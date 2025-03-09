Программное обеспечение для оплаты подрядчиков - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для оплаты подрядчиков позволяет работодателям отправлять цифровые платежи независимым подрядчикам и фрилансерам. Это программное обеспечение позволяет предприятиям платить работникам, не являющимся сотрудниками, посредством прямого депозита, платежных карт, интеграции платежных процессоров или цифровых кошельков. Он обеспечивает соблюдение соответствующих налоговых кодексов и правил без необходимости использования бумажных чеков, электронных таблиц или платежного программного обеспечения, не предназначенного специально для платежей подрядчикам. Некоторые платежные решения для подрядчиков предназначены для внутренних платежей в пределах одной страны, например США, тогда как другие поддерживают международные платежи в нескольких валютах. В число компаний, которые обычно используют это программное обеспечение, входят те, которые полагаются на подрядчиков, которых часто называют «штатными работниками» или «1099 рабочих», в таких отраслях, как здравоохранение, гостиничный бизнес, розничная торговля и строительство. Сотрудники отдела кадров используют эти платформы для обработки платежей и соблюдения налогового законодательства, в то время как подрядчики часто могут получить доступ к средствам и отслеживать доходы через портал внутри платформы.
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Worksome
worksome.com
Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.
Everee
everee.com
Everee — это платформа для выплат работникам, которая позволяет легко платить людям каждый день, даже в выходные и праздничные дни, что очень нравится работникам. Мы забираем всю рутинную работу, связанную с расчетом заработной платы, поэтому вы можете заплатить людям за считанные секунды и вернуться к своему бизнесу. Используйте нашу платформу для управления работниками и их оплаты или воспользуйтесь нашими технологическими решениями, включая API и встраиваемые компоненты, чтобы платить 1099 работникам и работникам W-2 в большом масштабе. А если вы хотите быстро платить работникам, но вынуждены ждать неделями или даже дольше, чтобы получить оплату от клиентов, мы поможем вам преодолеть этот разрыв. Мы передаем оплату работникам за вас. Вы платите нам позже, после того как выставите счета.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы заново изобретаем систему расчета заработной платы и льгот для перспективных компаний и удаленных команд. Для компаний наше универсальное решение помогает контролировать весь жизненный цикл удаленной работы, позволяя без труда подключать, оплачивать и управлять удаленными командами в 150 странах. Для команд и подрядчиков RemotePass гарантирует своевременную оплату в выбранном вами способе оплаты и валюте, а наше суперприложение обеспечивает беспрепятственный доступ к ведущим финансовым услугам и преимуществам — независимо от того, где вы находитесь в мире. Наша команда уделяет пристальное внимание пользовательскому опыту, и мы работаем над сложным продуктом с пользовательским интерфейсом потребительского уровня. Мы очень заботимся о том, чтобы HR и финансовые отделы могли избежать ручной работы и соблюдать требования, чтобы вы могли сосредоточиться на привлечении и удержании лучших специалистов со всего мира. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать, как RemotePass может сделать вашу адаптацию и расчет заработной платы по-настоящему простыми. RemotePass: присоединяйтесь и платите кому угодно и где угодно.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или подрядчиков, использующих контракты, соответствующие местным требованиям, избегая при этом рисков неправильной классификации, проходя проверки соответствия и управляя международной рабочей силой в одном месте.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk - это система управления фрилансерами, позволяющая управлять контрактами, задачами и платежами для внештатных работников по всему миру.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global ускоряет будущее работы за пределами границ. Его глобальная рабочая платформа упрощает работу работодателей и специалистов, позволяя им работать с кем угодно, где угодно и как угодно. Работодатели и таланты взаимодействуют одним щелчком мыши с помощью запатентованной облачной технологии управления персоналом, подкрепленной персонализированным опытом и непревзойденным глобальным масштабом. Velocity Global — крупнейший мировой работодатель (также известный как International PEO) в 185 странах и во всех 50 США. Более 1000 брендов полагаются на Velocity Global для создания глобальных команд без затрат или сложностей, связанных с созданием иностранных юридических лиц или государственной регистрацией. Компания предлагает дополнительные услуги, включая проверку соответствия требованиям независимых подрядчиков для оценки рабочей силы и агента по учету (AoR) для оптимизации платежей подрядчикам. Velocity Global была названа известной аналитической фирмой NelsonHall «Лидером» в категории «Глобальный работодатель услуг записи». Основанная в 2014 году компания насчитывает сотни сотрудников на шести континентах.
Asanify
asanify.com
Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной облачной платформы. Используя Plane, вы можете отправлять платежи контрагентам в более чем 240 стран по оптимальным курсам обмена. Плейн считает, что международные подрядчики должны иметь тот же опыт расчета заработной платы, что и американские сотрудники. Мы отправляем платежи непосредственно на банковские счета подрядчиков, чтобы они могли снимать деньги со своих счетов без хлопот и комиссий за снятие средств, как в электронном кошельке. Хотите нанять сотрудников вместо подрядчиков? С Plane вы можете легко нанимать сотрудников на полный рабочий день в более чем 100 странах без необходимости создавать местные организации. Plane занимается оформлением документов о приеме на работу, удержанием налогов и многим другим, так что вам не придется этого делать. В отличие от многих EOR, Plane верит в простоту ценообразования без каких-либо скрытых комиссий. Вы платите фиксированную ежемесячную плату. Не знаете, нанять ли члена команды в качестве сотрудника или подрядчика? Plane поддерживает оба варианта с первого дня, и наша команда экспертов будет рада помочь вам выбрать лучший вариант, соответствующий вашим потребностям, без каких-либо планов.
Borderless AI
hireborderless.com
ИИ без границ - это платформа для управления международными зарплатами и HR-процессами, упрощая найм и оплату сотрудников в 170 странах.
Dots
dots.dev
Dots — это удобный для разработчиков API, который позволяет компаниям платить своим подрядчикам всего за несколько строк кода. Будь то рабочие, такие как водители Uber, продавцы на торговых площадках, таких как Etsy, или просто ваш местный разнорабочий — Dots полностью абстрагирует сложность выплат. Мы управляем всем процессом: сбор информации (KYC), платежи через любую систему (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, международные и многие другие) и даже подачу налоговых форм! Dots позволяет разработчикам получать выплаты всего за несколько часов, а не за многие месяцы, которые обычно занимают это.
Warp
joinwarp.com
Warp — это современная платформа расчета заработной платы, соблюдения требований и льгот, созданная для основателей. Мы поставили всю государственную налоговую регистрацию и соблюдение требований на автопилот, поэтому вам больше никогда не придется заходить на другой веб-сайт .gov.
Contra
contra.com
Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.
Branch app
branchapp.com
Приложение Branch помогает предприятиям ускорять выплаты, предлагая пользователям бесплатные банковские счета, доступ к заработной плате и инструменты для управления финансами.
Skuad
skuad.io
Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.
Useme
useme.com
Useme – платформа для упрощения оплаты фрилансерам и выставления налоговых счетов без регистрации бизнеса. Поддерживает международное сотрудничество.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.
Gusto
gusto.com
Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.
Xolo
xolo.io
Xolo - инструмент для фрилансеров и предпринимателей, предлагающий решения для управления финансами, выставления счетов и учета расходов.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti — платформа для автоматизации процесса кредиторской задолженности и международных платежей, обеспечивающая управление счетами и соблюдение налоговых требований.
Oyster
oysterhr.com
Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности. Руул хорошо подходит для целого ряда предприятий, особенно тех, которые работают в цифровой экономике. Он идеально подходит для: - Стартапов и малых и средних предприятий (МСП), которым нужны эффективные решения для субподряда и управления финансами. - Цифровые агентства и медиа-компании, которым требуются гибкие решения по управлению талантами и оплате. - Платформы и сообщества, которые регулярно взаимодействуют с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Более 10 000 компаний и 70 000 фрилансеров по всему миру полагаются на Ruul для беспрепятственного и соответствующего требованиям управления своей работой и финансовыми отношениями.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket — это платформа для управления независимыми подрядчиками и фрилансерами, включая функционал для проверки, работы и автоматизированных платежей.
Veem
veem.com
Veem - это платформа для международных платежей, позволяющая предприятиям отправлять и получать деньги в более чем 100 странах.
Square
squareup.com
Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша команда, Remote гарантирует лучший опыт, предлагая надежные глобальные решения по трудоустройству. Наша непревзойденная защита интеллектуальной собственности и первоклассные меры безопасности обеспечат вам спокойствие в глобальном масштабе. Кроме того, Remote предлагает модель ценообразования с фиксированной ставкой без каких-либо скрытых комиссий, что помогает вам эффективно управлять своим бюджетом, одновременно сосредотачиваясь на стимулировании роста бизнеса.
Patriot
patriotsoftware.com
Бухгалтерское программное обеспечение Patriot позволяет американским предприятиям и их бухгалтерам управлять своими бухгалтерскими книгами в режиме онлайн. У Патриота есть два варианта ведения учета на выбор: 1. Базовый учет: 20 долларов США в месяц. 2. Премиум-бухгалтерский учет: 30 долларов США в месяц. С помощью обоих вариантов вы можете выставлять счета неограниченному количеству клиентов, платить 1099 поставщикам и подрядчикам, принимать платежи по кредитным картам, автоматически импортировать свой банк. транзакции и многое другое! И получите доступ к простым в использовании финансовым отчетам одним нажатием кнопки, включая отчеты о прибылях и убытках и балансовые отчеты вашей компании.
Melio
meliopayments.com
Melio - это бесплатный инструмент для оплаты счетов поставщикам, позволяющий управлять платежами с помощью банковских переводов и кредитных карт.
Justworks
justworks.com
Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla - это платформа для безопасных банковских переводов, позволяющая предприятиям управлять платежами и интегрировать различные финансовые сервисы.
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
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