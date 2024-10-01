Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для оплаты подрядчиков - Самые популярные приложения - Эквадор Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для оплаты подрядчиков позволяет работодателям отправлять цифровые платежи независимым подрядчикам и фрилансерам. Это программное обеспечение позволяет предприятиям платить работникам, не являющимся сотрудниками, посредством прямого депозита, платежных карт, интеграции платежных процессоров или цифровых кошельков. Он обеспечивает соблюдение соответствующих налоговых кодексов и правил без необходимости использования бумажных чеков, электронных таблиц или платежного программного обеспечения, не предназначенного специально для платежей подрядчикам. Некоторые платежные решения для подрядчиков предназначены для внутренних платежей в пределах одной страны, например США, тогда как другие поддерживают международные платежи в нескольких валютах. В число компаний, которые обычно используют это программное обеспечение, входят те, которые полагаются на подрядчиков, которых часто называют «штатными работниками» или «1099 рабочих», в таких отраслях, как здравоохранение, гостиничный бизнес, розничная торговля и строительство. Сотрудники отдела кадров используют эти платформы для обработки платежей и соблюдения налогового законодательства, в то время как подрядчики часто могут получить доступ к средствам и отслеживать доходы через портал внутри платформы.