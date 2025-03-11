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Программное обеспечение для оплаты подрядчиков
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Программное обеспечение для оплаты подрядчиков - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для оплаты подрядчиков позволяет работодателям отправлять цифровые платежи независимым подрядчикам и фрилансерам. Это программное обеспечение позволяет предприятиям платить работникам, не являющимся сотрудниками, посредством прямого депозита, платежных карт, интеграции платежных процессоров или цифровых кошельков. Он обеспечивает соблюдение соответствующих налоговых кодексов и правил без необходимости использования бумажных чеков, электронных таблиц или платежного программного обеспечения, не предназначенного специально для платежей подрядчикам. Некоторые платежные решения для подрядчиков предназначены для внутренних платежей в пределах одной страны, например США, тогда как другие поддерживают международные платежи в нескольких валютах. В число компаний, которые обычно используют это программное обеспечение, входят те, которые полагаются на подрядчиков, которых часто называют «штатными работниками» или «1099 рабочих», в таких отраслях, как здравоохранение, гостиничный бизнес, розничная торговля и строительство. Сотрудники отдела кадров используют эти платформы для обработки платежей и соблюдения налогового законодательства, в то время как подрядчики часто могут получить доступ к средствам и отслеживать доходы через портал внутри платформы.

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Square

Square

squareup.com

Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio - это бесплатный инструмент для оплаты счетов поставщикам, позволяющий управлять платежами с помощью банковских переводов и кредитных карт.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.

Contra

Contra

contra.com

Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti — платформа для автоматизации процесса кредиторской задолженности и международных платежей, обеспечивающая управление счетами и соблюдение налоговых требований.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket — это платформа для управления независимыми подрядчиками и фрилансерами, включая функционал для проверки, работы и автоматизированных платежей.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Приложение Branch помогает предприятиям ускорять выплаты, предлагая пользователям бесплатные банковские счета, доступ к заработной плате и инструменты для управления финансами.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.

Veem

Veem

veem.com

Veem - это платформа для международных платежей, позволяющая предприятиям отправлять и получать деньги в более чем 100 странах.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp — это платформа для расчёта зарплаты, соблюдения норм и предоставления льгот, автоматизирующая налоговые регистрации и compliance.

Patriot

Patriot

patriotsoftware.com

Программа Patriot позволяет американским компаниям и бухгалтерам управлять бухгалтерским учётом онлайн с двумя вариантами: Basic за $20 и Premium за $30 в месяц.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

ИИ без границ - это платформа для управления международными зарплатами и HR-процессами, упрощая найм и оплату сотрудников в 170 странах.

Dots

Dots

dots.dev

Dots — это API для упрощения выплат подрядчикам, который позволяет легко обрабатывать платежи и собирать информацию за считанные часы.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.

Useme

Useme

useme.com

Useme – платформа для упрощения оплаты фрилансерам и выставления налоговых счетов без регистрации бизнеса. Поддерживает международное сотрудничество.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk - это система управления фрилансерами, позволяющая управлять контрактами, задачами и платежами для внештатных работников по всему миру.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляет выплатами, льготами и соблюдением норм для компаний в США, нанимающих сотрудников и подрядчиков в стране и за рубежом.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla - это платформа для безопасных банковских переводов, позволяющая предприятиям управлять платежами и интегрировать различные финансовые сервисы.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.

Ruul

Ruul

ruul.io

Ruul помогает компаниям упростить работу с фрилансерами, управляя административными задачами, такими как выставление счетов и выплаты субподрядчикам.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управления удаленными командами, обеспечивающая процесс набора, оплаты и соблюдения норм в 150 странах.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst помогает компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников и подрядчиков в более чем 180 странах с соблюдением местных законов.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo - инструмент для фрилансеров и предпринимателей, предлагающий решения для управления финансами, выставления счетов и учета расходов.

Everee

Everee

everee.com

Everee - платформа для ежедневной выплаты зарплаты, автоматизирующая процессы расчета, уплаты налогов и управления данными сотрудников.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global — платформа для глобального найма и управления зарплатой, позволяющая работодателям работать с сотрудниками и подрядчиками в 185 странах.

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