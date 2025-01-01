Программное обеспечение для управления контрактами - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления контрактами оптимизирует и автоматизирует весь жизненный цикл контрактов, включая создание, отслеживание и мониторинг. Это особенно полезно для профессионалов, участвующих в переговорах по контрактам, таких как продавцы или представители по работе с клиентами. Эти люди несут ответственность за определение условий контракта, соглашений об уровне обслуживания, внесение изменений и исполнение контрактов. Помимо переговорного аспекта, юридические отделы обеих сторон играют решающую роль в процессе заключения контрактов. Они гарантируют, что контракты соответствуют соответствующим законам, правилам и внутренней политике компании. Используя программное обеспечение для управления контрактами, организации могут упростить и ускорить процесс управления контрактами. Это исключает ручные задачи, уменьшает количество ошибок и повышает общую эффективность. Это программное обеспечение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, оптимизирует рабочие процессы по контрактам и обеспечивает соблюдение требований на протяжении всего жизненного цикла контракта.
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Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign — приложение для электронной подписи документов, обеспечивающее их отправку и управление через интеграцию с популярными платформами.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc - платформа для автоматизации создания и управления документами с функциями электронной подписи и интеграцией с CRM-системами.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts - это приложение для управления контрактами, которое помогает оптимизировать процессы, обеспечивать соблюдение и автоматизировать рабочие процессы.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — платформа для управления бизнесом, которая помогает фрилансерам и малым компаниям вести проекты, выставлять счета и управлять клиентами в одном месте.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io обеспечивает автоматизацию и оптимизацию процесса продаж, включая конфигурацию, оценку, выставление счетов и управление подписками.
Concord
concordnow.com
Concord — это инструмент для создания, обсуждения, подписания и управления контрактами в одном месте, поддерживающий совместную работу и бесплатные электронные подписи.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper - платформа для управления жизненным циклом поставщиков и контрактов, обеспечивающая видимость, контроль и соблюдение норм.
Papernest
papernest.com
Papernest — приложение для управления контрактами и подписками на услуги, такие как электричество и интернет, с возможностью их централизованного оформления и отмены.
provakil
provakil.com
Provakil помогает бизнесу управлять юридическими процессами, включая разрешение споров, управление контрактами и защиту интеллектуальной собственности.
Proposify
proposify.com
Proposify – это онлайн-программное обеспечение для управления предложениями, позволяющее создавать и отслеживать документы по продажам.
Linksquares
linksquares.com
Linksquares - приложение для управления контрактами, помощь в составлении, анализе и исполнении соглашений с использованием ИИ.
DocuX
docux.ai
DocuX — это платформа для управления документами и контрактами с помощью ИИ: создание, совместная работа, электронная подпись и архивирование.
Legistify
legistify.com
Legistify — это платформа для управления юридическими процессами, предлагающая инструменты для работы с контрактами, судебными делами и уведомлениями.
Juro
juro.com
Juro — платформа автоматизации управления контрактами, позволяющая быстро создавать, выполнять и управлять контрактами в безопасной среде.
Legislate
legislate.ai
Legislate — это приложение для создания, управления и поиска контрактов, одобренных юристами, без необходимости юридических знаний и затрат.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw — это платформа для автоматизации управления юридическими документами и контрактами, упрощающая взаимодействие команд и консультирование юристов.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy — это платформа для управления жизненным циклом юридических контрактов, предлагающая инструменты для создания, хранения и подписания контрактов.
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad - это платформа для автоматизации процессов управления контрактами, позволяющая юридическим командам эффективно выполнять свою работу.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это программное обеспечение для управления контрактами и организацией собраний без бумаги, включая электронные подписи и виртуальные комнаты данных.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Contract Cardinal - приложение для оптимизации управления контрактами, включая создание, мониторинг и анализ, с безопасным хранением и организацией документов.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это цифровая платформа для оптимизации процессов продаж, включающая инструменты для создания и управления документами и контрактами.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE — это корпоративная цифровая платформа для автоматизации бизнес-процессов, управления документами и взаимодействия с клиентами.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — это программное обеспечение для электронной подписи, позволяющее отправлять, подписывать и управлять контрактами онлайн.
Zefort
zefort.com
Zefort — это программное обеспечение для управления контрактами, позволяющее создавать, подписывать, хранить и делиться контрактами в безопасном хранилище.
ContractWorks
contractworks.com
ContractWorks — облачное приложение для управления контрактами, позволяющее создавать, подписывать и отслеживать контракты с помощью простого интерфейса.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition – платформа для профессиональных услуг, автоматизирующая предложения, договоры, выставление счетов и сбор платежей для повышения эффективности бизнеса.
Ontra
ontra.ai
Ontra - платформа для автоматизации контрактов и управления юридическими процессами в частных инвестиционных компаниях с поддержкой ИИ.
Lexion
lexion.ai
Lexion - платформа для управления контрактами, позволяющая автоматизировать процессы и оптимизировать юридические рабочие процессы с помощью ИИ.
WhitePipe
whitepipe.io
WhitePipe — приложение для управления контрактами и автоматизации учета дебиторской задолженности для малых и средних предприятий.
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft — это решение для управления контрактами, автоматизирующее процессы юридических и бизнес-команд с интеграцией популярных SaaS инструментов.
Evisort
evisort.com
Evisort — платформа для централизованного управления контрактами, анализа данных и автоматизации их жизненного цикла с использованием машинного обучения.
Practice Ignition
practiceignition.com
Practice Ignition - это платформа для управления предложениями, контрактами и платежами для профессиональных поставщиков услуг, упрощающая взаимодействие с клиентами.
Contractify
contractify.io
Contractify — программа для управления контрактами, упрощающая их создание, подписание и автоматизацию, поддерживающая совместную работу команд.
Zoopsign
zoopsign.com
Zoopsign - приложение для цифрового подписания и управления документами, обеспечивающее безопасность и отслеживание процесса подписания в режиме реального времени.
DeepStream
deep.stream
DeepStream облегчает процесс закупок, позволяя автоматизировать этапы от выбора поставщиков до управления контрактами в облачной платформе.
Leeway
getleeway.com
Leeway позволяет компаниям управлять контрактами, сокращая время на их оформление и обеспечивая контроль над юридическими и финансовыми рисками.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc — это платформа для автоматизации управления юридическими документами, которая упрощает создание, согласование и подписание контрактов.
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound — это программное обеспечение для управления контрактами, позволяющее хранить, отслеживать и упрощать процессы согласования и уведомления.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — приложение для генерации, переговоров и электронной подписи контрактов, а также хранения их в одном месте.
Summize
summize.com
Summize — это решение для управления контрактами, которое интегрируется с привычными программами, ускоряя обработку и анализ договоров с помощью ИИ.
Tradogram
tradogram.com
Tradogram — облачное ПО для управления закупками, оптимизирующее процессы от заявок до счетов для предприятий всех размеров.
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely – это ПО для управления жизненным циклом контрактов, автоматизирующее создание, одобрение и подписание контрактов с целью повышения эффективности юридических отделов.
fynk
fynk.com
fynk — это программное обеспечение для управления контрактами с использованием ИИ. Оно упрощает создание, редактирование, согласование и подписание контрактов.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow позволяет быстро создавать документы через интерактивные формы, управлять контрактами и интегрироваться с другими инструментами.
DocTract
doctract.com
DocTract обеспечивает управление политиками, процедурами и контрактами, предлагая облачные решения для совместной работы и интеграцию с другими платформами.
WorkRails
workrails.com
WorkRails – платформа для автоматизации создания профессиональных услуг, упрощающая процесс формирования и управления ценами цитат для команд.
top.legal
top.legal
top.legal — платформа для автоматизации переговоров по контрактам, позволяющая улучшать их результаты и ускорять процесс согласования.
Zuva
zuva.ai
Zuva — платформа ИИ для анализа контрактов, обеспечивающая структурированный подход к пониманию условий и рисков, оптимизируя юридические процессы.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — облачное решение для сбора, управления и отчетности по данным документов. Упрощает заполнение форм, совместную работу и отслеживание активности.
Contractbook
contractbook.com
Contractbook — платформа для управления контрактами, позволяющая создавать, подписывать и отслеживать соглашения с командой в одном месте.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow — платформа для автоматизации процесса управления контрактами, включая создание, подписание и архивирование, с возможностью редактирования в реальном времени.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — облачная платформа для управления документами и контрактами, интегрирующаяся с Salesforce и другими системами, упрощая процессы и повышая эффективность.
Docue
docue.com
Docue - это приложение для создания, электронной подписи и управления юридически действительными контрактами с готовыми шаблонами.
Pergamin
pergam.in
Pergamin — это онлайн инструмент для создания, редактирования, подписания и хранения юридических документов, таких как контракты.
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT помогает быстро создавать и управлять юридическими документами, сокращая время на подготовку на 70% и срок согласования на 4-7 дней.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — это система автоматизации закупок для малых и средних предприятий, помогающая управлять процессами закупок, упрощает планирование и взаимодействие с поставщиками.
Pactly
pactly.com
Pactly — платформа управления контрактами, которая упрощает процесс от составления до подписания, помогает автоматизировать задачи и улучшать взаимодействие команд.
Inhubber
inhubber.com
Inhubber - платформа для управления контрактами с цифровой подписью, использующая блокчейн и ИИ для упрощения процессов и обеспечения безопасности данных.
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