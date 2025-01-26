Программное обеспечение для управления подрядчиками - Самые популярные приложения - Албания

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Программное обеспечение для управления подрядчиками разработано, чтобы помочь компаниям эффективно управлять аутсорсинговой работой, выполняемой подрядчиками или субподрядчиками. Эти решения помогают отслеживать производительность и производительность, а также организовывать рабочие задания и управлять ими. Они особенно полезны для компаний, которые зависят от подрядчиков, обладающих специальными навыками и опытом для выполнения конкретных задач и проектов. Это программное обеспечение гарантирует соответствие задач стандартам компании и помогает создавать формы 1099, управлять задачами и отслеживать их выполнение. Инструменты управления подрядчиками широко используются в таких отраслях, как строительство, розничная торговля, рестораны, энергетика, коммунальные услуги и т. д.
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YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристов в одном месте. Наша платформа помогает ведущим мировым компаниям сократить расходы, сократить время найма и защититься от неправильной классификации в более чем 150 странах: от поиска талантов до проверок соответствия требованиям, документов, платежей и аналитики. Изучите платформу бесплатно или закажите демо-версию сегодня — узнайте, как PepsiCo, Depop и более 12 000 ведущих компаний мира используют YunoJuno для легкой работы с подрядчиками.
Sonovate
sonovate.com
Sonovate обеспечивает новый рабочий мир. Помогает кадровым агентствам, консалтинговым компаниям и частным лицам получать оплату с помощью простого и быстрого финансирования счетов, реализованного на основе специальной технологии.
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit — это комплексное решение для управления бизнесом, призванное помочь фрилансерам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса оптимизировать свою деятельность. С помощью LancerKit вы можете легко управлять счетами, предложениями, контактами и документами в одном месте, экономя время и повышая производительность. Платформа проста в использовании и понятна, что позволяет сразу начать работу. LancerKit — это идеальный вариант, который поможет вам развиваться и процветать, независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, работающим самостоятельно, или владельцем небольшой компании, желающим управлять своим персоналом. LancerKit помогает вам организованно работать и оставаться на высоте благодаря таким функциям, как автоматическое выставление счетов, настраиваемые котировки и безопасное хранение документов.
ContractHub
contracthub.com
Оцифруйте процесс обработки документов ContractHub помогает командам создавать, утверждать, выполнять документы и управлять ими примерно на 80 % быстрее. Загрузите свои документы и настройте рабочий процесс — это так просто!
ISNetworld
isnetworld.com
Включает модули для контроля здоровья, безопасности и окружающей среды, управления страхованием и закупками, соблюдения требований и обучения сотрудников, отслеживания аудита и оценки и многого другого.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы заново изобретаем систему расчета заработной платы и льгот для перспективных компаний и удаленных команд. Для компаний наше универсальное решение помогает контролировать весь жизненный цикл удаленной работы, позволяя без труда подключать, оплачивать и управлять удаленными командами в 150 странах. Для команд и подрядчиков RemotePass гарантирует своевременную оплату в выбранном вами способе оплаты и валюте, а наше суперприложение обеспечивает беспрепятственный доступ к ведущим финансовым услугам и преимуществам — независимо от того, где вы находитесь в мире. Наша команда уделяет пристальное внимание пользовательскому опыту, и мы работаем над сложным продуктом с пользовательским интерфейсом потребительского уровня. Мы очень заботимся о том, чтобы HR и финансовые отделы могли избежать ручной работы и соблюдать требования, чтобы вы могли сосредоточиться на привлечении и удержании лучших специалистов со всего мира. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать, как RemotePass может сделать вашу адаптацию и расчет заработной платы по-настоящему простыми. RemotePass: присоединяйтесь и платите кому угодно и где угодно.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или подрядчиков, использующих контракты, соответствующие местным требованиям, избегая при этом рисков неправильной классификации, проходя проверки соответствия и управляя международной рабочей силой в одном месте.
TalentDesk
talentdesk.io
Программное обеспечение для управления и оплаты труда ваших подрядчиков и фрилансеров. Где бы они ни находились. TalentDesk.io — это комплексная система управления фрилансерами (FMS), созданная командой ведущей торговой площадки PeopleHour.com. Используя более чем 15-летний опыт работы в сфере фриланса, мы являемся единственной платформой, специально созданной для компаний, которые в значительной степени полагаются на внешние ресурсы. Подключайте лучших специалистов-фрилансеров в соответствии с требованиями, мгновенно распределяйте работу с помощью специально созданного каталога и автоматизируйте мультивалютные платежи подрядчикам в любом месте. Нам доверяют глобальные компании электронного обучения, производства/медиа, консалтинга и быстрорастущие технологические компании по всему миру.
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете бесплатно начать работу с нашей системой найма и выхода на пенсию. Приложение для расчета заработной платы в один клик позволяет вам рассчитать заработную плату и перевести деньги не только для ваших местных сотрудников, но и для глобальных подрядчиков. Наша интеграция со Slack, Excel, Google Suite и Whatsapp делает доступ к вашей системе управления персоналом чрезвычайно удобным и удобным для общения. Наша гибкая и полностью настраиваемая платформа в сочетании с круглосуточной поддержкой клиентов сделает управление персоналом очень простым для вашей организации.
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной облачной платформы. Используя Plane, вы можете отправлять платежи контрагентам в более чем 240 стран по оптимальным курсам обмена. Плейн считает, что международные подрядчики должны иметь тот же опыт расчета заработной платы, что и американские сотрудники. Мы отправляем платежи непосредственно на банковские счета подрядчиков, чтобы они могли снимать деньги со своих счетов без хлопот и комиссий за снятие средств, как в электронном кошельке. Хотите нанять сотрудников вместо подрядчиков? С Plane вы можете легко нанимать сотрудников на полный рабочий день в более чем 100 странах без необходимости создавать местные организации. Plane занимается оформлением документов о приеме на работу, удержанием налогов и многим другим, так что вам не придется этого делать. В отличие от многих EOR, Plane верит в простоту ценообразования без каких-либо скрытых комиссий. Вы платите фиксированную ежемесячную плату. Не знаете, нанять ли члена команды в качестве сотрудника или подрядчика? Plane поддерживает оба варианта с первого дня, и наша команда экспертов будет рада помочь вам выбрать лучший вариант, соответствующий вашим потребностям, без каких-либо планов.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно понятные технологии с интерактивным обслуживанием, чтобы организации могли быстро и в соответствии с требованиями привлекать и платить работникам по всему миру.
Thera
getthera.com
Все, что связано с движением денег. Создан для глобальных команд. Thera — это экосистема приложений, предназначенных для экономии ваших денег: Payroll, Banking, Bill Pay. Если вы хотите использовать один из наших продуктов или полный пакет, мы предоставим вам все необходимое.
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зарабатывать на жизнь на своих собственных условиях.
Avetta
avetta.com
Единственная универсальная платформа управления рисками подрядчиков, которая вам нужна. Используйте платформу, которой доверяют более 130 000 компаний в более чем 120 странах, для создания безопасных, устойчивых и надежных соединений.
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприятия и новые стартапы могут получить доступ к лучшим талантам со всего мира, чтобы развивать свой бизнес и создавать разнообразные распределенные команды. Никаких авансовых платежей, скрытых затрат или долгосрочных ограничений не требуется. Прокат в более чем 160 странах || Платите в более чем 100 валютах || Получите экспертную поддержку 24x5
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое другое — все в одном месте. Gusto гордится тем, что обслуживает более 300 000 предприятий по всей территории США, используя единую надежную систему, конкурентоспособные инструменты вознаграждения и экспертные рекомендации, которые помогут вам расширить возможности вашей команды. Потому что, когда процветают ваши люди, процветает и ваш бизнес. Узнайте больше на https://gusto.com.
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
Xolo
xolo.io
Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другого.
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и команду экспертов по правовым и кадровым вопросам, чтобы обеспечить соблюдение требований в более чем 180 странах.
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности. Руул хорошо подходит для целого ряда предприятий, особенно тех, которые работают в цифровой экономике. Он идеально подходит для: - Стартапов и малых и средних предприятий (МСП), которым нужны эффективные решения для субподряда и управления финансами. - Цифровые агентства и медиа-компании, которым требуются гибкие решения по управлению талантами и оплате. - Платформы и сообщества, которые регулярно взаимодействуют с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Более 10 000 компаний и 70 000 фрилансеров по всему миру полагаются на Ruul для беспрепятственного и соответствующего требованиям управления своей работой и финансовыми отношениями.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Компания WorkMarket, расположенная в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, была основана в 2010 году и приобретена ADP в 2018 году.
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel предоставляет менеджерам объектов единую платформу для поиска, закупок, управления и оплаты услуг по ремонту и техническому обслуживанию от коммерческих подрядчиков по всему предприятию. Обеспечивая беспрецедентную прозрачность и основанную на данных аналитику качества услуг для всех отраслей, локаций и подрядчиков, управляющие объектами обеспечивают значительный капитал бренда и рентабельность инвестиций для своих организаций без аутсорсинга или инвестиций в новую инфраструктуру. ServiceChannel приносит душевное спокойствие предприятиям и командам по эксплуатации магазинов, гарантируя, что их местоположения обеспечивают наилучшее качество обслуживания гостей и сотрудников. Лидеры рынка в разных отраслях сотрудничают с нами, чтобы ускорить производительность своих критически важных для бизнеса активов. Мы делаем это возможным благодаря платформе SaaS, которая предоставляет единый источник достоверной информации, торговую площадку, которая соединяет предприятия с ведущими поставщиками услуг, а также профессионально управляемые услуги. ServiceChannel ежедневно используется более чем 500 ведущими брендами для управления более чем 70 000 подрядчиками в более чем 500 000 коммерческих точках в 66 странах.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша команда, Remote гарантирует лучший опыт, предлагая надежные глобальные решения по трудоустройству. Наша непревзойденная защита интеллектуальной собственности и первоклассные меры безопасности обеспечат вам спокойствие в глобальном масштабе. Кроме того, Remote предлагает модель ценообразования с фиксированной ставкой без каких-либо скрытых комиссий, что помогает вам эффективно управлять своим бюджетом, одновременно сосредотачиваясь на стимулировании роста бизнеса.
Multiplier
usemultiplier.com
Хотите облегчить трудоустройство талантов в другой стране? Multiplier — ваше решение: наша технология позволяет вам беспрепятственно адаптироваться к работе, платить своим сотрудникам, соблюдать нормативные законы и предоставлять преимущества за рубежом, а также оставаться на связи с вашими глобальными командами.
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы берем на себя мельчайшие детали, чтобы вы могли сосредоточиться на главном: построении своего бизнеса и своей команды.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать более эффективно. Вы можете увидеть, как происходит работа, с помощью таких функций, как отслеживание времени, снимки экрана, отслеживание активности, отслеживание URL-адресов и приложений, показатели анализа рабочей силы, автоматический расчет заработной платы и выставление счетов, планирование, мониторинг GPS и местоположения, а также расписания. Доступно для Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS и Android. Наша миссия — помочь каждому провести свой рабочий день максимально продуктивно. Это обязательство означает приоритетность максимальной производительности без ущерба для комфортной рабочей среды для всех. Почувствуйте преобразующее влияние Hubstaff на эффективность и успех нашей организации. Вот как Hubstaff стал бесценным активом для бизнеса наших клиентов: - Повышенная производительность: достигнуто значительное увеличение производительности на 5% за счет полной автоматизации процессов отбора мощности. - Стратегическое распределение ресурсов: внедрение Hubstaff позволило сэкономить количество сотрудников, эквивалентное 10 сотрудникам, что повысило операционную эффективность. - Бизнес-выигрыши и улучшение прибыли: способствует получению новых деловых возможностей и значительному улучшению финансовой прибыли. - Нулевое время простоя: наслаждайтесь бесперебойной работой с нулевым временем простоя, обеспечивая непрерывный и бесперебойный рабочий процесс. - Эффективные процессы расчета заработной платы и управления персоналом. Оптимизированы все процессы расчета заработной платы и управления персоналом, что позволяет сократить административные накладные расходы и обеспечить точность. - Экономия затрат на проектах: Реализована значительная экономия от 10% до 25% на различных проектах, что повышает общую прибыльность. - Повышенная ценность для клиентов: достигнуто значительное увеличение ценности, предлагаемой клиентам, на 30%, что повышает стандарты обслуживания. - Оптимизация задач: экономия средств на 25 % достигается за счет устранения ненужных задач и улучшения общего использования ресурсов. - Сокращение затрат на найм: сократите затраты на найм на 25 %, снизив риски, связанные с плохим наймом, и оптимизируя процессы найма. - Удержание сотрудников: предоставляет лучшим работникам данные, необходимые для более быстрого продвижения по службе, что приводит к улучшению удержания сотрудников. Hubstaff оказался ключевым инструментом в стремлении наших клиентов к совершенству, обеспечивая ощутимые результаты в различных бизнес-операциях. Откройте для себя будущее работы с Hubstaff!
HireArt
hireart.com
Все, что вам нужно для управления собственной рабочей силой по контракту. Создавайте и управляйте современной контрактной рабочей силой с помощью единого инструмента. Работодатель по записи, поиск по требованию, управление поставщиками и управление фрилансерами — все в одном пользовательском интерфейсе самообслуживания.
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное представление всей вашей рабочей силы в одном месте. Благодаря Deel компании делают возможным глобальный расчет заработной платы, используя собственный бэк-офис Deel и местные предприятия. Работники, менеджеры и руководители могут обновлять сведения о снятии средств, визуализировать структуру команды, контролировать общие расходы на заработную плату и выполнять десятки других задач через современный интерфейс самообслуживания Deel. Сегодня Deel обслуживает более 20 000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до публичных компаний, помогая более 120 000 работникам получать зарплату из любой точки мира. Создавайте локализованные юридические контракты, отслеживайте свободное время, предоставляйте бонусы, управляйте капиталом и многое другое. Закажите демо-версию персонального руководства по платформе Deel и откройте для себя глобальную рабочую силу уже сегодня.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
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