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Программное обеспечение для управления контрактами - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва
Программное обеспечение для управления контрактами оптимизирует и автоматизирует весь жизненный цикл контрактов, включая создание, отслеживание и мониторинг. Это особенно полезно для профессионалов, участвующих в переговорах по контрактам, таких как продавцы или представители по работе с клиентами. Эти люди несут ответственность за определение условий контракта, соглашений об уровне обслуживания, внесение изменений и исполнение контрактов. Помимо переговорного аспекта, юридические отделы обеих сторон играют решающую роль в процессе заключения контрактов. Они гарантируют, что контракты соответствуют соответствующим законам, правилам и внутренней политике компании. Используя программное обеспечение для управления контрактами, организации могут упростить и ускорить процесс управления контрактами. Это исключает ручные задачи, уменьшает количество ошибок и повышает общую эффективность. Это программное обеспечение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, оптимизирует рабочие процессы по контрактам и обеспечивает соблюдение требований на протяжении всего жизненного цикла контракта.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. Где угодно. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного ин...
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts — это многофункциональная CLM-платформа, которая позволяет оптимизировать процессы заключения контрактов и добиться соответствия требованиям в масштабе с меньшими затратами.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприяти...
Proposify
proposify.com
Proposiify — это программное обеспечение для онлайн-предложений, которое дает вам контроль и прозрачность самого важного этапа вашего процесса продаж. Близость. От разработки сделки до ее подписания — получите уверенность и гибкость, позволяющие доминировать в сделках. Создавайте впечатляющие торгов...
Concord
concordnow.com
Concord — единственный инструмент, который вам понадобится для всех ваших контрактов. Тратьте меньше времени на переключение между приложениями, редакторами и инструментами электронной подписи и экономьте деньги. Более 500 000+ компаний доверяют Concord свои контракты. С Конкордом вы можете: * Сост...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — это ведущая платформа управления жизненным циклом поставщиков и контрактов (VCLM) для компаний любого размера. Восстановите видимость, возьмите под свой контроль, обеспечьте соблюдение требований и управляйте рисками третьих лиц в одном решении.
Papernest
papernest.com
Все ваши контракты и подписки. Всего за несколько кликов, очень просто. Электричество, газ, интернет-бокс, тарифный план мобильной связи, страхование жилья, письменная пресса и т. д. 👉 100% бесплатно! Единое пространство для централизации, подписки, переключения и свободного прекращения всех ваши...
Linksquares
linksquares.com
Юридические группы полагаются на LinkSquares, чтобы легко составлять, проверять и заключать соглашения с помощью программного обеспечения для управления контрактами на базе искусственного интеллекта.
Ironclad
ironcladapp.com
Контракты — это деловые решения, запертые в административных задачах. Ironclad — это программное обеспечение, которое лучше выполняет всю административную работу, оставляя ее роботу, освобождая юридические команды для выполнения более существенной работы и разработки бизнес-стратегии. Автоматизируя ...
Practice Ignition
practiceignition.com
Отправляйте предложения, контракты и платежи в одном документе — это более быстрый и эффективный способ управления взаимодействием с клиентами. Практика зажигания делает это супер е
provakil
provakil.com
Мы предоставляем предприятиям большую прозрачность их юридических операций и снабжаем их важной информацией, необходимой для принятия и исполнения решений. Компании используют Provakil для управления процессами разрешения споров, разрешения споров до и после них, управления контрактами, взыскания и ...
Juro
juro.com
Платформа автоматизации контрактов с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющая юридическим и бизнес-командам создавать, исполнять и управлять контрактами быстрее, чем когда-либо. Комплексная платформа обеспечивает весь жизненный цикл контракта от инициирования до продления в безопасной, встр...
Legislate
legislate.ai
Legislate — это компания, занимающаяся юридическими технологиями, основанная в Оксфорде, которая позволяет людям, не являющимся юристами, безопасно создавать, управлять и искать одобренные юристами контракты без юридического бюджета. Программное обеспечение Legislate для управления контрактами постр...
DocuX
docux.ai
Поставьте свои документы и контракты на автопилот. DocuX — единственная платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет вам управлять полным жизненным циклом ваших документов и контрактов — от создания и совместной работы до электронной подписи и долгосрочного архивирования. Выполняйт...
Contractzy
contractzy.io
Contractzy (ранее The Legal Capsule) — это платформа управления жизненным циклом корпоративных юридических контрактов. Платформа предоставляет шаблоны контрактов, составление проектов, переговоры, хранение подписей и юридические контракты, чтобы помочь предприятиям заключать сделки более эффективно ...
Pocketlaw
pocketlaw.com
Команды любого размера используют Pocketlaw, чтобы легко работать с юридическими межорганизационными структурами автоматизированным, масштабируемым и удобным для пользователя способом. Наша интуитивно понятная универсальная юридическая платформа помогает юридическим и неюридическим командам управлят...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...
Legistify
legistify.com
Legistify — одна из ведущих и быстрорастущих мировых компаний в области юридических технологий, предлагающая LegisTrak единый интегрированный комплексный пакет юридического управления для корпоративных клиентов. Платформа охватывает различные варианты использования, включая контракты, судебные разби...
Contractify
contractify.io
Contractify — это программное обеспечение для управления контрактами, которое упрощает процесс электронного подписания, управления и автоматизации контрактов в Интернете. Он позволяет командам эффективно сотрудничать и предлагает различные функции, специально предназначенные для юридических, финансо...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое позволяет отделам продаж оптимизировать документооборот, быстрее заключать сделки и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов — от возможности до подписания сделки. Наш цифровой зал продаж — это централизов...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Экономьте время, деньги и энергию, используя самое простое и доступное программное обеспечение для управления контрактами на рынке.
Ontra
ontra.ai
Ontra — мировой лидер в области автоматизации контрактов и аналитики для частных компаний по управлению активами. Платформа Ontra сочетает в себе программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта и всемирную сеть высококвалифицированных юристов для модернизации повторяющихся юридических...
Zoopsign
zoopsign.com
Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — это британское программное обеспечение для электронной подписи, предназначенное для отправки, подписания и управления контрактами в Интернете. Компании используют Legalesign для достижения значительной производительности и финансовой выгоды, повышения удовлетворенности своих клиентов за...
WhitePipe
whitepipe.io
Оптимизированное управление контрактами и автоматизация в лучшем виде! Оптимизируйте управление контрактами и дебиторской задолженностью с помощью автоматизации и шаблонов для всех предприятий малого и среднего бизнеса, экономя время и одновременно оцифровывая.
ContractWorks
contractworks.com
Восстановите уверенность — получите простое и масштабируемое программное обеспечение для управления контрактами, которое можно настроить за считанные минуты. Получите полный контроль над всем жизненным циклом вашего контракта, составляйте идеальные соглашения, улучшайте прозрачность контрактов и ни...
Leeway
getleeway.com
Leeway обслуживает контракты сотен современных и быстрорастущих компаний, таких как Qonto, Luko, Alma или Voodoo, помогая им сократить время, затрачиваемое на управление контрактами, а также дает им контроль и прозрачность юридических и финансовых рисков.
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc — это комплексное решение PaaS для более продуманных юридических документов. Наша уникальная платформа упрощает создание, ведение переговоров, подписание контрактов и управление ими. Она позволяет вам полностью контролировать рабочий процесс с юридическими документами. Juridoc помогает вам у...
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound — это простое и безопасное программное обеспечение для управления контрактами с хранилищем контрактов, оповещениями и рабочими процессами утверждения.
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам,...
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (...
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft — это решение для управления контрактами и автоматизации на основе искусственного интеллекта, предназначенное для быстрорастущих компаний. Он предлагает комплексные услуги по управлению контрактами для юридических, торговых, маркетинговых, человеческих ресурсов, бизнес-операций и закупок. ...
Lexion
lexion.ai
Lexion — это очень простая платформа управления контрактами, которая помогает каждой команде вести бизнес быстрее и эффективнее за счет оптимизации и централизации процесса заключения контрактов в системе, которая работает так же, как вы. Управляйте всеми своими комплексными операциями по заключению...
Tradogram
tradogram.com
Откройте для себя будущее управления бизнес-расходами. Tradogram предоставляет настраиваемые инструменты для оптимизации: заявки, заказы на поставку, запросы предложений/запросов предложений, контракты, получение и сопоставление счетов. Кроме того, управляйте процессом с помощью: разрешений пользова...
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE — это корпоративная цифровая платформа «все в одном», которая предоставляет несколько решений в одном месте, позволяя вам идти в ногу с цифровой трансформацией. Платформа предоставляет вам встроенные и легко интегрированные решения, гибкую архитектуру для подключения других корпоративных ...
DeepStream
deep.stream
С помощью DeepStream вы, наконец, сможете избавить свою команду по закупкам от траты времени на обработку источников и контрактов с помощью ручных инструментов и вернуть их к стратегической работе, которая повысит ценность бизнеса. Являясь лучшей в своем классе платформой электронного снабжения, мы ...
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — это облачное решение, которое позволяет пользователям легко и безопасно собирать, управлять и сообщать данные из транзакций документов. С Docsmore вы получите больше от своих документов благодаря следующему: * FORM.FILL.SIGN — с помощью Docsmore упрощается процесс настройки формы и ее о...
Zefort
zefort.com
Zefort — это программное обеспечение для управления контрактами, которое предлагает упрощенный и простой способ управления контрактами. С помощью Zefort пользователи могут легко создавать, подписывать, хранить контракты и делиться ими со своей командой. Программное обеспечение предоставляет такие ф...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует пр...
Contractbook
contractbook.com
Contractbook превращает статические контракты в базу данных для всей организации, раскрывая всю ценность ваших данных, обеспечивая прозрачность и бесперебойный поток данных между инструментами. Создавайте и подписывайте документы без особых усилий, сотрудничайте со своей командой, отслеживайте все с...
Zuva
zuva.ai
ИИ контрактов, который очень прост в использовании. Легко добавляйте аналитику контрактов в свои рабочие процессы и приложения.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow — это платформа, которая автоматизирует весь процесс заключения контрактов от начала до конца в одном месте. Превращение неуклюжих статических контрактов в полезные, по-настоящему цифровые контракты, которые кажутся волшебством. Процессы происходят быстрее, решения — лучше, а сделки — быстре...
Evisort
evisort.com
Интеллектуальная платформа управления контрактами Evisort помогает вам централизованно управлять контрактами, получать аналитику контрактов в режиме реального времени и автоматизировать жизненный цикл контрактов.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют...
Precisely
preciselycontracts.com
Precision — это программное обеспечение для управления жизненным циклом контрактов, которое помогает юридическим отделам сосредоточиться на действительно важной работе. Благодаря автоматизированному составлению контрактов, рабочим процессам утверждения, электронной подписи, интеллектуальному архивир...
fynk
fynk.com
fynk — это программное обеспечение для управления контрактами с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенное для значительного упрощения создания, редактирования, ведения переговоров и подписания контрактов. Его основные функции включают в себя разработку и создание, динамический контент, с...
Docue
docue.com
Docue Technologies — юридическая технологическая компания, основанная в 2015 году, с офисами в Лондоне, Хельсинки и Стокгольме. Docue дает компаниям возможность создавать, подписывать электронным способом, управлять и хранить юридически обязывающие контракты профессионального уровня быстрым и доступ...
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow — это решение для создания документов за считанные секунды с помощью интерактивных форм, как если бы это был разговор. Улучшите управление своими контрактами с помощью этого программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое позволяет вам автоматически генерировать свод...
Pergamin
pergam.in
Pergamin — это онлайн-инструмент, который позволяет создавать, редактировать, подписывать, хранить и архивировать юридические документы, такие как контракты. Благодаря Pergamin ваша компания сэкономит время и бумагу. Pergamin объединяет весь процесс работы с договорами в одном месте, на интуитивно п...
DocTract
doctract.com
DocTract революционизирует то, как организации используют ключевые документы с помощью выделенного облачного решения с расширенными возможностями совместной работы. Управление политиками, управление процедурами и управление контрактами превращаются в процессы с добавленной стоимостью, которые напрям...
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT помогает предприятиям составлять документы на 70% быстрее и сокращать время утверждения на 4–7 дней. Срок реализации: 1-3 недели. Мы являемся системой автоматизации документооборота и управления контрактами со следующими ключевыми преимуществами: 1. Адаптация: мы автоматизируем ваши шаблоны ...
top.legal
top.legal
top.legal — это SaaS-платформа, которая революционизирует процесс заключения контрактов. Имея четкое видение устранения проблем при заключении контрактов и оптимизации результатов, мы предлагаем решение, которое интегрирует программную аналитику, переговоры и автоматизацию в процесс заключения контр...
Advocat
advocat.ai
Advocat AI — это создание контрактов, переговоры, электронная подпись и хранилище контрактов. Используйте Advocat AI для ускорения заключения контрактов и снижения рисков.
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — это пакет технологий закупок, адаптированный для предприятий малого и среднего бизнеса, который позволяет повысить реальную ценность за счет автоматизации процесса закупок в одной системе. Продукт решает следующие проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес при закупках: *Не...
Pactly
pactly.com
Pactly — это платформа управления контрактами, предназначенная для оптимизации жизненного цикла вашего контракта, от составления проекта до подписания. Предоставьте юридическим командам любого размера возможность автоматизировать задачи, эффективно сотрудничать с бизнес-командами и получать прозрачн...
Inhubber
inhubber.com
Платформа управления контрактами с собственной цифровой подписью. Используя блокчейн и искусственный интеллект, INHUBBER обеспечивает беспрецедентную безопасность и анализ данных для облачного программного обеспечения CLM. INHUBBER упрощает контракты и делает их понятными, интерактивными, простыми в...