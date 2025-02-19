Программное обеспечение для управления контрактами - Самые популярные приложения - Чад

Docsmore

docsmore.com

Docsmore — это облачное решение, которое позволяет пользователям легко и безопасно собирать, управлять и сообщать данные из транзакций документов. С Docsmore вы получите больше от своих документов благодаря следующему: * FORM.FILL.SIGN — с помощью Docsmore упрощается процесс настройки формы и ее отправки пользователям для заполнения или подписания. Используйте нашу платформу, чтобы легко загрузить документ, указать поля/обозначения формы и отправить его пользователям для заполнения. Представляйте формы вашим пользователям наиболее естественным способом — самим документом. * СОТРУДНИЧЕСТВО. Делитесь информацией и сотрудничайте с несколькими пользователями в режиме реального времени. Назначьте каждое поле уникальному пользователю для эффективного взаимодействия. * ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОКУМЕНТА. Больше не нужно звонить вашим клиентам и спрашивать, скачали ли они форму и прочитали ли ее. С Docsmore вы получаете уведомления в режиме реального времени, как только клиент открывает документ. Отслеживайте ход выполнения и статус всех ваших документов с помощью надежной информационной панели Docsmore. * МОЩНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. Docsmore включает в себя впечатляющий инструмент отчетности. Все данные, введенные вашими клиентами, могут быть легко доступны для поиска, просто включив эту функцию. Его можно контролировать вплоть до определенного поля в вашем документе, поэтому вы готовите отчет только для тех, которые вам нужны, что делает его очень мощным. * ФОРМЫ PDF — Docsmore распознает большинство полей форм PDF и сохраняет имена полей при загрузке документа. Вы можете продолжать использовать свой любимый инструмент для создания PDF-документа с полями формы, не опасаясь потерять их при загрузке в Docsmore. * БРЕНДИНГ. Docsmore можно интегрировать прямо в ваше приложение, благодаря чему оно будет выглядеть и восприниматься как часть вашего собственного приложения или веб-сайта. Мы предлагаем выделенный сервер и статический IP-адрес, что упрощает масштабирование продукта.