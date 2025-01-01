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Программное обеспечение для анализа разговоров - Самые популярные приложения - Непал
Программное обеспечение для анализа разговоров (CI) записывает, расшифровывает и оценивает звонки по продажам. Тщательно исследуя эти звонки, программное обеспечение CI определяет ключевые слова и темы разговоров, позволяя пользователям быстро переходить к конкретным моментам записанных разговоров о продажах для углубленного анализа. Компании могут использовать программное обеспечение CI для документирования важных обсуждений с потенциальными покупателями, определения потенциально рискованных или несоответствующих требованиям тем разговоров, предоставления рекомендаций новым торговым представителям на основе передового опыта и изучения различных вариантов использования, полученных на основе анализа и расшифровки телефонных звонков по продажам.
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Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе да...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google M...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — это простой телефон для совместной работы для бизнеса. Это надежное и мощное облачное решение для звонков и обмена сообщениями, интуитивно понятное и эффективное, которое меняет способ управления вашей командой взаимоотношениями с клиентами и контактами. Благодаря глубокой интеграции и в...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компани...
MightyCall
mightycall.com
Колл-центр MightyCall, созданный командой с более чем 20-летним опытом работы в области виртуальной телефонии, легко адаптируется к рабочему процессу вашего бизнеса. Наши настраиваемые параметры гарантируют, что решение будет соответствовать вашим уникальным потребностям, что приведет к упрощению ко...
Outreach
outreach.io
Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусс...
Gong.io
gong.io
См. больше. Поймите больше. Выигрывайте больше. Платформа сбора данных о доходах (от Gong) преобразует организации благодаря точному пониманию взаимодействия с клиентами, повышая эффективность бизнеса, улучшая процесс принятия решений и ускоряя рост доходов. Это позволяет компаниям фиксировать, пони...
Aircall
aircall.io
Aircall — это платформа для общения и взаимодействия с клиентами, предназначенная для групп продаж и поддержки. Это полностью облачное голосовое решение, простое в использовании, надежное и интегрированное со всеми CRM, а также с важными бизнес-инструментами, такими как Salesforce, HubSpot, Intercom...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Balto
balto.ai
Balto объединяет агентов с искусственным интеллектом, чтобы обеспечить более эффективное общение, приносящее результаты. Наиболее эффективные контакт-центры доверяют корпоративным решениям Balto, работающим в режиме реального времени, чтобы предотвратить упущенные возможности продаж, дорогостоящие о...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает пу...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 1...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и п...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с покупателями, которая помогает B2B-продавцам быстрее прийти к положительному выводу. Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет улучшить общение с клиентами и получить аналитическую информацию о них. Он работает во время звонков клиентов, записывает, расшифровывает и анализирует разговор, давая продавцам полезные советы в режиме реального вре...
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus от ZoomInfo — это платформа Conversation Intelligence на базе искусственного интеллекта, которая фиксирует и анализирует все взаимодействия с вашими клиентами посредством телефонных звонков, видеоконференций и электронной почты, чтобы ваша команда достигла нужного числа.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы помогаем вам составить последующие э...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...
Sybill
sybill.ai
Sybill — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает командам GTM (выходу на рынок) улучшить свои коммуникации и обмен сообщениями в сфере продаж. Инструмент анализирует язык тела покупателей во время звонков по продажам, чтобы понять, что им резонирует. После каждого звонка ...
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен...
Kixie
kixie.com
Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на ном...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — это платформа диалогового анализа, которая помогает отделам продаж повысить производительность и снизить затраты на приобретение. Этот инструмент дает торговым представителям подсказки в режиме реального времени во время разговора, чтобы помочь им лучше привлекать клиентов. Платформа д...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеоконференций, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ...
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. ...
Verint
verint.com
Verint помогает самым знаковым мировым брендам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, объединяя работу, данные и опыт в рамках всего предприятия. Благодаря такому подходу бренды могут ориентироваться и процветать, адаптируясь к будущему работы, устраняя неэффективность, создаваемую организа...
Aviso
aviso.com
Aviso AI — это интегрированная платформа для получения доходов, которая помогает современным торговым организациям и отделам по работе с доходами заключать больше сделок, стимулировать рост доходов и снижать риски с помощью запатентованных рекомендаций по искусственному интеллекту. Являясь лидером о...
Cordless
cordless.io
Cordless — это современный облачный колл-центр для групп поддержки клиентов со встроенным диалоговым интеллектом. Cordless предоставляет командам поддержки клиентов комплексное решение, позволяющее общаться с клиентами по телефону и получать глубокую информацию из разговоров. Благодаря готовым транс...
Echo AI
echoai.com
Echo AI (ранее известный как Pathlight) меняет способы взаимодействия организаций со своими клиентами с помощью своей революционной платформы Conversation Intelligence. Используя передовой генеративный искусственный интеллект, Echo AI автономно обрабатывает миллионы взаимодействий с клиентами, позво...
Attention
attention.tech
Внимание — это специализированная платформа искусственного интеллекта (ИИ), предназначенная для повышения эффективности работы отделов продаж. Это инструмент, предназначенный для расширения возможностей вашей CRM и вашей команды продаж, предоставляющий ряд инструментов для анализа, обучения и повыше...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — это платформа анализа разговоров, которая предлагает разработчикам транскрипцию в реальном времени и анализ неструктурированных данных разговоров с использованием передовых моделей глубокого обучения. Этот инструмент предоставляет решения для различных отраслей, таких как сбор информации...
Jiminny
jiminny.com
Джиминни помогает коммерческим командам максимизировать свои доходы с помощью анализа разговоров. С Jiminny вы можете записывать, расшифровывать и анализировать разговоры, предоставляя вам доступ к ценной информации о клиентах и полную прозрачность производительности. Джиминни — единственный партн...
Laxis
laxis.com
Laxis — это помощник по проведению встреч с искусственным интеллектом, предназначенный для оптимизации общения с клиентами и предназначенный для того, чтобы помочь отделам по работе с доходами собирать ключевые идеи в ходе взаимодействия и лучше работать на различных коммерческих должностях. Инстру...
Ender Turing
enderturing.com
Эндер Тьюринг определяет лучших специалистов по звонкам, чатам и видеоконференциям. Используйте его, чтобы предоставить каждому сотруднику лучшие практики лучших сотрудников для самообучения и наблюдения за ростом производительности. Эндер Тьюринг ведет ваши отделы продаж и обслуживания клиентов к у...
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разгово...
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker записывает ваши звонки по продажам, создает высококачественные заметки и синхронизирует их с вашей CRM. Автоматически. Wudpecker повышает вашу производительность за счет: - Автоматического создания заметок из слов клиента. - Экономия более 5 часов в неделю на административной работе, напри...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io — это AI-помощник по собраниям для команд разработки продуктов. — Создает повестку дня — Проводит более эффективные встречи — Делает заметки, стенограммы и видео совещаний с помощью ИИ — Шаблоны, предназначенные для совещаний по продукту (стендап, планирование, исследование пользователей ...
Convin
convin.ai
Convin — это программное обеспечение контакт-центра на базе искусственного интеллекта, которое использует аналитику разговоров для записи, расшифровки и анализа разговоров с клиентами. Convin поддерживает омниканальные контакт-центры и проводит аудит качества звонков, чатов и электронной почты. Это ...
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...
Scratchpad
scratchpad.com
Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.
Modjo
modjo.ai
Миссия Modjo — произвести революцию в работе торговых организаций и стать лидером в области Conversation Intelligence в Европе. Платформа Modjo помогает компаниям улучшать бизнес-стратегию и ее реализацию, обнаруживая ключевую информацию во всех взаимодействиях между клиентами и потенциальными клиен...
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge предлагает простое в использовании решение для анализа разговоров, которое показывает, какие маркетинговые кампании и каналы генерируют входящие звонки и текстовые сообщения, что происходило в этих разговорах, а также позволяет принимать решения на основе данных для повышения ...
Meetric
meetric.com
Легко и эффективно записывайте, анализируйте и оптимизируйте встречи по продажам с помощью искусственного интеллекта для увеличения доходов и получения ценной информации. Просто подключайтесь к Teams, Zoom или Google Meet или поднимитесь на новый уровень, используя нашу платформу для встреч, созданн...
Convirza
convirza.com
Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных взаимодействий, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные...
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI помогает контактным центрам повысить доходы и удержать клиентов благодаря аналитике, основанной на искусственном интеллекте. Enthu.AI обеспечивает 100% мониторинг разговоров с клиентами, автоматически выявляет важные взаимодействия и помогает командам по обеспечению качества повысить произв...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai, лидер в области обеспечения соответствия требованиям и анализа разговоров на базе искусственного интеллекта, является единственным решением на рынке, обеспечивающим анализ разговоров в режиме реального времени и автоматическое соблюдение требований для отделов продаж и обслуживания клиен...
Knowtworthy
knowtworthy.com
Встречи — отстой. Но им это не обязательно. Knowtworthy предоставляет функции повышения продуктивности совещаний, такие как обмен протоколами в реальном времени и совместное редактирование, которые помогут вам и вашей команде проводить эффективные собрания.
Capturi
capturi.ai
Capturi — это ведущее в Скандинавии программное обеспечение для диалогового искусственного интеллекта, предназначенное для автоматического анализа взаимодействия вашей компании с потенциальными клиентами, клиентами и гражданами. Это передовое решение на базе искусственного интеллекта дает вам уник...
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt — это платформа колл-центра, которая направляет операторов в режиме реального времени, устраняет субъективность и автоматизирует контроль качества при каждом звонке, чтобы напрямую улучшить результаты вашего бизнеса. Устраните неопределенность при звонках и дайте своим агентам возможность р...
Zipteams
zipteams.com
Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в режиме реального времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder — компания-разработчик программного обеспечения, которая использует возможности голосовой автоматизации ИИ для повышения качества обслуживания клиентов. Благодаря голосовым помощникам на базе искусственного интеллекта ваш колл-центр сможет совершать качественные звонки, похожие на человече...
Gridspace
gridspace.com
Gridspace — мировой лидер в области речевого и языкового искусственного интеллекта. Мы учим машины понимать и говорить на человеческом языке. Мы обрабатываем миллиарды минут речевых данных в год и являемся пионерами в области голосовых технологий и генеративного искусственного интеллекта, применяемо...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции собраний и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лиде...