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Программное обеспечение для анализа разговоров - Самые популярные приложения - Аландские о-ва

Программное обеспечение для анализа разговоров (CI) записывает, расшифровывает и оценивает звонки по продажам. Тщательно исследуя эти звонки, программное обеспечение CI определяет ключевые слова и темы разговоров, позволяя пользователям быстро переходить к конкретным моментам записанных разговоров о продажах для углубленного анализа. Компании могут использовать программное обеспечение CI для документирования важных обсуждений с потенциальными покупателями, определения потенциально рискованных или несоответствующих требованиям тем разговоров, предоставления рекомендаций новым торговым представителям на основе передового опыта и изучения различных вариантов использования, полученных на основе анализа и расшифровки телефонных звонков по продажам.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google M...

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

OpenPhone — это простой телефон для совместной работы для бизнеса. Это надежное и мощное облачное решение для звонков и обмена сообщениями, интуитивно понятное и эффективное, которое меняет способ управления вашей командой взаимоотношениями с клиентами и контактами. Благодаря глубокой интеграции и в...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Колл-центр MightyCall, созданный командой с более чем 20-летним опытом работы в области виртуальной телефонии, легко адаптируется к рабочему процессу вашего бизнеса. Наши настраиваемые параметры гарантируют, что решение будет соответствовать вашим уникальным потребностям, что приведет к упрощению ко...

Outreach

Outreach

outreach.io

Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусс...

Gong.io

Gong.io

gong.io

См. больше. Поймите больше. Выигрывайте больше. Платформа сбора данных о доходах (от Gong) преобразует организации благодаря точному пониманию взаимодействия с клиентами, повышая эффективность бизнеса, улучшая процесс принятия решений и ускоряя рост доходов. Это позволяет компаниям фиксировать, пони...

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с покупателями, которая помогает B2B-продавцам быстрее прийти к положительному выводу. Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 1...

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и п...

Balto

Balto

balto.ai

Balto объединяет агентов с искусственным интеллектом, чтобы обеспечить более эффективное общение, приносящее результаты. Наиболее эффективные контакт-центры доверяют корпоративным решениям Balto, работающим в режиме реального времени, чтобы предотвратить упущенные возможности продаж, дорогостоящие о...

Colibri.ai

Colibri.ai

colibri.ai

Colibri Sales Copilot — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет улучшить общение с клиентами и получить аналитическую информацию о них. Он работает во время звонков клиентов, записывает, расшифровывает и анализирует разговор, давая продавцам полезные советы в режиме реального вре...

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает пу...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Chorus от ZoomInfo — это платформа Conversation Intelligence на базе искусственного интеллекта, которая фиксирует и анализирует все взаимодействия с вашими клиентами посредством телефонных звонков, видеоконференций и электронной почты, чтобы ваша команда достигла нужного числа.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен...

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI — первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и получаем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие электр...

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken.ai — это платформа диалогового анализа, которая помогает отделам продаж повысить производительность и снизить затраты на приобретение. Этот инструмент дает торговым представителям подсказки в режиме реального времени во время разговора, чтобы помочь им лучше привлекать клиентов. Платформа д...

Sybill

Sybill

sybill.ai

Sybill — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает командам GTM (выходу на рынок) улучшить свои коммуникации и обмен сообщениями в сфере продаж. Инструмент анализирует язык тела покупателей во время звонков по продажам, чтобы понять, что им резонирует. После каждого звонка ...

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеоконференций, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ...

Allego

Allego

allego.com

Allego — ведущий поставщик современного программного обеспечения, позволяющего получать прибыль. GO, современная платформа Allego для увеличения доходов, объединяет команды по продажам, поддержке и маркетингу, чтобы предоставить покупателям B2B опыт, который ищут, — на единой комплексной платформе. ...

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics — глобальный поставщик аналитики разговоров, предоставляющий маркетологам данные для принятия уверенных стратегических решений. Более 100 000 пользователей, включая The Washington Post, Verizon Connect и ServiceMaster, полагаются на CTM при принятии рекламных решений на основе да...

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на ном...

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso AI — это интегрированная платформа для получения доходов, которая помогает современным торговым организациям и отделам по работе с доходами заключать больше сделок, стимулировать рост доходов и снижать риски с помощью запатентованных рекомендаций по искусственному интеллекту. Являясь лидером о...

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Symbl.ai — это платформа анализа разговоров, которая предлагает разработчикам транскрипцию в реальном времени и анализ неструктурированных данных разговоров с использованием передовых моделей глубокого обучения. Этот инструмент предоставляет решения для различных отраслей, таких как сбор информации...

Echo AI

Echo AI

echoai.com

Pathlight — это ведущая платформа Conversation Intelligence на основе GenAI, которая помогает предприятиям обнаруживать скрытые идеи, возможности и риски в глубине разговоров с клиентами. Pathlight — первая компания, которая полностью использует возможности больших языковых моделей (LLM) для анализа...

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Джиминни помогает коммерческим командам максимизировать свои доходы с помощью анализа разговоров. С Jiminny вы можете записывать, расшифровывать и анализировать разговоры, предоставляя вам доступ к ценной информации о клиентах и ​​полную прозрачность производительности. Джиминни — единственный партн...

Cordless

Cordless

cordless.io

Cordless — это современный облачный колл-центр для групп поддержки клиентов со встроенным диалоговым интеллектом. Cordless предоставляет командам поддержки клиентов универсальное решение, позволяющее общаться с клиентами по телефону и получать глубокую информацию из разговоров. Благодаря готовым тра...

Verint

Verint

verint.com

Verint Messaging™ — это специально разработанное решение для интеграции обмена сообщениями в цифровой путь клиента и облегчения общения с клиентами через каналы обмена сообщениями и социальные сети в большом масштабе. Предоставляя цифровое решение для взаимодействия с клиентами по каналам обмена соо...

Attention

Attention

attention.tech

Внимание — это специализированная платформа искусственного интеллекта (ИИ), предназначенная для повышения эффективности работы отделов продаж. Это инструмент, предназначенный для расширения возможностей вашей CRM и вашей команды продаж, предоставляющий ряд инструментов для анализа, обучения и повыше...

Wudpecker

Wudpecker

wudpecker.io

Wudpecker записывает ваши звонки по продажам, создает высококачественные заметки и синхронизирует их с вашей CRM. Автоматически. Wudpecker повышает вашу производительность за счет: - Автоматического создания заметок из слов клиента. - Экономия более 5 часов в неделю на административной работе, напри...

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis — это помощник по проведению встреч с искусственным интеллектом, предназначенный для оптимизации общения с клиентами и предназначенный для того, чтобы помочь отделам по работе с доходами собирать ключевые идеи в ходе взаимодействия и лучше работать на различных коммерческих должностях. Инстру...

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

Эндер Тьюринг определяет лучших специалистов по звонкам, чатам и видеоконференциям. Используйте его, чтобы предоставить каждому сотруднику лучшие практики лучших сотрудников для самообучения и наблюдения за ростом производительности. Эндер Тьюринг ведет ваши отделы продаж и обслуживания клиентов к у...

Traq.ai

Traq.ai

traq.ai

В мире, где покупатели более информированы, чем когда-либо, заключение большего количества сделок зависит не столько от следования сценарию, сколько от понимания приоритетов и болевых точек вашего потенциального клиента. Благодаря записи звонков, транскрипции и анализу искусственного интеллекта плат...

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разгово...

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource — лидер отрасли в области решений для отслеживания звонков, управления потенциальными клиентами и бизнес-аналитики. Увеличьте свои маркетинговые затраты и получите ощутимые результаты.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex Marketing Edge предлагает простое в использовании решение для анализа диалогов, которое показывает, какие маркетинговые кампании и каналы генерируют входящие звонки и текстовые сообщения, что происходило в этих разговорах, а также позволяет принимать решения на основе данных для повышения эф...

Meetric

Meetric

meetric.com

Легко и эффективно записывайте, анализируйте и оптимизируйте встречи по продажам с помощью искусственного интеллекта для увеличения доходов и получения ценной информации. Просто подключайтесь к Teams, Zoom или Google Meet или поднимитесь на новый уровень, используя нашу платформу для встреч, созданн...

Convin

Convin

convin.ai

Convin — это программное обеспечение контакт-центра на базе искусственного интеллекта, которое использует аналитику разговоров для записи, расшифровки и анализа разговоров с клиентами. Convin поддерживает омниканальные контакт-центры и проводит аудит качества звонков, чатов и электронной почты. Это ...

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных взаимодействий, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные...

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...

Modjo

Modjo

modjo.ai

Миссия Modjo — произвести революцию в работе торговых организаций и стать лидером в области Conversation Intelligence в Европе. Платформа Modjo помогает компаниям улучшать бизнес-стратегию и ее реализацию, обнаруживая ключевую информацию во всех взаимодействиях между клиентами и потенциальными клиен...

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon.ai, лидер в области обеспечения соответствия требованиям и анализа разговоров на базе искусственного интеллекта, является единственным решением на рынке, обеспечивающим анализ разговоров в режиме реального времени и автоматическое соблюдение требований для отделов продаж и обслуживания клиен...

Knowtworthy

Knowtworthy

knowtworthy.com

Встречи — отстой. Но им это не обязательно. Knowtworthy предоставляет функции повышения продуктивности совещаний, такие как обмен протоколами в реальном времени и совместное редактирование, которые помогут вам и вашей команде проводить эффективные собрания.

Spinach.io

Spinach.io

spinach.io

Spinach.io — это AI-помощник по собраниям для команд разработки продуктов. — Создает повестку дня — Проводит более эффективные встречи — Делает заметки, стенограммы и видео совещаний с помощью ИИ — Шаблоны, предназначенные для совещаний по продукту (стендап, планирование, исследование пользователей ...

Capturi

Capturi

en.capturi.com

Разговоры о создании ценности начинаются здесь. Будучи ведущей платформой для анализа разговоров в Скандинавии, Capturi преобразует разговоры с клиентами в конкретную и измеримую ценность с помощью искусственного интеллекта и передовых алгоритмов машинного обучения. Проанализировав более 30 миллионо...

Abstrakt

Abstrakt

abstrakt.ai

Abstrakt — это программное обеспечение для управления вызовами в режиме реального времени, которое помогает вашей команде сделать все правильно с первого раза, обеспечивая соблюдение требований, снижая риски и направляя операторов при каждом вызове. Устраните неопределенность при звонках и дайте сво...

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Enthu.AI помогает контактным центрам повысить доходы и удержать клиентов благодаря аналитике, основанной на искусственном интеллекте. Enthu.AI обеспечивает 100% мониторинг разговоров с клиентами, автоматически выявляет важные взаимодействия и помогает командам по обеспечению качества повысить произв...

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в режиме реального времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.

Gridspace

Gridspace

gridspace.com

Gridspace — мировой лидер в области речевого и языкового искусственного интеллекта. Мы учим машины понимать и говорить на человеческом языке. Мы обрабатываем миллиарды минут речевых данных в год и являемся пионерами в области голосовых технологий и генеративного искусственного интеллекта, применяемо...

Equal Time

Equal Time

equaltime.io

Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции собраний и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лиде...

Voyc

Voyc

voyc.ai

Voyc позволяет регулируемым фирмам проверять 100% взаимодействий контакт-центра с нашим программным обеспечением искусственного интеллекта для анализа речи, помогая повысить операционную эффективность, улавливать жалобы, выявлять уязвимых клиентов и обеспечивать исключительное качество обслуживания ...

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