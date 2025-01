Программное обеспечение для анализа разговоров - Самые популярные приложения - Пакистан

Gong.io

См. больше. Поймите больше. Выигрывайте больше. Платформа сбора данных о доходах (от Gong) преобразует организации благодаря точному пониманию взаимодействия с клиентами, повышая эффективность бизнеса, улучшая процесс принятия решений и ускоряя рост доходов. Это позволяет компаниям фиксировать, понимать и реагировать на все взаимодействия с клиентами на единой интегрированной платформе. Платформа сбора данных о доходах Gong использует запатентованную технологию искусственного интеллекта для точного понимания взаимодействия с клиентами, повышения прозрачности, стимулирования принятия решений и согласования стратегий в организациях для добиться успешных результатов. Тысячи инновационных компаний, таких как Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio и Zillow, доверяют Gong, чтобы обеспечить реальность своих клиентов. Gong — частная компания со штаб-квартирой в районе залива Сан-Франциско. Аудитория пользователей программного обеспечения G2 поставила Gong на первое место в списке «100 лучших программных продуктов» на 2021 и 2022 годы. Gong также был отмечен в семи дополнительных списках G2 Best Of, в том числе: №1 в продуктах с наивысшим уровнем удовлетворенности; №1 в топ-50. Продукты для предприятий №1 в топ-50 продуктов для среднего рынка. Лучшие продукты для продаж. Продукты для малого бизнеса. Самые быстрорастущие продукты. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.gong.io.