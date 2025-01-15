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Программное обеспечение для управления контрактами - Самые популярные приложения - Палестинские территории
Программное обеспечение для управления контрактами оптимизирует и автоматизирует весь жизненный цикл контрактов, включая создание, отслеживание и мониторинг. Это особенно полезно для профессионалов, участвующих в переговорах по контрактам, таких как продавцы или представители по работе с клиентами. Эти люди несут ответственность за определение условий контракта, соглашений об уровне обслуживания, внесение изменений и исполнение контрактов. Помимо переговорного аспекта, юридические отделы обеих сторон играют решающую роль в процессе заключения контрактов. Они гарантируют, что контракты соответствуют соответствующим законам, правилам и внутренней политике компании. Используя программное обеспечение для управления контрактами, организации могут упростить и ускорить процесс управления контрактами. Это исключает ручные задачи, уменьшает количество ошибок и повышает общую эффективность. Это программное обеспечение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, оптимизирует рабочие процессы по контрактам и обеспечивает соблюдение требований на протяжении всего жизненного цикла контракта.
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Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.
WhitePipe
whitepipe.io
Оптимизированное управление контрактами и автоматизация в лучшем виде! Оптимизируйте управление контрактами и дебиторской задолженностью с помощью автоматизации и шаблонов для всех предприятий малого и среднего бизнеса, экономя время и одновременно оцифровывая.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — это создание контрактов, переговоры, электронная подпись и хранилище контрактов. Используйте Advocat AI для ускорения заключения контрактов и снижения рисков.
top.legal
top.legal
top.legal — это SaaS-платформа, которая революционизирует процесс заключения контрактов. Имея четкое видение устранения проблем при заключении контрактов и оптимизации результатов, мы предлагаем решение, которое интегрирует программную аналитику, переговоры и автоматизацию в процесс заключения контрактов. Наша миссия — проложить путь к повышению эффективности переговоров по контрактам и улучшению результатов. Благодаря нашей платформе мы даем нашим клиентам возможность использовать существующие контракты и вести переговоры более эффективно и результативно. Ключевое ценностное предложение top.legal – это возможность клиентам быстрее заключать более выгодные сделки. Наша платформа обеспечивает соответствие контрактов и превосходные результаты, что в конечном итоге приводит к более успешным и быстрым переговорам. Вместе с Top.Legal окунитесь в будущее переговоров по контрактам уже сегодня.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам, невыставленной работе и рутинному повторяющемуся администрированию. Ignition также интегрируется с ведущими приложениями, такими как Gusto, QuickBooks Online, Xero, ProConnect, Karbon, Xero Practice Manager и Zapier, для автоматизации рабочих процессов и экономии драгоценного времени. Более 7000 компаний, предоставляющих профессиональные услуги по всему миру, полагаются на Ignition, чтобы быстрее получать оплату за всю свою работу, работать более эффективно и становиться более прибыльными.
DocuX
docux.ai
Поставьте свои документы и контракты на автопилот. DocuX — единственная платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет вам управлять полным жизненным циклом ваших документов и контрактов — от создания и совместной работы до электронной подписи и долгосрочного архивирования. Выполняйте работу за считанные минуты, а не за часы, с помощью нашего интеллектуального рабочего пространства, которое автоматически определяет приоритетность ваших документов и собирает для вас необходимые разрешения и электронные подписи. Выбирайте из более чем 500 встроенных и юридически проверенных шаблонов соглашений, форм, контрактов, политик и многого другого. (Стоимость более 50 тысяч долларов США, доступна во всех платных планах без дополнительной оплаты.) DocuX по умолчанию предлагает всем пользователям безопасность банковского уровня. Вы можете интегрировать свои текущие инструменты и платформы с DocuX всего за несколько кликов. Команды, использующие DocuX, сообщают о повышении производительности до 80 %, сокращении затрат на 70 % и ускорении закрытия сделок в 10 раз. Закажите демо-версию, чтобы узнать, как вы можете вернуть контроль над своими документами и контрактами, максимально повысить эффективность и минимизировать затраты на подписку.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрированные поставщики электронных подписей и встроенные виртуальные комнаты данных. (ВДР) - все в одном. Миссия ContractZen, обеспечивающая современное управление для миллионов малых и средних предприятий и некоммерческих организаций по всему миру, состоит в том, чтобы помочь организациям быть готовыми к комплексной проверке каждый день. Мы приносим спокойствие руководителям, инвесторам и советам директоров. Вот почему нас зовут ContractZen.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Команды любого размера используют Pocketlaw, чтобы легко работать с юридическими межорганизационными структурами автоматизированным, масштабируемым и удобным для пользователя способом. Наша интуитивно понятная универсальная юридическая платформа помогает юридическим и неюридическим командам управлять повседневными юридическими потребностями организации и открывать возможности для бизнеса. На платформе вы можете легко управлять своей юридической работой посредством автоматизации контрактов (+400 актуальных шаблонов для конкретных юрисдикций), встроенной электронной подписи и умных функций управления контрактами. Сотрудничайте и ведите переговоры легко и безопасно, храните все юридические документы в одном месте. Встроенные функции искусственного интеллекта расширят возможности и помогут как юридическим, так и неюридическим командам принимать обоснованные решения быстрее, чем когда-либо прежде. Откройте для себя будущее юриспруденции.
provakil
provakil.com
Мы предоставляем предприятиям большую прозрачность их юридических операций и снабжаем их важной информацией, необходимой для принятия и исполнения решений. Компании используют Provakil для управления процессами разрешения споров, разрешения споров до и после них, управления контрактами, взыскания и взыскания кредитов — юридические вопросы, а также защиты и обеспечения соблюдения интеллектуальной собственности. В этом наборе продуктов наши пользователи находят ценность в автоматизации ключевых процессов сбора и хранения информации, создания документов, объединения информации из разрозненных внешних и внутренних источников данных, назначения задач в рамках рабочих процессов, поиска наиболее важных задач для решения и извлечения ключевых бизнес-задач. идеи посредством обширной отчетности. Провакил, которому доверяют более 200 предприятий и юридических фирм, революционизирует работу юристов, позволяя им добиться беспрецедентного роста и оптимизации операционной эффективности.
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT помогает предприятиям составлять документы на 70% быстрее и сокращать время утверждения на 4–7 дней. Срок реализации: 1-3 недели. Мы являемся системой автоматизации документооборота и управления контрактами со следующими ключевыми преимуществами: 1. Адаптация: мы автоматизируем ваши шаблоны за вас (без самостоятельной работы) и запускаем функционирующий автоматизированный процесс через 1-3 недели. 2. Гибкость. Приобретите каждую функцию AXDRAFT, необходимую для дополнения существующих процессов, или разверните AXDRAFT для каждого отдела. Мы удовлетворяем ваши потребности. 3. AXDRAFT автоматизирует оформление документов на любом языке и идеально подходит для глобального использования транснациональными корпорациями. 4. Простота использования: AXDRAFT — это простая и масштабируемая комплексная система CLM, которая подходит для любого легального бюджета и удовлетворяет потребности как растущих команд, стремящихся к быстрым победам, так и зрелых организаций.
Contractzy
contractzy.io
Contractzy (ранее The Legal Capsule) — это платформа управления жизненным циклом корпоративных юридических контрактов. Платформа предоставляет шаблоны контрактов, составление проектов, переговоры, хранение подписей и юридические контракты, чтобы помочь предприятиям заключать сделки более эффективно и быстрее.
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует продажу услуг, обеспечивая повторяемость, масштабирование и увеличение доходов. WorkRails устраняет разрозненность между продажами, профессиональными услугами и их клиентами, подключается к другим системам учета, устраняет двойную запись и ошибки и упрощает продажи. WorkRails интегрируется с вашим существующим технологическим стеком, включая готовую интеграцию с Salesforce.com, Conga и Microsoft Dynamics. С помощью WorkRails’ Services CPQ было настроено более 40 000 расценок на профессиональные услуги. Клиенты WorkRails сократили время создания цен на услуги с недель до часов, сократив общее время цикла продаж, увеличив внедрение продукта и снизив отток клиентов.
DocTract
doctract.com
DocTract революционизирует то, как организации используют ключевые документы с помощью выделенного облачного решения с расширенными возможностями совместной работы. Управление политиками, управление процедурами и управление контрактами превращаются в процессы с добавленной стоимостью, которые напрямую позволяют организациям сотрудничать, развертывать и защищать ключевые документы. DocTract понимает особые требования, необходимые для обработки Политик, Процедур, СОП и Контрактов. Встроенные возможности помогают на протяжении всего процесса: от совместной работы над изменениями до уровней утверждения и электронных подписей.
Contractify
contractify.io
Contractify — это программное обеспечение для управления контрактами, которое упрощает процесс электронного подписания, управления и автоматизации контрактов в Интернете. Он позволяет командам эффективно сотрудничать и предлагает различные функции, специально предназначенные для юридических, финансовых и бизнес-лидеров. Программное обеспечение облегчает создание, согласование и оцифровку контрактов, а также рабочие процессы утверждения и электронной подписи с поддержкой трех типов электронных подписей. Он также предоставляет возможности управления после подписания контракта, включая извлечение критически важных данных из PDF-файлов контракта с помощью технологии искусственного интеллекта и определение сроков контракта. Contractify предлагает удобный помощник по составлению документов, который сочетает в себе технологию искусственного интеллекта с опытом пользователя, позволяя легко создавать контракты и автоматизировать составление юридических документов с помощью настраиваемых сценариев. Он позволяет сотрудничать с коллегами из разных отделов и предлагает обширную библиотеку стандартных шаблонов бизнес-контрактов. Программное обеспечение поддерживает цифровые подписи благодаря интеграции с ведущими поставщиками, такими как DocuSign и Connective, что позволяет пользователям безопасно и быстро подписывать контракты онлайн. Это также оптимизирует процессы утверждения с помощью автоматизированных рабочих процессов и способствует сотрудничеству между внутренними и внешними заинтересованными сторонами. Аналитик данных контрактов с искусственным интеллектом от Contractify по имени Ада может извлекать данные контрактов из PDF-файлов и выполнять автоматизированные последующие задачи для эффективного управления контрактами. Программное обеспечение предлагает персонализированные демо-версии и высоко оценивается лидерами отрасли за интеллектуальные возможности управления контрактами. Цены начинаются от 147 евро в месяц, компания обеспечивает поддержку клиентов и имеет офисы в Бельгии, Нидерландах и Франции.
Pergamin
pergam.in
Pergamin — это онлайн-инструмент, который позволяет создавать, редактировать, подписывать, хранить и архивировать юридические документы, такие как контракты. Благодаря Pergamin ваша компания сэкономит время и бумагу. Pergamin объединяет весь процесс работы с договорами в одном месте, на интуитивно понятной онлайн-платформе. Вы можете плавно перемещаться между различными этапами управления документами. Наш создатель шаблонов позволяет вам создать правовую базу. С Pergamin вы можете представить всю политику в логическую структуру. Благодаря этому вы и ваша команда по кадрам, продажам, юриспруденции и администрированию можете сосредоточиться на том, что важно для вашей компании.
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow — это решение для создания документов за считанные секунды с помощью интерактивных форм, как если бы это был разговор. Улучшите управление своими контрактами с помощью этого программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое позволяет вам автоматически генерировать сводки, создавать напоминания, запрашивать утверждения и подписи (биометрические или с цифровым сертификатом) и контролировать статус документа из одного места. Вы также можете интегрировать его со своими любимыми рабочими процессами и инструментами через API и получить доступ к более чем 5000 интеграций с Zapier.
Pactly
pactly.com
Pactly — это платформа управления контрактами, предназначенная для оптимизации жизненного цикла вашего контракта, от составления проекта до подписания. Предоставьте юридическим командам любого размера возможность автоматизировать задачи, эффективно сотрудничать с бизнес-командами и получать прозрачность контрактов в режиме реального времени. Благодаря настраиваемым шаблонам, обзорам сценариев с помощью искусственного интеллекта, расширенным рабочим процессам и аналитике Pactly экономит время, снижает риски и улучшает процессы. Присоединяйтесь ко многим малым и большим командам, использующим Pactly, чтобы произвести революцию в управлении контрактами.
Zefort
zefort.com
Zefort — это программное обеспечение для управления контрактами, которое предлагает упрощенный и простой способ управления контрактами. С помощью Zefort пользователи могут легко создавать, подписывать, хранить контракты и делиться ими со своей командой. Программное обеспечение предоставляет такие функции, как напоминания и мощную функцию поиска, что позволяет легко оставаться организованным и при необходимости находить конкретные контракты. Zefort предлагает ряд решений, адаптированных для различных команд, включая юридические команды, отделы закупок, отделы кадров, отделы продаж и т. д. администрация компании. Программное обеспечение позволяет пользователям хранить все свои контракты в одном безопасном репозитории, устраняя риск потери важных документов или пропуска важных дат. Zefort также предлагает дополнительные функции, такие как Zefort Forms, которые позволяют пользователям создавать онлайн-документы, которые легко подписывать. для различных целей, а также Zefort Sign, который предоставляет удобную платформу для получения юридически обязательных и безопасных электронных подписей. Программное обеспечение поддерживает интеграцию с ведущими службами электронной подписи и может быть легко интегрировано с существующими системами управления документами. Безопасность является главным приоритетом для Zefort, а программное обеспечение обеспечивает безопасность на банковском уровне, отвечая строгим нормативным требованиям и реализуя надежную программную архитектуру и меры физической безопасности. Zefort подходит для организаций любого размера и объема контрактов и имеет множество довольных клиентов из различных отраслей. Программное обеспечение предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию без необходимости использования кредитной карты, что позволяет пользователям испытать его функции и преимущества перед принятием решения.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Экономьте время, деньги и энергию, используя самое простое и доступное программное обеспечение для управления контрактами на рынке.
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound — это простое и безопасное программное обеспечение для управления контрактами с хранилищем контрактов, оповещениями и рабочими процессами утверждения.
Docue
docue.com
Docue Technologies — юридическая технологическая компания, основанная в 2015 году, с офисами в Лондоне, Хельсинки и Стокгольме. Docue дает компаниям возможность создавать, подписывать электронным способом, управлять и хранить юридически обязывающие контракты профессионального уровня быстрым и доступным способом. Благодаря своей библиотеке шаблонов, написанных юристами и поддерживаемых юристами, которые можно автоматизировать за несколько щелчков мышью, Docue представляет собой решение для определения категорий в юридической документации и управлении контрактами. Docue уже используют более 100 000 клиентов. Компания Docue, вложившая значительные средства в технологии, быстро растет, составляя более 70% в год.
fynk
fynk.com
fynk — это программное обеспечение для управления контрактами с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенное для значительного упрощения создания, редактирования, ведения переговоров и подписания контрактов. Его основные функции включают в себя разработку и создание, динамический контент, совместное редактирование, рабочие процессы утверждения и электронную подпись. Используя искусственный интеллект, fynk предлагает расширенный анализ контрактов для более глубокого анализа данных в контрактах. Можно создавать шаблоны для повторяющихся типов документов, обеспечивая согласованность и соответствие бренда контрактам и предложениям. Благодаря функции динамического контента пользователи могут заполнять контракты, заполняя форму, или внешние пользователи могут вносить свой вклад через анкету. Он также поддерживает интеллектуальные блоки и условия для упрощения ввода контракта и дополнительных разделов. Он отслеживает необходимость продления контрактов, настраивает напоминания и поддерживает обзор стоимости, поставленной на карту. Программное обеспечение обеспечивает совместную работу команды, при которой внутренние и внешние пользователи могут работать вместе в режиме реального времени. Он интегрируется с несколькими системами, обеспечивая совместимость с существующими рабочими процессами, и внедряет протоколы безопасности, соответствующие GDPR, в управление контрактами.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc — это комплексное решение PaaS для более продуманных юридических документов. Наша уникальная платформа упрощает создание, ведение переговоров, подписание контрактов и управление ими. Она позволяет вам полностью контролировать рабочий процесс с юридическими документами. Juridoc помогает вам улучшить соблюдение требований и эффективность за счет сокращения времени на создание безошибочного юридического документа на 80%. Сколько времени, сколько денег люди теряют каждый год, снова и снова выполняя одни и те же задачи, отправляя получателю неправильный документ с неверной информацией? Серьезность проблемы: - - Ежегодные затраты на переговоры по контрактам в крупных компаниях составляют более 1,3 миллиарда долларов - Стоимость переговоров превышает стоимость контракта в 31% случаев* Необходимо: - Обеспечить прибыльность и прибыльность контрактов - Оптимизировать Процедура проверки и сокращение времени подписи - Быстрее заключайте сделки - Получайте персонализированные оповещения об основных сроках контракта - Доступ к оцифрованной версии контрактных активов - Мониторинг статуса контрактов Juridoc предоставляет единую и полностью цифровую среду для автоматизации, переговоров, исполнения и возобновление всех контрактов, включая все стороны, все правки и все подписи. Juridoc устраняет необходимость в сторонних поставщиках электронных подписей, электронной почте и Word. Это устраняет фрагментацию контрактного процесса и устраняет потенциальные пробелы и уязвимости в соблюдении требований. С Juridoc вы сэкономите массу времени и денег.
Leeway
getleeway.com
Leeway обслуживает контракты сотен современных и быстрорастущих компаний, таких как Qonto, Luko, Alma или Voodoo, помогая им сократить время, затрачиваемое на управление контрактами, а также дает им контроль и прозрачность юридических и финансовых рисков.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — это британское программное обеспечение для электронной подписи, предназначенное для отправки, подписания и управления контрактами в Интернете. Компании используют Legalesign для достижения значительной производительности и финансовой выгоды, повышения удовлетворенности своих клиентов за счет устранения необходимости в принтере и предоставления им возможности подписывать документы из любого места и, что не менее важно, облегчения бремени утомительной бумажной работы для многострадального персонала во всем мире. Клиентами Legalesign являются юридические фирмы, страховые компании, фирмы по недвижимости, рекрутеры, бухгалтеры и многие другие. Legalesign создан с нуля, чтобы обеспечить максимальную ценность для наших клиентов. Тарифная цена программного обеспечения для бизнеса часто намного превышает затраты на его использование – стоимость внедрения, обучения, время повседневного использования и стоимость изменений. Legalesign спроектирован таким образом, чтобы минимизировать эти затраты, чтобы наши клиенты получали максимальную отдачу от прибыли: от устранения ненужных кликов в повседневных действиях, чтобы вы не тратили время на рассылку контрактов, до полного архитектура системы, позволяющая легко и просто масштабировать по горизонтали и вертикали. Мы вкладываем значительные средства в скрытые системы, чтобы обеспечить бесперебойную работу и надежность, предоставляя услуги там, где это важно.
Precisely
preciselycontracts.com
Precision — это программное обеспечение для управления жизненным циклом контрактов, которое помогает юридическим отделам сосредоточиться на действительно важной работе. Благодаря автоматизированному составлению контрактов, рабочим процессам утверждения, электронной подписи, интеллектуальному архивированию и мониторингу Precisionly позволяет юридическим лицам привнести структуру и реальную бизнес-ценность в свои организации. Наши функции, ориентированные на корпоративное использование, включают комплексную автоматизацию и создание контрактов, позволяют вам настраивать сложные рабочие процессы утверждения, отправлять контракты на рассмотрение и на электронную подпись, а также архивировать все ваши контракты в одном месте. Именно станет вашим единственным источником истины. Нашему решению доверяют юристы и любят бизнес-команды в Red Bull, Orange, Adverity, Engel & Völkers AG, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping и других.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — это облачное решение, которое позволяет пользователям легко и безопасно собирать, управлять и сообщать данные из транзакций документов. С Docsmore вы получите больше от своих документов благодаря следующему: * FORM.FILL.SIGN — с помощью Docsmore упрощается процесс настройки формы и ее отправки пользователям для заполнения или подписания. Используйте нашу платформу, чтобы легко загрузить документ, указать поля/обозначения формы и отправить его пользователям для заполнения. Представляйте формы вашим пользователям наиболее естественным способом — самим документом. * СОТРУДНИЧЕСТВО. Делитесь информацией и сотрудничайте с несколькими пользователями в режиме реального времени. Назначьте каждое поле уникальному пользователю для эффективного взаимодействия. * ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОКУМЕНТА. Больше не нужно звонить вашим клиентам и спрашивать, скачали ли они форму и прочитали ли ее. С Docsmore вы получаете уведомления в режиме реального времени, как только клиент открывает документ. Отслеживайте ход выполнения и статус всех ваших документов с помощью надежной информационной панели Docsmore. * МОЩНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. Docsmore включает в себя впечатляющий инструмент отчетности. Все данные, введенные вашими клиентами, могут быть легко доступны для поиска, просто включив эту функцию. Его можно контролировать вплоть до определенного поля в вашем документе, поэтому вы готовите отчет только для тех, которые вам нужны, что делает его очень мощным. * ФОРМЫ PDF — Docsmore распознает большинство полей форм PDF и сохраняет имена полей при загрузке документа. Вы можете продолжать использовать свой любимый инструмент для создания PDF-документа с полями формы, не опасаясь потерять их при загрузке в Docsmore. * БРЕНДИНГ. Docsmore можно интегрировать прямо в ваше приложение, благодаря чему оно будет выглядеть и восприниматься как часть вашего собственного приложения или веб-сайта. Мы предлагаем выделенный сервер и статический IP-адрес, что упрощает масштабирование продукта.
Zoopsign
zoopsign.com
Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас
Legislate
legislate.ai
Legislate — это компания, занимающаяся юридическими технологиями, основанная в Оксфорде, которая позволяет людям, не являющимся юристами, безопасно создавать, управлять и искать одобренные юристами контракты без юридического бюджета. Программное обеспечение Legislate для управления контрактами построено на запатентованной технологии графов знаний, которая делает данные контрактов удобными для использования и поиска в любом масштабе.
DeepStream
deep.stream
С помощью DeepStream вы, наконец, сможете избавить свою команду по закупкам от траты времени на обработку источников и контрактов с помощью ручных инструментов и вернуть их к стратегической работе, которая повысит ценность бизнеса. Являясь лучшей в своем классе платформой электронного снабжения, мы готовы помочь командам перейти от бизнес-требований к награждению поставщиков и управлению контрактами — планируйте процессы закупок, а также приглашайте, оценивайте и ведите переговоры с поставщиками — и все это в рамках нашей облачной платформы. Все, что вам нужно для процесса поиска поставщиков: Предварительная квалификация. Создавайте индивидуальные анкеты для поиска поставщиков и каждый раз уверенно сотрудничайте с нужными поставщиками. RFx Стандартизируйте свои запросы, храните информацию в одном месте и с легкостью оценивайте своих поставщиков. Электронные аукционы Сэкономьте часы переговоров и значительно сократите свои расходы, приглашая поставщиков конкурировать онлайн в режиме реального времени. Управление контрактами Создавайте контракты на основе полученных вами заявок и испытайте эффективные и проверяемые процессы от источника к контракту. Управленческая отчетность. Полезная и информативная информация о ваших процессах закупок, позволяющая вам принимать обоснованные решения о выборе поставщиков. Поиск поставщиков с помощью ИИ Сообщите нам свои требования, нажмите «Поиск» и изучите список новых поставщиков за считанные минуты. Интеграции Быстрые, экономичные и отказоустойчивые, мы упрощаем интеграцию и можем интегрировать их в любое современное программное обеспечение. Будьте готовы упростить процессы от источника до контракта, что позволит вам сэкономить время, сократить расходы и совершать транзакции с уверенностью.
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE — это универсальная корпоративная цифровая платформа, которая предоставляет несколько решений в одном месте, позволяя вам идти в ногу с цифровой трансформацией. Платформа предоставляет вам встроенные и легко интегрированные решения, гибкую архитектуру для подключения других корпоративных систем и приложений, а также множество дополнительных ресурсов для повышения удобства работы ваших пользователей. Взгляните на несколько решений SYDLE ONE, доступных в различных планах: * BPM: автоматизация бизнес-процессов и рабочих процессов. * ECM: централизованные данные и полное управление контентом и документами. * Аналитика: бизнес-показатели в реальном времени. * CRM: комплексное управление взаимоотношениями с клиентами на 360 градусов. * Служба поддержки: полное управление вашими билетами и обслуживанием клиентов. * Сервисный портал: порталы самообслуживания и взаимоотношений следующего уровня. * SYBOX: решения для общих служб, таких как HR, закупки, финансы и т. д. * Электронная коммерция: платформа онлайн-продаж с интегрированным интерфейсом и серверной частью. * Выставление счетов: управление выставлением счетов, включая ценообразование, выставление счетов, сбор и многое другое.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow — это платформа, которая автоматизирует весь процесс заключения контрактов от начала до конца в одном месте. Превращение неуклюжих статических контрактов в полезные, по-настоящему цифровые контракты, которые кажутся волшебством. Процессы происходят быстрее, решения — лучше, а сделки — быстрее. Это более простой, плавный и разумный способ для команд всех форм и размеров выполнять свои контракты. Попробуйте Oneflow бесплатно на сайте oneflow.com.
Concord
concordnow.com
Concord — единственный инструмент, который вам понадобится для всех ваших контрактов. Тратьте меньше времени на переключение между приложениями, редакторами и инструментами электронной подписи и экономьте деньги. Более 500 000+ компаний доверяют Concord свои контракты. С Конкордом вы можете: * Составляйте, согласовывайте, подписывайте и управляйте каждым контрактом в вашей организации — все в одном месте. * Работайте так, как хотите — в Concord, Word или Google Docs. — Сотрудничайте со всеми — с вашими командами, клиентами и поставщиками. * Начните работу за считанные минуты, а не месяцы Ключевые особенности, которые предлагает Concord: * Рабочие процессы условного утверждения, позволяющие проверять каждый контракт нужным человеком (и только этим человеком). * Частные комментарии и управление версиями для более эффективных переговоров по контракту. * Библиотека статей для всех предварительно утвержденных статей, которые можно добавлять в контракты по мере необходимости. * Шаблоны для оптимизации процесса составления контрактов. * Неограниченное количество бесплатных электронных подписей * Неограниченное количество контрактов
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприятий оптимизировать свои команды и процессы, быстрее выполнять сделки и более эффективно создавать предсказуемые конвейеры. Благодаря решениям CPQ, CLM, выставлению счетов и управлению подписками, основанным на интуитивно понятном руководстве по продажам, команды могут создавать предложения, закрывать сделки, управлять контрактами, а также автоматизировать свои подписки и выставление счетов из одного единого места. DealHub также централизует взаимодействие между покупателем и продавцом и предоставляет все необходимое для заключения сделок в цифровом DealRoom. Интеграция с ведущими системами CRM, такими как Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, а также доверие таких экспертов по доходам, как WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso и Braze, DealHub обеспечивает более быструю окупаемость благодаря единому гибкому доходу. движение.
Evisort
evisort.com
Интеллектуальная платформа управления контрактами Evisort помогает вам централизованно управлять контрактами, получать аналитику контрактов в режиме реального времени и автоматизировать жизненный цикл контрактов.
Ironclad
ironcladapp.com
Контракты — это деловые решения, запертые в административных задачах. Ironclad — это программное обеспечение, которое лучше выполняет всю административную работу, оставляя ее роботу, освобождая юридические команды для выполнения более существенной работы и разработки бизнес-стратегии. Автоматизируя процессы заключения контрактов и извлекая информацию из контрактов, Ironclad позволяет юридическим командам сосредоточиться на юридической работе, а не на оформлении документов. Юридические команды таких компаний, как Gusto, HotelTonight, GoFundMe, Glassdoor, Procore, используют Ironclad, чтобы выполнять свои контракты более эффективно и точно, а также поддерживать единый источник достоверной информации об их содержании. Компания Ironclad со штаб-квартирой в Сан-Франциско поддерживается Accel, Greylock, SV Angel, Formation 8 и была инкубирована в Y Combinator. Для получения дополнительной информации посетите https://www.ironcladapp.com.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флорида. программное обеспечение для автоматизации документов как услуга со встроенными электронными подписями, управлением рабочими процессами, конструктором документов и функциональностью CPQ.
Practice Ignition
practiceignition.com
Отправляйте предложения, контракты и платежи в одном документе — это более быстрый и эффективный способ управления взаимодействием с клиентами. Практика зажигания делает это супер е
Proposify
proposify.com
Proposiify — это программное обеспечение для онлайн-предложений, которое дает вам контроль и прозрачность самого важного этапа вашего процесса продаж. Близость. От разработки сделки до ее подписания — получите уверенность и гибкость, позволяющие доминировать в сделках. Создавайте впечатляющие торговые документы, которые остаются последовательными и безошибочными. Получите аналитическую информацию, необходимую для масштабирования вашего процесса, своевременного взаимодействия и точного прогнозирования. Обеспечьте бесперебойную процедуру подписания для ваших клиентов и потенциальных клиентов. Функции включают в себя гибкий и удобный редактор дизайна, электронные подписи, интеграцию с CRM, аналитику на основе данных, интерактивное ценообразование, управление контентом, утверждения и многое другое. Если вы готовы дать своему отделу продаж конкурентное преимущество, посетите наш веб-сайт или закажите демо-версию на https://www.proposify.com.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют ручные задачи и сложные процессы. SpringCM, построенный на собственной платформе облачной инфраструктуры, представляет собой сеть доставки контента, обеспечивающую производительность, доступность и безопасность. Ее штаб-квартира расположена в Чикаго, штат Иллинойс. В 2016 году SpringCM открыла два новых офиса в Сан-Франциско и Лондоне, а в 2018 году SpringCM открыла офис в Бухаресте. Он получил наибольшее количество 5-звездочных отзывов среди всех партнеров Salesforce AppExchange по управлению контрактами. 31 июля 2018 года DocuSign объявила о планах приобрести SpringCM за 220 миллионов долларов. 4 сентября 2018 г. DocuSign приобрела SpringCM Solution.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts — это многофункциональная CLM-платформа, которая позволяет оптимизировать процессы заключения контрактов и добиться соответствия требованиям в масштабе с меньшими затратами.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. Где угодно. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного инструмента электронной подписи, который также включает в себя возможности Adobe Acrobat в одном пакете.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Juro
juro.com
Платформа автоматизации контрактов с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющая юридическим и бизнес-командам создавать, исполнять и управлять контрактами быстрее, чем когда-либо. Комплексная платформа обеспечивает весь жизненный цикл контракта от инициирования до продления в безопасной, встроенной в браузер среде. Juro сотрудничает с быстрорастущими компаниями, такими как Trustpilot, Soundcloud и WeWork, чтобы оптимизировать рабочий процесс по контрактам и получить лучшее представление о данных контрактов. Джуро поддерживают Eight Roads, Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp и основатели Wise, Gumtree и Indeed.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое позволяет отделам продаж оптимизировать документооборот, быстрее заключать сделки и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов — от возможности до подписания сделки. Наш цифровой зал продаж — это централизованный центр, где продавцы и покупатели встречаются, сотрудничают и ведут переговоры на протяжении всего процесса продаж. Он состоит из двух мощных частей: «Комната для сделок» (от первой встречи до предложения) и «Комната для заключения контрактов» (от предложения до подписанной сделки). Комната для сделок: увеличьте свой процент выигрышей, упростив сотрудничество между покупателями и продавцами — в одном общем пространстве. Загрузите обеспечение продаж, создавайте планы совместных действий и общайтесь со своими покупателями в режиме реального времени. Контрактная комната: дайте торговым представителям возможность стать лучшими и создавать потрясающие предложения за считанные минуты. Начните с нуля с помощью нашего встроенного в приложение редактора или используйте интеллектуальные шаблоны для интерактивных фирменных контрактов. Благодаря комплексному набору функций, предназначенных для увеличения количества успешных сделок, GetAccept находится в авангарде цифровой трансформации продаж.
Papernest
papernest.com
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Acquirell
acquirell.com
Acquirell — это пакет технологий закупок, адаптированный для предприятий малого и среднего бизнеса, который позволяет повысить реальную ценность за счет автоматизации процесса закупок в одной системе. Продукт решает следующие проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес при закупках: *Невозможность управлять процессом закупок с помощью традиционных инструментов, таких как Excel и бумажные листы. *Невозможность управлять требованиями компании к закупкам из-за сложных процессов утверждения. *Значительные потери времени из-за ручного выполнения всех процессов закупок, включая мероприятия по подбору поставщиков. *Недопонимание внутри компании и с поставщиками из-за неудобного использования различных каналов связи. Acquirell обладает следующими модулями, которые позволяют решать упомянутые выше проблемы: ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ Собирайте и управляйте заявками на закупки от всех отделов и сотрудников, чтобы избавиться от сложных алгоритмов утверждения потребностей и закупок лишних товаров. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ Автоматизируйте создание и утверждение заказов на заказы контролерами с помощью полностью интегрированной системы закупок, чтобы уменьшить количество доработок и ошибок. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ КОНТРАКТОВ Обеспечьте соблюдение требований за счет автоматизации всех этапов работы с контрактами, чтобы сократить временные затраты и минимизировать ошибки за счет исключения ручного документооборота. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОИСК Приобретайте ключевые стратегические товары по лучшим предложениям, проводя мгновенные мероприятия по электронному закупку: форвардные аукционы, обратные аукционы, голландские аукционы и RFx-мероприятия. УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ПОСТАВЩИКОВ Документируйте все коммуникации и отношения с поставщиками в одной базе данных и развивайте реальные стратегические отношения с квалифицированными поставщиками. АНАЛИТИКА РАСХОДОВ Автоматизируйте сбор данных для расчета расходов на закупки. Отслеживайте и контролируйте расходы для корректировки стратегии закупок.
Linksquares
linksquares.com
Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.
Tradogram
tradogram.com
Откройте для себя будущее управления бизнес-расходами. Tradogram предоставляет настраиваемые инструменты для оптимизации: заявки, заказы на поставку, запросы предложений/запросов предложений, контракты, получение и сопоставление счетов. Кроме того, управляйте процессом с помощью: разрешений пользователей, местоположений, бюджетов, каталога товаров, управления поставщиками, проектов и многого другого. Новейшие технологии с высочайшими критериями безопасности и производительности по доступной цене. Получите БЕСПЛАТНУЮ учетную запись сегодня и убедитесь, насколько легко ею пользоваться.
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign помогает компаниям быстрее заключать сделки и легко управлять контрактами за счет лучшего взаимодействия на протяжении всего жизненного цикла контракта.
Zuva
zuva.ai
ИИ контрактов, который очень прост в использовании. Легко добавляйте аналитику контрактов в свои рабочие процессы и приложения.
Lexion
lexion.ai
Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению сделок с единой централизованной информационной панели, с помощью простых приемов и рабочих процессов на основе электронной почты, которые любая команда может мгновенно использовать, интуитивно понятная автоматизация без написания кода для оптимизации процессов и рабочих процессов, а также лучший в отрасли практичный искусственный интеллект, который может читать. контракты для автоматического отслеживания ключевых условий, создания отчетов и многого другого. Мы создали Lexion в научно-исследовательском институте искусственного интеллекта (AI2) сооснователя Microsoft Пола Аллена. С помощью первоклассной и опытной команды из Microsoft, Facebook, Google и Amazon мы создали компанию, которую CB Insights два года подряд занимала в рейтинге самых многообещающих стартапов в сфере юридических технологий в сфере ИИ в мире и в которую входили ведущие инвесторы в области ИИ ( включая A16Z, Sequoia и Goldman Sachs) вошли в число 40 лучших интеллектуальных приложений, за которыми стоит следить в 2022 году. Самое главное, что фантастические бренды доверяют Lexion управление своими контрактами: Outreach, Lacework, OfferUp и многие другие.
ContractHero
contracthero.com
ContractHero — это самое простое и интуитивно понятное облачное программное обеспечение для эффективного управления вашими контрактами. Наше безопасное программное обеспечение размещено в ЕС на сертифицированных серверах ISO27001 и ISO9001 и пользуется доверием сотен клиентов. Оно предлагает автоматизированное и централизованное управление контрактами, которое превращает забытые документы в потенциальные, что позволяет вам быстро адаптироваться и высвободить ресурсы в вашей компании. ContractHero — это мощное программное обеспечение для каждого отдела вашей компании, от нашего собственного анализа контрактов с поддержкой искусственного интеллекта, отдельных полей и квалифицированной электронной подписи до возможности работы с несколькими клиентами и отмеченной наградами поддержки клиентов. Для получения дополнительной информации, включая планы и дополнительные функции, посетите нас по адресу www.contracthero.com.
Ontra
ontra.ai
Ontra — мировой лидер в области автоматизации контрактов и аналитики для частных компаний по управлению активами. Платформа Ontra сочетает в себе программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта и всемирную сеть высококвалифицированных юристов для модернизации повторяющихся юридических рабочих процессов. Решения Ontra улучшают все аспекты жизненного цикла контрактов — от переговоров и обработки рутинных контрактов до отслеживания обязательств в сложных соглашениях. В конечном итоге Ontra сокращает время, расходы и риски, связанные с управлением контрактами, позволяя своим клиентам сосредоточиться на других стратегических приоритетах. Автоматизация контрактов Автоматизация контрактов Ontra — это превосходный способ простого и быстрого ведения рутинных контрактов и управления ими. Автоматизация контрактов объединяет глобальную сеть опытных юристов с Ontra Synapse, нашим программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, созданным для частных рынков. Такое сочетание человека в цикле позволяет эффективно обрабатывать рутинные контракты с получением точных и надежных результатов. Insight Ontra позволяет ведущим мировым управляющим фондами централизовать свои документы, сравнивать и сравнивать ключевые положения, а также соблюдать договорные обязательства. Наше программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта преобразует документы, делая данные контрактов доступными и пригодными для действий. Присоединяйтесь к более чем 600 инвестиционным компаниям, использующим решения Ontra, чтобы получить конкурентное преимущество и никогда не упускать из виду обязательства инвесторов. Ontra Atlas Ontra Atlas — это программное решение для централизованного управления объектами, предназначенное для управления, действий и обмена информацией об объектах, структурными диаграммами и связанными документами. Развертывая Ontra Atlas, управляющие фондами могут сократить объем выполняемых вручную задач, связанных с поддержанием информации о организациях, одновременно централизуя усилия по соблюдению требований, снижая затраты и улучшая сотрудничество. Ontra Synapse AI Ontra Synapse — это ведущее в отрасли решение на основе искусственного интеллекта, созданное для автоматизации критически важных, но рутинных юридических рабочих процессов на частных рынках. Ontra Synapse преодолевает проблемы, связанные с традиционным искусственным интеллектом, объединяя ведущее в мире хранилище данных отраслевых контрактов с инновационным сочетанием запатентованных моделей машинного обучения и человеческого опыта. Это уникальное сочетание устраняет ошибки, присущие традиционным технологиям искусственного интеллекта, обеспечивая превосходное и надежное решение. Используя Ontra Synapse, управляющие фондами могут отказаться от устаревших ручных юридических процессов, снизить риски, сократить расходы и повысить производительность команды юристов.
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft — это решение для управления контрактами и автоматизации на основе искусственного интеллекта, предназначенное для быстрорастущих компаний. Он предлагает комплексные услуги по управлению контрактами для юридических, торговых, маркетинговых, человеческих ресурсов, бизнес-операций и закупок. Благодаря своей лучшей в своем классе платформе SpotDraft выступает в качестве второго пилота для юридических групп, помогая им оптимизировать процесс управления контрактами, устраняя неэффективность и сокращая количество повторяющихся задач. Оптимизируйте процесс заключения контрактов с помощью интуитивно понятного интерфейса, интеллектуального хранилища контрактов, настраиваемых шаблонов и рабочих процессов и многого другого. SpotDraft интегрируется с популярными SaaS-инструментами, такими как Salesforce, HubSpot, Slack и Google Drive, обеспечивая удобство работы для глобальных компаний, включая Airbnb, Notion, STRAVA, Beamery и Fidelity International. Компания SpotDraft, основанная в 2017 году выпускником юридического факультета Гарвардского университета и двумя компьютерными инженерами Университета Карнеги-Меллон, в 2023 году привлекла 26 миллионов долларов США в рамках серии А для дальнейшего совершенствования своей платформы, расширения команды и ускорения роста.
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (и ваш бизнес) уже знаете и используете ежедневно, включая Teams, Slack и Word. Этот уникальный подход обеспечивает более широкое внедрение пользователями, более быстрые циклы заключения контрактов, измеримую эффективность и снижение рисков. Теперь собственные юридические группы могут мгновенно воплотить в жизнь содержание контракта с помощью сводных метаданных на базе искусственного интеллекта, экономя часы на ручном просмотре. Комплексная аналитика и централизованное хранилище предоставляют всю информацию для принятия обоснованных решений. Это CLM с отличием.
Inhubber
inhubber.com
Платформа управления контрактами с собственной цифровой подписью. Используя блокчейн и искусственный интеллект, INHUBBER обеспечивает беспрецедентную безопасность и анализ данных для облачного программного обеспечения CLM. INHUBBER упрощает контракты и делает их понятными, интерактивными, простыми в управлении и автоматизированными. Это сокращает время, затраты и риски, связанные с ведением переговоров, созданием, утверждением контрактов и управлением ими. Искусственный интеллект INHUBBER отвечает на контекстуальные вопросы, а цифровая подпись подписывает любой формат файла.
Legistify
legistify.com
Legistify — одна из ведущих и быстрорастущих мировых компаний в области юридических технологий, предлагающая LegisTrak единый интегрированный комплексный пакет юридического управления для корпоративных клиентов. Платформа охватывает различные варианты использования, включая контракты, судебные разбирательства, юридические уведомления, интеллектуальную собственность, а также соблюдение требований посредством наших встроенных, полностью настраиваемых и автоматизированных модулей. Используется более чем 300 крупными предприятиями во многих странах. Legistify также использует машинное обучение для предоставления аналитической информации и анализа, используя исторические данные о делах, особенно по всей Индии. В число наших спонсоров входят Ycombinator, Cathexis Ventures, Indiamart, GSF, Java Capital и Titan VC. Для получения дополнительной информации посетите сайт - www.legistify.com.
Contractbook
contractbook.com
Contractbook превращает статические контракты в базу данных для всей организации, раскрывая всю ценность ваших данных, обеспечивая прозрачность и бесперебойный поток данных между инструментами. Создавайте и подписывайте документы без особых усилий, сотрудничайте со своей командой, отслеживайте все свои обязательства в одном месте и автоматизируйте весь процесс для достижения эффективности. Contractbook был основан в Копенгагене в 2017 году и обслуживает более 250 000 пользователей в более чем 85 странах, финансируемый такими инвесторами, как Tiger Global, Bessemer Venture Partners и Gradient Ventures. Шагните в новую эру и возьмите под контроль свои контракты на Contractbook.com.