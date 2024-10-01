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Программное обеспечение для управления подрядчиками - Самые популярные приложения - Габон
Программное обеспечение для управления подрядчиками разработано, чтобы помочь компаниям эффективно управлять аутсорсинговой работой, выполняемой подрядчиками или субподрядчиками. Эти решения помогают отслеживать производительность и производительность, а также организовывать рабочие задания и управлять ими. Они особенно полезны для компаний, которые зависят от подрядчиков, обладающих специальными навыками и опытом для выполнения конкретных задач и проектов. Это программное обеспечение гарантирует соответствие задач стандартам компании и помогает создавать формы 1099, управлять задачами и отслеживать их выполнение. Инструменты управления подрядчиками широко используются в таких отраслях, как строительство, розничная торговля, рестораны, энергетика, коммунальные услуги и т. д.
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Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Ко...
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel предоставляет менеджерам объектов единую платформу для поиска, закупок, управления и оплаты услуг по ремонту и техническому обслуживанию от коммерческих подрядчиков по всему предприятию. Обеспечивая беспрецедентную прозрачность и основанную на данных аналитику качества услуг для всех ...
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы б...
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зараб...
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристо...
Multiplier
usemultiplier.com
Хотите облегчить трудоустройство талантов в другой стране? Multiplier — ваше решение: наша технология позволяет вам беспрепятственно адаптироваться к работе, платить своим сотрудникам, соблюдать нормативные законы и предоставлять преимущества за рубежом, а также оставаться на связи с вашими глобальн...
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприя...
Thera
getthera.com
Все, что связано с движением денег. Создан для глобальных команд. Thera — это экосистема приложений, предназначенных для экономии ваших денег: Payroll, Banking, Bill Pay. Если вы хотите использовать один из наших продуктов или полный пакет, мы предоставим вам все необходимое.
Avetta
avetta.com
Единственная универсальная платформа управления рисками подрядчиков, которая вам нужна. Используйте платформу, которой доверяют более 130 000 компаний в более чем 120 странах, для создания безопасных, устойчивых и надежных соединений.
Xolo
xolo.io
Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другог...
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и к...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной ...
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточи...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно...
HireArt
hireart.com
Все, что вам нужно для управления собственной рабочей силой по контракту. Создавайте и управляйте современной контрактной рабочей силой с помощью единого инструмента. Работодатель по записи, поиск по требованию, управление поставщиками и управление фрилансерами — все в одном пользовательском интерф...
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы зано...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или п...
Sonovate
sonovate.com
Sonovate обеспечивает новый рабочий мир. Помогает кадровым агентствам, консалтинговым компаниям и частным лицам получать оплату с помощью простого и быстрого финансирования счетов, реализованного на основе специальной технологии.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit — это комплексное решение для управления бизнесом, призванное помочь фрилансерам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса оптимизировать свою деятельность. С помощью LancerKit вы можете легко управлять счетами, предложениями, контактами и документами в одном месте, экономя время и п...
ContractHub
contracthub.com
Оцифруйте процесс обработки документов ContractHub помогает командам создавать, утверждать, выполнять документы и управлять ими примерно на 80 % быстрее. Загрузите свои документы и настройте рабочий процесс — это так просто!
ISNetworld
isnetworld.com
Включает модули для контроля здоровья, безопасности и окружающей среды, управления страхованием и закупками, соблюдения требований и обучения сотрудников, отслеживания аудита и оценки и многого другого.
TalentDesk
talentdesk.io
Программное обеспечение для управления и оплаты труда ваших подрядчиков и фрилансеров. Где бы они ни находились. TalentDesk.io — это комплексная система управления фрилансерами (FMS), созданная командой ведущей торговой площадки PeopleHour.com. Используя более чем 15-летний опыт работы в сфере фрила...