voyc
voyc.ai
Voyc позволяет регулируемым фирмам проверять 100% взаимодействий контакт-центра с нашим программным обеспечением искусственного интеллекта для анализа речи, помогая повысить операционную эффективность, улавливать жалобы, выявлять уязвимых клиентов и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. В условиях растущего давления со стороны регулирующих органов и недоверия потребителей для компаний финансовых услуг стало обязательным отслеживать 100% взаимодействий с клиентами. Это слишком знакомая задача: как компании могут гарантировать, что 100% звонков клиентов эффективно отслеживаются для обеспечения качества, масштабируемым, экономичным и объективно точным способом? Voyc помогает компаниям автоматически выявлять взаимодействия, имеющие нормативное значение, такие как жалобы и уязвимые клиенты, указывает на вызовы, требующие особого внимания, повышает производительность агентов и автоматизирует рабочие процессы контроля качества. Обещая быстрое внедрение, простоту использования и безопасность банковского уровня, Voyc готов произвести революцию в ваших процессах обеспечения качества.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции собраний и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лидерство. Подробности встречи можно просмотреть позже с помощью ее стенограммы, доступной для поиска и обмена. Получите представление о стоимости вашей встречи с оценкой понесенных затрат. Используйте ледоколы, таймеры встреч и раунды, чтобы оживить ваши встречи. Начните бесплатно сегодня! www.equaltime.io Компания Equal Time, основанная в 2021 году двумя женщинами, работающими в сфере технологий, быстро выросла и теперь включает в себя команду преданных своему делу и талантливых людей, которые увлечены повышением производительности и инклюзивности в цифровом рабочем пространстве. Наша миссия Equal Time ясна: мы стремимся революционизировать способы взаимодействия и сотрудничества команд на виртуальных встречах, способствуя развитию культуры равенства и эффективности. Обеспечивая четкое общение, тщательное ведение учета и более справедливое участие, Equal Time дает командам возможность преуспевать в современном цифровом рабочем пространстве.
Spinach
spinach.ai
Spinach - это AI-помощник для собраниями, который суммирует разговор и автоматизирует задачи после встреч, поддерживая более 100 языков.
Convirza
convirza.com
Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных взаимодействий, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные алгоритмы для оценки качества потенциальных клиентов, измерения конверсий и принятия мер с помощью полностью автоматизированного маркетинга. Мы помогаем опытным маркетологам принимать более эффективные решения, улучшать показатели закрытия и качество обслуживания клиентов, одновременно увеличивая доход. Мы обслуживаем ведущие национальные и международные бренды в сфере автомобилестроения, здравоохранения, гостиничного бизнеса, бытовых и финансовых услуг. Разработанные для предприятий любого размера, средств массовой информации/издательских агентств, колл-центров и т. д., мы предоставляем решения для записи звонков и обработки данных, которые помогают отслеживать и анализировать звонки, чтобы понять намерения и поведение звонящего. Недавно компания выпустила революционную платформу оптимизации маркетинга звонков в своей штаб-квартире в Силикон-Слоупс, штат Юта.
Knowtworthy
knowtworthy.com
Встречи — отстой. Но им это не обязательно. Knowtworthy предоставляет функции повышения продуктивности совещаний, такие как обмен протоколами в реальном времени и совместное редактирование, которые помогут вам и вашей команде проводить эффективные собрания.
Meetric
meetric.com
Легко и эффективно записывайте, анализируйте и оптимизируйте встречи по продажам с помощью искусственного интеллекта для увеличения доходов и получения ценной информации. Просто подключайтесь к Teams, Zoom или Google Meet или поднимитесь на новый уровень, используя нашу платформу для встреч, созданную для продаж.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace — мировой лидер в области речевого и языкового искусственного интеллекта. Мы учим машины понимать и говорить на человеческом языке. Мы обрабатываем миллиарды минут речевых данных в год и являемся пионерами в области голосовых технологий и генеративного искусственного интеллекта, применяемого к языку. Gridspace — компания, занимающаяся прикладным искусственным интеллектом, и создательница Grace. Мы создаем полезные голосовые технологии и программное обеспечение искусственного интеллекта для контакт-центров. Мы обслуживаем ведущие контакт-центры уже более десяти лет.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder — компания-разработчик программного обеспечения, которая использует возможности голосовой автоматизации ИИ для повышения качества обслуживания клиентов. Благодаря голосовым помощникам на базе искусственного интеллекта ваш колл-центр сможет совершать качественные звонки, похожие на человеческие, с молниеносной скоростью, автоматически собирая и анализируя данные, чтобы охватить и активировать больше клиентов. AI Rudder помогает колл-центрам сократить расходы за счет автоматизации повторяющихся задач и снижения нагрузки на операторов. Это позволяет агентам сосредоточиться на вещах, которые могут делать только люди. В долгосрочной перспективе AI Rudder стремится переосмыслить будущее делового общения.
MightyCall
mightycall.com
MightyCall - это система виртуальной телефонной связи для бизнеса, предлагающая функции управления звонками, записи и интеграции с CRM.
Allego
allego.com
Allego — это платформа для обучения и развития команд продаж, предлагающая инструменты для коучинга, видеоуроков и автоматизации задач в продажах.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Aviso
aviso.com
Aviso AI — это интегрированная платформа для получения доходов, которая помогает современным торговым организациям и отделам по работе с доходами заключать больше сделок, стимулировать рост доходов и снижать риски с помощью запатентованных рекомендаций по искусственному интеллекту. Являясь лидером отрасли в области решений для управления доходами на основе искусственного интеллекта, Aviso AI является единственным игроком, предлагающим наиболее полный набор интеллектуальных инструментов и решений для отделов продаж, маркетинга и работы с клиентами, которые раскрывают скрытые возможности получения дохода от каждого клиента. Платформу Aviso AI можно разделить на шесть основных направлений: 1) Прогнозирование 2) Анализ сделок 3) Анализ активности и отношений 4) Разговорный интеллект. 5) GTM и сотрудничество с клиентами. 6) Автоматизация CRM. Наша платформа является гибкой и масштабируемой для настройки любой сложной иерархии клиентов. Руководители продаж, менеджеры и представители — все получают выгоду от использования нашего инструмента управления воронкой продаж, прогнозирования, сотрудничества в сделках и интерактивного анализа. С помощью Aviso отделы продаж могут ставить цели, унифицировать прогнозы, вести сделки и корректировать курс для достижения успеха. В эпоху виртуальных продаж отделы продаж заслуживают платформу, которая позволит им добиться успеха, работая удаленно. Платформа Aviso, основанная на передовых технологиях Auto-ML, NLP и глубокой базе данных временных рядов, сочетает в себе лучшие возможности человеческого и искусственного интеллекта для управления продажами. Такие компании, как Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye, добились отличных результатов с помощью Aviso, например, увеличения количества выигрышей в сделках в среднем на 20%. Найдите свой настоящий север дохода с помощью Aviso AI.
CallRail
callrail.com
CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.
CallSource
callsource.com
CallSource предоставляет инструменты для отслеживания звонков, управления лидами и аналитики бизнеса, помогая улучшить маркетинговые стратегии и клиентское взаимодействие.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai – это платформа для аналитики разговоров, анализирующая взаимодействия с клиентами через телефонные звонки, встречи и электронную почту.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai - инструмент AI для транскрипции звонков, анализа бесед и создания отчетов, помогающий продавцам улучшать взаимодействие с клиентами.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai - это AI помощник, который автоматически записывает, транскрибирует и упрощает заметки во время собраний с интеграцией в популярные платформы.
Gong.io
gong.io
Gong.io — платформа для анализа взаимодействия с клиентами, помогающая улучшить процессы продаж и прогнозирование доходов с помощью ИИ.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings - платформа для видеовстреч с ИИ, автоматизирующая рабочие процессы продаж и анализирующая данные для повышения эффективности взаимодействия с клиентами.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai, лидер в области обеспечения соответствия требованиям и анализа разговоров на базе искусственного интеллекта, является единственным решением на рынке, обеспечивающим анализ разговоров в режиме реального времени и автоматическое соблюдение требований для отделов продаж и обслуживания клиентов. Gryphon направляет каждый разговор с помощью аналитики в реальном времени, чтобы обеспечить лучший в своем классе опыт как для агентов, так и для конечных пользователей. Запатентованный механизм соответствия Gryphon автоматически проверяет все исходящие сообщения на соответствие TCPA, спискам сборов, государственным, федеральным и другим спискам «Не звонить», чтобы предприятия могли увеличивать прибыль, избегая при этом дорогостоящих сборов за несоблюдение требований. Способность Gryphon находиться на пути вызова предоставляет рекомендации и необходимый контент в режиме реального времени с помощью произнесенных ключевых слов, а также дает агентам немедленную информацию о качестве вызова посредством расширенного анализа настроений. Gryphon.ai предоставляет возможность каждый раз создавать идеальный разговор!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Invoca
invoca.com
Invoca — это платформа для управления доходами, которая объединяет команды маркетинга и продаж, помогая им отслеживать и оптимизировать путь к покупке для увеличения доходов. Используя комплексную платформу управления доходами с глубокой интеграцией с ведущими технологическими платформами, отделы по сбору доходов могут лучше связать свои платные медиа-инвестиции напрямую с доходом, улучшить цифровое взаимодействие и обеспечить лучший опыт покупателей для увеличения продаж. Благодаря Invoca ведущие потребительские бренды, в том числе AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha и Verizon, получают невероятные результаты, основанные на неоспоримых данных. Invoca привлекла $184 млн от ведущих венчурных капиталистов, включая Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнеры по развитию и Salesforce Ventures. Invoca помогает компаниям стимулировать рост доходов, получая новые данные от звонков, что позволяет им приобретать и удерживать больше клиентов за меньшие деньги. С платформой управления доходами Invoca компании добиваются невероятных результатов: * Маркетинговые команды, подобные команде Rogers Communications, повышают качество потенциальных клиентов и снижают затраты на привлечение на 82 %. * Контакт-центры, подобные центру MoneySolver, повышают производительность агентов и коэффициент конверсии на 100 %. * Компании с несколькими офисами, такие как Renewal by Andersen, увеличивают количество встреч, назначенных по телефону, почти на 50 %.
Marchex
marchex.com
Marchex - платформа для анализа звонков, позволяющая отслеживать маркетинговые кампании, улучшать клиентские взаимодействия и оптимизировать бизнес-процессы.
Aircall
aircall.io
Aircall — облачная платформа для общения с клиентами, интегрирующая управление вызовами и аналитику с популярными CRM.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone — облачное решение для бизнес-коммуникаций, объединяющее звонки, сообщения и управление контактами на одной платформе для оптимизации работы команды.
Otter
otter.ai
Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.
Outreach
outreach.io
Outreach - платформа для автоматизации продаж, помогающая командам оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами и управление сделками.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft - платформа для автоматизации процессов продаж, интегрируется с CRM, оптимизирует взаимодействие с клиентами и улучшает управление трубопроводом.
Balto
balto.ai
Balto - платформа AI, помогающая колл-центрам улучшать общение с клиентами с помощью анализа звонков и мгновенных рекомендаций.
Jiminny
jiminny.com
Jiminny помогает коммерческим командам анализировать разговоры с клиентами для повышения производительности и оптимизации продаж.
EvaluAgent
evaluagent.com
Каждое взаимодействие имеет значение, когда речь идет о понимании, повышении и дифференциации качества обслуживания клиентов (CX). EvaluAgent помогает вам улучшить CX, анализируя 100 % взаимодействий — от звонков и электронных писем до веб-чатов, заявок и социальных сетей. Ни один камень не остается на камне, предоставляя вам полезную информацию, которой можно поделиться с вашей организацией, и возможность сосредоточить усилия по обеспечению качества на обязательных для мониторинга взаимодействиях и разработке агентов. EvaluAgent помогает предприятиям по всему миру: * Преодолеть разрыв в понимании Определите взаимодействия, которые необходимо отслеживать, со 100-процентным охватом по всем каналам, извлекайте ценную информацию с помощью анализа настроений и визуализируйте прогресс с помощью содержательных информационных панелей. * Улучшить подход к обеспечению качества Уменьшите предвзятость выбора с помощью автоматического назначения взаимодействий, используйте проверенные системы показателей и автоматизируйте оценку качества с помощью SmartScore. * Обеспечить ощутимые улучшения CX. Интегрируйтесь с множеством лучших в своем классе платформ WFM и помогайте агентам совершенствоваться, объединяя коучинг, обучение и отчетность для создания действительно объединенного подхода. * Привлекать и мотивировать своих агентов Предоставьте агентам прозрачный доступ к их собственным данным и целям, геймифицируйте признание и вознаграждения, а также продвигайте двустороннюю связь — и все это на одной платформе. Воспринимайте Evaluagent как второго пилота отдела контроля качества с использованием искусственного интеллекта. Используйте аналитику каждого взаимодействия, чтобы понять, улучшить и дифференцировать качество обслуживания клиентов в масштабе, не забывая при этом о ценности человеческого общения.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk - облачное программное обеспечение для бизнес-звонков, обеспечивающее интеграцию CRM, автоматизацию задач и управление вызовами.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek - ИИ-помощник для встреч, который автоматически записывает и транскрибирует обсуждения, выделяет ключевые моменты и упрощает доступ к материалам собраний.
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