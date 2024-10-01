Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для анализа разговоров - Самые популярные приложения - Джибути Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для анализа разговоров (CI) записывает, расшифровывает и оценивает звонки по продажам. Тщательно исследуя эти звонки, программное обеспечение CI определяет ключевые слова и темы разговоров, позволяя пользователям быстро переходить к конкретным моментам записанных разговоров о продажах для углубленного анализа. Компании могут использовать программное обеспечение CI для документирования важных обсуждений с потенциальными покупателями, определения потенциально рискованных или несоответствующих требованиям тем разговоров, предоставления рекомендаций новым торговым представителям на основе передового опыта и изучения различных вариантов использования, полученных на основе анализа и расшифровки телефонных звонков по продажам.