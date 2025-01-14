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Программное обеспечение для оплаты подрядчиков - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико
Программное обеспечение для оплаты подрядчиков позволяет работодателям отправлять цифровые платежи независимым подрядчикам и фрилансерам. Это программное обеспечение позволяет предприятиям платить работникам, не являющимся сотрудниками, посредством прямого депозита, платежных карт, интеграции платежных процессоров или цифровых кошельков. Он обеспечивает соблюдение соответствующих налоговых кодексов и правил без необходимости использования бумажных чеков, электронных таблиц или платежного программного обеспечения, не предназначенного специально для платежей подрядчикам. Некоторые платежные решения для подрядчиков предназначены для внутренних платежей в пределах одной страны, например США, тогда как другие поддерживают международные платежи в нескольких валютах. В число компаний, которые обычно используют это программное обеспечение, входят те, которые полагаются на подрядчиков, которых часто называют «штатными работниками» или «1099 рабочих», в таких отраслях, как здравоохранение, гостиничный бизнес, розничная торговля и строительство. Сотрудники отдела кадров используют эти платформы для обработки платежей и соблюдения налогового законодательства, в то время как подрядчики часто могут получить доступ к средствам и отслеживать доходы через портал внутри платформы.
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WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Компания WorkMarket, расположенная в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, была основана в 2010 году и приобретена ADP в 2018 году.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно понятные технологии с интерактивным обслуживанием, чтобы организации могли быстро и в соответствии с требованиями привлекать и платить работникам по всему миру.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристов в одном месте. Наша платформа помогает ведущим мировым компаниям сократить расходы, сократить время найма и защититься от неправильной классификации в более чем 150 странах: от поиска талантов до проверок соответствия требованиям, документов, платежей и аналитики. Изучите платформу бесплатно или закажите демо-версию сегодня — узнайте, как PepsiCo, Depop и более 12 000 ведущих компаний мира используют YunoJuno для легкой работы с подрядчиками.
Useme
useme.com
Useme предлагает быстрое и простое решение для компаний, которые хотят платить фрилансерам, а также для фрилансеров, у которых нет собственной компании и которые хотят выставить налоговый счет. С Useme после заключения сделки со своим субподрядчиком вы получите налоговый счет независимо от того, есть ли у вашего фрилансера собственный бизнес или нет. И лучшая часть? Мы берем на себя все административные задачи, связанные с заключением сделок, позволяя владельцам бизнеса и фрилансерам сосредоточиться на своей основной деятельности. Эта услуга доступна во всех странах и позволяет как фрилансеру, так и клиентам легко наладить международное сотрудничество.
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприятия и новые стартапы могут получить доступ к лучшим талантам со всего мира, чтобы развивать свой бизнес и создавать разнообразные распределенные команды. Никаких авансовых платежей, скрытых затрат или долгосрочных ограничений не требуется. Прокат в более чем 160 странах || Платите в более чем 100 валютах || Получите экспертную поддержку 24x5
Branch app
branchapp.com
Отделение помогает предприятиям ускорить выплаты, расширяя возможности работающих американцев. Предприятия обращаются к Branch в поисках более экономичного и быстрого способа оплаты труда работников и снижения затрат на бумажные чеки и платежные карты. Работники и независимые подрядчики, зарегистрировавшиеся в Branch, могут получить банковский счет с нулевой комиссией, бесплатный мгновенный доступ к заработанной заработной плате и инструменты автоматического составления бюджета, которые помогут им управлять своим денежным потоком между зарплатами. Филиал сотрудничает с некоторыми из ведущих национальных технологий расчета заработной платы и рабочей силы для поддержки работодателей в розничной торговле, ресторанном бизнесе, логистике, производстве и здравоохранении.
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зарабатывать на жизнь на своих собственных условиях.
Warp
joinwarp.com
Warp — это современная платформа расчета заработной платы, соблюдения требований и льгот, созданная для основателей. Мы поставили всю государственную налоговую регистрацию и соблюдение требований на автопилот, поэтому вам больше никогда не придется заходить на другой веб-сайт .gov.
Dots
dots.dev
Dots — это удобный для разработчиков API, который позволяет компаниям платить своим подрядчикам всего за несколько строк кода. Будь то рабочие, такие как водители Uber, продавцы на торговых площадках, таких как Etsy, или просто ваш местный разнорабочий — Dots полностью абстрагирует сложность выплат. Мы управляем всем процессом: сбор информации (KYC), платежи через любую систему (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, международные и многие другие) и даже подачу налоговых форм! Dots позволяет разработчикам получать выплаты всего за несколько часов, а не за многие месяцы, которые обычно занимают это.
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной облачной платформы. Используя Plane, вы можете отправлять платежи контрагентам в более чем 240 стран по оптимальным курсам обмена. Плейн считает, что международные подрядчики должны иметь тот же опыт расчета заработной платы, что и американские сотрудники. Мы отправляем платежи непосредственно на банковские счета подрядчиков, чтобы они могли снимать деньги со своих счетов без хлопот и комиссий за снятие средств, как в электронном кошельке. Хотите нанять сотрудников вместо подрядчиков? С Plane вы можете легко нанимать сотрудников на полный рабочий день в более чем 100 странах без необходимости создавать местные организации. Plane занимается оформлением документов о приеме на работу, удержанием налогов и многим другим, так что вам не придется этого делать. В отличие от многих EOR, Plane верит в простоту ценообразования без каких-либо скрытых комиссий. Вы платите фиксированную ежемесячную плату. Не знаете, нанять ли члена команды в качестве сотрудника или подрядчика? Plane поддерживает оба варианта с первого дня, и наша команда экспертов будет рада помочь вам выбрать лучший вариант, соответствующий вашим потребностям, без каких-либо планов.
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете бесплатно начать работу с нашей системой найма и выхода на пенсию. Приложение для расчета заработной платы в один клик позволяет вам рассчитать заработную плату и перевести деньги не только для ваших местных сотрудников, но и для глобальных подрядчиков. Наша интеграция со Slack, Excel, Google Suite и Whatsapp делает доступ к вашей системе управления персоналом чрезвычайно удобным и удобным для общения. Наша гибкая и полностью настраиваемая платформа в сочетании с круглосуточной поддержкой клиентов сделает управление персоналом очень простым для вашей организации.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global ускоряет будущее работы за пределами границ. Его глобальная рабочая платформа упрощает работу работодателей и специалистов, позволяя им работать с кем угодно, где угодно и как угодно. Работодатели и таланты взаимодействуют одним щелчком мыши с помощью запатентованной облачной технологии управления персоналом, подкрепленной персонализированным опытом и непревзойденным глобальным масштабом. Velocity Global — крупнейший мировой работодатель (также известный как International PEO) в 185 странах и во всех 50 США. Более 1000 брендов полагаются на Velocity Global для создания глобальных команд без затрат или сложностей, связанных с созданием иностранных юридических лиц или государственной регистрацией. Компания предлагает дополнительные услуги, включая проверку соответствия требованиям независимых подрядчиков для оценки рабочей силы и агента по учету (AoR) для оптимизации платежей подрядчикам. Velocity Global была названа известной аналитической фирмой NelsonHall «Лидером» в категории «Глобальный работодатель услуг записи». Основанная в 2014 году компания насчитывает сотни сотрудников на шести континентах.
TalentDesk
talentdesk.io
Программное обеспечение для управления и оплаты труда ваших подрядчиков и фрилансеров. Где бы они ни находились. TalentDesk.io — это комплексная система управления фрилансерами (FMS), созданная командой ведущей торговой площадки PeopleHour.com. Используя более чем 15-летний опыт работы в сфере фриланса, мы являемся единственной платформой, специально созданной для компаний, которые в значительной степени полагаются на внешние ресурсы. Подключайте лучших специалистов-фрилансеров в соответствии с требованиями, мгновенно распределяйте работу с помощью специально созданного каталога и автоматизируйте мультивалютные платежи подрядчикам в любом месте. Нам доверяют глобальные компании электронного обучения, производства/медиа, консалтинга и быстрорастущие технологические компании по всему миру.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или подрядчиков, использующих контракты, соответствующие местным требованиям, избегая при этом рисков неправильной классификации, проходя проверки соответствия и управляя международной рабочей силой в одном месте.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы заново изобретаем систему расчета заработной платы и льгот для перспективных компаний и удаленных команд. Для компаний наше универсальное решение помогает контролировать весь жизненный цикл удаленной работы, позволяя без труда подключать, оплачивать и управлять удаленными командами в 150 странах. Для команд и подрядчиков RemotePass гарантирует своевременную оплату в выбранном вами способе оплаты и валюте, а наше суперприложение обеспечивает беспрепятственный доступ к ведущим финансовым услугам и преимуществам — независимо от того, где вы находитесь в мире. Наша команда уделяет пристальное внимание пользовательскому опыту, и мы работаем над сложным продуктом с пользовательским интерфейсом потребительского уровня. Мы очень заботимся о том, чтобы HR и финансовые отделы могли избежать ручной работы и соблюдать требования, чтобы вы могли сосредоточиться на привлечении и удержании лучших специалистов со всего мира. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать, как RemotePass может сделать вашу адаптацию и расчет заработной платы по-настоящему простыми. RemotePass: присоединяйтесь и платите кому угодно и где угодно.
Everee
everee.com
Everee — это платформа для выплат работникам, которая позволяет легко платить людям каждый день, даже в выходные и праздничные дни, что очень нравится работникам. Мы забираем всю рутинную работу, связанную с расчетом заработной платы, поэтому вы можете заплатить людям за считанные секунды и вернуться к своему бизнесу. Используйте нашу платформу для управления работниками и их оплаты или воспользуйтесь нашими технологическими решениями, включая API и встраиваемые компоненты, чтобы платить 1099 работникам и работникам W-2 в большом масштабе. А если вы хотите быстро платить работникам, но вынуждены ждать неделями или даже дольше, чтобы получить оплату от клиентов, мы поможем вам преодолеть этот разрыв. Мы передаем оплату работникам за вас. Вы платите нам позже, после того как выставите счета.
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое другое — все в одном месте. Gusto гордится тем, что обслуживает более 300 000 предприятий по всей территории США, используя единую надежную систему, конкурентоспособные инструменты вознаграждения и экспертные рекомендации, которые помогут вам расширить возможности вашей команды. Потому что, когда процветают ваши люди, процветает и ваш бизнес. Узнайте больше на https://gusto.com.
Xolo
xolo.io
Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другого.
Tipalti
tipalti.com
Единственное решение для автоматизации сквозного процесса расчета кредиторской задолженности. Автоматизируйте всю свою кредиторскую задолженность, глобальные партнерские платежи и процессы закупок с помощью Tipalti и исключите 80 % ручной работы. Tiplati позволяет вам легко привлекать поставщиков, партнеров и фрилансеров, оптимизировать формирование заказов на заказы, ускорять утверждение, исключать ввод счетов-фактур и совершать быстрые глобальные платежи в 196 стран в местной валюте. Также включает глобальное налоговое соответствие, двух- и трехстороннее сопоставление заказов на покупку, поддержку нескольких организаций, сканирование счетов с распознаванием текста, расходы сотрудников, физические и виртуальные карты. Наслаждайтесь мгновенной выверкой данных благодаря интеграции ERP, включающей NetSuite, Quickbooks, Xero и Sage Intacct. Мы делаем все это, сохраняя при этом удовлетворенность клиентов на 98 % и сотрудничая с некоторыми из самых быстрорастущих компаний мира, такими как Amazon Twitch, ClassPass, GoPro, GoDaddy, Twitter, Roblox и Zola.
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и команду экспертов по правовым и кадровым вопросам, чтобы обеспечить соблюдение требований в более чем 180 странах.
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности. Руул хорошо подходит для целого ряда предприятий, особенно тех, которые работают в цифровой экономике. Он идеально подходит для: - Стартапов и малых и средних предприятий (МСП), которым нужны эффективные решения для субподряда и управления финансами. - Цифровые агентства и медиа-компании, которым требуются гибкие решения по управлению талантами и оплате. - Платформы и сообщества, которые регулярно взаимодействуют с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Более 10 000 компаний и 70 000 фрилансеров по всему миру полагаются на Ruul для беспрепятственного и соответствующего требованиям управления своей работой и финансовыми отношениями.
Veem
veem.com
Veem — это глобальная онлайн-платформа онлайн-платежей со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она была известна как Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY и AUD. Клиенты в 100 странах могут получать платежи, а клиенты в 25 из них — отправлять платежи. Платежи отправляются по различным каналам, причем тот, который используется, определяется внутренне при отправке платежа. Компания маршрутизирует платежи с помощью SWIFT, автоматизированной клиринговой палаты (ACH), казначейских счетов, цифровых кошельков, дебетовых карт и блокчейна. Компания ориентирована на малый и средний бизнес, фрилансеров и предприятия, предлагающие международные услуги. В 2020 году клиентская база Veem достигла 225 000 пользователей.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша команда, Remote гарантирует лучший опыт, предлагая надежные глобальные решения по трудоустройству. Наша непревзойденная защита интеллектуальной собственности и первоклассные меры безопасности обеспечат вам спокойствие в глобальном масштабе. Кроме того, Remote предлагает модель ценообразования с фиксированной ставкой без каких-либо скрытых комиссий, что помогает вам эффективно управлять своим бюджетом, одновременно сосредотачиваясь на стимулировании роста бизнеса.
Patriot
patriotsoftware.com
Бухгалтерское программное обеспечение Patriot позволяет американским предприятиям и их бухгалтерам управлять своими бухгалтерскими книгами в режиме онлайн. У Патриота есть два варианта ведения учета на выбор: 1. Базовый учет: 20 долларов США в месяц. 2. Премиум-бухгалтерский учет: 30 долларов США в месяц. С помощью обоих вариантов вы можете выставлять счета неограниченному количеству клиентов, платить 1099 поставщикам и подрядчикам, принимать платежи по кредитным картам, автоматически импортировать свой банк. транзакции и многое другое! И получите доступ к простым в использовании финансовым отчетам одним нажатием кнопки, включая отчеты о прибылях и убытках и балансовые отчеты вашей компании.
Melio
meliopayments.com
Melio — это бесплатный инструмент для оплаты счетов и продавцов, который максимизирует денежный поток и сводит к минимуму напряженную работу. Оплачивайте счета поставщиков банковским переводом или дебетовой картой бесплатно, даже если они принимают только чеки! Вы также можете использовать свою кредитную карту там, где карты не принимаются, чтобы дольше хранить наличные и получать вознаграждения по карте! Кредиторская задолженность изобретена заново. Melio автоматически синхронизируется с вашими QuickBooks и даже отправляет чеки от вашего имени поставщикам, поэтому вам больше не нужно выписывать чеки.
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы берем на себя мельчайшие детали, чтобы вы могли сосредоточиться на главном: построении своего бизнеса и своей команды.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать более эффективно. Вы можете увидеть, как происходит работа, с помощью таких функций, как отслеживание времени, снимки экрана, отслеживание активности, отслеживание URL-адресов и приложений, показатели анализа рабочей силы, автоматический расчет заработной платы и выставление счетов, планирование, мониторинг GPS и местоположения, а также расписания. Доступно для Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS и Android. Наша миссия — помочь каждому провести свой рабочий день максимально продуктивно. Это обязательство означает приоритетность максимальной производительности без ущерба для комфортной рабочей среды для всех. Почувствуйте преобразующее влияние Hubstaff на эффективность и успех нашей организации. Вот как Hubstaff стал бесценным активом для бизнеса наших клиентов: - Повышенная производительность: достигнуто значительное увеличение производительности на 5% за счет полной автоматизации процессов отбора мощности. - Стратегическое распределение ресурсов: внедрение Hubstaff позволило сэкономить количество сотрудников, эквивалентное 10 сотрудникам, что повысило операционную эффективность. - Бизнес-выигрыши и улучшение прибыли: способствует получению новых деловых возможностей и значительному улучшению финансовой прибыли. - Нулевое время простоя: наслаждайтесь бесперебойной работой с нулевым временем простоя, обеспечивая непрерывный и бесперебойный рабочий процесс. - Эффективные процессы расчета заработной платы и управления персоналом. Оптимизированы все процессы расчета заработной платы и управления персоналом, что позволяет сократить административные накладные расходы и обеспечить точность. - Экономия затрат на проектах: Реализована значительная экономия от 10% до 25% на различных проектах, что повышает общую прибыльность. - Повышенная ценность для клиентов: достигнуто значительное увеличение ценности, предлагаемой клиентам, на 30%, что повышает стандарты обслуживания. - Оптимизация задач: экономия средств на 25 % достигается за счет устранения ненужных задач и улучшения общего использования ресурсов. - Сокращение затрат на найм: сократите затраты на найм на 25 %, снизив риски, связанные с плохим наймом, и оптимизируя процессы найма. - Удержание сотрудников: предоставляет лучшим работникам данные, необходимые для более быстрого продвижения по службе, что приводит к улучшению удержания сотрудников. Hubstaff оказался ключевым инструментом в стремлении наших клиентов к совершенству, обеспечивая ощутимые результаты в различных бизнес-операциях. Откройте для себя будущее работы с Hubstaff!
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. — финтех-компания, внедряющая инновации с помощью сложных платежных решений со счета на счет. Надежная платформа Dwolla, API с низким кодированием и экосистема партнерства упрощают сложный процесс интеграции с различными платежными сетями для создания единого комплексного решения. Интеграция современной платежной технологии Dwolla дает бизнесу возможность программировать платежи в режиме реального времени и в тот же день. При минимальном развитии стартапы компаний из списка Fortune 500 могут повысить эффективность, гибкость и улучшить денежный поток, работая с Dwolla.
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное представление всей вашей рабочей силы в одном месте. Благодаря Deel компании делают возможным глобальный расчет заработной платы, используя собственный бэк-офис Deel и местные предприятия. Работники, менеджеры и руководители могут обновлять сведения о снятии средств, визуализировать структуру команды, контролировать общие расходы на заработную плату и выполнять десятки других задач через современный интерфейс самообслуживания Deel. Сегодня Deel обслуживает более 20 000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до публичных компаний, помогая более 120 000 работникам получать зарплату из любой точки мира. Создавайте локализованные юридические контракты, отслеживайте свободное время, предоставляйте бонусы, управляйте капиталом и многое другое. Закажите демо-версию персонального руководства по платформе Deel и откройте для себя глобальную рабочую силу уже сегодня.