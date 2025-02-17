Программное обеспечение для анализа разговоров - Самые популярные приложения - Эсватини

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Программное обеспечение для анализа разговоров (CI) записывает, расшифровывает и оценивает звонки по продажам. Тщательно исследуя эти звонки, программное обеспечение CI определяет ключевые слова и темы разговоров, позволяя пользователям быстро переходить к конкретным моментам записанных разговоров о продажах для углубленного анализа. Компании могут использовать программное обеспечение CI для документирования важных обсуждений с потенциальными покупателями, определения потенциально рискованных или несоответствующих требованиям тем разговоров, предоставления рекомендаций новым торговым представителям на основе передового опыта и изучения различных вариантов использования, полученных на основе анализа и расшифровки телефонных звонков по продажам.
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MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord помогает отделам продаж получить более подробную информацию о разговорах с клиентами, чтобы ускорить процесс заключения сделок и автоматизировать обучение. Найдите закономерности для ускорения потока сделок. Оценивайте отдельные звонки по продажам или анализируйте разговоры между командами, чтобы выявить закономерности для более быстрого закрытия сделок, эффективность работы ваших торговых представителей и получить рекомендации о том, что можно улучшить. Персонализированный коучинг с использованием искусственного интеллекта. Персонализированные программы коучинга, созданные с помощью искусственного интеллекта и имитирующие работу ваших самых эффективных продавцов. Отслеживайте прогресс и оценивайте соблюдение программы с помощью расшифровок звонков и искусственного интеллекта. Автоматизация CRM. Создавайте автоматические сводки звонков и сделок, фиксируйте требования клиентов и последующие электронные письма, а также записывайте отзывы клиентов с помощью искусственного интеллекта. Отправьте их в свою CRM или поделитесь ими с нужной командой прямо с панели управления MeetRecord.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе данных. CTM интегрируется с основными инструментами, которые маркетологи используют каждый день, такими как Google Ads and Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom и Facebook. CTM была одним из первых поставщиков услуг отслеживания звонков и по-прежнему принадлежит ее основателям, мужу и жене, Тодду и Лоре Фишер. CallTrackingMetrics из года в год признается лидером отрасли ведущими изданиями по программному обеспечению, такими как G2 и Capterra, и регулярно получает признание за свой рост и инновационную культуру.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — это платформа диалогового анализа, которая помогает отделам продаж повысить производительность и снизить затраты на приобретение. Этот инструмент дает торговым представителям подсказки в режиме реального времени во время разговора, чтобы помочь им лучше привлекать клиентов. Платформа дает менеджерам и торговым представителям возможность видеть каждый звонок с помощью подробной аналитики звонков, включая эмоции, возражения, намерения и т. д.
Modjo
modjo.ai
Миссия Modjo — произвести революцию в работе торговых организаций и стать лидером в области Conversation Intelligence в Европе. Платформа Modjo помогает компаниям улучшать бизнес-стратегию и ее реализацию, обнаруживая ключевую информацию во всех взаимодействиях между клиентами и потенциальными клиентами. Это позволяет компаниям получать представление о том, что происходит на местах, принимать правильные решения и добиваться лучших результатов. Modjo доверяют более 400 европейских компаний, среди них Bouygues Telecom, Doctolib, WorkMotion, PayFit.
Echo AI
echoai.com
Echo AI (ранее известный как Pathlight) меняет способы взаимодействия организаций со своими клиентами с помощью своей революционной платформы Conversation Intelligence. Используя передовой генеративный искусственный интеллект, Echo AI автономно обрабатывает миллионы взаимодействий с клиентами, позволяя компаниям действовать на основе аналитики и аналитики в реальном времени. Это дает возможность не только командам, работающим с клиентами, но и целым организациям понимать каждое взаимодействие с клиентом и действовать в соответствии с ним. Лучшие предприятия наиболее ориентированы на клиента. Это всегда было правдой. Основная причина, по которой стартапы могут быть настолько разрушительными, заключается в том, что они ближе к клиентам и могут быстрее реагировать на их меняющиеся потребности. Однако по мере роста бизнеса возникает парадокс. Чем больше клиентов он приобретает, тем сложнее становится искренне выслушать каждого из них. Чем меньше компания прислушивается, тем больше она колеблется. Вскоре их место занимает новый, более ориентированный на клиента конкурент. Ваши клиенты каждый день говорят вам, чего они хотят. Оно прямо перед вами: в звонках и чатах, в опросах и отзывах. Ответы на каждый ваш вопрос на миллион долларов просто прячутся на виду. До сих пор эти ответы было невозможно найти. В конце концов, ни один человек или команда не могут физически и анализировать каждое взаимодействие с клиентом. Появление генеративного искусственного интеллекта все изменило. Мы создали Echo AI, потому что увидели, что наконец-то существует технология, позволяющая решить эту проблему. Наша миссия — дать вам возможность быть бесконечно ориентированными на клиента, независимо от того, есть ли у вас 10 или 10 миллионов клиентов. Мы создали Echo AI с нуля, чтобы использовать возможности искусственного интеллекта, чтобы вы могли слушать, учиться и реагировать на каждого клиента так же внимательно, как и в самом начале. Как и персональные компьютеры, это своего рода развитие человечества, которое может произойти только с технологическим прорывом, и эта возможность теперь вполне достижима. Как основатель стартапа, вы можете поговорить с каждым клиентом. Echo AI позволяет руководителям компаний из списка Fortune 500 делать то же самое. Представьте, что вы принимаете каждое решение, основываясь на уверенности в том, что вы знаете, чего хотят миллионы клиентов.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на своей работе. От общих собраний до обновлений проекта — Rewatch предоставляет всю необходимую вашей команде информацию прямо под рукой. Оставайтесь на связи, сотрудничайте быстрее и продвигайте работу вперед с Rewatch.
Simpleem
simpleem.com
Simpleem — это программное обеспечение на базе искусственного интеллекта (веб-платформа или API), которое помогает предприятиям – определять потенциальных клиентов в 3 раза быстрее с помощью оценки прогнозирования на основе искусственного интеллекта — закрывать больше сделок на 35 % — увеличивать удержание и дополнительные продажи до 40 %. Оно обеспечивает двухминутный интерактивный анализ взаимодействие людей во время деловых видеозвонков, измерение вовлеченности и установление уровня взаимопонимания с аудиторией. Используя более 1 миллиарда визуальных и звуковых параметров, Simpleem выстраивает высокоточные корреляции (с точностью до 94%) между поведением и результатами. Вы получаете аналитическую информацию о переговорах, которая позволяет компаниям улучшить свои показатели и добиться успеха. Интеграция Simpleem с Zoom, Webex или Zapier занимает до 5 минут, а затем AI-система: - прогнозирует вероятность закрытия сделки - выстраивает корреляции между поведением и результатом встречи - показывает красные флажки и возможности, уровень вовлеченности и голосовой анализ - предоставляет всю полезную информацию с помощью видеоплеера и расшифровки. Simpleem помогает клиентам из различных отраслей по всему миру (США, Латинская Америка, Европа, Ближний Восток и Африка, Индия) улучшить процесс продаж, добиться успеха среди клиентов и привлечь таланты с помощью удаленного формата, что делает видеосвязь намного более эффективной, как в человек. Для получения дополнительной информации посетите https://simpleem.com/.
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разговорах и информацию, чтобы помочь представителям сократить циклы продаж и порадовать больше клиентов. С помощью Avoma вы можете автоматически записывать все ваши встречи, получать полные стенограммы и сводные заметки, а также полезную информацию, синхронизированную непосредственно с вашей CRM. Просматривайте звонки и встречи быстрее, осуществляя поиск непосредственно в стенограммах и используя идентифицированные темы, чтобы найти именно то, что вы ищете. Avoma легко интегрируется с вашими любимыми инструментами.
Kixie
kixie.com
Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на номера из вашей CRM (или любой веб-страницы в Google Chrome) одним щелчком мыши, при этом каждое взаимодействие автоматически записывается в вашу CRM. Расширение Kixie PowerCall Chrome позволяет отделам продаж и другим отделам, работающим с клиентами, повысить производительность с помощью набора расширенных функций звонков и текстовых сообщений. Kixie автоматически распознает номера телефонов на любой веб-странице, которую вы посещаете в Chrome, и размещает кнопку вызова рядом с каждым номером для набора номера одним щелчком мыши. Звонки, текстовые сообщения, распоряжения и действия автоматически регистрируются в вашей CRM, что практически устраняет необходимость в утомительном ручном ведении учета, которое замедляет работу продавцов в их повседневной деятельности. Особенности включают в себя: • PowerDial через списки контактов автоматически. Повысьте производительность в десять раз, набирая до 10 номеров одновременно с помощью многоканального PowerDialer • Расширенная функция локального присутствия на основе искусственного интеллекта позволяет пользователям звонить с номера с тем же кодом города, что и у человека, которому они звонят.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает путем записи, расшифровки, выделения и обобщения ключевых моментов, обсуждавшихся во время встреч. После встречи Fathom предоставляет резюме, которые готовы в течение короткого периода времени после окончания встречи. Помимо расшифровки и резюме, Fathom также предлагает возможность делиться отрывками из определенных частей встреч, что может быть полезно для предоставления контекста коллегам или заинтересованные стороны. Дополнительно расширяя свою функциональность, Fathom автоматически синхронизирует сводки встреч и задачи с программным обеспечением управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), экономя пользователям значительное время на задачах по вводу данных после встречи. Fathom разработан с учетом совместимости с несколькими платформами и языками видеоконференцсвязи, в настоящее время поддерживает 28 языков, на которых говорят во всем мире, что делает его гибким инструментом для международных команд или предприятий. Этот инструмент также интегрируется с различными популярными инструментами на рабочем месте, позволяя пользователям легко копировать/вставлять сводки и элементы действий в Slack, Google Docs, Gmail или другие программы управления задачами. Отзывы клиентов подчеркивают эффективность инструмента, простоту использования и его способность повышать производительность и общее участие в беседах во время встреч.
Scratchpad
scratchpad.com
Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта платформа анализа разговоров Traq.ai извлекает ориентированную на покупателя и выгодную сделку информацию из каждого звонка и связывает ее прямо с вашей CRM. Будучи независимым от платформы помощником по продажам с искусственным интеллектом, совместимым с любым VoIP-телефоном и инструментом для онлайн-встреч, Traq.ai делает каждого члена команды более продуктивным и эффективным с каждым днем. Будучи платформой для повышения эффективности продаж и обучения, Traq.ai раскрывает проблемы вашей команды, чтобы вы могли оптимизировать обучение и добиться высочайшего уровня производительности. Прозрачные, конкурентоспособные цены, включая бесплатную опцию.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы помогаем вам составить последующие электронные письма и подготовиться к завтрашним звонкам. CSM во всем мире испытывают меньше стресса, используя UpdateAI, и впервые обнаруживают, что они выигрывают войну с административной работой.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли координировать работу команд и обеспечивать их подотчетность, предоставляя неопровержимую информацию. Платформа включает в себя 3 модуля — расширенную аналитику RevBI, обзор и управление сделками и прогнозную аналитику и управление — и построена на встроенном хранилище, которое предварительно связывает данные о продажах, CRM и сторонние данные, преобразуя их в почти мгновенную информацию без каких-либо дополнительных затрат. готовые визуализации. Гибкость платформы и простота создания пользовательских метрик обеспечивают беспрепятственное внедрение, повышают предсказуемость и точность прогнозов, а также дают командам RevOps возможность активно улучшать показатели доходов. BoostUp.ai — лидер Forrester High Performance, G2 RevOps и Intelligence. Ведущие компании, включая TripActions, Lucid, Sisense, Branch, ContentSquare, Windstream, Degreed и Udemy, доверяют BoostUp.ai для обеспечения предсказуемого дохода и роста.
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен для повышения производительности представителей на собраниях и достижения квот в команде.
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker записывает ваши звонки по продажам, создает высококачественные заметки и синхронизирует их с вашей CRM. Автоматически. Wudpecker повышает вашу производительность за счет: - Автоматического создания заметок из слов клиента. - Экономия более 5 часов в неделю на административной работе, например, ручное обновление CRM с помощью заметок, элементов действий и т. д. - Воспроизведение успешных процессов продаж с использованием тщательно разработанных шаблонов встреч. Элитные отделы продаж используют Wudpecker, чтобы печатать меньше и продавать больше.
Convin
convin.ai
Convin — это программное обеспечение контакт-центра на базе искусственного интеллекта, которое использует аналитику разговоров для записи, расшифровки и анализа разговоров с клиентами. Convin поддерживает омниканальные контакт-центры и проводит аудит качества звонков, чатов и электронной почты. Это универсальное решение, позволяющее утроить производительность вашего контакт-центра за счет комплексного улучшения работы агентов, повышения качества обслуживания клиентов и увеличения рентабельности инвестиций в контакт-центр. Ключевые продукты Convin: 1. Система управления качеством. Это универсальное решение для прослушивания звонков, рандомизатора (для выборки), аудита звонков и создания индивидуальных отчетов. Оставляйте аудио- и видеокомментарии для интуитивной обратной связи и оперативную автоматическую отправку отчетов и отзывов. 2. Автоматизированный контроль качества. Устраните случайную выборку, человеческую предвзятость и неточную оценку с помощью автоматического контроля качества. Отслеживайте каждый разговор, включая звонки, чаты и электронную почту, чтобы оценить эффективность работы агентов и назначить обучение. 3. Система управления обучением. Используйте обучение агентов с помощью надежной LMS, включающей ручное обучение, базу знаний, оценки и курсы. Создавайте индивидуальные оценки для агентов, обогащайте базу знаний необходимой информацией и отслеживайте участие агентов в сеансах коучинга. 4. Автоматизированное обучение. Поднимите обучение в колл-центре на ступеньку выше с помощью целевого однорангового автоматизированного обучения. Контролируйте учебные занятия в колл-центре, которые автоматически назначаются искусственным интеллектом на основе разговоров с наиболее эффективными операторами. Сократите время адаптации агентов на 60 % и увеличьте годовую рентабельность инвестиций в колл-центр. 5. Анализ поведения во время разговора. Отслеживайте и анализируйте тенденции выигрыша и проигрыша, лежащие в основе взаимодействия агента и клиента, и используйте поведение звонков, действия и фразы для заключения большего количества выгодных деловых сделок. Воспроизводите выигрышное поведение и устраняйте проигрышное поведение, чтобы вести успешный и развивающийся бизнес. 6. Аналитика клиентов. Раскройте скрытую информацию во время звонков клиентам, используя аналитику клиентов. Найдите ключевые слова и фразы, которые привели к выигранным и проигранным сделкам. Слушайте разговоры с клиентами, чтобы узнать о конкурентах, целях, характеристиках продукта, конкуренции и настроениях. 7. Аналитика разговора. Высвобождайте скрытые сокровищницы ценной информации за каждым разговором агента с клиентом. Получайте ценную информацию для принятия большего количества стратегических решений и достижения бизнес-результатов. Сократите количество повторяющихся и избыточных задач, таких как ведение заметок, ввод данных и т. д.
Zipteams
zipteams.com
Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в режиме реального времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI помогает контактным центрам повысить доходы и удержать клиентов благодаря аналитике, основанной на искусственном интеллекте. Enthu.AI обеспечивает 100% мониторинг разговоров с клиентами, автоматически выявляет важные взаимодействия и помогает командам по обеспечению качества повысить производительность агентов посредством персонализированного и точного обучения и обучения. Enthu.AI, подходящий как для функций получения прибыли, так и для поддержки, помогает оптимизировать производительность агентов, что приводит к измеримому повышению эффективности контроля качества звонков, показателя удовлетворенности клиентов, адаптации новых агентов, а также времени на обучение и коучинг агентов, что в конечном итоге влияет на доход. Для получения дополнительной информации посетите https://enthu.ai.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt — это платформа колл-центра, которая направляет операторов в режиме реального времени, устраняет субъективность и автоматизирует контроль качества при каждом звонке, чтобы напрямую улучшить результаты вашего бизнеса. Устраните неопределенность при звонках и дайте своим агентам возможность работать в режиме реального времени.
Verint
verint.com
Verint помогает самым знаковым мировым брендам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, объединяя работу, данные и опыт в рамках всего предприятия. Благодаря такому подходу бренды могут ориентироваться и процветать, адаптируясь к будущему работы, устраняя неэффективность, создаваемую организационными хранилищами и хранилищами данных, и последовательно предоставляя дифференцированный опыт в масштабе при каждом взаимодействии. Решения Verint помогают брендам ликвидировать разрыв, возникающий из-за нехватки ресурсов, необходимых для предоставления услуг, отвечающих ожиданиям клиентов. Устранение этого разрыва в возможностях взаимодействия™ помогает им построить долгосрочные отношения с клиентами и добиться реальных результатов в бизнесе. Платформа взаимодействия с клиентами Verint использует последние достижения в области искусственного интеллекта и аналитики, открытой интеграции и науки взаимодействия с клиентами для удовлетворения постоянно растущих и постоянно меняющихся взаимодействий и требований потребителей. Они помогают своим клиентам получить еще большую отдачу от инвестиций в технологии, тесно сотрудничая с широкой экосистемой решений и партнерами. С помощью Verint бренды смогут, наконец, раскрыть потенциал взаимодействия с клиентами во всех сферах бизнеса, чтобы предоставлять своим клиентам и сотрудникам постоянно дифференцированный опыт, а также делать это в масштабе для достижения ощутимых бизнес-результатов. Глобальное присутствие • Штаб-квартира находится в Мелвилле, штат Нью-Йорк, и более 40 офисов по всему миру. • При поддержке 4500 преданных своему делу профессионалов и глобальной партнерской сети. Устранение разрыва в возможностях взаимодействия Сегодня перед брендами стоит задача обеспечить качественный клиентский опыт по десяткам каналов взаимодействия, сотням клиентских путешествий и миллионам взаимодействий — и все это с помощью одной и той же команды и ресурсов. Это приводит к разрыву потенциала взаимодействия. Решения Verint уникально направлены на устранение этого разрыва.
Capturi
capturi.ai
Capturi — это ведущее в Скандинавии программное обеспечение для диалогового искусственного интеллекта, предназначенное для автоматического анализа взаимодействия вашей компании с потенциальными клиентами, клиентами и гражданами. Это передовое решение на базе искусственного интеллекта дает вам уникальную информацию, которую можно быстро преобразовать в измеримую ценность. Capturi предлагает три ключевых решения, которые превращают опыт клиентов в ценный актив: Insights предоставляет действенную информацию на основе данных, которая поможет вашей команде полностью раскрыть свой потенциал, повысить удовлетворенность клиентов, повысить их удержание и работать более эффективно. Эти идеи также закладывают основу для автоматизации рабочих процессов. Ассистент выступает в роли второго пилота для ваших агентов, обеспечивая им необходимую информацию для быстрого и точного ответа. Ассистент понимает проблему клиента и предлагает необходимое решение, чтобы агенты были хорошо подготовлены к ответу на звонок. AI-агент обрабатывает рутинные запросы, позволяя вашей команде сосредоточиться на более сложных задачах. Ответы AI Agent основаны на проверенных лучших практиках из ваших прошлых разговоров. Если вы хотите начать разговор с нашей командой и увидеть платформу своими глазами, дверь всегда открыта, поэтому не стесняйтесь зайти на кофе в Ankersgade 12e, 1.tv в Орхусе C, Дания.
Ender Turing
enderturing.com
Эндер Тьюринг определяет лучших специалистов по звонкам, чатам и видеоконференциям. Используйте его, чтобы предоставить каждому сотруднику лучшие практики лучших сотрудников для самообучения и наблюдения за ростом производительности. Эндер Тьюринг ведет ваши отделы продаж и обслуживания клиентов к увеличению доходов и улучшению обслуживания клиентов.
Voyc
voyc.ai
Voyc позволяет регулируемым фирмам проверять 100% взаимодействий контакт-центра с нашим программным обеспечением искусственного интеллекта для анализа речи, помогая повысить операционную эффективность, улавливать жалобы, выявлять уязвимых клиентов и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. В условиях растущего давления со стороны регулирующих органов и недоверия потребителей для компаний финансовых услуг стало обязательным отслеживать 100% взаимодействий с клиентами. Это слишком знакомая задача: как компании могут гарантировать, что 100% звонков клиентов эффективно отслеживаются для обеспечения качества, масштабируемым, экономичным и объективно точным способом? Voyc помогает компаниям автоматически выявлять взаимодействия, имеющие нормативное значение, такие как жалобы и уязвимые клиенты, указывает на вызовы, требующие особого внимания, повышает производительность агентов и автоматизирует рабочие процессы контроля качества. Обещая быстрое внедрение, простоту использования и безопасность банковского уровня, Voyc готов произвести революцию в ваших процессах обеспечения качества.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции собраний и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лидерство. Подробности встречи можно просмотреть позже с помощью ее стенограммы, доступной для поиска и обмена. Получите представление о стоимости вашей встречи с оценкой понесенных затрат. Используйте ледоколы, таймеры встреч и раунды, чтобы оживить ваши встречи. Начните бесплатно сегодня! www.equaltime.io Компания Equal Time, основанная в 2021 году двумя женщинами, работающими в сфере технологий, быстро выросла и теперь включает в себя команду преданных своему делу и талантливых людей, которые увлечены повышением производительности и инклюзивности в цифровом рабочем пространстве. Наша миссия Equal Time ясна: мы стремимся революционизировать способы взаимодействия и сотрудничества команд на виртуальных встречах, способствуя развитию культуры равенства и эффективности. Обеспечивая четкое общение, тщательное ведение учета и более справедливое участие, Equal Time дает командам возможность преуспевать в современном цифровом рабочем пространстве.
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io — это AI-помощник по собраниям для команд разработки продуктов. — Создает повестку дня — Проводит более эффективные встречи — Делает заметки, стенограммы и видео совещаний с помощью ИИ — Шаблоны, предназначенные для совещаний по продукту (стендап, планирование, исследование пользователей и т. д.) — Фиксирует действия и обновляет доску (Jira, Asana и т. д.) — Мгновенное хранилище командных решений (Confluence, Notion, Docs). Автоматизируйте свою напряженную работу и сосредоточьтесь на создании проектов. При поддержке Atlassian, Zoom и Y Combinator.
Convirza
convirza.com
Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных взаимодействий, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные алгоритмы для оценки качества потенциальных клиентов, измерения конверсий и принятия мер с помощью полностью автоматизированного маркетинга. Мы помогаем опытным маркетологам принимать более эффективные решения, улучшать показатели закрытия и качество обслуживания клиентов, одновременно увеличивая доход. Мы обслуживаем ведущие национальные и международные бренды в сфере автомобилестроения, здравоохранения, гостиничного бизнеса, бытовых и финансовых услуг. Разработанные для предприятий любого размера, средств массовой информации/издательских агентств, колл-центров и т. д., мы предоставляем решения для записи звонков и обработки данных, которые помогают отслеживать и анализировать звонки, чтобы понять намерения и поведение звонящего. Недавно компания выпустила революционную платформу оптимизации маркетинга звонков в своей штаб-квартире в Силикон-Слоупс, штат Юта.
Knowtworthy
knowtworthy.com
Встречи — отстой. Но им это не обязательно. Knowtworthy предоставляет функции повышения продуктивности совещаний, такие как обмен протоколами в реальном времени и совместное редактирование, которые помогут вам и вашей команде проводить эффективные собрания.
Meetric
meetric.com
Легко и эффективно записывайте, анализируйте и оптимизируйте встречи по продажам с помощью искусственного интеллекта для увеличения доходов и получения ценной информации. Просто подключайтесь к Teams, Zoom или Google Meet или поднимитесь на новый уровень, используя нашу платформу для встреч, созданную для продаж.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace — мировой лидер в области речевого и языкового искусственного интеллекта. Мы учим машины понимать и говорить на человеческом языке. Мы обрабатываем миллиарды минут речевых данных в год и являемся пионерами в области голосовых технологий и генеративного искусственного интеллекта, применяемого к языку. Gridspace — компания, занимающаяся прикладным искусственным интеллектом, и создательница Grace. Мы создаем полезные голосовые технологии и программное обеспечение искусственного интеллекта для контакт-центров. Мы обслуживаем ведущие контакт-центры уже более десяти лет.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder — компания-разработчик программного обеспечения, которая использует возможности голосовой автоматизации ИИ для повышения качества обслуживания клиентов. Благодаря голосовым помощникам на базе искусственного интеллекта ваш колл-центр сможет совершать качественные звонки, похожие на человеческие, с молниеносной скоростью, автоматически собирая и анализируя данные, чтобы охватить и активировать больше клиентов. AI Rudder помогает колл-центрам сократить расходы за счет автоматизации повторяющихся задач и снижения нагрузки на операторов. Это позволяет агентам сосредоточиться на вещах, которые могут делать только люди. В долгосрочной перспективе AI Rudder стремится переосмыслить будущее делового общения.
MightyCall
mightycall.com
Колл-центр MightyCall, созданный командой с более чем 20-летним опытом работы в области виртуальной телефонии, легко адаптируется к рабочему процессу вашего бизнеса. Наши настраиваемые параметры гарантируют, что решение будет соответствовать вашим уникальным потребностям, что приведет к упрощению коммуникации и увеличению доходов. Выдающиеся качества: инструменты обратной связи в режиме реального времени, специальные рабочие места супервайзеров и подробные отчеты о работе агентов обеспечивают эффективное управление и углубленный анализ производительности. Эффективная обработка вызовов. Эффективные функции управления вызовами и многоуровневые системы IVR обеспечивают плавное и оперативное реагирование на запросы клиентов. Упрощенное ведение записей: расшифровки голосовых сообщений облегчают справку и эффективное отслеживание. Интуитивно понятный интерфейс. Удобный интерфейс содержит все эти надежные функции, упрощая навигацию и эксплуатацию. Постоянная поддержка: наша преданная своему делу команда поддержки готова помочь с подключением к сети или любыми другими вопросами, подчеркивая нашу приверженность вашему удовлетворению. Выберите MightyCall для партнерства, которое поднимет ваше деловое общение на новую высоту в сфере виртуальной телефонии.
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. Благодаря своей запатентованной технологии платформа GO позволяет командам по работе с доходами курировать правильный контент, готовить команды по продажам к уверенной победе и взаимодействовать с покупателями правильным способом и в нужное время для ускорения циклов продаж и увеличения доходов. Allego является выбором, которому доверяют четверть компаний промышленного индекса Dow Jones, 5 из 15 крупнейших банков США, 4 из 8 крупнейших страховых компаний, 4 из 5 крупнейших мировых компаний по производству медицинского оборудования, 6 из 10 крупнейших фирм по управлению активами, 5 из 5 крупнейших компаний по управлению активами и многие другие глобальные предприятия. Узнайте больше о способах получения дохода, которые приносят пользу продавцам и покупателям, на Allego.com. Будь то предоставление обратной связи друг другу посредством асинхронного видео или повышение своих навыков с помощью коучинга на базе искусственного интеллекта и однорангового сотрудничества, почти 1 миллион профессионалов используют Allego, чтобы революционизировать способы адаптации, обучения, совместной работы и продаж. Узнайте больше об Allego и движении, которое мы создаем, на allego.com.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Aviso
aviso.com
Aviso AI — это интегрированная платформа для получения доходов, которая помогает современным торговым организациям и отделам по работе с доходами заключать больше сделок, стимулировать рост доходов и снижать риски с помощью запатентованных рекомендаций по искусственному интеллекту. Являясь лидером отрасли в области решений для управления доходами на основе искусственного интеллекта, Aviso AI является единственным игроком, предлагающим наиболее полный набор интеллектуальных инструментов и решений для отделов продаж, маркетинга и работы с клиентами, которые раскрывают скрытые возможности получения дохода от каждого клиента. Платформу Aviso AI можно разделить на шесть основных направлений: 1) Прогнозирование 2) Анализ сделок 3) Анализ активности и отношений 4) Разговорный интеллект. 5) GTM и сотрудничество с клиентами. 6) Автоматизация CRM. Наша платформа является гибкой и масштабируемой для настройки любой сложной иерархии клиентов. Руководители продаж, менеджеры и представители — все получают выгоду от использования нашего инструмента управления воронкой продаж, прогнозирования, сотрудничества в сделках и интерактивного анализа. С помощью Aviso отделы продаж могут ставить цели, унифицировать прогнозы, вести сделки и корректировать курс для достижения успеха. В эпоху виртуальных продаж отделы продаж заслуживают платформу, которая позволит им добиться успеха, работая удаленно. Платформа Aviso, основанная на передовых технологиях Auto-ML, NLP и глубокой базе данных временных рядов, сочетает в себе лучшие возможности человеческого и искусственного интеллекта для управления продажами. Такие компании, как Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye, добились отличных результатов с помощью Aviso, например, увеличения количества выигрышей в сделках в среднем на 20%. Найдите свой настоящий север дохода с помощью Aviso AI.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus от ZoomInfo — это платформа Conversation Intelligence на базе искусственного интеллекта, которая фиксирует и анализирует все взаимодействия с вашими клиентами посредством телефонных звонков, видеоконференций и электронной почты, чтобы ваша команда достигла нужного числа.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет улучшить общение с клиентами и получить аналитическую информацию о них. Он работает во время звонков клиентов, записывает, расшифровывает и анализирует разговор, давая продавцам полезные советы в режиме реального времени, помогая им следовать передовым практикам и избегать дорогостоящих ошибок. После каждого звонка Colibri генерирует сводку встречи с искусственным интеллектом и предлагает следующие шаги. Он также предоставляет аналитику звонков, полезную для продавцов и менеджеров, стремящихся определить области для улучшения. Повысьте эффективность за счет интеграции Colibri с Salesforce: автоматически регистрируйте звонки и заметки совещаний с использованием искусственного интеллекта в Salesforce после каждой встречи. Освободите свою команду от административных задач, чтобы они могли тратить больше времени на заключение сделок. Чтобы узнать больше, посетите colibri.ai.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа автоматизирует повторяющиеся задачи и оптимизирует весь процесс продаж, позволяя торговым представителям сосредоточиться на построении отношений и заключении сделок. Такие функции, как автоматическое планирование, ведение заметок в реальном времени и интеграция с CRM, оптимизируют эффективность и производительность. С помощью Demodesk специалисты по продажам могут создавать увлекательные демонстрации продуктов, выходящие за рамки простого слайд-шоу. Платформа предлагает революционные возможности совместного использования экрана и интерактивные возможности для создания захватывающего и персонализированного опыта для потенциальных клиентов, что приводит к увеличению вовлеченности и повышению коэффициентов конверсии. Такие функции, как слежение или интегрированные сценарии и боевые карты, позволяют проводить обучение в режиме реального времени во время виртуальных звонков. Платформа предлагает комплексные функции аналитики и отчетности, которые дают полезную информацию об эффективности продаж. Вооружившись этими ценными данными, руководители продаж могут принимать решения на основе данных, оптимизировать процессы продаж и определять области для улучшения. Компании любого размера полагаются на нас в вопросах цифровизации продаж, повышения производительности и увеличения доходов. Ключевые результаты наших клиентов: +25 % экономия времени при выполнении ручных задач (Pipedrive) ↑ 2-кратный коэффициент конверсии (Clark) +30 % более высокий доход на одного продавца (Treatwell) ↑ 3-кратное увеличение производительности агентов (Eigensonne) Для получения дополнительной информации посетите demodesk.com .
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google Meet, Webex и Microsoft Teams, а также с бизнес-приложениями, такими как Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce и другими. Запись. Мгновенно записывайте собрания на всех основных платформах веб-конференций. Пригласите светлячков или заставьте их автоматически захватывать. Расшифровка: Fireflies может расшифровывать живые встречи или аудиофайлы, которые вы загружаете. Просматривайте стенограммы и одновременно слушайте аудио. Подведение итогов: AI Super Summaries предоставляет вам подробные обзоры встреч, схемы, заметки о встречах, ключевые слова и действия. Быстро отслеживайте и просматривайте всю встречу за 5 минут! Совместная работа: добавляйте комментарии и отмечайте важные моменты во время звонков, чтобы товарищи по команде могли их легко просмотреть. Поиск: просмотр часового разговора менее чем за 5 минут. Фильтруйте по элементам действий, датам, показателям и другим важным темам. Интеграция. Ваши заметки, стенограммы и записи совещаний становятся более ценными, если они автоматически синхронизируются с инструментами и платформами, которые вы уже используете. Записывайте заметки, расшифровки и записи совещаний в своих CRM и приложениях для совместной работы, таких как Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier и многих других. Анализ: Conversation Intelligence генерирует информацию о времени разговора, тематических тенденциях, настроениях и многом другом. Пакет аналитики разговоров позволяет вам определить, что работает, а что нет во время звонков. Аналитика поможет вам научить свой отдел продаж заключать больше сделок. Они помогают вашим рекрутерам быстрее нанимать лучших специалистов, выявляя тенденции на собеседованиях с кандидатами. Вся ваша организация может создавать более качественные продукты, прислушиваясь к голосу вашего клиента. Узнайте, какие сообщения работают, а какие нет, в ходе взаимодействия с клиентами и командой.
Gong.io
gong.io
См. больше. Поймите больше. Выигрывайте больше. Платформа сбора данных о доходах (от Gong) преобразует организации благодаря точному пониманию взаимодействия с клиентами, повышая эффективность бизнеса, улучшая процесс принятия решений и ускоряя рост доходов. Это позволяет компаниям фиксировать, понимать и реагировать на все взаимодействия с клиентами на единой интегрированной платформе. Платформа сбора данных о доходах Gong использует запатентованную технологию искусственного интеллекта для точного понимания взаимодействия с клиентами, повышения прозрачности, стимулирования принятия решений и согласования стратегий в организациях для добиться успешных результатов. Тысячи инновационных компаний, таких как Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio и Zillow, доверяют Gong, чтобы обеспечить реальность своих клиентов. Gong — частная компания со штаб-квартирой в районе залива Сан-Франциско. Аудитория пользователей программного обеспечения G2 поставила Gong на первое место в списке «100 лучших программных продуктов» на 2021 и 2022 годы. Gong также был отмечен в семи дополнительных списках G2 Best Of, в том числе: №1 в продуктах с наивысшим уровнем удовлетворенности; №1 в топ-50. Продукты для предприятий №1 в топ-50 продуктов для среднего рынка. Лучшие продукты для продаж. Продукты для малого бизнеса. Самые быстрорастущие продукты. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.gong.io.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеоконференций, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует искусственный интеллект для предоставления динамических сигналов и подсказок для конверсии продаж. Оно также расширяет возможности лидеров продаж посредством интеллектуального управления метаданными совещаний и анализа эффективности продаж.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai, лидер в области обеспечения соответствия требованиям и анализа разговоров на базе искусственного интеллекта, является единственным решением на рынке, обеспечивающим анализ разговоров в режиме реального времени и автоматическое соблюдение требований для отделов продаж и обслуживания клиентов. Gryphon направляет каждый разговор с помощью аналитики в реальном времени, чтобы обеспечить лучший в своем классе опыт как для агентов, так и для конечных пользователей. Запатентованный механизм соответствия Gryphon автоматически проверяет все исходящие сообщения на соответствие TCPA, спискам сборов, государственным, федеральным и другим спискам «Не звонить», чтобы предприятия могли увеличивать прибыль, избегая при этом дорогостоящих сборов за несоблюдение требований. Способность Gryphon находиться на пути вызова предоставляет рекомендации и необходимый контент в режиме реального времени с помощью произнесенных ключевых слов, а также дает агентам немедленную информацию о качестве вызова посредством расширенного анализа настроений. Gryphon.ai предоставляет возможность каждый раз создавать идеальный разговор!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Invoca
invoca.com
Invoca — это платформа для управления доходами, которая объединяет команды маркетинга и продаж, помогая им отслеживать и оптимизировать путь к покупке для увеличения доходов. Используя комплексную платформу управления доходами с глубокой интеграцией с ведущими технологическими платформами, отделы по сбору доходов могут лучше связать свои платные медиа-инвестиции напрямую с доходом, улучшить цифровое взаимодействие и обеспечить лучший опыт покупателей для увеличения продаж. Благодаря Invoca ведущие потребительские бренды, в том числе AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha и Verizon, получают невероятные результаты, основанные на неоспоримых данных. Invoca привлекла $184 млн от ведущих венчурных капиталистов, включая Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнеры по развитию и Salesforce Ventures. Invoca помогает компаниям стимулировать рост доходов, получая новые данные от звонков, что позволяет им приобретать и удерживать больше клиентов за меньшие деньги. С платформой управления доходами Invoca компании добиваются невероятных результатов: * Маркетинговые команды, подобные команде Rogers Communications, повышают качество потенциальных клиентов и снижают затраты на привлечение на 82 %. * Контакт-центры, подобные центру MoneySolver, повышают производительность агентов и коэффициент конверсии на 100 %. * Компании с несколькими офисами, такие как Renewal by Andersen, увеличивают количество встреч, назначенных по телефону, почти на 50 %.
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge предлагает простое в использовании решение для анализа разговоров, которое показывает, какие маркетинговые кампании и каналы генерируют входящие звонки и текстовые сообщения, что происходило в этих разговорах, а также позволяет принимать решения на основе данных для повышения эффективности цифрового маркетинга и максимизации доходов. Marchex Marketing Edge помогает вам оптимизировать ценность каждого входящего звонка или текстового сообщения — от маршрутизации звонков до их результатов.
Aircall
aircall.io
Aircall — это платформа для общения и взаимодействия с клиентами, предназначенная для групп продаж и поддержки. Это полностью облачное голосовое решение, простое в использовании, надежное и интегрированное со всеми CRM, а также с важными бизнес-инструментами, такими как Salesforce, HubSpot, Intercom, Slack, Gong и многими другими. Благодаря сочетанию мощного программного обеспечения и преданных своему делу сотрудников Aircall помогает предприятиям малого и среднего бизнеса повысить производительность и превратить удовлетворенность клиентов и сотрудников в ключевые факторы роста. Aircall расширила свое международное присутствие и в настоящее время насчитывает более 700 сотрудников из 40 национальностей в 6 офисах и была названа одним из лучших мест для работы по версии Building In. Включившись в список Deloitte Fast 500, Aircall получила статус кентавра после того, как в начале 2022 года получила годовой регулярный доход в размере более 100 миллионов долларов США.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone - это простой, совместный телефон для предприятий. Разработанный, чтобы быть интуитивно понятным и эффективным, это надежное и мощное облачное решение для вызова и обмена сообщениями, которое преобразует способ управления вашей командой и контактными отношениями. Благодаря глубокой интеграции и конфигурации, OpenPhone помогает предприятиям использовать производительность и повышать удовлетворенность клиентов, чтобы стимулировать рост. Доступно на Mac, Windows, Web, iOS и Android. - Держите всех в соответствии с общими номерами телефонов, которые позволяют товарищам по команде работать вместе, чтобы беспрепятственно поддержать клиентов. - Используйте ИИ, чтобы транскрибировать и суммировать звонки, предоставить следующие шаги и многое другое. - Работать более эффективно с автоматизациями и интеграциями. - По мере роста вашей команды легко добавлять новые номера и настроить их, чтобы абоненты были направлены в нужное место. - и установите более прочные отношения с мини -CRM для контактов вашей команды, в комплекте с пользовательскими свойствами и заметками.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где происходят важные разговоры.
Outreach
outreach.io
Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусственный интеллект, чтобы помочь руководителям компаний повысить эффективность и результативность всей деятельности по выходу на рынок и персонала на протяжении всего цикла получения дохода. Outreach — единственная компания, предлагающая функции взаимодействия с продажами, анализа доходов и операций с доходами на единой платформе. Более 5500 компаний, включая Zoom, Siemens, Okta, DocuSign и McKesson, полагаются на Outreach в своих коммерческих организациях. Outreach — частная компания, базирующаяся в Сиэтле, штат Вашингтон, с офисами по всему миру. Чтобы узнать больше, посетите www.outreach.io.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с покупателями, которая помогает B2B-продавцам быстрее прийти к положительному выводу. Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Balto
balto.ai
Balto объединяет агентов с искусственным интеллектом, чтобы обеспечить более эффективное общение, приносящее результаты. Наиболее эффективные контакт-центры доверяют корпоративным решениям Balto, работающим в режиме реального времени, чтобы предотвратить упущенные возможности продаж, дорогостоящие ошибки в соблюдении требований и негативное впечатление от клиентов. Результаты с Balto поразительны: - Национальное общее страхование увеличило конверсию продаж на 16% - AmTrust улучшила показатели CSAT на 25% - Рост бизнеса Арсенала сократил время нарастания на 83% - Компания Florida Window & Door увеличила коэффициент конверсии и количество встреч на 30% - Junkluggers сократили продолжительность звонков на 6 %. Расширьте возможности своих агентов и руководителей, чтобы клиенты были более довольны, увеличивали доходы и лучше удерживали клиентов. Узнайте больше на сайте balto.ai.
Jiminny
jiminny.com
Джиминни помогает коммерческим командам максимизировать свои доходы с помощью анализа разговоров. С Jiminny вы можете записывать, расшифровывать и анализировать разговоры, предоставляя вам доступ к ценной информации о клиентах и полную прозрачность производительности. Джиминни — единственный партнер, который превращает великих лидеров продаж в отличных тренеров по продажам, позволяя вам добиться реальных изменений в ваших командах продаж и создать высокопроизводительные команды, приносящие доход.
EvaluAgent
evaluagent.com
Каждое взаимодействие имеет значение, когда речь идет о понимании, повышении и дифференциации качества обслуживания клиентов (CX). EvaluAgent помогает вам улучшить CX, анализируя 100 % взаимодействий — от звонков и электронных писем до веб-чатов, заявок и социальных сетей. Ни один камень не остается на камне, предоставляя вам полезную информацию, которой можно поделиться с вашей организацией, и возможность сосредоточить усилия по обеспечению качества на обязательных для мониторинга взаимодействиях и разработке агентов. EvaluAgent помогает предприятиям по всему миру: * Преодолеть разрыв в понимании Определите взаимодействия, которые необходимо отслеживать, со 100-процентным охватом по всем каналам, извлекайте ценную информацию с помощью анализа настроений и визуализируйте прогресс с помощью содержательных информационных панелей. * Улучшить подход к обеспечению качества Уменьшите предвзятость выбора с помощью автоматического назначения взаимодействий, используйте проверенные системы показателей и автоматизируйте оценку качества с помощью SmartScore. * Обеспечить ощутимые улучшения CX. Интегрируйтесь с множеством лучших в своем классе платформ WFM и помогайте агентам совершенствоваться, объединяя коучинг, обучение и отчетность для создания действительно объединенного подхода. * Привлекать и мотивировать своих агентов Предоставьте агентам прозрачный доступ к их собственным данным и целям, геймифицируйте признание и вознаграждения, а также продвигайте двустороннюю связь — и все это на одной платформе. Воспринимайте Evaluagent как второго пилота отдела контроля качества с использованием искусственного интеллекта. Используйте аналитику каждого взаимодействия, чтобы понять, улучшить и дифференцировать качество обслуживания клиентов в масштабе, не забывая при этом о ценности человеческого общения.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 160 международным номерам, повысьте эффективность звонков до 87 % и сэкономьте время своей команды для того, что действительно важно — повышения удовлетворенности клиентов. Совершайте и принимайте звонки напрямую с помощью функции Click-to-Call CloudTalk. Устраните повторяющиеся задачи и автоматизируйте рабочие процессы. Синхронизируйте контактные данные, прошлые взаимодействия, записи разговоров и SMS в обеих системах с помощью простой двусторонней синхронизации. Настройте свою настройку и качество обслуживания клиентов с помощью более чем 35 интеграций. Выберите способ регистрации входящих, исходящих и пропущенных вызовов с помощью расширенных функций регистрации вызовов. Записывайте важную информацию непосредственно в свою CRM в конце каждого звонка с помощью функции транскрипции речи в текст. Получите полный обзор взаимодействий, синхронизировав SMS-сообщения, отправленные из CloudTalk, в вашу учетную запись CRM, гарантируя, что при закрытии сделок не будет упущена важная информация. Узнайте, как CloudTalk может предоставить вам беспрецедентный контроль над качеством обслуживания ваших клиентов и начать соответствовать их ожиданиям уже сегодня. Запланируйте демонстрацию с одним из наших специалистов сегодня!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и понимание содержания встречи в дальнейшем. Помимо этого, MeetGeek включает в себя такие функции, как автоматические сводки, помогающие пользователям эффективно получать основные моменты встреч без необходимости просматривать многочасовой контент. Инструмент также использует искусственный интеллект для извлечения и выделения ключевых тем каждой встречи, предоставляя быстрый способ узнать о прошлых событиях. Функция поиска позволяет пользователям легко получать доступ к прошлым встречам, записям, стенограммам и основным моментам из одного места. MeetGeek также уделяет особое внимание командному сотрудничеству, обеспечивая общие правила относительно содержания встреч. Его функция «аналитики разговоров» обеспечивает аналитику продаж и клиентов на основе искусственного интеллекта, полученную в результате встреч. Кроме того, MeetGeek повышает производительность благодаря возможностям автоматизации, автоматически синхронизируя записи и основные моменты с системами пользователей. Параметры индивидуального брендинга позволяют пользователям сделать так, чтобы опыт встречи соответствовал имиджу их бренда. Полезность MeetGeek распространяется на самые разные роли: от отделов продаж до отдела кадров, а также подходит для различных типов профессиональных звонков, включая звонки клиентам и интервью.
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