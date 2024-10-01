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Программное обеспечение для анализа разговоров - Самые популярные приложения - Дания
Программное обеспечение для анализа разговоров (CI) записывает, расшифровывает и оценивает звонки по продажам. Тщательно исследуя эти звонки, программное обеспечение CI определяет ключевые слова и темы разговоров, позволяя пользователям быстро переходить к конкретным моментам записанных разговоров о продажах для углубленного анализа. Компании могут использовать программное обеспечение CI для документирования важных обсуждений с потенциальными покупателями, определения потенциально рискованных или несоответствующих требованиям тем разговоров, предоставления рекомендаций новым торговым представителям на основе передового опыта и изучения различных вариантов использования, полученных на основе анализа и расшифровки телефонных звонков по продажам.
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Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Gong.io
gong.io
См. больше. Поймите больше. Выигрывайте больше. Платформа сбора данных о доходах (от Gong) преобразует организации благодаря точному пониманию взаимодействия с клиентами, повышая эффективность бизнеса, улучшая процесс принятия решений и ускоряя рост доходов. Это позволяет компаниям фиксировать, пони...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google M...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Allego
allego.com
Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. ...
Kixie
kixie.com
Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на ном...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — это простой телефон для совместной работы для бизнеса. Это надежное и мощное облачное решение для звонков и обмена сообщениями, интуитивно понятное и эффективное, которое меняет способ управления вашей командой взаимоотношениями с клиентами и контактами. Благодаря глубокой интеграции и в...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...
MightyCall
mightycall.com
Колл-центр MightyCall, созданный командой с более чем 20-летним опытом работы в области виртуальной телефонии, легко адаптируется к рабочему процессу вашего бизнеса. Наши настраиваемые параметры гарантируют, что решение будет соответствовать вашим уникальным потребностям, что приведет к упрощению ко...
Outreach
outreach.io
Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусс...
Aircall
aircall.io
Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Balto
balto.ai
Balto объединяет агентов с искусственным интеллектом, чтобы обеспечить более эффективное общение, приносящее результаты. Наиболее эффективные контакт-центры доверяют корпоративным решениям Balto, работающим в режиме реального времени, чтобы предотвратить упущенные возможности продаж, дорогостоящие о...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 1...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с покупателями, которая помогает B2B-продавцам быстрее прийти к положительному выводу. Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает пу...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и п...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет улучшить общение с клиентами и получить аналитическую информацию о них. Он работает во время звонков клиентов, записывает, расшифровывает и анализирует разговор, давая продавцам полезные советы в режиме реального вре...
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus от ZoomInfo — это платформа Conversation Intelligence на базе искусственного интеллекта, которая фиксирует и анализирует все взаимодействия с вашими клиентами посредством телефонных звонков, видеоконференций и электронной почты, чтобы ваша команда достигла нужного числа.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и получаем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие электр...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен...
Sybill
sybill.ai
Sybill — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает командам GTM (выходу на рынок) улучшить свои коммуникации и обмен сообщениями в сфере продаж. Инструмент анализирует язык тела покупателей во время звонков по продажам, чтобы понять, что им резонирует. После каждого звонка ...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — это платформа диалогового анализа, которая помогает отделам продаж повысить производительность и снизить затраты на приобретение. Этот инструмент дает торговым представителям подсказки в режиме реального времени во время разговора, чтобы помочь им лучше привлекать клиентов. Платформа д...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеоконференций, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе да...
Aviso
aviso.com
Aviso AI — это интегрированная платформа для получения доходов, которая помогает современным торговым организациям и отделам по работе с доходами заключать больше сделок, стимулировать рост доходов и снижать риски с помощью запатентованных рекомендаций по искусственному интеллекту. Являясь лидером о...
Echo AI
echoai.com
Pathlight — это ведущая платформа Conversation Intelligence на основе GenAI, которая помогает предприятиям обнаруживать скрытые идеи, возможности и риски в глубине разговоров с клиентами. Pathlight — первая компания, которая полностью использует возможности больших языковых моделей (LLM) для анализа...
Verint
verint.com
Verint помогает самым знаковым мировым брендам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, объединяя работу, данные и опыт в рамках всего предприятия. Благодаря такому подходу бренды могут ориентироваться и процветать, адаптируясь к будущему работы, устраняя неэффективность, создаваемую организа...
Cordless
cordless.io
Cordless — это современный облачный колл-центр для групп поддержки клиентов со встроенным диалоговым интеллектом. Cordless предоставляет командам поддержки клиентов универсальное решение, позволяющее общаться с клиентами по телефону и получать глубокую информацию из разговоров. Благодаря готовым тра...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — это платформа анализа разговоров, которая предлагает разработчикам транскрипцию в реальном времени и анализ неструктурированных данных разговоров с использованием передовых моделей глубокого обучения. Этот инструмент предоставляет решения для различных отраслей, таких как сбор информации...
Jiminny
jiminny.com
Джиминни помогает коммерческим командам максимизировать свои доходы с помощью анализа разговоров. С Jiminny вы можете записывать, расшифровывать и анализировать разговоры, предоставляя вам доступ к ценной информации о клиентах и полную прозрачность производительности. Джиминни — единственный партн...
Attention
attention.tech
Внимание — это специализированная платформа искусственного интеллекта (ИИ), предназначенная для повышения эффективности работы отделов продаж. Это инструмент, предназначенный для расширения возможностей вашей CRM и вашей команды продаж, предоставляющий ряд инструментов для анализа, обучения и повыше...
Laxis
laxis.com
Laxis — это помощник по проведению встреч с искусственным интеллектом, предназначенный для оптимизации общения с клиентами и предназначенный для того, чтобы помочь отделам по работе с доходами собирать ключевые идеи в ходе взаимодействия и лучше работать на различных коммерческих должностях. Инстру...
Ender Turing
enderturing.com
Эндер Тьюринг определяет лучших специалистов по звонкам, чатам и видеоконференциям. Используйте его, чтобы предоставить каждому сотруднику лучшие практики лучших сотрудников для самообучения и наблюдения за ростом производительности. Эндер Тьюринг ведет ваши отделы продаж и обслуживания клиентов к у...
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker записывает ваши звонки по продажам, создает высококачественные заметки и синхронизирует их с вашей CRM. Автоматически. Wudpecker повышает вашу производительность за счет: - Автоматического создания заметок из слов клиента. - Экономия более 5 часов в неделю на административной работе, напри...
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разгово...
Traq.ai
traq.ai
В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...
CallSource
callsource.com
CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge предлагает простое в использовании решение для анализа диалогов, которое показывает, какие маркетинговые кампании и каналы генерируют входящие звонки и текстовые сообщения, что происходило в этих разговорах, а также позволяет принимать решения на основе данных для повышения эф...
Meetric
meetric.com
Легко и эффективно записывайте, анализируйте и оптимизируйте встречи по продажам с помощью искусственного интеллекта для увеличения доходов и получения ценной информации. Просто подключайтесь к Teams, Zoom или Google Meet или поднимитесь на новый уровень, используя нашу платформу для встреч, созданн...
Convin
convin.ai
Convin — это программное обеспечение контакт-центра на базе искусственного интеллекта, которое использует аналитику разговоров для записи, расшифровки и анализа разговоров с клиентами. Convin поддерживает омниканальные контакт-центры и проводит аудит качества звонков, чатов и электронной почты. Это ...
Scratchpad
scratchpad.com
Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.
Modjo
modjo.ai
Миссия Modjo — произвести революцию в работе торговых организаций и стать лидером в области Conversation Intelligence в Европе. Платформа Modjo помогает компаниям улучшать бизнес-стратегию и ее реализацию, обнаруживая ключевую информацию во всех взаимодействиях между клиентами и потенциальными клиен...
Convirza
convirza.com
Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных взаимодействий, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io — это AI-помощник по собраниям для команд разработки продуктов. — Создает повестку дня — Проводит более эффективные встречи — Делает заметки, стенограммы и видео совещаний с помощью ИИ — Шаблоны, предназначенные для совещаний по продукту (стендап, планирование, исследование пользователей ...
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI помогает контактным центрам повысить доходы и удержать клиентов благодаря аналитике, основанной на искусственном интеллекте. Enthu.AI обеспечивает 100% мониторинг разговоров с клиентами, автоматически выявляет важные взаимодействия и помогает командам по обеспечению качества повысить произв...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai, лидер в области обеспечения соответствия требованиям и анализа разговоров на базе искусственного интеллекта, является единственным решением на рынке, обеспечивающим анализ разговоров в режиме реального времени и автоматическое соблюдение требований для отделов продаж и обслуживания клиен...
Knowtworthy
knowtworthy.com
Встречи — отстой. Но им это не обязательно. Knowtworthy предоставляет функции повышения продуктивности совещаний, такие как обмен протоколами в реальном времени и совместное редактирование, которые помогут вам и вашей команде проводить эффективные собрания.
Capturi
en.capturi.com
Разговоры о создании ценности начинаются здесь. Будучи ведущей платформой для анализа разговоров в Скандинавии, Capturi преобразует разговоры с клиентами в конкретную и измеримую ценность с помощью искусственного интеллекта и передовых алгоритмов машинного обучения. Проанализировав более 30 миллионо...
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt — это программное обеспечение для управления вызовами в режиме реального времени, которое помогает вашей команде сделать все правильно с первого раза, обеспечивая соблюдение требований, снижая риски и направляя операторов при каждом вызове. Устраните неопределенность при звонках и дайте сво...
Zipteams
zipteams.com
Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в режиме реального времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace — мировой лидер в области речевого и языкового искусственного интеллекта. Мы учим машины понимать и говорить на человеческом языке. Мы обрабатываем миллиарды минут речевых данных в год и являемся пионерами в области голосовых технологий и генеративного искусственного интеллекта, применяемо...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции собраний и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лиде...
Voyc
voyc.ai
Voyc позволяет регулируемым фирмам проверять 100% взаимодействий контакт-центра с нашим программным обеспечением искусственного интеллекта для анализа речи, помогая повысить операционную эффективность, улавливать жалобы, выявлять уязвимых клиентов и обеспечивать исключительное качество обслуживания ...