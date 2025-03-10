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Программное обеспечение для управления контрактами оптимизирует и автоматизирует весь жизненный цикл контрактов, включая создание, отслеживание и мониторинг. Это особенно полезно для профессионалов, участвующих в переговорах по контрактам, таких как продавцы или представители по работе с клиентами. Эти люди несут ответственность за определение условий контракта, соглашений об уровне обслуживания, внесение изменений и исполнение контрактов. Помимо переговорного аспекта, юридические отделы обеих сторон играют решающую роль в процессе заключения контрактов. Они гарантируют, что контракты соответствуют соответствующим законам, правилам и внутренней политике компании. Используя программное обеспечение для управления контрактами, организации могут упростить и ускорить процесс управления контрактами. Это исключает ручные задачи, уменьшает количество ошибок и повышает общую эффективность. Это программное обеспечение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, оптимизирует рабочие процессы по контрактам и обеспечивает соблюдение требований на протяжении всего жизненного цикла контракта.
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Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign — приложение для электронной подписи документов, обеспечивающее их отправку и управление через интеграцию с популярными платформами.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc - платформа для автоматизации создания и управления документами с функциями электронной подписи и интеграцией с CRM-системами.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts - это приложение для управления контрактами, которое помогает оптимизировать процессы, обеспечивать соблюдение и автоматизировать рабочие процессы.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — платформа для управления бизнесом, которая помогает фрилансерам и малым компаниям вести проекты, выставлять счета и управлять клиентами в одном месте.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io обеспечивает автоматизацию и оптимизацию процесса продаж, включая конфигурацию, оценку, выставление счетов и управление подписками.
Concord
concordnow.com
Concord — это инструмент для создания, обсуждения, подписания и управления контрактами в одном месте, поддерживающий совместную работу и бесплатные электронные подписи.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper - платформа для управления жизненным циклом поставщиков и контрактов, обеспечивающая видимость, контроль и соблюдение норм.
Papernest
papernest.com
Papernest — приложение для управления контрактами и подписками на услуги, такие как электричество и интернет, с возможностью их централизованного оформления и отмены.
provakil
provakil.com
Provakil помогает бизнесу управлять юридическими процессами, включая разрешение споров, управление контрактами и защиту интеллектуальной собственности.
Proposify
proposify.com
Proposify – это онлайн-программное обеспечение для управления предложениями, позволяющее создавать и отслеживать документы по продажам.
Linksquares
linksquares.com
Linksquares - приложение для управления контрактами, помощь в составлении, анализе и исполнении соглашений с использованием ИИ.
DocuX
docux.ai
DocuX — это платформа для управления документами и контрактами с помощью ИИ: создание, совместная работа, электронная подпись и архивирование.
Legistify
legistify.com
Legistify — это платформа для управления юридическими процессами, предлагающая инструменты для работы с контрактами, судебными делами и уведомлениями.
Juro
juro.com
Juro — платформа автоматизации управления контрактами, позволяющая быстро создавать, выполнять и управлять контрактами в безопасной среде.
Legislate
legislate.ai
Legislate — это приложение для создания, управления и поиска контрактов, одобренных юристами, без необходимости юридических знаний и затрат.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw — это платформа для автоматизации управления юридическими документами и контрактами, упрощающая взаимодействие команд и консультирование юристов.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy — это платформа для управления жизненным циклом юридических контрактов, предлагающая инструменты для создания, хранения и подписания контрактов.
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad - это платформа для автоматизации процессов управления контрактами, позволяющая юридическим командам эффективно выполнять свою работу.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это программное обеспечение для управления контрактами и организацией собраний без бумаги, включая электронные подписи и виртуальные комнаты данных.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Contract Cardinal - приложение для оптимизации управления контрактами, включая создание, мониторинг и анализ, с безопасным хранением и организацией документов.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это цифровая платформа для оптимизации процессов продаж, включающая инструменты для создания и управления документами и контрактами.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE — это корпоративная цифровая платформа для автоматизации бизнес-процессов, управления документами и взаимодействия с клиентами.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — это программное обеспечение для электронной подписи, позволяющее отправлять, подписывать и управлять контрактами онлайн.
ContractWorks
contractworks.com
ContractWorks — облачное приложение для управления контрактами, позволяющее создавать, подписывать и отслеживать контракты с помощью простого интерфейса.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition – платформа для профессиональных услуг, автоматизирующая предложения, договоры, выставление счетов и сбор платежей для повышения эффективности бизнеса.
Ontra
ontra.ai
Ontra - платформа для автоматизации контрактов и управления юридическими процессами в частных инвестиционных компаниях с поддержкой ИИ.
Lexion
lexion.ai
Lexion - платформа для управления контрактами, позволяющая автоматизировать процессы и оптимизировать юридические рабочие процессы с помощью ИИ.
WhitePipe
whitepipe.io
WhitePipe — приложение для управления контрактами и автоматизации учета дебиторской задолженности для малых и средних предприятий.
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft — это решение для управления контрактами, автоматизирующее процессы юридических и бизнес-команд с интеграцией популярных SaaS инструментов.
Evisort
evisort.com
Evisort — платформа для централизованного управления контрактами, анализа данных и автоматизации их жизненного цикла с использованием машинного обучения.
Practice Ignition
practiceignition.com
Practice Ignition - это платформа для управления предложениями, контрактами и платежами для профессиональных поставщиков услуг, упрощающая взаимодействие с клиентами.
Contractify
contractify.io
Contractify — программа для управления контрактами, упрощающая их создание, подписание и автоматизацию, поддерживающая совместную работу команд.
Zoopsign
zoopsign.com
Zoopsign - приложение для цифрового подписания и управления документами, обеспечивающее безопасность и отслеживание процесса подписания в режиме реального времени.
DeepStream
deep.stream
DeepStream облегчает процесс закупок, позволяя автоматизировать этапы от выбора поставщиков до управления контрактами в облачной платформе.
Leeway
getleeway.com
Leeway позволяет компаниям управлять контрактами, сокращая время на их оформление и обеспечивая контроль над юридическими и финансовыми рисками.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc — это платформа для автоматизации управления юридическими документами, которая упрощает создание, согласование и подписание контрактов.
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound — это программное обеспечение для управления контрактами, позволяющее хранить, отслеживать и упрощать процессы согласования и уведомления.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — приложение для генерации, переговоров и электронной подписи контрактов, а также хранения их в одном месте.
Summize
summize.com
Summize — это решение для управления контрактами, которое интегрируется с привычными программами, ускоряя обработку и анализ договоров с помощью ИИ.
Zefort
zefort.com
Zefort — это программное обеспечение для управления контрактами, позволяющее создавать, подписывать, хранить и делиться контрактами в безопасном хранилище.
Tradogram
tradogram.com
Tradogram — облачное ПО для управления закупками, оптимизирующее процессы от заявок до счетов для предприятий всех размеров.
Precisely
preciselycontracts.com
Precision — это программное обеспечение для управления жизненным циклом контрактов, которое помогает юридическим отделам сосредоточиться на действительно важной работе. Благодаря автоматизированному составлению контрактов, рабочим процессам утверждения, электронной подписи, интеллектуальному архивированию и мониторингу Precisionly позволяет юридическим лицам привнести структуру и реальную бизнес-ценность в свои организации. Наши функции, ориентированные на корпоративное использование, включают комплексную автоматизацию и создание контрактов, позволяют вам настраивать сложные рабочие процессы утверждения, отправлять контракты на рассмотрение и на электронную подпись, а также архивировать все ваши контракты в одном месте. Именно станет вашим единственным источником истины. Нашему решению доверяют юристы и любят бизнес-команды в Red Bull, Orange, Adverity, Engel & Völkers AG, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping и других.
fynk
fynk.com
fynk — это программное обеспечение для управления контрактами с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенное для значительного упрощения создания, редактирования, ведения переговоров и подписания контрактов. Его основные функции включают в себя разработку и создание, динамический контент, совместное редактирование, рабочие процессы утверждения и электронную подпись. Используя искусственный интеллект, fynk предлагает расширенный анализ контрактов для более глубокого анализа данных в контрактах. Можно создавать шаблоны для повторяющихся типов документов, обеспечивая согласованность и соответствие бренда контрактам и предложениям. Благодаря функции динамического контента пользователи могут заполнять контракты, заполняя форму, или внешние пользователи могут вносить свой вклад через анкету. Он также поддерживает интеллектуальные блоки и условия для упрощения ввода контракта и дополнительных разделов. Он отслеживает необходимость продления контрактов, настраивает напоминания и поддерживает обзор стоимости, поставленной на карту. Программное обеспечение обеспечивает совместную работу команды, при которой внутренние и внешние пользователи могут работать вместе в режиме реального времени. Он интегрируется с несколькими системами, обеспечивая совместимость с существующими рабочими процессами, и внедряет протоколы безопасности, соответствующие GDPR, в управление контрактами.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow — это решение для создания документов за считанные секунды с помощью интерактивных форм, как если бы это был разговор. Улучшите управление своими контрактами с помощью этого программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое позволяет вам автоматически генерировать сводки, создавать напоминания, запрашивать утверждения и подписи (биометрические или с цифровым сертификатом) и контролировать статус документа из одного места. Вы также можете интегрировать его со своими любимыми рабочими процессами и инструментами через API и получить доступ к более чем 5000 интеграций с Zapier.
DocTract
doctract.com
DocTract революционизирует то, как организации используют ключевые документы с помощью выделенного облачного решения с расширенными возможностями совместной работы. Управление политиками, управление процедурами и управление контрактами превращаются в процессы с добавленной стоимостью, которые напрямую позволяют организациям сотрудничать, развертывать и защищать ключевые документы. DocTract понимает особые требования, необходимые для обработки Политик, Процедур, СОП и Контрактов. Встроенные возможности помогают на протяжении всего процесса: от совместной работы над изменениями до уровней утверждения и электронных подписей.
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует продажу услуг, обеспечивая повторяемость, масштабирование и увеличение доходов. WorkRails устраняет разрозненность между продажами, профессиональными услугами и их клиентами, подключается к другим системам учета, устраняет двойную запись и ошибки и упрощает продажи. WorkRails интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая готовую интеграцию с Salesforce.com, Conga и Microsoft Dynamics. С помощью WorkRails’ Services CPQ было настроено более 40 000 расценок на профессиональные услуги. Клиенты WorkRails сократили время создания цен на услуги с недель до часов, сократив общее время цикла продаж, увеличив внедрение продукта и снизив отток клиентов.
top.legal
top.legal
top.legal — это SaaS-платформа, которая революционизирует процесс заключения контрактов. Имея четкое видение устранения проблем при заключении контрактов и оптимизации результатов, мы предлагаем решение, которое интегрирует программную аналитику, переговоры и автоматизацию в процесс заключения контрактов. Наша миссия — проложить путь к повышению эффективности переговоров по контрактам и улучшению результатов. Благодаря нашей платформе мы даем нашим клиентам возможность использовать существующие контракты и вести переговоры более эффективно и результативно. Ключевое ценностное предложение top.legal – это возможность клиентам быстрее заключать более выгодные сделки. Наша платформа обеспечивает соответствие контрактов и превосходные результаты, что в конечном итоге приводит к более успешным и быстрым переговорам. Вместе с Top.Legal окунитесь в будущее переговоров по контрактам уже сегодня.
Zuva
zuva.ai
ИИ контрактов, который очень прост в использовании. Легко добавляйте аналитику контрактов в свои рабочие процессы и приложения.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — это облачное решение, которое позволяет пользователям легко и безопасно собирать, управлять и сообщать данные из транзакций документов. С Docsmore вы получите больше от своих документов благодаря следующему: * FORM.FILL.SIGN — с помощью Docsmore упрощается процесс настройки формы и ее отправки пользователям для заполнения или подписания. Используйте нашу платформу, чтобы легко загрузить документ, указать поля/обозначения формы и отправить его пользователям для заполнения. Представляйте формы вашим пользователям наиболее естественным способом — самим документом. * СОТРУДНИЧЕСТВО. Делитесь информацией и сотрудничайте с несколькими пользователями в режиме реального времени. Назначьте каждое поле уникальному пользователю для эффективного взаимодействия. * ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОКУМЕНТА. Больше не нужно звонить вашим клиентам и спрашивать, скачали ли они форму и прочитали ли ее. С Docsmore вы получаете уведомления в режиме реального времени, как только клиент открывает документ. Отслеживайте ход выполнения и статус всех ваших документов с помощью надежной информационной панели Docsmore. * МОЩНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. Docsmore включает в себя впечатляющий инструмент отчетности. Все данные, введенные вашими клиентами, могут быть легко доступны для поиска, просто включив эту функцию. Его можно контролировать вплоть до определенного поля в вашем документе, поэтому вы готовите отчет только для тех, которые вам нужны, что делает его очень мощным. * ФОРМЫ PDF — Docsmore распознает большинство полей форм PDF и сохраняет имена полей при загрузке документа. Вы можете продолжать использовать свой любимый инструмент для создания PDF-документа с полями формы, не опасаясь потерять их при загрузке в Docsmore. * БРЕНДИНГ. Docsmore можно интегрировать прямо в ваше приложение, благодаря чему оно будет выглядеть и восприниматься как часть вашего собственного приложения или веб-сайта. Мы предлагаем выделенный сервер и статический IP-адрес, что упрощает масштабирование продукта.
Contractbook
contractbook.com
Contractbook превращает статические контракты в базу данных для всей организации, раскрывая всю ценность ваших данных, обеспечивая прозрачность и бесперебойный поток данных между инструментами. Создавайте и подписывайте документы без особых усилий, сотрудничайте со своей командой, отслеживайте все свои обязательства в одном месте и автоматизируйте весь процесс для достижения эффективности. Contractbook был основан в Копенгагене в 2017 году и обслуживает более 250 000 пользователей в более чем 85 странах, финансируемый такими инвесторами, как Tiger Global, Bessemer Venture Partners и Gradient Ventures. Шагните в новую эру и возьмите под контроль свои контракты на Contractbook.com.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow — это платформа, которая автоматизирует весь процесс заключения контрактов от начала до конца в одном месте. Превращение неуклюжих статических контрактов в полезные, по-настоящему цифровые контракты, которые кажутся волшебством. Процессы происходят быстрее, решения — лучше, а сделки — быстрее. Это более простой, плавный и разумный способ для команд всех форм и размеров выполнять свои контракты. Попробуйте Oneflow бесплатно на сайте oneflow.com.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют ручные задачи и сложные процессы. SpringCM, построенный на собственной платформе облачной инфраструктуры, представляет собой сеть доставки контента, обеспечивающую производительность, доступность и безопасность. Ее штаб-квартира расположена в Чикаго, штат Иллинойс. В 2016 году SpringCM открыла два новых офиса в Сан-Франциско и Лондоне, а в 2018 году SpringCM открыла офис в Бухаресте. Он получил наибольшее количество 5-звездочных отзывов среди всех партнеров Salesforce AppExchange по управлению контрактами. 31 июля 2018 года DocuSign объявила о планах приобрести SpringCM за 220 миллионов долларов. 4 сентября 2018 г. DocuSign приобрела SpringCM Solution.
Docue
docue.com
Docue Technologies — юридическая технологическая компания, основанная в 2015 году, с офисами в Лондоне, Хельсинки и Стокгольме. Docue дает компаниям возможность создавать, подписывать электронным способом, управлять и хранить юридически обязывающие контракты профессионального уровня быстрым и доступным способом. Благодаря своей библиотеке шаблонов, написанных юристами и поддерживаемых юристами, которые можно автоматизировать за несколько щелчков мышью, Docue представляет собой решение для определения категорий в юридической документации и управлении контрактами. Docue уже используют более 100 000 клиентов. Компания Docue, вложившая значительные средства в технологии, быстро растет, составляя более 70% в год.
Pergamin
pergam.in
Pergamin — это онлайн-инструмент, который позволяет создавать, редактировать, подписывать, хранить и архивировать юридические документы, такие как контракты. Благодаря Pergamin ваша компания сэкономит время и бумагу. Pergamin объединяет весь процесс работы с договорами в одном месте, на интуитивно понятной онлайн-платформе. Вы можете плавно перемещаться между различными этапами управления документами. Наш создатель шаблонов позволяет вам создать правовую базу. С Pergamin вы можете представить всю политику в логическую структуру. Благодаря этому вы и ваша команда по кадрам, продажам, юриспруденции и администрированию можете сосредоточиться на том, что важно для вашей компании.
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT помогает предприятиям составлять документы на 70% быстрее и сокращать время утверждения на 4–7 дней. Срок реализации: 1-3 недели. Мы являемся системой автоматизации документооборота и управления контрактами со следующими ключевыми преимуществами: 1. Адаптация: мы автоматизируем ваши шаблоны за вас (без самостоятельной работы) и запускаем функционирующий автоматизированный процесс через 1-3 недели. 2. Гибкость. Приобретите каждую функцию AXDRAFT, необходимую для дополнения существующих процессов, или разверните AXDRAFT для каждого отдела. Мы удовлетворяем ваши потребности. 3. AXDRAFT автоматизирует оформление документов на любом языке и идеально подходит для глобального использования транснациональными корпорациями. 4. Простота использования: AXDRAFT — это простая и масштабируемая комплексная система CLM, которая подходит для любого легального бюджета и удовлетворяет потребности как растущих команд, стремящихся к быстрым победам, так и зрелых организаций.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — это пакет технологий закупок, адаптированный для предприятий малого и среднего бизнеса, который позволяет повысить реальную ценность за счет автоматизации процесса закупок в одной системе. Продукт решает следующие проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес при закупках: *Невозможность управлять процессом закупок с помощью традиционных инструментов, таких как Excel и бумажные листы. *Невозможность управлять требованиями компании к закупкам из-за сложных процессов утверждения. *Значительные потери времени из-за ручного выполнения всех процессов закупок, включая мероприятия по подбору поставщиков. *Недопонимание внутри компании и с поставщиками из-за неудобного использования различных каналов связи. Acquirell обладает следующими модулями, которые позволяют решать упомянутые выше проблемы: ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ Собирайте и управляйте заявками на закупки от всех отделов и сотрудников, чтобы избавиться от сложных алгоритмов утверждения потребностей и закупок лишних товаров. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ Автоматизируйте создание и утверждение заказов на заказы контролерами с помощью полностью интегрированной системы закупок, чтобы уменьшить количество доработок и ошибок. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ КОНТРАКТОВ Обеспечьте соблюдение требований за счет автоматизации всех этапов работы с контрактами, чтобы сократить временные затраты и минимизировать ошибки за счет исключения ручного документооборота. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОИСК Приобретайте ключевые стратегические товары по лучшим предложениям, проводя мгновенные мероприятия по электронному закупку: форвардные аукционы, обратные аукционы, голландские аукционы и RFx-мероприятия. УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ПОСТАВЩИКОВ Документируйте все коммуникации и отношения с поставщиками в одной базе данных и развивайте реальные стратегические отношения с квалифицированными поставщиками. АНАЛИТИКА РАСХОДОВ Автоматизируйте сбор данных для расчета расходов на закупки. Отслеживайте и контролируйте расходы для корректировки стратегии закупок.
Pactly
pactly.com
Pactly — это платформа управления контрактами, предназначенная для оптимизации жизненного цикла вашего контракта, от составления проекта до подписания. Предоставьте юридическим командам любого размера возможность автоматизировать задачи, эффективно сотрудничать с бизнес-командами и получать прозрачность контрактов в режиме реального времени. Благодаря настраиваемым шаблонам, обзорам сценариев с помощью искусственного интеллекта, расширенным рабочим процессам и аналитике Pactly экономит время, снижает риски и улучшает процессы. Присоединяйтесь ко многим малым и большим командам, использующим Pactly, чтобы произвести революцию в управлении контрактами.
Inhubber
inhubber.com
Платформа управления контрактами с собственной цифровой подписью. Используя блокчейн и искусственный интеллект, INHUBBER обеспечивает беспрецедентную безопасность и анализ данных для облачного программного обеспечения CLM. INHUBBER упрощает контракты и делает их понятными, интерактивными, простыми в управлении и автоматизированными. Это сокращает время, затраты и риски, связанные с ведением переговоров, созданием, утверждением контрактов и управлением ими. Искусственный интеллект INHUBBER отвечает на контекстуальные вопросы, а цифровая подпись подписывает любой формат файла.
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