Программное обеспечение для управления подрядчиками - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления подрядчиками разработано, чтобы помочь компаниям эффективно управлять аутсорсинговой работой, выполняемой подрядчиками или субподрядчиками. Эти решения помогают отслеживать производительность и производительность, а также организовывать рабочие задания и управлять ими. Они особенно полезны для компаний, которые зависят от подрядчиков, обладающих специальными навыками и опытом для выполнения конкретных задач и проектов. Это программное обеспечение гарантирует соответствие задач стандартам компании и помогает создавать формы 1099, управлять задачами и отслеживать их выполнение. Инструменты управления подрядчиками широко используются в таких отраслях, как строительство, розничная торговля, рестораны, энергетика, коммунальные услуги и т. д.
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Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Gusto
gusto.com
Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Contra
contra.com
Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket — это платформа для управления независимыми подрядчиками и фрилансерами, включая функционал для проверки, работы и автоматизированных платежей.
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel — платформа для управления услугами ремонта и обслуживания объектов, позволяющая оптимизировать процессы, платежи и взаимодействие с подрядчиками.
Justworks
justworks.com
Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.
Worksome
worksome.com
Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.
Avetta
avetta.com
Приложение Avetta управляет рисками подрядчиков и поставщиков, обеспечивая безопасность, соответствие стандартам и автоматизацию процессов в цепочке поставок.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.
Borderless AI
hireborderless.com
ИИ без границ - это платформа для управления международными зарплатами и HR-процессами, упрощая найм и оплату сотрудников в 170 странах.
Skuad
skuad.io
Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk - это система управления фрилансерами, позволяющая управлять контрактами, задачами и платежами для внештатных работников по всему миру.
Plane
plane.com
Plane управляет выплатами, льготами и соблюдением норм для компаний в США, нанимающих сотрудников и подрядчиков в стране и за рубежом.
Thera
getthera.com
Thera — это экосистема приложений для управления финансами: расчёт зарплаты, банковские услуги, оплата счетов для глобальных команд.
Oyster
oysterhr.com
Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.
Asanify
asanify.com
Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.
Ruul
ruul.io
Ruul помогает компаниям упростить работу с фрилансерами, управляя административными задачами, такими как выставление счетов и выплаты субподрядчикам.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass - платформа для управления удаленными командами, обеспечивающая процесс набора, оплаты и соблюдения норм в 150 странах.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst помогает компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников и подрядчиков в более чем 180 странах с соблюдением местных законов.
Xolo
xolo.io
Xolo - инструмент для фрилансеров и предпринимателей, предлагающий решения для управления финансами, выставления счетов и учета расходов.
HireArt
hireart.com
HireArt — приложение для управления контрактными работниками. Объединяет инструменты для учета, поиска и управления в одном интерфейсе.
ContractHub
contracthub.com
ContractHub — приложение для управления контрактами, позволяющее быстро создавать, утверждать и управлять документами, оптимизируя процессы и снижая ошибки.
Sonovate
sonovate.com
Sonovate - это платформа для факторинга, которая помогает предприятиям быстро получать финансирование и управлять денежным потоком через простые онлайн-сервисы.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit - это решение для управления бизнесом для фрилансеров и малых предприятий, которое помогает организовать счета, предложения, контакты и документы.
ISNetworld
isnetworld.com
ISNetworld - платформа для управления подрядчиками с модулями по безопасности, обучению, аудиту и управлению рисками.
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