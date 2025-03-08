Программное обеспечение для управления подрядчиками - Самые популярные приложения - Уругвай

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Программное обеспечение для управления подрядчиками разработано, чтобы помочь компаниям эффективно управлять аутсорсинговой работой, выполняемой подрядчиками или субподрядчиками. Эти решения помогают отслеживать производительность и производительность, а также организовывать рабочие задания и управлять ими. Они особенно полезны для компаний, которые зависят от подрядчиков, обладающих специальными навыками и опытом для выполнения конкретных задач и проектов. Это программное обеспечение гарантирует соответствие задач стандартам компании и помогает создавать формы 1099, управлять задачами и отслеживать их выполнение. Инструменты управления подрядчиками широко используются в таких отраслях, как строительство, розничная торговля, рестораны, энергетика, коммунальные услуги и т. д.
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YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристов в одном месте. Наша платформа помогает ведущим мировым компаниям сократить расходы, сократить время найма и защититься от неправильной классификации в более чем 150 странах: от поиска талантов до проверок соответствия требованиям, документов, платежей и аналитики. Изучите платформу бесплатно или закажите демо-версию сегодня — узнайте, как PepsiCo, Depop и более 12 000 ведущих компаний мира используют YunoJuno для легкой работы с подрядчиками.
Sonovate
sonovate.com
Sonovate обеспечивает новый рабочий мир. Помогает кадровым агентствам, консалтинговым компаниям и частным лицам получать оплату с помощью простого и быстрого финансирования счетов, реализованного на основе специальной технологии.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit — это комплексное решение для управления бизнесом, призванное помочь фрилансерам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса оптимизировать свою деятельность. С помощью LancerKit вы можете легко управлять счетами, предложениями, контактами и документами в одном месте, экономя время и повышая производительность. Платформа проста в использовании и понятна, что позволяет сразу начать работу. LancerKit — это идеальный вариант, который поможет вам развиваться и процветать, независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, работающим самостоятельно, или владельцем небольшой компании, желающим управлять своим персоналом. LancerKit помогает вам организованно работать и оставаться на высоте благодаря таким функциям, как автоматическое выставление счетов, настраиваемые котировки и безопасное хранение документов.
ContractHub
contracthub.com
Оцифруйте процесс обработки документов ContractHub помогает командам создавать, утверждать, выполнять документы и управлять ими примерно на 80 % быстрее. Загрузите свои документы и настройте рабочий процесс — это так просто!
ISNetworld
isnetworld.com
Включает в себя модули для контроля за здоровьем, безопасности и окружающей среды, управления страхованием и закупок, соответствия и обучения Empleee, обучения, аудита и отслеживания оценки, а также многое другое.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы заново изобретаем систему расчета заработной платы и льгот для перспективных компаний и удаленных команд. Для компаний наше универсальное решение помогает контролировать весь жизненный цикл удаленной работы, позволяя без труда подключать, оплачивать и управлять удаленными командами в 150 странах. Для команд и подрядчиков RemotePass гарантирует своевременную оплату в выбранном вами способе оплаты и валюте, а наше суперприложение обеспечивает беспрепятственный доступ к ведущим финансовым услугам и преимуществам — независимо от того, где вы находитесь в мире. Наша команда уделяет пристальное внимание пользовательскому опыту, и мы работаем над сложным продуктом с пользовательским интерфейсом потребительского уровня. Мы очень заботимся о том, чтобы HR и финансовые отделы могли избежать ручной работы и соблюдать требования, чтобы вы могли сосредоточиться на привлечении и удержании лучших специалистов со всего мира. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать, как RemotePass может сделать вашу адаптацию и расчет заработной платы по-настоящему простыми. RemotePass: присоединяйтесь и платите кому угодно и где угодно.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или подрядчиков, использующих контракты, соответствующие местным требованиям, избегая при этом рисков неправильной классификации, проходя проверки соответствия и управляя международной рабочей силой в одном месте.
TalentDesk
talentdesk.io
Программное обеспечение для управления и оплаты труда ваших подрядчиков и фрилансеров. Где бы они ни находились. TalentDesk.io — это комплексная система управления фрилансерами (FMS), созданная командой ведущей торговой площадки PeopleHour.com. Используя более чем 15-летний опыт работы в сфере фриланса, мы являемся единственной платформой, специально созданной для компаний, которые в значительной степени полагаются на внешние ресурсы. Подключайте лучших специалистов-фрилансеров в соответствии с требованиями, мгновенно распределяйте работу с помощью специально созданного каталога и автоматизируйте мультивалютные платежи подрядчикам в любом месте. Нам доверяют глобальные компании электронного обучения, производства/медиа, консалтинга и быстрорастущие технологические компании по всему миру.
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете бесплатно начать работу с нашей системой найма и выхода на пенсию. Приложение для расчета заработной платы в один клик позволяет вам рассчитать заработную плату и перевести деньги не только для ваших местных сотрудников, но и для глобальных подрядчиков. Наша интеграция со Slack, Excel, Google Suite и Whatsapp делает доступ к вашей системе управления персоналом чрезвычайно удобным и удобным для общения. Наша гибкая и полностью настраиваемая платформа в сочетании с круглосуточной поддержкой клиентов сделает управление персоналом очень простым для вашей организации.
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной облачной платформы. Используя Plane, вы можете отправлять платежи контрагентам в более чем 240 стран по оптимальным курсам обмена. Плейн считает, что международные подрядчики должны иметь тот же опыт расчета заработной платы, что и американские сотрудники. Мы отправляем платежи непосредственно на банковские счета подрядчиков, чтобы они могли снимать деньги со своих счетов без хлопот и комиссий за снятие средств, как в электронном кошельке. Хотите нанять сотрудников вместо подрядчиков? С Plane вы можете легко нанимать сотрудников на полный рабочий день в более чем 100 странах без необходимости создавать местные организации. Plane занимается оформлением документов о приеме на работу, удержанием налогов и многим другим, так что вам не придется этого делать. В отличие от многих EOR, Plane верит в простоту ценообразования без каких-либо скрытых комиссий. Вы платите фиксированную ежемесячную плату. Не знаете, нанять ли члена команды в качестве сотрудника или подрядчика? Plane поддерживает оба варианта с первого дня, и наша команда экспертов будет рада помочь вам выбрать лучший вариант, соответствующий вашим потребностям, без каких-либо планов.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно понятные технологии с интерактивным обслуживанием, чтобы организации могли быстро и в соответствии с требованиями привлекать и платить работникам по всему миру.
Thera
getthera.com
Все, что связано с движением денег. Создан для глобальных команд. Thera — это экосистема приложений, предназначенных для экономии ваших денег: Payroll, Banking, Bill Pay. Если вы хотите использовать один из наших продуктов или полный пакет, мы предоставим вам все необходимое.
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зарабатывать на жизнь на своих собственных условиях.
Avetta
avetta.com
Единственная универсальная платформа управления рисками подрядчиков, которая вам нужна. Используйте платформу, которой доверяют более 130 000 компаний в более чем 120 странах, для создания безопасных, устойчивых и надежных соединений.
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприятия и новые стартапы могут получить доступ к лучшим талантам со всего мира, чтобы развивать свой бизнес и создавать разнообразные распределенные команды. Никаких авансовых платежей, скрытых затрат или долгосрочных ограничений не требуется. Прокат в более чем 160 странах || Платите в более чем 100 валютах || Получите экспертную поддержку 24x5
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое другое — все в одном месте. Gusto гордится тем, что обслуживает более 300 000 предприятий по всей территории США, используя единую надежную систему, конкурентоспособные инструменты вознаграждения и экспертные рекомендации, которые помогут вам расширить возможности вашей команды. Потому что, когда процветают ваши люди, процветает и ваш бизнес. Узнайте больше на https://gusto.com.
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
Xolo
xolo.io
Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другого.
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и команду экспертов по правовым и кадровым вопросам, чтобы обеспечить соблюдение требований в более чем 180 странах.
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности. Руул хорошо подходит для целого ряда предприятий, особенно тех, которые работают в цифровой экономике. Он идеально подходит для: - Стартапов и малых и средних предприятий (МСП), которым нужны эффективные решения для субподряда и управления финансами. - Цифровые агентства и медиа-компании, которым требуются гибкие решения по управлению талантами и оплате. - Платформы и сообщества, которые регулярно взаимодействуют с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Более 10 000 компаний и 70 000 фрилансеров по всему миру полагаются на Ruul для беспрепятственного и соответствующего требованиям управления своей работой и финансовыми отношениями.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Компания WorkMarket, расположенная в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, была основана в 2010 году и приобретена ADP в 2018 году.
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel предоставляет менеджерам объектов единую платформу для поиска, закупок, управления и оплаты услуг по ремонту и техническому обслуживанию от коммерческих подрядчиков по всему предприятию. Обеспечивая беспрецедентную прозрачность и основанную на данных аналитику качества услуг для всех отраслей, локаций и подрядчиков, управляющие объектами обеспечивают значительный капитал бренда и рентабельность инвестиций для своих организаций без аутсорсинга или инвестиций в новую инфраструктуру. ServiceChannel приносит душевное спокойствие предприятиям и командам по эксплуатации магазинов, гарантируя, что их местоположения обеспечивают наилучшее качество обслуживания гостей и сотрудников. Лидеры рынка в разных отраслях сотрудничают с нами, чтобы ускорить производительность своих критически важных для бизнеса активов. Мы делаем это возможным благодаря платформе SaaS, которая предоставляет единый источник достоверной информации, торговую площадку, которая соединяет предприятия с ведущими поставщиками услуг, а также профессионально управляемые услуги. ServiceChannel ежедневно используется более чем 500 ведущими брендами для управления более чем 70 000 подрядчиками в более чем 500 000 коммерческих точках в 66 странах.
Rippling
rippling.com
Rippling дает предприятиям одно место для управления персоналом, ИТ и финансами - глобально. Он объединяет все системы рабочей силы, которые обычно разбросаны по всей компании, такие как заработная плата, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в одной системе. Возьмите, например, на адаптирование. Благодаря Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любом месте мира и установить их заработную плату, корпоративную карту, компьютер, преимущества и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365-все в течение 90 секунд.
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша команда, Remote гарантирует лучший опыт, предлагая надежные глобальные решения по трудоустройству. Наша непревзойденная защита интеллектуальной собственности и первоклассные меры безопасности обеспечат вам спокойствие в глобальном масштабе. Кроме того, Remote предлагает модель ценообразования с фиксированной ставкой без каких-либо скрытых комиссий, что помогает вам эффективно управлять своим бюджетом, одновременно сосредотачиваясь на стимулировании роста бизнеса.
Multiplier
usemultiplier.com
Хотите облегчить трудоустройство талантов в другой стране? Multiplier — ваше решение: наша технология позволяет вам беспрепятственно адаптироваться к работе, платить своим сотрудникам, соблюдать нормативные законы и предоставлять преимущества за рубежом, а также оставаться на связи с вашими глобальными командами.
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы берем на себя мельчайшие детали, чтобы вы могли сосредоточиться на главном: построении своего бизнеса и своей команды.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать более эффективно. Вы можете увидеть, как происходит работа, с помощью таких функций, как отслеживание времени, снимки экрана, отслеживание активности, отслеживание URL-адресов и приложений, показатели анализа рабочей силы, автоматический расчет заработной платы и выставление счетов, планирование, мониторинг GPS и местоположения, а также расписания. Доступно для Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS и Android. Наша миссия — помочь каждому провести свой рабочий день максимально продуктивно. Это обязательство означает приоритетность максимальной производительности без ущерба для комфортной рабочей среды для всех. Почувствуйте преобразующее влияние Hubstaff на эффективность и успех нашей организации. Вот как Hubstaff стал бесценным активом для бизнеса наших клиентов: - Повышенная производительность: достигнуто значительное увеличение производительности на 5% за счет полной автоматизации процессов отбора мощности. - Стратегическое распределение ресурсов: внедрение Hubstaff позволило сэкономить количество сотрудников, эквивалентное 10 сотрудникам, что повысило операционную эффективность. - Бизнес-выигрыши и улучшение прибыли: способствует получению новых деловых возможностей и значительному улучшению финансовой прибыли. - Нулевое время простоя: наслаждайтесь бесперебойной работой с нулевым временем простоя, обеспечивая непрерывный и бесперебойный рабочий процесс. - Эффективные процессы расчета заработной платы и управления персоналом. Оптимизированы все процессы расчета заработной платы и управления персоналом, что позволяет сократить административные накладные расходы и обеспечить точность. - Экономия затрат на проектах: Реализована значительная экономия от 10% до 25% на различных проектах, что повышает общую прибыльность. - Повышенная ценность для клиентов: достигнуто значительное увеличение ценности, предлагаемой клиентам, на 30%, что повышает стандарты обслуживания. - Оптимизация задач: экономия средств на 25 % достигается за счет устранения ненужных задач и улучшения общего использования ресурсов. - Сокращение затрат на найм: сократите затраты на найм на 25 %, снизив риски, связанные с плохим наймом, и оптимизируя процессы найма. - Удержание сотрудников: предоставляет лучшим работникам данные, необходимые для более быстрого продвижения по службе, что приводит к улучшению удержания сотрудников. Hubstaff оказался ключевым инструментом в стремлении наших клиентов к совершенству, обеспечивая ощутимые результаты в различных бизнес-операциях. Откройте для себя будущее работы с Hubstaff!
HireArt
hireart.com
Все, что вам нужно для управления собственной рабочей силой по контракту. Создавайте и управляйте современной контрактной рабочей силой с помощью единого инструмента. Работодатель по записи, поиск по требованию, управление поставщиками и управление фрилансерами — все в одном пользовательском интерфейсе самообслуживания.
Deel
deel.com
Deel-это все в одном кадровую платформу для глобальных команд. Это означает сквозное управление персоналом для любой команды, где угодно. Соответственно нанимайте, на борту и заплатите сотрудникам или независимым подрядчикам на полный рабочий день или независимых подрядчиков. Впервые у вас будет центральное представление о всей вашей рабочей силе в одном месте. С Deel компании делают глобальную заработную плату возможной за счет использования внутренних бэк-офиса Deel и местных организаций. Рабочие, менеджеры и лидеры могут обновлять детали снятия средств, визуализировать структуру команды, контролировать общие расходы на заработную плату и выполнять десятки других задач через современный интерфейс самообслуживания Deel. Сегодня Deel обслуживает более 25 000 клиентов от SMB для публичных компаний, помогая более 120 000 работников получать оплату из любого места. Создайте локализованные юридические контракты, отслеживают время, грант бонусы, управление капиталом и многое другое. Забронируйте демо для личного руководства по платформе Deel и разблокируйте свою глобальную рабочую силу сегодня.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
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