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Программное обеспечение для управления подрядчиками - Самые популярные приложения - Эстония
Программное обеспечение для управления подрядчиками разработано, чтобы помочь компаниям эффективно управлять аутсорсинговой работой, выполняемой подрядчиками или субподрядчиками. Эти решения помогают отслеживать производительность и производительность, а также организовывать рабочие задания и управлять ими. Они особенно полезны для компаний, которые зависят от подрядчиков, обладающих специальными навыками и опытом для выполнения конкретных задач и проектов. Это программное обеспечение гарантирует соответствие задач стандартам компании и помогает создавать формы 1099, управлять задачами и отслеживать их выполнение. Инструменты управления подрядчиками широко используются в таких отраслях, как строительство, розничная торговля, рестораны, энергетика, коммунальные услуги и т. д.
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Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Ко...
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel предоставляет менеджерам объектов единую платформу для поиска, закупок, управления и оплаты услуг по ремонту и техническому обслуживанию от коммерческих подрядчиков по всему предприятию. Обеспечивая беспрецедентную прозрачность и основанную на данных аналитику качества услуг для всех ...
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы б...
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зараб...
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприя...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристо...
Multiplier
usemultiplier.com
Хотите облегчить трудоустройство талантов в другой стране? Multiplier — ваше решение: наша технология позволяет вам беспрепятственно адаптироваться к работе, платить своим сотрудникам, соблюдать нормативные законы и предоставлять преимущества за рубежом, а также оставаться на связи с вашими глобальн...
Avetta
avetta.com
Единственная универсальная платформа управления рисками подрядчиков, которая вам нужна. Используйте платформу, которой доверяют более 130 000 компаний в более чем 120 странах, для создания безопасных, устойчивых и надежных соединений.
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и к...
Thera
getthera.com
Все, что связано с движением денег. Создан для глобальных команд. Thera — это экосистема приложений, предназначенных для экономии ваших денег: Payroll, Banking, Bill Pay. Если вы хотите использовать один из наших продуктов или полный пакет, мы предоставим вам все необходимое.
Xolo
xolo.io
Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другог...
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточи...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...
HireArt
hireart.com
Все, что вам нужно для управления собственной рабочей силой по контракту. Создавайте и управляйте современной контрактной рабочей силой с помощью единого инструмента. Работодатель по записи, поиск по требованию, управление поставщиками и управление фрилансерами — все в одном пользовательском интерф...
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы зано...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или п...
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной ...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно...
Sonovate
sonovate.com
Sonovate обеспечивает новый рабочий мир. Помогает кадровым агентствам, консалтинговым компаниям и частным лицам получать оплату с помощью простого и быстрого финансирования счетов, реализованного на основе специальной технологии.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit — это комплексное решение для управления бизнесом, призванное помочь фрилансерам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса оптимизировать свою деятельность. С помощью LancerKit вы можете легко управлять счетами, предложениями, контактами и документами в одном месте, экономя время и п...
ContractHub
contracthub.com
Оцифруйте процесс обработки документов ContractHub помогает командам создавать, утверждать, выполнять документы и управлять ими примерно на 80 % быстрее. Загрузите свои документы и настройте рабочий процесс — это так просто!
ISNetworld
isnetworld.com
Включает модули для контроля здоровья, безопасности и окружающей среды, управления страхованием и закупками, соблюдения требований и обучения сотрудников, отслеживания аудита и оценки и многого другого.
TalentDesk
talentdesk.io
Программное обеспечение для управления и оплаты труда ваших подрядчиков и фрилансеров. Где бы они ни находились. TalentDesk.io — это комплексная система управления фрилансерами (FMS), созданная командой ведущей торговой площадки PeopleHour.com. Используя более чем 15-летний опыт работы в сфере фрила...