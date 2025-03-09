Программное обеспечение для анализа контрактов - Самые популярные приложения - Ватикан

Avvoka

avvoka.com

Avvoka — это инструмент для автоматизации документации, переговоров и анализа, предназначенный для того, чтобы помочь юридическим фирмам, собственным юридическим командам и предприятиям (любого размера) разрабатывать документы, согласовывать их и использовать данные этого процесса для составления более качественных документов и достижения « да» быстрее. В отличие от устаревших инструментов, с Avvoka вы можете быстро создавать автоматизированные версии самых сложных документов, используя наш интуитивно понятный конструктор автоматизации. Это означает, что больше не нужно сложного кодирования в документах Word. Наши клиенты быстро достигают соглашения, совместно работая над документами с коллегами в режиме реального времени и ведя переговоры с контрагентами через онлайн-платформу «Аввока». Avvoka предлагает ряд сложных инструментов отчетности, которые позволяют компаниям отслеживать нарушения стандартных условий контракта, отслеживать ключевые коммерческие условия и сравнивать эффективность отдельных участников переговоров. Ваши документы и анкета могут быть на любом языке. Сама платформа и поддержка клиентов в настоящее время доступны на английском, китайском, испанском и португальском языках. По запросу платформа «Аввока» также может быть переведена на другие языки.