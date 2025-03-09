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Программное обеспечение для управления подрядчиками разработано, чтобы помочь компаниям эффективно управлять аутсорсинговой работой, выполняемой подрядчиками или субподрядчиками. Эти решения помогают отслеживать производительность и производительность, а также организовывать рабочие задания и управлять ими. Они особенно полезны для компаний, которые зависят от подрядчиков, обладающих специальными навыками и опытом для выполнения конкретных задач и проектов. Это программное обеспечение гарантирует соответствие задач стандартам компании и помогает создавать формы 1099, управлять задачами и отслеживать их выполнение. Инструменты управления подрядчиками широко используются в таких отраслях, как строительство, розничная торговля, рестораны, энергетика, коммунальные услуги и т. д.
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YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.
Sonovate
sonovate.com
Sonovate обеспечивает новый рабочий мир. Помогает кадровым агентствам, консалтинговым компаниям и частным лицам получать оплату с помощью простого и быстрого финансирования счетов, реализованного на основе специальной технологии.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit — это комплексное решение для управления бизнесом, призванное помочь фрилансерам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса оптимизировать свою деятельность. С помощью LancerKit вы можете легко управлять счетами, предложениями, контактами и документами в одном месте, экономя время и повышая производительность. Платформа проста в использовании и понятна, что позволяет сразу начать работу. LancerKit — это идеальный вариант, который поможет вам развиваться и процветать, независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, работающим самостоятельно, или владельцем небольшой компании, желающим управлять своим персоналом. LancerKit помогает вам организованно работать и оставаться на высоте благодаря таким функциям, как автоматическое выставление счетов, настраиваемые котировки и безопасное хранение документов.
ContractHub
contracthub.com
Оцифруйте процесс обработки документов ContractHub помогает командам создавать, утверждать, выполнять документы и управлять ими примерно на 80 % быстрее. Загрузите свои документы и настройте рабочий процесс — это так просто!
ISNetworld
isnetworld.com
Включает в себя модули для контроля за здоровьем, безопасности и окружающей среды, управления страхованием и закупок, соответствия и обучения Empleee, обучения, аудита и отслеживания оценки, а также многое другое.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы заново изобретаем систему расчета заработной платы и льгот для перспективных компаний и удаленных команд. Для компаний наше универсальное решение помогает контролировать весь жизненный цикл удаленной работы, позволяя без труда подключать, оплачивать и управлять удаленными командами в 150 странах. Для команд и подрядчиков RemotePass гарантирует своевременную оплату в выбранном вами способе оплаты и валюте, а наше суперприложение обеспечивает беспрепятственный доступ к ведущим финансовым услугам и преимуществам — независимо от того, где вы находитесь в мире. Наша команда уделяет пристальное внимание пользовательскому опыту, и мы работаем над сложным продуктом с пользовательским интерфейсом потребительского уровня. Мы очень заботимся о том, чтобы HR и финансовые отделы могли избежать ручной работы и соблюдать требования, чтобы вы могли сосредоточиться на привлечении и удержании лучших специалистов со всего мира. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать, как RemotePass может сделать вашу адаптацию и расчет заработной платы по-настоящему простыми. RemotePass: присоединяйтесь и платите кому угодно и где угодно.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или подрядчиков, использующих контракты, соответствующие местным требованиям, избегая при этом рисков неправильной классификации, проходя проверки соответствия и управляя международной рабочей силой в одном месте.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk - это система управления фрилансерами, позволяющая управлять контрактами, задачами и платежами для внештатных работников по всему миру.
Asanify
asanify.com
Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной облачной платформы. Используя Plane, вы можете отправлять платежи контрагентам в более чем 240 стран по оптимальным курсам обмена. Плейн считает, что международные подрядчики должны иметь тот же опыт расчета заработной платы, что и американские сотрудники. Мы отправляем платежи непосредственно на банковские счета подрядчиков, чтобы они могли снимать деньги со своих счетов без хлопот и комиссий за снятие средств, как в электронном кошельке. Хотите нанять сотрудников вместо подрядчиков? С Plane вы можете легко нанимать сотрудников на полный рабочий день в более чем 100 странах без необходимости создавать местные организации. Plane занимается оформлением документов о приеме на работу, удержанием налогов и многим другим, так что вам не придется этого делать. В отличие от многих EOR, Plane верит в простоту ценообразования без каких-либо скрытых комиссий. Вы платите фиксированную ежемесячную плату. Не знаете, нанять ли члена команды в качестве сотрудника или подрядчика? Plane поддерживает оба варианта с первого дня, и наша команда экспертов будет рада помочь вам выбрать лучший вариант, соответствующий вашим потребностям, без каких-либо планов.
Borderless AI
hireborderless.com
ИИ без границ - это платформа для управления международными зарплатами и HR-процессами, упрощая найм и оплату сотрудников в 170 странах.
Thera
getthera.com
Все, что связано с движением денег. Создан для глобальных команд. Thera — это экосистема приложений, предназначенных для экономии ваших денег: Payroll, Banking, Bill Pay. Если вы хотите использовать один из наших продуктов или полный пакет, мы предоставим вам все необходимое.
Contra
contra.com
Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.
Avetta
avetta.com
Приложение Avetta управляет рисками подрядчиков и поставщиков, обеспечивая безопасность, соответствие стандартам и автоматизацию процессов в цепочке поставок.
Skuad
skuad.io
Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.
Gusto
gusto.com
Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.
Worksome
worksome.com
Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.
Xolo
xolo.io
Xolo - инструмент для фрилансеров и предпринимателей, предлагающий решения для управления финансами, выставления счетов и учета расходов.
Oyster
oysterhr.com
Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности. Руул хорошо подходит для целого ряда предприятий, особенно тех, которые работают в цифровой экономике. Он идеально подходит для: - Стартапов и малых и средних предприятий (МСП), которым нужны эффективные решения для субподряда и управления финансами. - Цифровые агентства и медиа-компании, которым требуются гибкие решения по управлению талантами и оплате. - Платформы и сообщества, которые регулярно взаимодействуют с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Более 10 000 компаний и 70 000 фрилансеров по всему миру полагаются на Ruul для беспрепятственного и соответствующего требованиям управления своей работой и финансовыми отношениями.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket — это платформа для управления независимыми подрядчиками и фрилансерами, включая функционал для проверки, работы и автоматизированных платежей.
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel — платформа для управления услугами ремонта и обслуживания объектов, позволяющая оптимизировать процессы, платежи и взаимодействие с подрядчиками.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша команда, Remote гарантирует лучший опыт, предлагая надежные глобальные решения по трудоустройству. Наша непревзойденная защита интеллектуальной собственности и первоклассные меры безопасности обеспечат вам спокойствие в глобальном масштабе. Кроме того, Remote предлагает модель ценообразования с фиксированной ставкой без каких-либо скрытых комиссий, что помогает вам эффективно управлять своим бюджетом, одновременно сосредотачиваясь на стимулировании роста бизнеса.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.
Justworks
justworks.com
Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.
HireArt
hireart.com
Все, что вам нужно для управления собственной рабочей силой по контракту. Создавайте и управляйте современной контрактной рабочей силой с помощью единого инструмента. Работодатель по записи, поиск по требованию, управление поставщиками и управление фрилансерами — все в одном пользовательском интерфейсе самообслуживания.
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
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