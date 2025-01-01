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Программное обеспечение для управления контрактами
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Программное обеспечение для управления контрактами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления контрактами оптимизирует и автоматизирует весь жизненный цикл контрактов, включая создание, отслеживание и мониторинг. Это особенно полезно для профессионалов, участвующих в переговорах по контрактам, таких как продавцы или представители по работе с клиентами. Эти люди несут ответственность за определение условий контракта, соглашений об уровне обслуживания, внесение изменений и исполнение контрактов. Помимо переговорного аспекта, юридические отделы обеих сторон играют решающую роль в процессе заключения контрактов. Они гарантируют, что контракты соответствуют соответствующим законам, правилам и внутренней политике компании. Используя программное обеспечение для управления контрактами, организации могут упростить и ускорить процесс управления контрактами. Это исключает ручные задачи, уменьшает количество ошибок и повышает общую эффективность. Это программное обеспечение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, оптимизирует рабочие процессы по контрактам и обеспечивает соблюдение требований на протяжении всего жизненного цикла контракта.

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Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Adobe Acrobat Sign — приложение для электронной подписи документов, обеспечивающее их отправку и управление через интеграцию с популярными платформами.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc - платформа для автоматизации создания и управления документами с функциями электронной подписи и интеграцией с CRM-системами.

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts - это приложение для управления контрактами, которое помогает оптимизировать процессы, обеспечивать соблюдение и автоматизировать рабочие процессы.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai — платформа для управления бизнесом, которая помогает фрилансерам и малым компаниям вести проекты, выставлять счета и управлять клиентами в одном месте.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io обеспечивает автоматизацию и оптимизацию процесса продаж, включая конфигурацию, оценку, выставление счетов и управление подписками.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord — это инструмент для создания, обсуждения, подписания и управления контрактами в одном месте, поддерживающий совместную работу и бесплатные электронные подписи.

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper - платформа для управления жизненным циклом поставщиков и контрактов, обеспечивающая видимость, контроль и соблюдение норм.

Papernest

Papernest

papernest.com

Papernest — приложение для управления контрактами и подписками на услуги, такие как электричество и интернет, с возможностью их централизованного оформления и отмены.

provakil

provakil

provakil.com

Provakil помогает бизнесу управлять юридическими процессами, включая разрешение споров, управление контрактами и защиту интеллектуальной собственности.

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify – это онлайн-программное обеспечение для управления предложениями, позволяющее создавать и отслеживать документы по продажам.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Linksquares - приложение для управления контрактами, помощь в составлении, анализе и исполнении соглашений с использованием ИИ.

DocuX

DocuX

docux.ai

DocuX — это платформа для управления документами и контрактами с помощью ИИ: создание, совместная работа, электронная подпись и архивирование.

Legistify

Legistify

legistify.com

Legistify — это платформа для управления юридическими процессами, предлагающая инструменты для работы с контрактами, судебными делами и уведомлениями.

Juro

Juro

juro.com

Juro — платформа автоматизации управления контрактами, позволяющая быстро создавать, выполнять и управлять контрактами в безопасной среде.

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate — это приложение для создания, управления и поиска контрактов, одобренных юристами, без необходимости юридических знаний и затрат.

Pocketlaw

Pocketlaw

pocketlaw.com

Pocketlaw — это платформа для автоматизации управления юридическими документами и контрактами, упрощающая взаимодействие команд и консультирование юристов.

Contractzy

Contractzy

contractzy.io

Contractzy — это платформа для управления жизненным циклом юридических контрактов, предлагающая инструменты для создания, хранения и подписания контрактов.

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Ironclad - это платформа для автоматизации процессов управления контрактами, позволяющая юридическим командам эффективно выполнять свою работу.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen — это программное обеспечение для управления контрактами и организацией собраний без бумаги, включая электронные подписи и виртуальные комнаты данных.

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

Contract Cardinal - приложение для оптимизации управления контрактами, включая создание, мониторинг и анализ, с безопасным хранением и организацией документов.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

GetAccept — это цифровая платформа для оптимизации процессов продаж, включающая инструменты для создания и управления документами и контрактами.

SYDLE ONE

SYDLE ONE

sydle.com

SYDLE ONE — это корпоративная цифровая платформа для автоматизации бизнес-процессов, управления документами и взаимодействия с клиентами.

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign — это программное обеспечение для электронной подписи, позволяющее отправлять, подписывать и управлять контрактами онлайн.

Zefort

Zefort

zefort.com

Zefort — это программное обеспечение для управления контрактами, позволяющее создавать, подписывать, хранить и делиться контрактами в безопасном хранилище.

ContractWorks

ContractWorks

contractworks.com

ContractWorks — облачное приложение для управления контрактами, позволяющее создавать, подписывать и отслеживать контракты с помощью простого интерфейса.

Ignition

Ignition

ignitionapp.com

Ignition – платформа для профессиональных услуг, автоматизирующая предложения, договоры, выставление счетов и сбор платежей для повышения эффективности бизнеса.

Ontra

Ontra

ontra.ai

Ontra - платформа для автоматизации контрактов и управления юридическими процессами в частных инвестиционных компаниях с поддержкой ИИ.

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion - платформа для управления контрактами, позволяющая автоматизировать процессы и оптимизировать юридические рабочие процессы с помощью ИИ.

WhitePipe

WhitePipe

whitepipe.io

WhitePipe — приложение для управления контрактами и автоматизации учета дебиторской задолженности для малых и средних предприятий.

SpotDraft

SpotDraft

app.spotdraft.com

SpotDraft — это решение для управления контрактами, автоматизирующее процессы юридических и бизнес-команд с интеграцией популярных SaaS инструментов.

Evisort

Evisort

evisort.com

Evisort — платформа для централизованного управления контрактами, анализа данных и автоматизации их жизненного цикла с использованием машинного обучения.

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

Practice Ignition - это платформа для управления предложениями, контрактами и платежами для профессиональных поставщиков услуг, упрощающая взаимодействие с клиентами.

Contractify

Contractify

contractify.io

Contractify — программа для управления контрактами, упрощающая их создание, подписание и автоматизацию, поддерживающая совместную работу команд.

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Zoopsign - приложение для цифрового подписания и управления документами, обеспечивающее безопасность и отслеживание процесса подписания в режиме реального времени.

DeepStream

DeepStream

deep.stream

DeepStream облегчает процесс закупок, позволяя автоматизировать этапы от выбора поставщиков до управления контрактами в облачной платформе.

Leeway

Leeway

getleeway.com

Leeway позволяет компаниям управлять контрактами, сокращая время на их оформление и обеспечивая контроль над юридическими и финансовыми рисками.

Juridoc

Juridoc

juridoc.com.br

Juridoc — это платформа для автоматизации управления юридическими документами, которая упрощает создание, согласование и подписание контрактов.

Contract Hound

Contract Hound

contracthound.com

Contract Hound — это программное обеспечение для управления контрактами, позволяющее хранить, отслеживать и упрощать процессы согласования и уведомления.

Advocat

Advocat

advocat.ai

Advocat AI — приложение для генерации, переговоров и электронной подписи контрактов, а также хранения их в одном месте.

Summize

Summize

summize.com

Summize — это решение для управления контрактами, которое интегрируется с привычными программами, ускоряя обработку и анализ договоров с помощью ИИ.

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

Tradogram — облачное ПО для управления закупками, оптимизирующее процессы от заявок до счетов для предприятий всех размеров.

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Precisely – это ПО для управления жизненным циклом контрактов, автоматизирующее создание, одобрение и подписание контрактов с целью повышения эффективности юридических отделов.

fynk

fynk

fynk.com

fynk — это программное обеспечение для управления контрактами с использованием ИИ. Оно упрощает создание, редактирование, согласование и подписание контрактов.

Bounsel

Bounsel

bounsel.com

Bounsel Flow позволяет быстро создавать документы через интерактивные формы, управлять контрактами и интегрироваться с другими инструментами.

DocTract

DocTract

doctract.com

DocTract обеспечивает управление политиками, процедурами и контрактами, предлагая облачные решения для совместной работы и интеграцию с другими платформами.

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails – платформа для автоматизации создания профессиональных услуг, упрощающая процесс формирования и управления ценами цитат для команд.

top.legal

top.legal

top.legal

top.legal — платформа для автоматизации переговоров по контрактам, позволяющая улучшать их результаты и ускорять процесс согласования.

Zuva

Zuva

zuva.ai

Zuva — платформа ИИ для анализа контрактов, обеспечивающая структурированный подход к пониманию условий и рисков, оптимизируя юридические процессы.

Docsmore

Docsmore

docsmore.com

Docsmore — облачное решение для сбора, управления и отчетности по данным документов. Упрощает заполнение форм, совместную работу и отслеживание активности.

Contractbook

Contractbook

contractbook.com

Contractbook — платформа для управления контрактами, позволяющая создавать, подписывать и отслеживать соглашения с командой в одном месте.

Oneflow

Oneflow

oneflow.com

Oneflow — платформа для автоматизации процесса управления контрактами, включая создание, подписание и архивирование, с возможностью редактирования в реальном времени.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM — облачная платформа для управления документами и контрактами, интегрирующаяся с Salesforce и другими системами, упрощая процессы и повышая эффективность.

Docue

Docue

docue.com

Docue - это приложение для создания, электронной подписи и управления юридически действительными контрактами с готовыми шаблонами.

Pergamin

Pergamin

pergam.in

Pergamin — это онлайн инструмент для создания, редактирования, подписания и хранения юридических документов, таких как контракты.

AXDRAFT

AXDRAFT

axdraft.com

AXDRAFT помогает быстро создавать и управлять юридическими документами, сокращая время на подготовку на 70% и срок согласования на 4-7 дней.

Acquirell

Acquirell

acquirell.com

Acquirell — это система автоматизации закупок для малых и средних предприятий, помогающая управлять процессами закупок, упрощает планирование и взаимодействие с поставщиками.

Pactly

Pactly

pactly.com

Pactly — платформа управления контрактами, которая упрощает процесс от составления до подписания, помогает автоматизировать задачи и улучшать взаимодействие команд.

Inhubber

Inhubber

inhubber.com

Inhubber - платформа для управления контрактами с цифровой подписью, использующая блокчейн и ИИ для упрощения процессов и обеспечения безопасности данных.

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