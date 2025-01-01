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Программное обеспечение для управления подрядчиками
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Программное обеспечение для управления подрядчиками - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления подрядчиками разработано, чтобы помочь компаниям эффективно управлять аутсорсинговой работой, выполняемой подрядчиками или субподрядчиками. Эти решения помогают отслеживать производительность и производительность, а также организовывать рабочие задания и управлять ими. Они особенно полезны для компаний, которые зависят от подрядчиков, обладающих специальными навыками и опытом для выполнения конкретных задач и проектов. Это программное обеспечение гарантирует соответствие задач стандартам компании и помогает создавать формы 1099, управлять задачами и отслеживать их выполнение. Инструменты управления подрядчиками широко используются в таких отраслях, как строительство, розничная торговля, рестораны, энергетика, коммунальные услуги и т. д.

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Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.

Contra

Contra

contra.com

Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket — это платформа для управления независимыми подрядчиками и фрилансерами, включая функционал для проверки, работы и автоматизированных платежей.

ServiceChannel

ServiceChannel

servicechannel.com

ServiceChannel — платформа для управления услугами ремонта и обслуживания объектов, позволяющая оптимизировать процессы, платежи и взаимодействие с подрядчиками.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.

Avetta

Avetta

avetta.com

Приложение Avetta управляет рисками подрядчиков и поставщиков, обеспечивая безопасность, соответствие стандартам и автоматизацию процессов в цепочке поставок.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

ИИ без границ - это платформа для управления международными зарплатами и HR-процессами, упрощая найм и оплату сотрудников в 170 странах.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk - это система управления фрилансерами, позволяющая управлять контрактами, задачами и платежами для внештатных работников по всему миру.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляет выплатами, льготами и соблюдением норм для компаний в США, нанимающих сотрудников и подрядчиков в стране и за рубежом.

Thera

Thera

getthera.com

Thera — это экосистема приложений для управления финансами: расчёт зарплаты, банковские услуги, оплата счетов для глобальных команд.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.

Ruul

Ruul

ruul.io

Ruul помогает компаниям упростить работу с фрилансерами, управляя административными задачами, такими как выставление счетов и выплаты субподрядчикам.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управления удаленными командами, обеспечивающая процесс набора, оплаты и соблюдения норм в 150 странах.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst помогает компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников и подрядчиков в более чем 180 странах с соблюдением местных законов.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo - инструмент для фрилансеров и предпринимателей, предлагающий решения для управления финансами, выставления счетов и учета расходов.

HireArt

HireArt

hireart.com

HireArt — приложение для управления контрактными работниками. Объединяет инструменты для учета, поиска и управления в одном интерфейсе.

ContractHub

ContractHub

contracthub.com

ContractHub — приложение для управления контрактами, позволяющее быстро создавать, утверждать и управлять документами, оптимизируя процессы и снижая ошибки.

Sonovate

Sonovate

sonovate.com

Sonovate - это платформа для факторинга, которая помогает предприятиям быстро получать финансирование и управлять денежным потоком через простые онлайн-сервисы.

Lancerkit

Lancerkit

lancerkit.com

LancerKit - это решение для управления бизнесом для фрилансеров и малых предприятий, которое помогает организовать счета, предложения, контакты и документы.

ISNetworld

ISNetworld

isnetworld.com

ISNetworld - платформа для управления подрядчиками с модулями по безопасности, обучению, аудиту и управлению рисками.

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