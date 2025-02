Программное обеспечение для управления контрактами - Самые популярные приложения - Тёркс и Кайкос

Juro

Платформа автоматизации контрактов с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющая юридическим и бизнес-командам создавать, исполнять и управлять контрактами быстрее, чем когда-либо. Комплексная платформа обеспечивает весь жизненный цикл контракта от инициирования до продления в безопасной, встроенной в браузер среде. Juro сотрудничает с быстрорастущими компаниями, такими как Trustpilot, Soundcloud и WeWork, чтобы оптимизировать рабочий процесс по контрактам и получить лучшее представление о данных контрактов. Джуро поддерживают Eight Roads, Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp и основатели Wise, Gumtree и Indeed.