Программное обеспечение для анализа разговоров - Самые популярные приложения - Соломоновы о-ва

Echo AI

echoai.com

Echo AI (ранее известный как Pathlight) меняет способы взаимодействия организаций со своими клиентами с помощью своей революционной платформы Conversation Intelligence. Используя передовой генеративный искусственный интеллект, Echo AI автономно обрабатывает миллионы взаимодействий с клиентами, позволяя компаниям действовать на основе аналитики и аналитики в реальном времени. Это дает возможность не только командам, работающим с клиентами, но и целым организациям понимать каждое взаимодействие с клиентом и действовать в соответствии с ним. Лучшие предприятия наиболее ориентированы на клиента. Это всегда было правдой. Основная причина, по которой стартапы могут быть настолько разрушительными, заключается в том, что они ближе к клиентам и могут быстрее реагировать на их меняющиеся потребности. Однако по мере роста бизнеса возникает парадокс. Чем больше клиентов он приобретает, тем сложнее становится искренне выслушать каждого из них. Чем меньше компания прислушивается, тем больше она колеблется. Вскоре их место занимает новый, более ориентированный на клиента конкурент. Ваши клиенты каждый день говорят вам, чего они хотят. Оно прямо перед вами: в звонках и чатах, в опросах и отзывах. Ответы на каждый ваш вопрос на миллион долларов просто прячутся на виду. До сих пор эти ответы было невозможно найти. В конце концов, ни один человек или команда не могут физически и анализировать каждое взаимодействие с клиентом. Появление генеративного искусственного интеллекта все изменило. Мы создали Echo AI, потому что увидели, что наконец-то существует технология, позволяющая решить эту проблему. Наша миссия — дать вам возможность быть бесконечно ориентированными на клиента, независимо от того, есть ли у вас 10 или 10 миллионов клиентов. Мы создали Echo AI с нуля, чтобы использовать возможности искусственного интеллекта, чтобы вы могли слушать, учиться и реагировать на каждого клиента так же внимательно, как и в самом начале. Как и персональные компьютеры, это своего рода развитие человечества, которое может произойти только с технологическим прорывом, и эта возможность теперь вполне достижима. Как основатель стартапа, вы можете поговорить с каждым клиентом. Echo AI позволяет руководителям компаний из списка Fortune 500 делать то же самое. Представьте, что вы принимаете каждое решение, основываясь на уверенности в том, что вы знаете, чего хотят миллионы клиентов.