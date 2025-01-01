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Программное обеспечение для оплаты подрядчиков - Самые популярные приложения - Французская Гвиана
Программное обеспечение для оплаты подрядчиков позволяет работодателям отправлять цифровые платежи независимым подрядчикам и фрилансерам. Это программное обеспечение позволяет предприятиям платить работникам, не являющимся сотрудниками, посредством прямого депозита, платежных карт, интеграции платежных процессоров или цифровых кошельков. Он обеспечивает соблюдение соответствующих налоговых кодексов и правил без необходимости использования бумажных чеков, электронных таблиц или платежного программного обеспечения, не предназначенного специально для платежей подрядчикам. Некоторые платежные решения для подрядчиков предназначены для внутренних платежей в пределах одной страны, например США, тогда как другие поддерживают международные платежи в нескольких валютах. В число компаний, которые обычно используют это программное обеспечение, входят те, которые полагаются на подрядчиков, которых часто называют «штатными работниками» или «1099 рабочих», в таких отраслях, как здравоохранение, гостиничный бизнес, розничная торговля и строительство. Сотрудники отдела кадров используют эти платформы для обработки платежей и соблюдения налогового законодательства, в то время как подрядчики часто могут получить доступ к средствам и отслеживать доходы через портал внутри платформы.
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Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...
Melio
meliopayments.com
Melio — это бесплатный инструмент для оплаты счетов и продавцов, который максимизирует денежный поток и сводит к минимуму напряженную работу. Оплачивайте счета поставщиков банковским переводом или дебетовой картой бесплатно, даже если они принимают только чеки! Вы также можете использовать свою кред...
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Ко...
Tipalti
tipalti.com
Единственное решение для автоматизации сквозного процесса расчета кредиторской задолженности. Автоматизируйте всю свою кредиторскую задолженность, глобальные партнерские платежи и процессы закупок с помощью Tipalti и исключите 80 % ручной работы. Tiplati позволяет вам легко привлекать поставщиков, п...
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы б...
Veem
veem.com
Veem — это глобальная онлайн-платформа онлайн-платежей со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она была известна как Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары СШ...
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зараб...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. — финтех-компания, внедряющая инновации с помощью сложных платежных решений со счета на счет. Надежная платформа Dwolla, API с низким кодированием и экосистема партнерства упрощают сложный процесс интеграции с различными платежными сетями для создания единого комплексного решения. Интег...
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
Branch app
branchapp.com
Отделение помогает предприятиям ускорить выплаты, расширяя возможности работающих американцев. Предприятия обращаются к Branch в поисках более экономичного и быстрого способа оплаты труда работников и снижения затрат на бумажные чеки и платежные карты. Работники и независимые подрядчики, зарегистрир...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристо...
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприя...
Patriot
patriotsoftware.com
Бухгалтерское программное обеспечение Patriot позволяет американским предприятиям и их бухгалтерам управлять своими бухгалтерскими книгами в режиме онлайн. У Патриота есть два варианта ведения учета на выбор: 1. Базовый учет: 20 долларов США в месяц. 2. Премиум-бухгалтерский учет: 30 долларов США в ...
Useme
useme.com
Useme предлагает быстрое и простое решение для компаний, которые хотят платить фрилансерам, а также для фрилансеров, у которых нет собственной компании и которые хотят выставить налоговый счет. С Useme после заключения сделки со своим субподрядчиком вы получите налоговый счет независимо от того, ест...
Xolo
xolo.io
Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другог...
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и к...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной ...
Warp
joinwarp.com
Warp — это современная платформа расчета заработной платы, соблюдения требований и льгот, созданная для основателей. Мы поставили всю государственную налоговую регистрацию и соблюдение требований на автопилот, поэтому вам больше никогда не придется заходить на другой веб-сайт .gov.
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточи...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно...
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы зано...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или п...
Dots
dots.dev
Dots — это удобный для разработчиков API, который позволяет компаниям платить своим подрядчикам всего за несколько строк кода. Будь то рабочие, такие как водители Uber, продавцы на торговых площадках, таких как Etsy, или просто ваш местный разнорабочий — Dots полностью абстрагирует сложность выплат....
Everee
everee.com
Everee — это платформа для выплат работникам, которая позволяет легко платить людям каждый день, даже в выходные и праздничные дни, что очень нравится работникам. Мы забираем всю рутинную работу, связанную с расчетом заработной платы, поэтому вы можете заплатить людям за считанные секунды и вернутьс...
TalentDesk
talentdesk.io
Программное обеспечение для управления и оплаты труда ваших подрядчиков и фрилансеров. Где бы они ни находились. TalentDesk.io — это комплексная система управления фрилансерами (FMS), созданная командой ведущей торговой площадки PeopleHour.com. Используя более чем 15-летний опыт работы в сфере фрила...
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global ускоряет будущее работы за пределами границ. Его глобальная рабочая платформа упрощает работу работодателей и специалистов, позволяя им работать с кем угодно, где угодно и как угодно. Работодатели и таланты взаимодействуют одним щелчком мыши с помощью запатентованной облачной техноло...